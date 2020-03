Top 20 des films et séries télévisées de science-fiction sur Netflix

La science-fiction est un genre de base dans notre collection sans cesse croissante de films et de télévision depuis 1902. Près de 120 ans plus tard, et des milliards de publics à travers le monde tombent toujours amoureux des aventures se déroulant dans l’espace lointain, en regardant leurs super-héros préférés dans l’action, ou s’installer pour regarder une horreur de niche. Nous avons rassemblé nos 20 meilleurs films et séries télévisées de science-fiction qui sont prêts à être visionnés sur Netflix en ce moment.

La liste suivante est tirée de la bibliothèque américaine. Pour les lecteurs en dehors des États-Unis, les titres ci-dessous peuvent ne pas être disponibles en streaming dans votre région.

N = Netflix Original

Voici les 20 meilleurs films et séries télévisées de science-fiction sur Netflix:

20. Teenage Mutant Nina Turtles: The Movie (1990)

Réalisateur: Steve Barron

Durée: 93 minutes

Sous-genre: Comédie, Super-héros | Évaluation parentale: PG

Interprètes: Josh Pais, Brian Tochi, Corey Feldman, Robbie Rist

Mec Cowabunga. Dans les années 80 et au début des années 90, vous ne pouviez pas vous éloigner de la Turtlémanie. Des bandes dessinées, des jouets et une série de dessins animés impressionnants, ce n’était qu’une question de temps avant que les tortues soient présentées au grand écran.

Quatre tortues génétiquement mutées se rendent dans l’ombre de New York pour combattre le néfaste ninja Foot Clan. Lorsque leur maître, Splinter, est kidnappé par le clan, il revient aux Tortues, le reporter April O’Neil et le justicier Casey Jones pour abattre le clan, vaincre le Shredder maléfique et sauver Master Splinter.

19. Carbone altéré N

Saisons: 2 | Épisodes: 18

Sous-genre: Action, Cyber-Punk | Durée: 60 minutes | Évaluation parentale: R

Jeter: Chris Connor, Renée Elise Goldsberry, Will Yun Lee, Joel Kinnaman, Anthony Mackie

La prémisse d’Altered Carbon ouvre la voie à de multiples acteurs de haut niveau pour assumer le rôle de Takeshi Kovacs saison après saison. Le Neo-Noir futuriste peut être comparé à Blade Runner, car il s’inspire certainement beaucoup du classique de la science-fiction.

Dans un avenir pas trop lointain, l’humanité est vaincue par le transfert de sa conscience dans un nouveau corps. Connus sous le nom de «manches», ces corps proviennent de détenus et d’autres déviants. Se réveillant d’un sommeil de 100 ans, Takeshi Kovacs est recruté par l’homme le plus riche du monde pour résoudre son propre meurtre.

18. Sense8 N

Saisons: 2 | Épisodes: 24

Sous-genre: Mystère, suspense | Durée: 60 minutes | Évaluation parentale: R

Jeter: Bae Doona, Jamie Clayton, Tina Desai, Tuppence Middleton, Maz Riemelt

C’est entre l’OA et Sense8 pour les fans les plus férocement fidèles sur Netflix, mais étant donné que les fans de Sense8 y sont depuis plus longtemps, nous leur en donnerons. Cela fait presque 2 ans que Sense8 a pris fin, mais à ce jour, les fans essaient toujours de demander à Netflix de relancer la série. Mis à part la base de fans fidèles, Sense8 a beaucoup à aimer, le concept et le développement de l’histoire vous feront certainement ressentir un peu différemment l’amour, les relations et la façon dont nous vivons le monde qui nous entoure.

Un groupe de personnes dans le monde sont soudainement liées mentalement et doivent trouver un moyen de survivre à la chasse de ceux qui les considèrent comme une menace pour l’ordre mondial.

17. Raising Dion N

Saisons: 1 | Épisodes: 9

Sous-genre: Super-héros | Durée: 50 minutes | Évaluation parentale: PG

Jeter: Jason Ritter, Alisha Wainwright, Ja’Siah Young, Michael B. Jordan, Ali Ahn

À l’ère d’un million et un titre de super-héros, il faut quelque chose de spécial pour se démarquer parmi la foule. Une série charmante, Raising Dion est un drame que toute la famille peut apprécier.

Après la mort de son mari Mark, Nicole Reese doit élever seule son fils Dion. Le travail d’être une mère célibataire ne devient plus difficile pour Nicole que lorsque Dion manifeste plusieurs pouvoirs et capacités de super-héros. Pour protéger son fils et lui apprendre à utiliser ses pouvoirs pour de bon, Nicole fait appel à Pat, la meilleure amie de Mark. La paire essaie de comprendre les origines des capacités de Dion tout en essayant de protéger le jeune garçon de ceux qui exploiteraient ses pouvoirs.

16. Je suis mère N

Réalisateur: Grant Sputore

Durée: 113 minutes

Sous-genre: Mystère | Évaluation parentale: PG-13

Jeter: Rose Byrne, Hilary Swank, Clara Rugaard, Maddie Lenton, Luke Hawker

I Am Mother a divisé son opinion assez fortement à sa sortie, mais pour nous, c’est certainement l’un des meilleurs originaux de science-fiction que Netflix a à offrir.

Dans un avenir pas trop lointain, le peu qui reste de l’humanité est gardé en sécurité dans un bunker souterrain. Mère d’un robot avec un A.I avancé est chargée de repeupler l’humanité. Mais quand une femme du sang du monde extérieur parvient à se faufiler bientôt, les mensonges de Mère commencent à s’effilocher et la vraie mission de Mère est bientôt révélée.

15. Star Trek: Enterprise

Saisons: 4 | Épisodes: 97

Sous-genre: Aventure | Durée: 60 minutes

Jeter: Scott Bakula, John Billingsley, Jolene Blalock, Dominic Keating, Anthony Montgomery

Il était inévitable que Star Trek se tourne finalement vers son passé et explore les origines de l’essor de Starfleet et de l’humanité dans la galaxie.

Ayant lieu un siècle avant la mission de cinq ans du capitaine James T. Kirk sur l’Enterprise, le capitaine Jonathan Archer dirige son équipage sur l’Enterprise, le premier navire de la Terre capable de voyager à la chaîne cinq.

14. Les hommes en noir (1997)

Réalisateur: Barry Sonnenfeld

Durée: 98 minutes

Sous-genre: Comédie | Évaluation parentale: PG

Jeter: Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D’Onofrio, Rip Torn

Les années 90 ont été une excellente décennie pour Will Smith, dans la foulée de son succès sur The Fresh Prince of Bel-Air et Independence Day, le prochain smash hit de Smith figurerait dans Men in Black. Le film a été un énorme succès, gagnant près de 590 millions de dollars au box-office. La série a depuis vu trois suites et même une série animée qui s’est déroulée de 1997 à 2001.

Après être entré en contact avec un extraterrestre, l’officier du NYPD James Edwards III est invité par un mystérieux agent à effectuer une série de tests, pour voir s’il est digne de devenir un agent des Men in Black. Lorsqu’un extraterrestre s’écrase illégalement sur la planète Terre, c’est à James, maintenant l’agent J, et à son partenaire l’agent K de le faire tomber.

13. Perdu dans l’espace N

Saisons: 2 | Épisodes: 20

Sous-genre: Aventure, Famille | Durée: 60 minutes

Jeter: Molly Parker, Toby Stephens, Maxwell Jenkins, Taylor Russell, Mina Sundwall

À une époque de redémarrages d’une dizaine de centimes, il n’est pas surprenant que la franchise de science-fiction classique Lost in Space fasse son retour. Bien que ce soit l’un des meilleurs redémarrages que nous ayons vus, les fans, anciens et nouveaux, ont apprécié les deux saisons précédentes en regardant la famille Robinson se battre pour survivre dans l’espace. La série reviendra également pour une troisième et dernière saison, il y a donc encore beaucoup à attendre.

Lors d’un atterrissage forcé sur un monde extraterrestre, la famille Robinson doit lutter contre toutes les chances pour survivre.

12. Voyageurs N

Saisons: 3 | Épisodes: 34

Sous-genre: Mystère, suspense | Durée: 45 minutes

Jeter: Eric McCormack, MacKenzie Porter, Nesta Cooper, Jared Abrahamson, Reily Dolman

Cela a été un choc énorme en 2019 lorsque les voyageurs ont été annulés après 3 saisons sur Netflix. Malgré l’annulation, Travellers est toujours incroyablement agréable et l’une des séries les plus convaincantes à se gaver d’un dimanche paresseux.

Dans le futur, le monde est dans un état post-apocalyptique. Un groupe d’agents connus sous le nom de «Voyageurs» est renvoyé dans le temps pour aider à prévenir l’effondrement de la société. La conscience de l’opératrice est transférée aux individus actuels qui sont à quelques instants de la mort. En transférant leur esprit dans ces individus, cela minimise l’impact sur la chronologie. En équipes de cinq, les missions des «voyageurs» sont dictées par le directeur, un A.I du futur qui analyse la chronologie pour empêcher les événements catastrophiques de se produire.

11. Ex Machina (2015)

Réalisateur: Alex Garland

Durée: 108 minutes

Sous-genre: Drame, Mystère | Évaluation parentale: R

Jeter: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac, Sonoya Mizuno, Corey Johnson

L’un des meilleurs films indépendants des dix dernières années, Ex Machina a été une révélation pour le genre de science-fiction. Le film a fait un excellent travail mettant en valeur l’éthique et la moralité en ce qui concerne l’intelligence artificielle et le jeu entre Domhnall Gleeson, Alicia Vikander et Oscar Isaac

Après avoir remporté un concours d’entreprise, le programmeur Caleb Smith est envoyé dans la succession privée de son entreprise, le célèbre PDG Nathan Bateman. À son arrivée, Caleb apprend rapidement qu’il est la composante humaine d’une expérience pour prouver les capacités du beau robot Ava.

10. The Umbrella Academy N

Saisons: 1 | Épisodes: 20

Sous-genre: Aventure, Comédie | Durée: 60 minutes | Évaluation parentale: R

Jeter: Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min

Un succès surprise de 2019, The Umbrella Academy a été regardé par plus de 45 millions d’abonnés entre février et avril 2019. Un chiffre incroyable pour une série qui venait juste de faire ses débuts, si la deuxième saison à venir ressemble à la première, il y a toutes les chances que le nombre augmentera considérablement.

En 1989, 43 enfants sont nés inexplicablement de femmes qui n’étaient pas enceintes la veille. Sept de ces enfants ont été adoptés par Sir Reginald Hargreeves. L’industriel milliardaire adopte ces enfants avec l’intention de les former à devenir les sauveurs de la terre. En entrant dans leur adolescence, l’équipe s’est dissoute et chacun d’eux a suivi son chemin. Lorsque le Dr Hargreeves décède, l’équipe se réunit après de nombreuses années pour ses funérailles. La famille éloignée a toujours du mal à se voir dans les yeux, mais les six membres restants de l’équipe doivent mettre de côté leurs différences lorsque le monde est menacé d’une apocalypse imminente.

9. Star Trek: la prochaine génération

Saisons: 7 | Épisodes: 178

Sous-genre: Aventure | Durée: 44 minutes | Évaluation parentale: PG

Jeter: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, LeVar Burton, Marina Sirtis, Brent Spiner

Mèmes prêts, c’est Patrick Stewart en tant qu’emblématique Jean-Luc Picard et son équipage de l’USS Enterprise-D dans Star Trek: The Next Generation. La série a duré 7 saisons de 1987 à 1994, sans parler de 4 autres films mettant en vedette The Next Generation cast apparus de 1994 à 2002.

Au 24ème siècle, une nouvelle génération d’officiers Starfleet est dirigée par le capitaine Jean-Luc Piccard à bord de l’USS Enterprise-D, alors qu’ils recherchent de nouvelles planètes et formes de vie.

8. Bird Box (2018) N

Réalisateur: Susanna Bier

Durée: 124 minutes

Sous-genre: Horreur | Évaluation parentale: R

Jeter: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich, Sarah Paulson, Jacki Weaver

Bird Box n’est que deuxième à 6 Underground en tant que Netflix Original le plus regardé. L’horreur a été un succès retentissant lors de sa sortie sur Netflix en décembre 2018, pénétrant dans la culture pop avec des défis sur des applications comme Tik Tok, sans parler de certains mèmes vraiment excellents.

Nombreux sont ceux qui seront d’accord et en désaccord avec la hauteur de notre classement Bird Box. Malgré toutes les opinions sur le film, nous ne pouvons pas nier sa popularité écrasante, donc si le film était bon ou non, le nombre d’abonnés qui se sont connectés pour regarder était génial.

7. Star Trek

Saisons: 3 | Épisodes: 80

Sous-genre: Aventure | Durée: 50 minutes | Évaluation parentale: PG

Jeter: Leonard Nimoy, William Shatner, DeForest Kelley, Nichelle Nichols, James Doohan

La série de science-fiction classique est l’une des émissions les plus influentes de l’histoire de la télévision, ouvrant la voie à de nouvelles émissions de science-fiction passionnantes, ainsi que de nombreuses itérations qui ont eu lieu dans l’univers Star Trek.

Le capitaine James T. Kirk du Starship USS Enterprise et son équipage explorent la galaxie à la recherche de nouveaux mondes extraterrestres étranges.

6. Blade Runner: The Final Cut (1982)

Réalisateur: Ridley Scott

Durée: 117 minutes

Sous-genre: Néo-Noir, Thriller | Évaluation parentale: R

Jeter: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh

L’un des meilleurs classiques de la science-fiction, Blade Runner a subi un nombre incroyable de coupes au fil des ans. Il a fallu attendre 2007, 25 ans après sa sortie en salles et 4 coupes différentes, avant que les fans puissent enfin voir Blade Runner dans son intégralité. Caractéristique déterminante des années 80, Blade Runner est également l’un des meilleurs films dans lesquels Harrison Ford a joué.

En 2019, Rick Deckard, un ancien officier de police, est chargé de traquer un groupe de réplicants renégats après leur fuite des colonies hors du monde. Plus Deckard approfondit son enquête, plus il remet en question sa propre identité alors que sa réalité se déroule autour de lui.

5. Amour, mort et robots N

Saisons: 1 | Épisodes: 19

Sous-genre: Anthologie, comédie, horreur | Durée: 15 minutes | Évaluation parentale: R

Jeter: Mary Elizabeth Winstead, Topher Grace, Gary Cole, Roger Craig Smith, Chris Parnell

Nous ne savions pas trop à quoi nous attendre à l’approche de la sortie de Love, Death, and Robots, mais ce que nous avons reçu était tout simplement incroyable. À travers 19 histoires animées uniques, nous avons eu droit à l’horreur, au rire, à la romance et à des rebondissements époustouflants.

4. Création (2010)

Réalisateur: Christopher Nolan

Durée: 148 minutes

Sous-genre: Aventure, Thriller | Évaluation parentale: PG-13

Jeter: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe

En train de réaliser l’une des plus grandes trilogies de l’histoire du cinéma, Christopher Nolan a conçu le film époustouflant Inception. L’un des meilleurs films de 2010, Inception a remporté un incroyable 4 prix académiques pour le meilleur mixage sonore, les meilleurs effets visuels, le meilleur montage sonore et la meilleure photographie. Si vous n’avez pas encore regardé Inception, qu’attendez-vous?

L’art de l’extraction est l’une des compétences les plus dangereuses au monde, infiltrant le subconscient alors qu’ils sont les plus vulnérables en extrayant leurs plus grands secrets. Dom Cobb et son équipe de crack doivent réussir un travail presque impossible, au lieu de voler d’un subconscient, ils doivent supplanter une idée dans l’esprit du fils d’un C.E.O. Avec un dernier espoir de rachat, le plus grand danger de Cobb pour la mission est un ennemi que lui seul aurait pu voir venir.

3. Avengers: Infinity War (2018)

Réalisateur: Anthony Russo, Joe Russo

Durée: 149 minutes

Sous-genre: Super-héros | Évaluation parentale: PG-13

Jeter: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson

En seulement 10 ans, Marvel Studios avait développé la franchise cinématographique la plus grande et la plus ambitieuse de l’histoire. Infinity War, l’avant-dernier film de toute la saga Infinity, était un événement cinématographique qui n’est que le deuxième de celui de sa suite Avengers: Endgame. Le film a vu, à l’époque, le plus grand nombre de super-héros à l’écran jamais, réunissant toutes les grandes franchises du MCU pour une finale culminante avec Thanos. Le film a rapporté plus de 2 milliards de dollars au box-office, et sera plus tard éclipsé par Fin du jeu, qui a réalisé un record de 2,78 milliards de dollars.

La planète maléfique conquérant le seigneur de guerre Thanos jette son dévolu sur la Terre dans sa quête pour réclamer toutes les pierres de l’infini. Les plus puissants défenseurs de la Terre, The Avengers, sont tout ce qui empêche Thanos de concrétiser son plan d’éradication de la moitié de l’univers.

2. Choses plus étranges N

Saisons: 3 | Épisodes: 33

Sous-genre: Horreur, mystère | Durée: 50 minutes | Évaluation parentale: TV-14

Jeter: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo

Chaque saison, Stranger Things est passé de plus en plus fort. Au cours du premier week-end de la sortie de la saison 3 de Stranger Things, plus de 26 millions d’abonnés se sont mis à l’écoute de la série. La série de science-fiction a trouvé un endroit parfait entre la nostalgie et la narration, la rendant facilement accessible aux abonnés de plusieurs générations. Il suffit de dire que la quatrième saison sera l’une des pièces de télévision les plus attendues de l’histoire de Netflix.

Dans la ville endormie de Hawkins, Indiana, Will Byers disparaît mystérieusement sans laisser de trace sur le chemin du retour après avoir joué à Dungeons & Dragons. En cherchant Will, Mike Wheeler trouve une jeune fille nommée “Eleven”, qui a des capacités surnaturelles, et sait où Mike a été emmené. Pendant ce temps, la mère de Will, Joyce, essaie de communiquer avec son fils de l’autre côté, et l’enquête du chef de police Jim Hopper l’emmène au Département de l’énergie. La véritable horreur qui nous attend changera à jamais l’avenir de Hawkins.

1. Miroir noir N

Saisons: 5 | Épisodes: 22

Sous-genre: Horreur, Thriller, Mystère | Durée: 60 minutes | Évaluation parentale: R

Jeter: Bryce Dallas Howard, Jon Hamm, Hayley Atwell, Anthony Mackie, Domhnall Gleeson

En tête de liste se trouve l’incroyable série d’anthologies Black Mirror. L’une des séries les plus sombres et les plus révélatrices disponibles pour diffuser sur Netflix aujourd’hui, chaque épisode est incroyablement unique, laissant une impression durable qui restera avec vous pendant des années à venir. N’ayant pas peur de jeter un œil aux aspects les plus sombres de notre société, de nos désirs et de notre technologie, Black Mirror fait un excellent travail en vous faisant interroger le monde qui vous entoure.