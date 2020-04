Top 35 des originaux Disney + | Avril 2020

Chaque mois, je vous apporterai ma liste des meilleures émissions Disney + Original, qui comprennent des séries et des films de Disney, Star Wars, Marvel, National Geographic et Pixar.

Voici les meilleurs originaux «What’s On Disney Plus» Disney + pour avril 2020:

35) Forky pose une question

Forky, de TOY STORY 4 de Disney et Pixar, est un projet artisanal créé à partir de déchets, il a donc des questions importantes sur le fonctionnement du monde, telles que: Qu’est-ce que l’amour? Qu’est-ce que le temps? Et bien sûr, la question la plus profonde de tous, qu’est-ce que le fromage? Il explore toutes ces questions et plus encore dans une collection de 10 courts métrages intitulée «Forky pose une question», exclusivement sur Disney +.

34) Éléphant DisneyNature

L’éléphant de Disneynature suit l’éléphant d’Afrique Shani et son fils fougueux Jomo tandis que leur troupeau fait un voyage épique à des centaines de kilomètres à travers le vaste désert du Kalahari. Dirigée par leur grande matriarche, Gaia, la famille est confrontée à une chaleur brutale, à des ressources en diminution et à des prédateurs persistants, alors qu’ils suivent les traces de leurs ancêtres dans une quête pour atteindre un paradis verdoyant et luxuriant.

33) Disney Insider

Ces docuseries emmènent les fans derrière le rideau de The Walt Disney Company. La série ouvre le rideau de The Walt Disney Company comme jamais auparavant. Branchez-vous chaque semaine pendant que la série emmène les fans derrière des films, des parcs à thème, des destinations, de la musique, des jouets et plus encore. Chaque épisode propose trois histoires uniques qui capturent les moments magiques et la narration sincère qu’est Disney.

32) Sur les traces des éléphants

Sur les traces de l’éléphant »suit les cinéastes qui capturent le voyage épique des éléphants africains à travers le désert du Kalahari pour« l’éléphant »de Disneynature. L’équipe fait face à des conditions météorologiques extrêmes, un terrain inaccessible, des eaux infestées de crocodiles et des rencontres rapprochées avec des lions afin de mettre en lumière ces créatures remarquables et leurs anciennes migrations. Filmer le plus grand animal terrestre du monde n’est pas une tâche facile. Pour se lancer dans leur aventure aller-retour de 1000 miles, l’équipe de Disneynature doit d’abord transporter l’équipage, avec cinq tonnes de matériel photo, au cœur du delta de l’Okavango, une oasis isolée où les éléphants se réunissent chaque année. Leur prochain défi est de trouver des éléphants. Et malgré leur taille incroyable, localiser un éléphant dans une zone de près de 4 000 kilomètres carrés, c’est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Heureusement pour les cinéastes, un biologiste local qui suit les populations d’éléphants donne un coup de main. L’équipe identifie son troupeau et il est hors course… littéralement.

31) Pingouins – La vie du bord

“Penguins: Life on the Edge” suit l’équipe de cinéastes pleine d’esprit et tenace derrière “Penguins” de Disneynature, une histoire de passage à l’âge adulte sur un pingouin Adélie nommé Steve. Pour remplir leur mission, les cinéastes d’élite doivent braver la brutale Antarctique, traversant des températures de -40 degrés, des vents de force ouragan et l’arôme écrasant d’un million de pingouins.

30) Plonger avec les dauphins

Plonger avec des dauphins raconte la création de Dolphin Reef de Disneynature, l’histoire d’un jeune dauphin à gros nez du Pacifique nommé Echo. Du surf des vagues avec les dauphins en Afrique du Sud à la danse avec les baleines à bosse à Hawaï, les cinéastes font de grands efforts – et des profondeurs – pour jeter un nouvel éclairage sur les mystères de l’océan. Pour localiser et «diffuser» leur personnage principal et leurs personnages secondaires, les cinéastes de Disneynature s’associent à des experts et des scientifiques de la vie marine, voyageant dans des lieux magnifiques tels que la mer Rouge, la Polynésie française, l’île de Sipadan en Malaisie et les îles Palaos. Au cours de leur voyage aquatique mondial, l’équipe capture des comportements remarquables de grands dauphins rarement vus dans la nature, y compris un rituel peu connu impliquant le corail gorgone, la natation synchronisée pendant le sommeil et une stratégie de chasse fascinante et coopérative appelée anneau de boue.

Ils font un dernier voyage, non présenté dans le film final, qui illustre comment les humains peuvent avoir un impact positif sur nos océans et leurs incroyables habitants dans le futur. Explorer Céline Cousteau raconte la version anglaise.

29) Projet Marvel Hero

Cette série Disney + de 20 épisodes partage le changement remarquable et positif que plusieurs jeunes héros apportent dans leurs propres communautés à travers le pays. Ces enfants inspirants ont consacré leur vie à des actes de bravoure et de gentillesse désintéressés, et maintenant, Marvel les célèbre comme les véritables super-héros qu’ils sont en les accueillant dans Marvel’s Hero Project.

28) Échec de Timmy: des erreurs ont été commises

Ce film Disney + Original est basé sur le livre le plus vendu du même nom, suit les exploits hilarants de notre héros décalé et mort, Timmy Failure, qui, avec son partenaire d’ours polaire de 1500 livres Total, exploite Total Failure Inc., une agence de détectives de Portland. Un curieux de l’école élémentaire, Timmy, sans confiance mais confiant, doit naviguer dans le monde des adultes autour de lui, y compris sa mère surchargée, son petit ami bien intentionné son professeur / Némésis et un conseiller d’orientation mandaté par l’école, le tout dans sa quête pour devenir le meilleur détective dans le monde. Il vaut bien le détour!

27) DisneyNature Dolphin Reef

Echo est un jeune qui ne peut pas vraiment décider s’il est temps de grandir et de prendre de nouvelles responsabilités – ou de céder à son côté idiot et de simplement s’amuser. La société des dauphins est délicate et le récif de corail qu’Echo et sa famille appellent à la maison dépend de tous ses habitants pour le maintenir en bonne santé. Mais Echo a du mal à résister aux nombreuses aventures que l’océan a à offrir.

26) Soyez notre chef

«Be Our Chef», une nouvelle série de concours de cuisine inspirée de Disney, invite cinq familles diverses et gourmandes à créer des plats à thème, tous inspirés de la magie de Disney. Les familles s’affronteront pour une occasion unique de présenter leur propre plat signature Disney qui sera servi dans les parcs Disney. Dans chaque épisode, animé par la star de “The Office” Angela Kinsey, deux des cinq familles s’affrontent dans un défi de cuisine à thème, en utilisant les traditions familiales et les compétences acquises, tout en représentant leur famille à travers l’objectif de Disney. Les deux familles avec le plus de victoires se rendent à la finale spectaculaire, où elles se disputent le grand prix. La création de nourriture magique du gagnant deviendra alors un plat ou une friandise signature servi à Walt Disney World.

La série est animée par «The Office», la star Angela Kinsey et mettra en vedette cinq familles diverses et des chefs de Disney World.

25) Stargirl

«Stargirl» de Disney + est une histoire de passage à l’âge adulte tendre et décalée basée sur le roman pour jeunes adultes le plus vendu du New York Times, acclamé par la critique, sur un lycéen sans prétention qui se retrouve inexplicablement attiré par la nouvelle fille libre d’esprit , dont les manières non conventionnelles changent la façon dont ils se voient… et leur monde.

Leo Borlock (Graham Verchere) est un élève moyen au lycée Mica. Il obtient des notes décentes, est membre de la fanfare de l’école et s’est toujours contenté de voler sous le radar. Mais tout cela change quand il rencontre Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), une nouvelle étudiante confiante et colorée avec un penchant pour le ukulélé, qui se démarque dans la foule. Elle est gentille, trouve de la magie dans le banal et touche la vie des autres avec les gestes les plus simples. Ses excentricités et sa personnalité contagieuse charment Leo et le corps étudiant, et elle passe rapidement de l’ignorance et de la ridicule à l’acceptation et à la louange, puis revient en arrière, envoyant Leo à un tour d’émotions en montagnes russes.

24) Journal d’un futur président

Dans cette série Disney + «Journal d’un futur président», nous voyons l’histoire d’origine d’un futur leader. Racontée à partir de la narration du journal intime d’Elena, une cubano-américaine de 12 ans, cette nouvelle comédie familiale suit son parcours à travers les hauts et les bas du collège, ce qui l’a mise sur la voie de la présidence des États-Unis. C’est une bonne série pour toute la famille, mais vous devrez peut-être lui donner quelques épisodes pour voir si elle clique avec vous.

23) Une célébration de la musique de Coco

«Une célébration de la musique de Coco», est l’expérience de concert live-to-film réinventée enregistrée au légendaire Hollywood Bowl. Donner vie aux performances du spectaculaire film de Disney-Pixar “Coco”, cette célébration magique du Jour des Morts comprend des performances et des apparitions de: Benjamin Bratt, Jaime Camil, Felipe Fernández del Paso, Alex Gonzalez, Sarah Hicks, Natalia Jiménez, Eva Longoria, Rudy Mancuso, Mariachi Divas, Luis Gerardo Méndez, Miguel, Carlos Rivera, Alanna Ubach; et mettant en vedette Lee Unkrich, le réalisateur du film.

«Une célébration de la musique de Coco» présente un orchestre complet de 60 musiciens. Regardez les performances de la chanson originale primée aux Oscars «Remember Me», plus «Un Poco Loco», «The World Es Mi Familia», «Proud Corazón», ainsi que quelques coups de cœur des fans de la bande originale latino-américaine, notamment «La Bikina», «Bésame Mucho», «Recuérdame» et bien d’autres.

22) Encore

Cette charmante série voit Kristen Bell donner à de nombreux acteurs musicaux du lycée d’il y a 20 ans la chance d’un Encore télévisé à l’échelle nationale! Cette émission de télé-réalité partage les épreuves et les tribulations de chaque classe, la façon dont ils ont géré leur temps après avoir quitté le lycée, les problèmes qui les préoccupent encore et la reprise d’amitiés qui ont disparu depuis des années.

21) Smash & Grab

Après des années à peiner à l’intérieur de la salle des machines d’une locomotive imposante, deux robots archaïques risqueront tout pour la liberté et l’un pour l’autre. Ce Sparkshort est un bel ajout au programme et très agréable, il est très «Pixar» et mérite d’être visionné plus d’une fois.

20) Flotteur

À Float, un père découvre que son fils est différent des autres enfants de la manière la plus inhabituelle. Pour les garder à l’abri du jugement, papa le couvre et le garde hors de vue, mais lorsque les capacités de son fils deviennent publiques, papa doit décider s’il doit courir et se cacher ou accepter son fils tel qu’il est. Et consultez les extras de ce court métrage, cela vous aidera vraiment à comprendre le court métrage en connaissant le créateur derrière.

19) Boucle

Loop raconte l’histoire de deux enfants au camp de canoë qui se retrouvent à la dérive sur un lac, incapables d’avancer jusqu’à ce qu’ils trouvent une nouvelle façon de se connecter et de voir le monde à travers les yeux de l’autre. Ce film innove en mettant en vedette le premier personnage autiste non verbal de Pixar. Il s’agit d’un court métrage très intéressant et unique qui permet de mieux comprendre l’autisme.

18) Durée de vie de la lampe

Bo Peep fait un grand retour dans Toy Story 4 de Disney et Pixar et elle ouvre la voie dans le tout nouveau court métrage d’animation de Pixar, Lamp Life. Lamp Life répond à la question de ce qui est arrivé à Bo depuis la dernière fois que nous l’avons vue dans Toy Story 2. Rejoignez Woody et Giggle McDimples alors que Bo raconte ses folles aventures. Si vous aimez les films Toy Story, vous devriez vérifier celui-ci.

17) Pixar dans la vraie vie

Cette série d’action en direct fait entrer dans le monde réel des personnages et des moments emblématiques des films Pixar. Tourné sur place, où nous pouvons voir la réaction des gens à ces moments recréés. C’est une petite série amusante, avec un nouvel épisode chaque mois, couvrant Wall-E, Up, Brave et plus encore.

16) Purl

Purl a été le premier Sparkshort sorti et il a montré un côté différent de Pixar, avec un ton politique plus fort qui a suscité beaucoup d’intérêt sur Internet. Une sérieuse pelote de laine nommée Purl obtient un emploi dans une start-up au rythme rapide, à haute énergie et centrée sur les hommes. Les choses commencent à se défaire alors qu’elle essaie de s’intégrer à ce groupe soudé. Purl doit se demander jusqu’où elle est prête à aller pour obtenir l’acceptation à laquelle elle aspire et en fin de compte en vaut-il la peine?

15) Kitbull

Kitbull est mon Sparkshort préféré de Pixar et raconte l’histoire d’une connexion improbable entre deux créatures: un chaton errant farouchement indépendant et un pit-bull. Ensemble, ils font l’expérience de l’amitié pour la première fois. Pour les amoureux des animaux, celui-ci va vous faire pleurer. Il a également été nominé pour un Oscar!

14) Court-circuit Vol 1

Short Circuit est un programme expérimental où tout le monde aux Walt Disney Animation Studios peut présenter une idée et éventuellement être sélectionné pour créer un court-métrage original et innovant avec le soutien du studio et de leurs collègues artistes. L’objectif du programme est de prendre des risques, de faire émerger de nouvelles voix de narration diverses au Studio et d’expérimenter de nouvelles innovations techniques dans le processus de réalisation de films. Chaque court ne dure que 2 minutes environ, avec mes favoris personnels de cette collection: Fetch, Lucky Toupee, Cycles et Elephant In The Room.

13) Mariages de contes de fées de Disney

Après être passée de Freeform à Disney +, cette série mettant en vedette tous les nouveaux couples, des performances musicales surprises, des apparitions inattendues, des célébrations captivantes et bien sûr, beaucoup de magie Disney. Des engagements épiques avec caméras cachées aux mariages romantiques de contes de fées, chaque épisode présentera des histoires enchanteresses et des décors spectaculaires des destinations Disney du monde entier. C’est super brillant, un peu ringard, mais c’est tellement agréable de voir ces couples un jour spécial de leur vie. C’est l’une de mes émissions secrètes coupables qui me fait généralement déchirer chaque épisode.

12) Choix de la litière

Une docu-série basée sur le film du même nom, mettant en vedette les histoires d’animaux d’assistance, de leurs dresseurs et de leurs compagnons humains. Suivez les six chiens adorables; Paco, Pacino, Tulane, Raffi, Amara et Tartan alors qu’ils se lancent dans une quête fascinante et pleine de suspense pour devenir Guide Dogs For the Blind, l’ultime carrière canine. En tant que personne qui a fait marcher un chien-guide quand j’étais enfant, j’ai trouvé cette série très éducative, en plus il y a beaucoup de chiots mignons, ce qui lui donne un point bonus!

11) Une journée à Disney

Ce documentaire d’une heure nous donne un aperçu d’un acteur Disney spécifique, qui stimule la créativité et l’innovation chez The Walt Disney Company. Il y a également plus de 50 courts métrages supplémentaires, qui sont publiés chaque semaine, à la fois le court métrage documentaire court et long métrage à Shanghai Disneyland, à ESPN à Pixar et même à partir de l’ensemble de Modern Family. Certains des Cast Members sont plus intéressants que d’autres mais il y en aura pour tous les goûts.

10) Maggie Simpson dans «Playdate with Destiny»

Le film commence un jour qui semblait être juste un autre jour au parc pour Maggie Simpson. Mais lorsque Maggie fait face au péril d’une cour de récréation, un jeune bébé héroïque la fouette du danger – et lui vole son cœur. Après une première partie heureuse, Maggie est impatiente de revoir son nouveau bébé le lendemain, mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Le destin (ou Homer) se mettra-t-il sur son chemin?

9) Le monde selon Jeff Goldblum

À travers le prisme de l’esprit toujours curieux et très divertissant de Jeff Goldblum, rien n’est comme il semble. Chaque épisode est centré sur quelque chose que nous aimons tous – comme des baskets ou des glaces – alors que Jeff tire le fil sur ces objets trompeusement familiers et dévoile un monde merveilleux de connexions étonnantes, de science et d’histoire fascinantes, de gens incroyables et de tout un tas de gros surprises idées et idées. Vous ne trouverez cette émission que sur Disney + et pour les fans de Jeff Goldblum, c’est une série intrigante qui vous aidera à connaître l’énigme qu’est Jeff Goldblum.

8) Lady & The Tramp

Cette adorable narration en direct du classique animé des années 1950 raconte l’histoire d’amour entre un Cocker Spaniel choyé nommé Lady et un bâtard streetwise nommé Tramp. “Lady and the Tramp” est un joli film familial, simple mais efficace. Ce n’est pas quelque chose d’innovant ou d’original, il n’a peut-être pas fonctionné au cinéma, mais c’est le film Disney + parfait, car c’est un film amusant et agréable pour s’asseoir à la maison, prendre des collations, tirer la couverture, car c’est amusant, plein de chiens mignons et a une histoire d’amour simple.

7) Classe d’atelier

Une nouvelle série de compétitions mettant en vedette des équipes de jeunes constructeurs, chargés de concevoir, de construire et de tester des créations uniques. Dans chaque épisode, un panel d’experts évaluera et testera leur travail en fonction de la créativité de conception et de la création de fonctionnalités. Dans l’épisode final, une équipe sera nommée «Shop Class» Champs. Une série de compétitions amusantes que toute la famille peut regarder ensemble.

6) Légende des trois caballeros

Cette série animée mettant en vedette Donald Duck, Jóse Carioca et Panchito Pistoles est uniquement disponible sur Disney +. Le trio se retrouve héritier d’un héritage héroïque et reprend la quête de ses ancêtres à l’aide d’une vaillante déesse grecque. Bien que cette série ne soit techniquement pas un original Disney +, le seul endroit où vous pouvez le voir est sur Disney +

5) Star Wars: The Clone Wars

La 7e saison du spectacle est une exclusivité Disney + et complète l’histoire entre “Attack of the Clones” et “Revenge Of The Sith”, où Yoda, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Mace Windu et d’autres Jedi Knights mènent le Grand Armée de la République contre l’armée droïde des séparatistes. De plus, il y a plus d’une centaine d’épisodes des saisons précédentes, ce qui en fait l’un des spectacles les plus dignes de frénésie sur Disney +.

4) Histoire d’imagination

Facilement ma série préférée sur Disney +. Explorez le passé, le présent et l’avenir de Walt Disney Imagineering avec la célèbre cinéaste Leslie Iwerks. Mme Iwerks vient d’une famille avec une histoire profonde de Disney – son grand-père était un des premiers animateurs de Disney et son père est un ancien Imagineer – et son travail précédent comprend des profils de Pixar Animation Studios et de la maison d’effets visuels Industrial Light & Magic. La série entière est maintenant disponible sur Disney + et est un incontournable pour tout fan de parc à thème Disney.

3) High School Musical: la série

Un groupe d’élèves de l’East High compte à rebours pour la soirée d’ouverture de la toute première production de «High School Musical» de leur école. Les showmances fleurissent; les amitiés sont testées tandis que de nouvelles se créent; les rivalités éclatent et les vies sont changées à jamais alors que ces jeunes découvrent le pouvoir de transformation que seul un club de théâtre du secondaire peut fournir. C’est une série à ne pas sauter.

2) Togo

«Togo» est la véritable histoire inédite de l’hiver 1925 qui vous emmène à travers le terrain perfide de la toundra alaskienne pour une aventure exaltante et édifiante qui mettra à l’épreuve la force, le courage et la détermination d’un homme, Leonhard Seppala, et de son chef chien de traîneau, Togo. Ceci est facilement mon film Disney + Original préféré et donnera certainement un coup de fouet à votre cœur, vous pourriez avoir besoin de mouchoirs, je l’ai fait!

1) Star Wars: Le Mandalorien

C’est sans aucun doute le Disney + Original le plus populaire et l’une des principales raisons pour lesquelles les gens se sont abonnés à Disney + est pour Star Wars: The Mandalorian. Il s’agit de la première série Star Wars en direct et se déroule après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre, nous suivons les traces d’un tireur isolé dans les confins de la galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République. . La première saison entière est maintenant disponible sur Disney +, c’est donc le moment idéal pour s’asseoir et découvrir ce que tout le monde parle de “Baby Yoda”!

Quel Disney + Original est votre préféré?

