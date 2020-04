Top 50 des documentaires sur Disney + | Avril 2020

Chaque mois, je vais vous présenter ma liste des 50 meilleurs documentaires disponibles sur Disney +, qui comprennent à la fois des films et des séries provenant des nombreuses marques disponibles, notamment Disney, Star Wars, Marvel, National Geographic et Pixar.

Les nouveaux ajouts à la liste incluent deux nouvelles séries National Geographic, Running Wild With Bear Grylls et Wicked Tuna.

50) DisneyNature né en Chine

Ce beau documentaire de DisneyNature s’aventure dans les contrées sauvages de la Chine, «Born in China» capture des moments intimes avec un ours panda et son petit en pleine croissance, un jeune singe doré qui se sent déplacé par sa petite sœur et une mère léopard des neiges qui peine à élever ses deux oursons.

49) Mission au soleil

En août 2018, la NASA a lancé la toute première mission vers une étoile. Une quête historique pour explorer la dernière grande frontière de notre système solaire – le soleil. Ce sera l’objet créé par l’homme le plus rapide jamais créé. Un vaisseau spatial qui parcourra 450 000 miles par heure. C’est une mission révolutionnaire, de voler dans «l’atmosphère» de notre étoile et de révolutionner notre compréhension de celle-ci. Ce documentaire célébrera cet événement qui change le monde. Explorer l’incroyable science de notre soleil et entrer dans les coulisses de la mission de la NASA pour l’atteindre. Prévu pour coïncider avec l’arrivée de la sonde dans l’atmosphère du soleil (novembre 2018) et l’énorme pic médiatique que cela créera, ce documentaire célébrera un moment clé de l’histoire humaine, les humanités tentent d’abord de toucher le soleil.

48) Le cœur et l’âme de l’Amérique

Le cinéaste Louis Schwartzberg prend la route pour capturer le peuple américain et sa beauté naturelle. de la mer à la mer étincelante, des vagues de grains ambrés aux majestés des montagnes violettes, ce n’est pas seulement la terre qui fait la beauté de l’Amérique, c’est son peuple. Capturé avec une cinématographie époustouflante, AMERICA’S HEART & SOUL vous emmène dans un voyage qui traverse cette grande nation, révélant une riche tapisserie de gens ordinaires vivant des vies extraordinaires alors qu’ils suivent leurs rêves avec la liberté d’esprit qui est uniquement américaine. Du producteur laitier du Vermont, à l’alpiniste aveugle, aux marathoniens père et fils, leurs histoires inspirantes sont aussi différentes que possible – passionnées, colorées, courageuses, drôles, touchantes.

47) Supercar Megabuild

Si vous voulez faire une pause dans les documentaires animaliers, alors attachez vos têtes d’essence, il y a un spectacle automobile brillant sur la scène. Dans chaque épisode, ces mécaniciens britanniques fous de moteur se lanceront dans une ambitieuse mission de transformer une voiture ordinaire en supercar extraordinaire, adaptée au circuit. Mais avec un temps limité et d’autres obstacles inévitables empilant sur la pression, réussiront-ils à créer les supercars ultimes?

46) DisneyNature Crimson Wing

Si vous avez toujours voulu connaître la vie des flamants roses, ce documentaire pour toute la famille raconte l’histoire de la nature sauvage et éloignée du lac Natron, dans le nord de la Tanzanie, l’un des derniers grands mystères de la nature se dévoile: la naissance, la vie et la mort de un million de flamants roses.

45) Dinosaures bizarres

Pour les fans de dinosaures, celui-ci jette un œil à certaines des créatures les plus bizarres. Rejoignez des paléontologues de renommée mondiale et parcourez le monde pour dénicher certains des membres les moins connus mais les plus surprenants de la famille des dinosaures.

44) Diana: dans ses propres mots

Si vous avez été intéressé par la princesse Diana et la famille royale britannique, ce documentaire utilise des vidéos personnelles enregistrées par le coach vocal de Diana, Diana nous raconte l’histoire de sa vie. Fascinant.

43) DisneyNature Wings Of Life

Une belle histoire d’amour en danger. Notre avenir dépend d’une incroyable histoire d’amour entre les fleurs et la faune composée d’abeilles, de papillons, d’oiseaux et de chauves-souris, qui permettent à ces espèces de se reproduire. Délicates et gracieuses, les fleurs ne se contentent pas d’être le symbole ultime de la beauté. Au contraire, leurs couleurs vibrantes et leurs saveurs exotiques sont autant de merveilles qui attirent les pollinisateurs et ivres de désir. Tous ces animaux sont impliqués dans une danse complexe de séduction sur laquelle un tiers de nos cultures, une danse sans laquelle nous pourrions survivre… Pollen présente les héros méconnus de la chaîne alimentaire mondiale. Leurs mondes fantastiques sont pleins d’histoires, de drame et de beauté. Alors qu’elle est fragile et menacée, essentielle pour l’équilibre de la planète, elle devrait désormais protéger activement…

42) Dans l’Okavango

Un biologiste passionné de la conservation rassemble un bushman de la rivière craignant de perdre son passé et un jeune scientifique incertain de son avenir lors d’une expédition épique de quatre mois à travers trois pays, à travers des paysages inexplorés et dangereux, afin de sauver le delta de l’Okavango, l’un des les dernières étendues sauvages de notre planète.

41) Choix de la litière

Une docu-série basée sur le film du même nom, mettant en vedette les histoires d’animaux d’assistance, de leurs dresseurs et de leurs compagnons humains. Suivez les six chiens adorables; Paco, Pacino, Tulane, Raffi, Amara et Tartan alors qu’ils se lancent dans une quête fascinante et pleine de suspense pour devenir Guide Dogs For the Blind, l’ultime carrière canine. Ce spectacle est exclusif à Disney +.

40) Requins de l’île perdue

Si vous aimez les requins autant que moi, vous voudrez découvrir cette série, où nous rejoindrons le Dr Enric Sala, explorateur en résidence de National Geographic, alors qu’il se rend dans les îles Pitcairn éloignées à la recherche de requins et d’autres animaux marins. Le Dr Sala espère transformer cet environnement océanique unique en une réserve marine protégée.

39) Mission Apollo sur la Lune

L’effort captivant de National Geographic raconte les 12 missions en équipage en utilisant uniquement des images d’archives, des photos et du son.

38) Mars errant

Rejoignez le Mars rovers Spirit and Opportunity pour un voyage grandiose à la surface de la mystérieuse planète rouge.

37) Avant le déluge

Un aperçu de la façon dont le changement climatique affecte notre environnement et de ce que la société peut faire pour empêcher la disparition des espèces, des écosystèmes et des communautés autochtones en danger à travers la planète.

36) Dr Oakley Yukon Vet

Couvrant des milliers d’acres et incorporant des centaines d’espèces d’animaux; La pratique vétérinaire de Michelle Oakley est difficile au Yukon. Il n’existe pas de journée type dans la pratique de Michelle. Les visites à domicile peuvent aller de l’expulsion des glandes anales du chien à la poursuite du très gros bœuf musqué de l’Arctique. Accompagnée de ses filles adolescentes et armée d’humour aiguisé comme un scalpel, Michelle jongle habilement avec le statut de vétérinaire à plein temps, femme et médecin; nous emmenant dans des régions inexplorées et non examinées du Yukon.

35) Titanic – 20 ans plus tard

Pour le 20e anniversaire de “Titanic”, James Cameron rouvre le dossier sur la catastrophe.

34) DisneyNature Chats Africains

African Cats capture l’amour, l’humour et la détermination de la vie réelle des rois majestueux de la savane. L’histoire met en vedette Mara, un lionceau attachant qui s’efforce de grandir avec la force, l’esprit et la sagesse de sa mère; Sita, un guépard intrépide et mère célibataire de cinq nouveau-nés espiègles; et Fang, un fier chef de la fierté qui doit défendre sa famille contre un lion une fois banni.

33) Rupture 2

Après six mois d’entraînement scientifiquement avancé, trois des coureurs de fond les plus prestigieux du monde se sont mis à franchir la barrière du marathon de deux heures. Ces pionniers partent en randonnée mondiale pour défier l’impensable et rompre l’exploit de deux heures, des tests en soufflerie et des laboratoires aux États-Unis, à l’équilibre entre la formation et leur vie quotidienne en Afrique de l’Est, jusqu’à la finale course palpitante en Italie.

32) Yellowstone sauvage

Yellowstone défie chaque animal qui vit dans ce désert des Rocheuses; en été, il les met en lutte les uns contre les autres pour la nourriture, les territoires et les compagnons, en hiver, il les oblige à lutter pour leur survie.

31) Atlantis Rising

James Cameron et Simcha Jacobovici partent à l’aventure pour retrouver la cité perdue d’Atlantis en utilisant le philosophe grec Platon comme une carte au trésor virtuelle. Si vous aimez l’idée d’aller dans les profondeurs pour découvrir le passé, alors regardez celui-ci.

30) Expédition Mars

C’est l’histoire de la lutte épique pour amener les rovers Spirit et Opportunity sur Mars. Quand ils ont atterri en 2004, les rovers ne devaient pas durer beaucoup plus de 90 jours, mais au lieu de cela, ils ont triché à plusieurs reprises la mort pendant des années, avec Opportunity toujours d’actualité. Leur record sans précédent de découvertes et de résilience a ouvert définitivement la frontière martienne et lancé l’ère moderne de l’exploration.

29) Chuchotement de chien avec Cesar Millan

Si vous êtes propriétaire d’un chien, celui-ci pourrait valoir la peine d’y consacrer du temps, surtout s’il est un peu mal conduit. Cesar Millan a été appelé le Dr Phil for Dogs. Avec une capacité étrange à réhabiliter les chiens à problèmes de toutes formes et tailles. Chaque épisode du Dog Whisperer documente les transformations remarquables qui se produisent sous la direction et l’enseignement de Cesar, aidant les chiens et leurs propriétaires à vivre une vie plus heureuse ensemble.

28) Trésors perdus des Mayas

Cette série du National Geographic se penche sur une nouvelle «carte au trésor» du monde maya qui transforme ce que nous pensions connaître d’une des civilisations antiques les plus mystérieuses du monde. J’ai visité de nombreux sites mayas à travers l’Amérique centrale et j’ai trouvé que c’était une série extrêmement intéressante.

27) Dans le Grand Canyon

Si vous avez toujours voulu en savoir plus sur l’une des merveilles naturelles les plus étonnantes de l’Amérique, cela pourrait en être une pour vous. Deux journalistes traversent le Grand Canyon à pied, espérant que cette promenade de 750 miles les aidera à mieux comprendre l’un des paysages les plus vénérés de l’Amérique et les menaces sur le point de le modifier à jamais.

26) Sauvetage des animaux des montagnes Rocheuses

Le personnel extraordinaire de la Humane Society of the Pikes Peak Region risque sa vie et donne son cœur pour sauver tous les animaux, petits et grands. Avec 5 400 miles carrés de terrain accidenté du Colorado dans leur juridiction, l’équipe de Pikes Peak travaille ensemble pour sauver et réhabiliter plus de 40 000 animaux par an. Le travail est risqué, urgent et imprévisible, car l’équipe répond aux appels d’urgence dans le désert sauvage. Regardez les histoires incroyables de la nature, des animaux et la persévérance inébranlable des officiers et vétérinaires de Rocky Mountain Animal Rescue.

25) Russie sauvage

Wild Russia est une série haute définition historique qui trace un voyage à travers cette vaste terre qui s’étend de l’Europe à l’océan Pacifique. Couvrant 11 fuseaux horaires, cet immense pays contient une richesse de zones naturelles sauvages préservées – au-delà des grandes villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg, un monde primitif avec des sommets montagneux accidentés, des rivières sauvages et une flore et une faune inégalées se révèle.

Grâce à un accès sans précédent, nous présentons le spectacle sauvage qu’est le continent russe. À travers six épisodes dramatiques, nous explorons ce pays diversifié et même exotique. La Russie est un lieu de superlatifs prouvant que la taille importe. Peu de pays abritent des mammifères aussi extraordinaires: le tigre de l’amour est le plus gros chat du monde; l’ours polaire est le plus grand prédateur terrestre du monde; des ours bruns massifs parcourent les rivières à la recherche de saumons. Le ciel russe abrite le plus grand hibou du monde et des aigles de mer majestueux. Dans les eaux glaciales du nord, les morses et les bélugas chassent le poisson. Il fournit également un refuge pour certains pour certaines espèces incroyablement rares – y compris le beau et insaisissable léopard de l’Amour.

24) Frankie et Ollie

Si vous avez toujours voulu en savoir plus sur les films d’animation classiques de Disney comme Bambi, Pinocchio, Lady and the Tramp et d’autres, ce documentaire de 1995 raconte l’histoire de deux des plus grands animateurs, Frank Thomas et Ollie Johnston. C’est leur génie créatif qui a contribué à faire de Disney synonyme d’animation brillante, de musique magnifique et de narration émotionnelle. Faites un voyage avec ces artistes extraordinaires alors qu’ils partagent des secrets, des idées et l’inspiration derrière certains des plus grands films d’animation que le monde ait jamais connus! Pour les fans de Disney, cela devrait être l’un à vérifier.

23) Royaume du loup blanc

Voyagez dans l’Arctique avec l’explorateur de National Geographic Ronan Donovan pour assister à un monde magnifique et désolé où les loups chassent, hurlent et élèvent leurs familles. Alors que nous intégrons le pack, vivez une intimité sans précédent avec une espèce imprégnée de légende, de rumeur et de peur. Ce spécial unique en son genre allie le cinéma classique de la faune de premier ordre à une réalité immersive, brute et à bout de souffle pour mettre en valeur ces loups dans leur habitat naturel. Hautement recommandé.

22) Les grandes migrations

Great Migrations est un documentaire épique sur la nature qui présente les grandes migrations d’animaux à travers le monde. Le spectacle en sept parties est le plus grand événement de programmation de l’histoire de National Geographic. Si vous aimez les documentaires sur les animaux, c’est l’un des meilleurs et vaut le détour.

21) Vidangez les océans

Les mystères maritimes – anciens et nouveaux – prennent vie dans cette série, qui combine des données scientifiques et des recréations numériques pour révéler des épaves, des trésors et des villes englouties au fond des lacs, des mers et des océans du monde entier. Une autre série National Geographic parfaite pour les adultes. Il existe également plusieurs offres spéciales au sein de la franchise «Drains», dont une basée sur le Titanic et bien plus encore.

20) La vie en dessous de zéro

Cette série du National Geographic permet aux téléspectateurs de plonger dans un hiver de l’Alaska pour rencontrer six résidents difficiles et résilients alors qu’ils essaient de garder une longueur d’avance sur les tempêtes et les bêtes mangeuses d’hommes pour passer au printemps. Le voisin le plus proche de Sue Aikens est à plus de 500 km. Eric Salitan ne vit que de ce qu’il chasse et butine. Chip et Agnes Hailstone attrapent du poisson contre de l’argent en échange de fournitures, et Andy et Kate Bassich utilisent leur meute de chiens de traîneau pour le transport.

19) DisneyNature Monkey Kingdom

Ce joli film de DisneyNature suit un singe nouveau-né et sa mère lutte pour survivre dans la hiérarchie sociale compétitive de la troupe du Temple, un groupe dynamique de singes qui vivent dans des ruines antiques trouvées au fond des jungles légendaires de l’Asie du Sud.

18) Jane

Il s’agit d’un documentaire fascinant sur la vie de Jane Goodall, dont la recherche sur les chimpanzés a révolutionné notre compréhension du monde naturel. Le film utilise des images inédites qui ont été cachées dans les archives du National Geographic.

17) Jeux de réflexion

«Brain Games» est une série révolutionnaire qui utilise des expériences interactives, une mauvaise orientation et des astuces pour démontrer comment notre cerveau crée l’illusion d’une réalité sans faille à travers notre mémoire, notre perception sensorielle et comment nous concentrons notre attention. Avec 5 saisons de frénésie, il y a beaucoup ici pour donner à votre cerveau une séance d’entraînement.

16) Le déluge

Entouré par l’impitoyable désert du Kalahari, le delta de l’Okavango est une oasis luxuriante et vibrante qui vibre de vie chaque année alors que la grande inondation rajeunit la terre avec le retour de l’eau. Découvrez comment des animaux incroyables – comme des léopards, des éléphants, des lions, des hippopotames et plus – s’adaptent à ce paysage imprévisible et changeant. Lorsque les terres sont inondées, le delta de l’Okavango est à la fois un sanctuaire et un piège, donnant et prenant la vie dans une égale mesure. Puis, comme un écosystème vivant et respirant, les eaux se retirent rapidement et la vie devient une chose: la survie. Le sort des dizaines de milliers d’animaux qui vivent dans ce lieu de drame naturel spectaculaire est en jeu.

15) Thon méchant

La pêche est une vie difficile, et plus difficile avec des stocks de thon rouge épuisés. À Gloucester, dans le Massachusetts, il existe une race spéciale de pêcheurs. Pendant des générations, ils ont utilisé canne et moulinet pour attraper le thon rouge insaisissable. Ils dépendent de ces poissons pour leur subsistance et la concurrence est brutale. Au cours des 10 prochaines semaines, les pêcheurs les plus qualifiés partiront dans les eaux glaciales de l’Atlantique Nord dans l’espoir de capturer le précieux thon rouge. Lorsqu’un thon rouge peut rapporter jusqu’à 20 000 $, il fera tout ce qu’il faut pour se connecter.

14) Une journée à Disney

Cette nouvelle série documentaire n’a été ajoutée à Disney + que ce mois-ci, débutant avec un long métrage mettant en lumière les histoires personnelles fascinantes et inspirantes de 10 personnes incroyables derrière la magie durable de Disney. À travers l’objectif du PDG Bob Iger, le film suit chaque sujet tout au long de la journée pour un aperçu intime de leur voyage unique. Le documentaire est raconté par Sterling K. Brown, acteur primé aux Emmy et aux Golden Globe. Il y a aussi une courte série hebdomadaire mettant en vedette un acteur de Disney, avec un nouvel épisode tous les vendredis, donc c’est quelque chose à revenir.

13) Solo gratuit

Probablement l’un des films les plus effrayants disponibles sur Disney +, ce documentaire oscarisé raconte qu’Alex Honnold tente de devenir la première personne à grimper en solo sur le mur El Capitan de 3000 mètres de haut de Yosemite. Celui-ci vous fera regarder à travers vos mains alors qu’il grimpe sans cordes ni équipement de sécurité, dans ce qui serait sans doute le plus grand exploit de l’histoire de l’escalade.

12) Courir sauvage avec Bear Grylls

Le célèbre survivaliste emmène des célébrités figurant sur la liste lors de voyages dans les endroits les plus sauvages du monde, forçant les étoiles à pousser leur corps et leur esprit à la limite pour réussir l’aventure de leur vie.

11) La belle au bois dormant

Ce documentaire raconte comment Disney a retrouvé sa magie avec une production stupéfiante de succès – «Little Mermaid», «Beauty and the Beast», «Aladdin», «The Lion King», et plus encore – sur une période de 10 ans. Après le studio a connu des moments difficiles au milieu des années 1980 avec une série de flops au box-office. Pour les fans d’animation, qui veulent en savoir un peu plus sur les détails des coulisses de cette période des films Disney, c’est une recommandation facile.

10) L’incroyable Dr Pol

Située dans le pays agricole du centre du Michigan, cette série de téléréalité fait suite au travail effectué par Pol Veterinary Services. Spécialisé dans les grands animaux de ferme, le Dr Pol traite les chevaux, les porcs, les vaches, les moutons, les alpagas, les chèvres, les poulets et même un renne occasionnel. Le programme présente également le Dr Brenda Grettenberger, qui travaille avec le Dr Pol depuis 1992. Il existe également plusieurs épisodes spéciaux à regarder également.

9) Expédition Amelia

Ce documentaire n’a été ajouté que ce mois-ci et voir l’explorateur Robert Ballard se propose de résoudre le mystère de la disparition d’Amelia Earhart alors que lui et une équipe d’experts se rendent dans l’atoll du Pacifique reculé nommé Nikumaroro à la recherche de son dernier lieu de repos.

8) Star Wars: Empire Of Dreams

Le seul documentaire de Star Wars sur la liste, ce film de 2004 réalisé par Kevin Burns et raconté par Robert Clotworthy, documente la réalisation de la trilogie originale de Star Wars et pour les fans de Star Wars, cela vaut la peine d’être vérifié.

7) One Strange Rock

Cette série emmène les téléspectateurs dans un voyage époustouflant et passionnant explorant la fragilité et l’émerveillement de la planète Terre, l’un des endroits les plus particuliers et uniques de l’univers entier, rendu vivant par les seules personnes à l’avoir laissé derrière lui – le plus astronautes bien connus et de premier plan. L’émission est animée par Will Smith et est une série documentaire très soignée qui vous fera réfléchir.

6) Paris à Pittsburgh

Ce documentaire fantastique donne vie aux efforts passionnés des individus qui luttent contre les menaces les plus graves du changement climatique dans leur propre arrière-cour. Contre le débat national sur l’avenir énergétique des États-Unis – et la décision explosive de l’administration Trump de sortir de l’accord de Paris sur le climat – le film capture les enjeux pour les communautés du pays et les inspirantes réponses des Américains. Tout le monde devrait regarder cela, car nous n’avons qu’une seule planète.

5) Gordon Ramsay Uncharted

Le célèbre chef Gordon Ramsay, globe-trotter, propose une aventure épique dans «Gordon Ramsay: Uncharted». Il parcourt le monde pour rencontrer des peuples autochtones afin de découvrir leurs aliments et leurs cultures. Dans chaque lieu, il récolte de nouveaux ingrédients et goûte de nouveaux plats. Il fait également équipe avec des légendes locales pour préparer des fêtes à présenter aux peuples autochtones. Le spectacle est magnifique et a été l’un des spectacles que j’apprécie depuis le lancement de Disney +.

4) Le monde selon Jeff Goldblum

À travers le prisme de l’esprit toujours curieux et très divertissant de Jeff Goldblum, rien n’est comme il semble. Chaque épisode est centré sur quelque chose que nous aimons tous – comme des baskets ou des glaces – alors que Jeff tire le fil sur ces objets trompeusement familiers et dévoile un monde merveilleux de connexions étonnantes, de science et d’histoire fascinantes, de personnes incroyables et de tout un tas de gros surprises idées et idées. Vous ne trouverez ce spectacle que sur Disney +.

3) Expo-sciences

Ce documentaire primé suit neuf lycéens du monde entier alors qu’ils participent à une foire scientifique internationale. Face à 1 700 des adolescents les plus intelligents de 78 pays, un seul sera nommé Best in Fair. C’est un excellent documentaire qui vous donne de l’espoir pour l’avenir avec ces enfants talentueux.

2) Planète hostile

Ce documentaire en six parties attire l’attention sur les récits les plus extraordinaires – presque surnaturels – d’animaux qui se sont adaptés aux boules de courbe évolutionnaires les plus cruelles. Facilement une de mes séries préférées disponible sur Disney + en ce moment, si vous ne regardez que du documentaire animalier, faites-en celui-ci.

1) L’histoire de l’imagination

Facilement ma série préférée en ce moment sur Disney +. Explorez le passé, le présent et l’avenir de Walt Disney Imagineering avec la célèbre cinéaste Leslie Iwerks. Mme Iwerks vient d’une famille avec une histoire profonde de Disney – son grand-père était un des premiers animateurs de Disney et son père est un ancien Imagineer – et son travail précédent comprend des profils de Pixar Animation Studios et de la maison d’effets visuels Industrial Light & Magic. Pour les amateurs de parc à thème, c’est une montre incontournable.

