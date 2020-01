Top 50 des films d’animation sur Disney +

Disney a une longue et riche histoire de réalisation de films d’animation incroyables, donc je veux vous présenter mes 50 meilleurs films d’animation disponibles sur Disney +. Cette liste comprend des films de Disney, Pixar et 20th Century Fox.

Voici le Top 50 des films d’animation «What’s On Disney Plus» sur Disney +:

50) La vie d’un insecte

Au nom des «insectes opprimés partout», une fourmi inventive nommée Flik engage une troupe d’insectes guerriers pour défendre sa colonie animée contre une horde de sauterelles à chargement libre dirigée par la triste méchante Hopper. Un film Pixar souvent ignoré, mais qui vaut le détour.

49) Pocahontas

Pocahontas, fille d’un chef de tribu amérindienne, tombe amoureuse d’un soldat anglais alors que les colons envahissent la Virginie du XVIIe siècle. Il propose des chansons fantastiques et des personnages adorables.

48) Le film des Simpsons

Avec 30 saisons des Simpsons sur Disney +, cette version à gros budget des Simpsons vaut le détour. Après que Homer a accidentellement pollué l’approvisionnement en eau de la ville, Springfield est enfermé dans un gigantesque dôme par l’EPA et les Simpsons sont déclarés fugitifs.

47) Belle au bois dormant

Une belle princesse née dans un royaume lointain est destinée par une terrible malédiction à piquer son doigt sur l’axe d’un rouet et à tomber dans un sommeil profond qui ne peut être réveillé que par le premier baiser du véritable amour. Déterminés à la protéger, ses parents demandent à trois fées de l’élever cachée. Mais le maléfique maléfique est tout aussi déterminé à sceller le sort de la princesse.

46) Le cauchemar avant Noël

Fatigué d’effrayer les humains tous les 31 octobre avec le même vieux sac de trucs, Jack Skellington, le maigre roi de Halloween Town, kidnappe le Père Noël et prévoit de livrer des têtes rétrécies et d’autres cadeaux macabres aux enfants le matin de Noël. Mais à l’approche de Noël, la petite amie de Jack-poupée de chiffon, Sally, essaie de déjouer ses plans malavisés. Celui-ci a un style d’animation unique que la plupart des films Disney n’utilisent jamais et c’est aussi une histoire fantastique.

45) Les Aristochats

Lorsque Mme Adelaide Bonfamille laisse sa fortune à la duchesse et à ses enfants – la famille de chats bien-aimée de Bonfamille – le majordome complote pour voler l’argent et kidnapper les légataires, les laissant sur une route de campagne. Tout semble perdu jusqu’à ce que le rusé Thomas O’Malley Cat et ses allées de jazz jouent à la rescousse des aristochats.

44) La planète au trésor

Lorsque le garçon de cabine du galion spatial Jim Hawkins découvre une carte vers un «butin de mille mondes» intergalactique, un cuisinier cyborg nommé John Silver lui apprend à combattre les supernovas et les tempêtes spatiales. Mais, bientôt, Jim se rend compte que Silver est un pirate qui a l’intention de se mutiner! Ceci est un autre joyau sous-estimé!

43) Ratatouille

Un rat nommé Rémy rêve de devenir un grand chef français malgré les souhaits de sa famille et le problème évident d’être un rat dans une profession résolument phobique. Quand le destin place Remy dans les égouts de Paris, il se retrouve idéalement situé sous un restaurant rendu célèbre par son héros culinaire, Auguste Gusteau. Malgré les dangers apparents d’être un visiteur improbable – et certainement indésirable – dans la cuisine d’un bon restaurant français, la passion de Remy pour la cuisine met rapidement en branle une course de rats hilarante et passionnante qui bouleverse le monde culinaire de Paris.

42) Le nouveau groove de l’empereur

Kuzco est un empereur égocentrique qui convoque Pacha d’un village et pour lui dire que sa maison sera détruite pour faire place à la nouvelle maison d’été de Kuzco. Le conseiller de Kuzco, Yzma, tente d’empoisonner Kuzco et le transforme accidentellement en lama, qui se retrouve accidentellement dans le village de Pacha. Pacha propose d’aider Kuzco s’il ne détruit pas sa maison, et ils forment donc un partenariat improbable.

41) Lilo et Stitch

Alors que Stitch, une expérience génétique fugitive d’une planète lointaine, fait des ravages sur les îles hawaïennes, il devient le «chiot» étranger adoptif espiègle d’une petite fille indépendante nommée Lilo et apprend la loyauté, l’amitié et «ohana, la tradition hawaïenne de famille. C’est l’un de mes films préférés personnels de cette époque des films d’animation Disney, et j’adore la façon dont ils ont utilisé les chansons d’Elvis!

40) Dame et le clochard

Lady, un cocker doré, rencontre un chien bâtard qui se fait appeler le Clochard. Il est évidemment du mauvais côté de la ville, mais les événements survenus chez Lady l’ont amenée à décider de voyager avec lui pendant un certain temps. Si vous avez regardé le nouveau Disney + Original, pourquoi ne pas faire un voyage dans le temps et regarder l’original!

39) Bambi

L’histoire de Bambi se déroule de saison en saison tandis que le jeune prince de la forêt apprend la vie, l’amour et les amis. Un vrai classique Disney!

38) Le chaudron noir

Taran est un assistant porcin avec des rêves enfantins de devenir un grand guerrier. Cependant, il doit mettre de côté la rêverie lorsque sa charge, un cochon oraculaire nommé Hen Wen, est kidnappée par un seigneur maléfique connu sous le nom de Horned King. Le méchant espère que Hen lui montrera le chemin du Chaudron noir, qui a le pouvoir de créer une armée géante de soldats imparables. Un joyau caché parmi les films d’animation Disney.

37) Fox et le chien

Quand un petit renard fougueux nommé Tod est adopté dans une famille agricole, il se lie rapidement d’amitié avec un chiot chien amusant et adorable nommé Copper. La vie est pleine d’aventures hilarantes jusqu’à ce que Copper soit censé jouer son rôle de chien de chasse – et l’objet de sa recherche est son meilleur ami!

36) La belle et la bête

Suivez les aventures de Belle, une jeune femme brillante qui se retrouve dans le château d’un prince transformé en mystérieuse bête. Avec l’aide du personnel enchanté du château, Belle apprend vite la leçon la plus importante de toutes: la vraie beauté vient de l’intérieur. Un classique!

35) Université des monstres

Un regard sur la relation entre Mike et Sulley pendant leurs jours à l’Université Monsters – quand ils n’étaient pas nécessairement les meilleurs amis. Bien que pas aussi bon que l’original, c’est toujours une aventure amusante avec ces deux monstres sympas!

34) Peter Pan

Laissant la sécurité de leur pépinière derrière, Wendy, Michael et John suivent Peter Pan dans un monde magique où l’enfance dure pour toujours. Mais à Neverland, les enfants doivent faire face au capitaine Hook et déjouer ses tentatives pour se débarrasser de Peter pour de bon. Un véritable classique de Disney!

33) Robin des Bois

Le roi Richard étant parti pour les croisades, le prince John et son serviteur rampant, Sir Hiss, se sont mis à taxer les citoyens de Nottingham avec le soutien du shérif corrompu – et à l’opposition farouche du rusé Robin Hood et de sa bande de joyeux hommes. Un de mes films d’animation préférés de tous les temps quand j’étais enfant, j’ai dû regarder ça 100 fois!

32) Pinocchio

Le fabricant de jouets solitaire Geppetto a répondu à ses souhaits lorsque la fée bleue arrive pour donner vie à sa marionnette en bois Pinocchio. Avant de devenir un vrai garçon, cependant, Pinocchio doit prouver qu’il est digne alors qu’il part à l’aventure avec son acolyte sifflant et sa conscience, Jiminy Cricket.

31) Alice au pays des merveilles

Par un après-midi d’or, la jeune Alice suit un lapin blanc, qui disparaît dans un trou de lapin à proximité. Le suivant rapidement, elle dégringole dans le terrier – et entre dans le monde joyeux et à l’envers du pays des merveilles! Des chansons mémorables et des escapades fantaisistes soulignent le voyage d’Alice, qui culmine dans une rencontre folle avec la reine de cœur – et son armée de cartes à jouer!

30) Dumbo

Dumbo est un bébé éléphant né avec des oreilles surdimensionnées et un suprême manque de confiance. Mais grâce à son copain encore plus petit Timothy the Mouse, le pachyderme d’une pinte apprend à surmonter tous les obstacles.

29) Grand héros 6

Disney prend une bande dessinée obscure de Marvel et lui donne une refonte pour livrer un film de super-héros que non seulement les enfants apprécieront. L’histoire se concentre sur le lien spécial qui se développe entre le robot gonflable de grande taille Baymax et le prodige Hiro Hamada, qui s’associe à un groupe d’amis pour former un groupe de héros de haute technologie.

28) Star Wars: The Clone Wars

Entre les épisodes II et III, Clone Wars est le premier film Star Wars animé par ordinateur. Anakin et Obi Wan doivent découvrir qui a kidnappé Jabba le fils des Hutts et le renvoyer en toute sécurité. Les séparatistes tenteront de tout pour les arrêter et ruiner toute chance d’accord diplomatique entre les Hutt et la République. L’endroit idéal pour commencer avant de commencer la série.

27) Bossu de Notre-Dame

Quand Quasimodo défie le méchant Frollo et s’aventure au Festival des fous, la foule cruelle le raillera. Sauvé par un camarade banni du gitan Esmeralda, Quasi se retrouve bientôt à se battre pour sauver les gens et la ville qu’il aime.

26) Cendrillon

Cendrillon a la foi que ses rêves d’une vie meilleure deviendront réalité. Avec l’aide de ses fidèles amis souris et une vague de baguette magique de sa marraine de fée, les chiffons de Cendrillon sont magiquement transformés en une magnifique robe et elle part au bal royal. Mais quand l’horloge sonne à minuit, le sort est rompu, laissant une seule pantoufle de verre… la seule clé pour la fin du conte de fées ultime!

25) Trouver Dory

«Finding Dory» de Disney • Pixar réunit Dory, la tangue bleue oublieuse préférée de tous, avec ses amis Nemo et Marlin dans une recherche de réponses sur son passé. De quoi peut-elle se souvenir? Qui sont ses parents? Et où a-t-elle appris à parler baleine?

24) Mulan

Un film d’animation classique des années 90, qui livre une histoire unique qui se démarque en essayant de sauver son père de la mort dans l’armée, une jeune fille se rend secrètement à sa place et devient l’une des plus grandes héroïnes de la Chine dans le processus. Il propose de superbes animations, des chansons entraînantes et des personnages intéressants.

23) La petite sirène

C’est l’un des films d’animation les plus populaires qui a lancé la Renaissance Disney de grands films et il comprend des chansons emblématiques fantastiques que vous pouvez chanter avec. Cette aventure colorée raconte l’histoire d’une impétueuse princesse sirène nommée Ariel qui tombe amoureuse du très humain Prince Eric et met tout en jeu pour avoir la chance d’être avec lui. Chansons et personnages mémorables – y compris la méchante sorcière des mers Ursula.

22) Le livre de la jungle

Un de mes films d’animation préférés de tous les temps, avec ses airs emblématiques accrocheurs et avec une histoire intemporelle d’un garçon appelé Mowgli, qui se rend au village des hommes avec Bagheera, la sage panthère. En chemin, il rencontre le roi Louie jazzy, le serpent hypnotique Kaa et l’ours adorable et joyeux Baloo, qui enseigne à Mowgli «Les nécessités nues» de la vie et le vrai sens de l’amitié.

21) Blanche-Neige et les sept nains

Comme il s’agit du premier long métrage réalisé par Walt Disney, c’est un classique, parfait pour regarder Disney +. Bien que le film ait été tourné dans les années 1930, l’histoire n’a pas du tout vieilli et l’œuvre d’art est toujours magnifique. C’est là que tout a commencé et devrait certainement figurer sur la liste de surveillance de quiconque.

20) Wreck It Ralph

En tant que grand fan de jeux vidéo, ce film est dans ma rue, avec beaucoup de petites références aux jeux vidéo classiques, qui prennent cela à un niveau différent! L’histoire voit Wreck It Ralph voyager vers d’autres jeux vidéo parce qu’il en a marre d’être le méchant, ce qui le conduit à Vanellope von Schweetz dans le jeu de course de karting, Sugar Rush. Mais l’ensemble du jeu est mis en danger par leurs actions. C’est l’un des films d’animation classiques les plus uniques disponibles et certainement un à regarder.

19) Voitures

Cars est l’une des plus grandes franchises de Pixar, avec plusieurs suites et retombées, donc Disney + offre l’opportunité idéale de voir comment Lightning McQueen découvre que la vie concerne le voyage, pas la ligne d’arrivée, quand il se retrouve détourné de façon inattendue dans le endormi Route 66 ville de Radiator Springs. En route à travers le pays vers le grand championnat de la Piston Cup en Californie pour affronter deux pros chevronnés, McQueen apprend à connaître les personnages décalés de la ville.

18) Qui a encadré Roger Rabbit?

Un film classique des années 80 qui a pris l’idée de l’action en direct et des personnages animés à un niveau différent, car Roger Rabbit craint que sa femme Jessica ne joue au pattycake avec quelqu’un d’autre, alors le studio engage le détective Eddie Valiant pour l’espionner. Mais l’enjeu est rapidement relevé lorsque Marvin Acme est retrouvé mort et Roger est le principal suspect. Ce film a enfreint les règles (et les règles de cette liste!), Car il se présente toujours comme l’un des meilleurs films de comédie de Disney.

17) À l’envers

Grandir peut être une route cahoteuse, et ce n’est pas une exception pour Riley, qui est déracinée de sa vie dans le Midwest lorsque son père commence un nouvel emploi à San Francisco. Les émotions qui guident Riley – la joie, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse – vivent au siège, le centre de contrôle dans l’esprit de Riley, où elles aident à la conseiller dans la vie quotidienne et essaient de garder les choses positives, mais les émotions entrent en conflit sur la meilleure façon de naviguer nouvelle ville, maison et école. Facilement l’un de mes films Pixar préférés de tous les temps, Inside Out offre un niveau complètement différent des autres films d’animation, les interactions entre les 5 émotions sont charmantes et hilarantes.

16) Les Indestructibles

Certains pourraient dire que c’est le film Fantastic Four parfait, ce grand film d’animation de Pixar offre une histoire de super-héros simple qui est parfaite pour tous les âges. Bob Parr a renoncé à ses journées de super-héros pour se connecter à temps comme expert en assurance et élever ses trois enfants avec sa femme autrefois héroïque en banlieue. Mais quand il reçoit une mission mystérieuse, il est temps de se remettre en costume.

15) Fantasia

Le chef-d’œuvre intemporel de Walt Disney est une extravagance de la vue et du son, car il donne vie à la musique, vous pouvez entendre les images éclater en chanson et ressentir l’excitation qui est Fantasia encore et encore. Il s’agit d’un film Disney classique des premiers jours et je vous recommande de sauter directement dans la section Apprenti sorcier du film si vous n’avez pas envie de tout, car il doit voir une bande dessinée mettant en vedette Mickey Mouse.

14) La princesse et la grenouille

Une serveuse, désespérée de réaliser ses rêves de restauratrice, est sur le point de transformer un prince grenouille en un être humain, mais elle doit faire face au même problème après l’avoir embrassé. C’est l’un des rares films modernes qui utilise le style d’art 2D traditionnel que beaucoup de cette liste ont utilisé.

13) Monsters Inc

Avec une toute nouvelle série dérivée qui arrivera bientôt à Disney +, revenez en arrière lorsque nous avons fait la connaissance de James Sullivan et Mike Wazowski, qui sont des monstres, qui gagnent leur vie en effrayant les enfants et sont les meilleurs de l’industrie … même s’ils ‘ont plus peur des enfants qu’eux. Quand un enfant entre accidentellement dans leur monde, James et Mike découvrent soudain que les enfants n’ont pas peur et découvrent une conspiration qui pourrait menacer tous les enfants du monde.

12) courageux

Situé en Écosse à une époque rocailleuse et mythique, “Brave” met en vedette Merida, une aspirante archer et impétueuse fille de la royauté. Merida fait un choix imprudent qui libère un péril involontaire et la force à passer à l’action pour remettre les choses en ordre. Brave est souvent négligé, mais c’est facilement l’un de mes films Pixar préférés, avec la musique qui se démarque particulièrement comme un point culminant.

11) Moana

Facilement l’un de mes films d’animation modernes préférés et voit Moana répondre à l’appel des océans, prenant la mer pour sauver son peuple d’une terrible malédiction. Le film présente Dwayne “The Rock” Johnson dans le rôle du Demigod Maui et son personnage ajoute vraiment de grands moments de comédie. Moana propose une bande-son impressionnante comprenant “Votre Bienvenue” et “Jusqu’où j’irai”.

10) Emmêlé

Disney a réussi à raconter l’histoire de Raiponce d’une manière unique qui la voit conclure un accord avec le beau voleur et le duo improbable se lance dans une escapade pleine d’action, avec un cheval super-flic, un caméléon surprotecteur et un gang bourru des voyous de pub. Personnellement, c’est mon film Disney Princess préféré en raison de l’humour que les acolytes et Flynn Rider apportent à l’histoire.

9) Trouver Nemo

Lorsqu’un jeune poisson-clown appelé Nemo est emmené de façon inattendue de sa maison de la grande barrière de corail à l’aquarium d’un cabinet de dentiste C’est à son père inquiétant Marlin et à un poisson amical mais oublieux Dory de ramener Nemo à la maison – en rencontrant des requins végétariens, des tortues mecs surfeurs, des méduses hypnotiques, des mouettes affamées et plus en cours de route. C’est un film Pixar classique qui est toujours agréable à regarder.

8) Aladdin

L’un des films d’animation les plus populaires des années 1990, il raconte l’histoire de la princesse Jasmine, qui se lasse d’être forcée de rester dans le palais, alors elle se faufile sur le marché, déguisée, où elle rencontre l’oursin de rue Aladdin. Le couple tombe amoureux, bien que Jasmine ne puisse épouser qu’un prince. Après avoir été jeté en prison, Aladdin se retrouve mêlé à un complot pour trouver une mystérieuse lampe, avec laquelle le maléfique Jafar espère gouverner le pays. Avec une bande-son emblématique, qui a été transformée en un spectacle à Broadway et en une suite d’action en direct, celle-ci est à voir absolument.

7) Zootopie

Ceci est un autre fantastique classique d’animation moderne de Disney, il raconte l’histoire de l’officier Judy Hopps, qui est le premier lapin de la police de Zootopia, qui saute sur l’occasion de casser son premier cas – même si cela signifie un partenariat avec le fraudeur Nick Wilde pour résoudre le mystère. L’histoire sous-jacente de la façon dont le racisme est représenté par différents animaux et la relation entre les prédateurs et les proies est vraiment intéressante.

6) Congelé

Lorsque leur royaume est piégé dans un hiver perpétuel, Anna (Kristen Bell), courageuse, s’associe à l’alpiniste Kristoff (Jonathan Groff) et à son acolyte de rennes pour trouver la sœur d’Anna, la Reine des neiges Elsa (Idina Menzel), et briser son charme glacial. Bien que leur voyage épique les conduise à des rencontres avec des trolls mystiques, un bonhomme de neige comique (Josh Gad), des conditions difficiles et de la magie à chaque tour, Anna et Kristoff poussent courageusement de l’avant dans une course pour sauver leur royaume de l’adhérence froide de l’hiver. Ce film a été un mastodonte pour Disney au cours de la dernière décennie, du box-office, de la marchandise, de la musique et même à Broadway.

5) Jusqu’à

Pour les adultes, Up présente l’une des scènes les plus déchirantes d’un film Disney et celle qui m’a laissé en larmes. Le film raconte l’histoire de Carl Fredricksen, qui a passé toute sa vie à rêver d’explorer le monde et de vivre pleinement sa vie. Mais à 78 ans, la vie semble l’avoir dépassé, jusqu’à ce qu’un coup du sort (et un Wilderness Explorer persistant de 8 ans nommé Russell) lui donne un nouveau souffle. A voir absolument.

4) Toy Story 3

Facilement mon film Toy Story préféré de Pixar car il parle de grandir depuis que les jouets d’Andy n’ont pas été joués depuis des années et quand Andy va à l’université, le gang se retrouve accidentellement laissé dans une crèche infâme. Les jouets doivent se regrouper pour s’échapper et rentrer chez eux à Andy. Avec une scène qui apportera sans aucun doute une larme à vos yeux, c’est une montre incontournable.

Et une mention honorable doit être donnée à la Toy Story originale qui a donné le coup d’envoi non seulement à Pixar, mais à l’ensemble du cinéma d’animation par ordinateur et sera sans aucun doute l’un des films les plus regardés sur Disney +.

3) Mur-E

Peut-être l’un de mes films Pixar préférés de tous les temps, cette charmante histoire de WALL · E, le dernier robot laissé sur Terre, dont le travail consiste à nettoyer toutes les ordures laissées par les humains avant qu’ils ne fuient la terre. Pendant 700 ans, il a continué à essayer de nettoyer le gâchis, mais a développé des qualités humaines plutôt intéressantes. Lorsqu’un navire arrive avec un nouveau type de robot élégant, WALL · E pense qu’il a finalement trouvé un ami et se range sur le navire quand il part, conduisant à une belle histoire d’amour entre deux robots. Il a un message de recyclage très puissant qui est plus important maintenant qu’à sa sortie en 2008.

2) Coco

L’un des films préférés de ces dernières années, Coco raconte l’histoire de Miguel, qui rêve de devenir un musicien accompli comme son idole, Ernesto de la Cruz, mais sa famille a une interdiction de la musique. Désireux de prouver son talent, Miguel se retrouve dans le magnifique et coloré Land of the Dead à la suite d’une mystérieuse chaîne d’événements. En chemin, il rencontre le charmant filou Hector, et ensemble, ils partent pour un voyage extraordinaire pour découvrir la véritable histoire de l’histoire de la famille de Miguel. Avec de belles chansons et une histoire unique, celle-ci vaut le détour.

1) Le Roi Lion

Le classique animé original est toujours mon film Disney préféré de tous les temps, la musique est incroyable et emblématique. C’est l’un des classiques animés les plus uniques de Disney, qui raconte l’histoire d’un jeune lionceau nommé Simba, qui ne peut tout simplement pas attendre d’être roi. Mais son oncle Scar, aspire au titre pour lui-même et ne recule devant rien pour l’obtenir, ce qui a conduit Simba à être banni de sa maison, pour revenir des années plus tard lorsque sa fierté a besoin de lui. Celui-ci sera sans aucun doute l’un des films les plus populaires du nouveau service de streaming.

Quel film envisagez-vous de regarder sur Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.