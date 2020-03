Top 50 des films sur Disney + | Mars 2020

Chaque mois, je vous apporterai ma liste des 50 meilleurs films disponibles sur Disney +, qui incluent des films de Disney, Star Wars, Marvel, National Geographic et Pixar. Depuis le mois dernier, il y a eu quelques nouveaux ajouts à Disney +, y compris Toy Story 4, Splash, Descendants 3 et le nouveau film Disney + Original, Timmy Failure, avec quelques-uns d’entre eux faisant cette liste.

Voici la liste des 50 meilleurs films de «What’s On Disney Plus» sur Disney + pour mars 2020:

50) Sauver Mr Banks

Ce charmant film raconte l’histoire de l’auteure de Mary Poppins, P.L Travers voyageant à Hollywood alors que Walt Disney Pictures adapte son livre classique au film que nous connaissons tous. Il met en vedette Tom Hanks dans le rôle de Walt Disney et Emma Thompson dans le rôle de P.L Travers. Bien que cela puisse recouvrir un peu la vraie histoire, c’est un film vraiment agréable et j’ai adoré la scène où ils ont visité Disneyland.

49) Blanche-Neige et les sept nains

Comme il s’agit du premier long métrage réalisé par Walt Disney, c’est un classique, parfait pour regarder Disney +. Bien que le film ait été tourné dans les années 1930, l’histoire n’a pas du tout vieilli et l’œuvre d’art est toujours magnifique. C’est là que tout a commencé et devrait certainement figurer sur la liste de surveillance de quiconque.

48) Le film des Simpsons

Avec 30 saisons des Simpsons sur Disney +, cette version à gros budget des Simpsons vaut le détour. Après que Homer a accidentellement pollué l’approvisionnement en eau de la ville, Springfield est enfermé dans un gigantesque dôme par l’EPA et les Simpsons sont déclarés fugitifs.

47) Moana

Facilement l’un de mes films d’animation modernes préférés et voit Moana répondre à l’appel des océans, prenant la mer pour sauver son peuple d’une terrible malédiction. Le film présente Dwayne “The Rock” Johnson dans le rôle du Demigod Maui et son personnage ajoute vraiment de grands moments de comédie. Moana propose une bande-son impressionnante, notamment “Your Welcome” et “How Far I’ll Go”.

46) Mulan

Un film d’animation classique des années 90, qui livre une histoire unique qui se démarque en essayant de sauver son père de la mort dans l’armée, une jeune fille se rend secrètement à sa place et devient l’une des plus grandes héroïnes de la Chine dans le processus. Il propose de superbes animations, des chansons entraînantes et des personnages intéressants.

45) Échec de Timmy: des erreurs ont été commises

Ce tout nouveau film Disney + Original est basé sur le livre le plus vendu du même nom, suit les exploits hilarants de notre héros décalé et mort, Timmy Failure, qui, avec son partenaire d’ours polaire de 1500 livres Total, exploite Total Failure Inc ., une agence de détectives de Portland. Un curieux de l’école élémentaire, Timmy, sans confiance mais confiant, doit naviguer dans le monde des adultes autour de lui, y compris sa mère surchargée, son petit ami bien intentionné son professeur / Némésis et un conseiller d’orientation mandaté par l’école, le tout dans sa quête pour devenir le meilleur détective dans le monde. Il vaut bien le détour!

44) Boutons de lit et balais

Ce film classique de Disney des années 1970 qui voit un apprenti sorcière, trois enfants et un magicien cynique conman chercher le composant manquant à un sort magique à utiliser pour la défense de la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous n’avez jamais vu ce film, mais que vous aimez Mary Poppins, cela vous divertira, car il a tous les mêmes éléments qui en ont fait un classique.

43) Descendants

Descendants, l’un des films les plus populaires de Disney Channel ces dernières années, raconte l’histoire d’un royaume idyllique actuel où le fils adolescent bienveillant du roi Adam et de la reine Belle offre une chance de rachat pour la progéniture dérangeante des méchants classiques de Disney: Cruella De Vil (Carlos), Maleficent (Mal), Evil Queen (Evvie) et Jafar (Jay). Avec quelques chansons pop entraînantes et un casting formidable, c’est un film de Disney Channel à ne pas manquer. Et maintenant, les deux suites sont également disponibles sur Disney +.

42) La petite sirène

C’est l’un des films d’animation les plus populaires qui a donné le coup d’envoi à la renaissance Disney de grands films et il comprend des chansons emblématiques fantastiques que vous pouvez chanter avec. Cette aventure colorée raconte l’histoire d’une impétueuse princesse sirène nommée Ariel qui tombe amoureuse du très humain Prince Eric et met tout en jeu pour avoir la chance d’être avec lui. Chansons et personnages mémorables – y compris la méchante sorcière des mers Ursula.

41) Le livre de la jungle

Un de mes films d’animation préférés de tous les temps, avec ses airs emblématiques accrocheurs et avec une histoire intemporelle d’un garçon appelé Mowgli, qui se rend au village des hommes avec Bagheera, la sage panthère. En chemin, il rencontre le roi Louie jazzy, le serpent hypnotique Kaa et l’ours adorable et joyeux Baloo, qui enseigne à Mowgli «Les nécessités nues» de la vie et le vrai sens de l’amitié.

40) Dame et le clochard

Ce récit en direct du classique animé est un Disney + Original, donc ne peut être vu que sur Disney +. Il présente une histoire d’amour entre un Cocker Spaniel choyé nommé Lady et un bâtard streetwise nommé Tramp. Lady se retrouve dans la rue après que ses propriétaires ont eu un bébé et est sauvée d’un sac par Tramp, qui essaie de lui montrer de vivre sa vie sans pieds et sans col. Et si vous n’êtes peut-être pas d’humeur pour le nouveau remake, essayez plutôt l’original animé.

39) Wreck It Ralph

En tant que grand fan de jeux vidéo, ce film est dans ma rue, avec beaucoup de petites références aux jeux vidéo classiques, qui prennent cela à un niveau différent! L’histoire voit Wreck It Ralph voyager vers d’autres jeux vidéo parce qu’il en a marre d’être le méchant, ce qui le conduit à Vanellope von Schweetz dans le jeu de course de karting, Sugar Rush. Mais l’ensemble du jeu est mis en danger par leurs actions. C’est l’un des films d’animation classiques les plus uniques disponibles et certainement un à regarder.

38) Saule

Quand la plupart des gens pensent à Lucasfilm, ils pensent à Star Wars, mais ce film d’aventure classique des années 80 vaut le détour. Craignant une prophétie affirmant qu’une petite fille naîtra pour provoquer sa chute, la méchante reine Bavmorda emprisonne toutes les femmes enceintes dans le formidable bastion de Nockmaar. Un enfant, Elora Danan, est né dans les cachots de Nockmaar et identifié comme l’enfant prophétisé par une marque de naissance sur son bras. Cependant, avant que la sorcière noire n’arrive pour réclamer l’enfant, la mère d’Elora convainc sa sage-femme réticente de s’échapper avec le bébé. Willow, un fermier timide et un sorcier en herbe, est chargé de délivrer le bébé royal du mal.

37) Emmêlé

Disney a réussi à raconter l’histoire de Raiponce d’une manière unique qui la voit conclure un accord avec le beau voleur et le duo improbable se lance dans une escapade pleine d’action, avec un cheval super-flic, un caméléon surprotecteur et un gang bourru des voyous de pub. Personnellement, c’est mon film Disney Princess préféré en raison de l’humour que les acolytes et Flynn Rider apportent à l’histoire.

36) Qui a encadré Roger Rabbit?

Un film classique des années 80 qui a pris l’idée de l’action en direct et des personnages animés à un niveau différent, car Roger Rabbit craint que sa femme Jessica ne joue au pattycake avec quelqu’un d’autre, alors le studio engage le détective Eddie Valiant pour l’espionner. Mais l’enjeu est rapidement relevé lorsque Marvin Acme est retrouvé mort et Roger est le principal suspect. Ce film a enfreint les règles et se présente toujours comme l’un des meilleurs films de comédie de Disney.

35) Star Wars: un nouvel espoir

Le film qui a changé le monde, le film original de Star Wars a innové en racontant l’histoire de Luke Skywalker, qui fait équipe avec Obi-Wan Kenobi, Han Solo, Chewbacca et le sympathique duo de robots R2-D2 et C-3PO, pour sauver la belle princesse Leia de Dark Vador, ainsi que restaurer la paix et la justice dans l’Empire. C’est un classique et ce sera sans aucun doute l’un des films les plus populaires sur Disney +.

34) Chérie, j’ai rétréci les enfants

Une comédie familiale classique des années 1980, Honey I Shrunk The Kids raconte l’histoire d’un père scientifique qui réduit accidentellement ses deux enfants et deux autres adolescents du quartier à la taille des insectes. Ce qui fait que les adolescents luttent contre les dangers minimes pendant que le père les recherche.

33) Voitures

Cars est l’une des plus grandes franchises de Pixar, avec plusieurs suites et retombées, donc Disney + offre l’opportunité idéale de voir comment Lightning McQueen découvre que la vie concerne le voyage, pas la ligne d’arrivée, quand il se retrouve détourné de façon inattendue dans le endormi Route 66 ville de Radiator Springs. En route à travers le pays vers le grand championnat de la Piston Cup en Californie pour affronter deux pros chevronnés, McQueen apprend à connaître les personnages décalés de la ville.

32) Loi sœur

Une comédie familiale fabuleuse qui raconte l’histoire d’une chanteuse interprétée par Whoopi Goldberg, qui a été témoin d’un meurtre de foule et les flics l’ont cachée dans un couvent pour la protéger des tueur à gages de la foule. La mère supérieure ne lui fait pas confiance et prend des mesures pour limiter son influence sur les autres religieuses. Finalement, la chanteuse sauve le chœur défaillant et commence à aider avec des projets communautaires, ce qui lui donne une interview à la télévision et une identification par la foule. Un film de bien-être.

31) Avengers

Lorsqu’un ennemi inattendu émerge et menace la sûreté et la sécurité mondiales, Nick Fury, directeur de l’agence internationale de maintien de la paix connue sous le nom de S.H.I.E.L.D., se retrouve dans le besoin d’une équipe pour sortir le monde du bord du gouffre. Faisant le tour de la planète, un effort de recrutement audacieux commence! The Avengers est l’un des meilleurs films Marvel de tous les temps, il a fait quelque chose que personne n’avait jamais vu auparavant, réunissant une équipe de super-héros, qui avait mis des années et plusieurs films à mettre en place. Bien que nous ayons eu de nombreux films de super-héros en équipe depuis, c’était l’original et la scène de combat de New York est toujours l’un de mes moments préférés dans le MCU.

30) Dumbo

Ce charmant récit du classique d’animation des années 40 est un film familial amusant, sur lequel beaucoup de gens ont dormi parce qu’il n’a pas été incroyable au box-office. Mais dans le confort de votre foyer, c’est un bon film pour mettre vos pieds sous les yeux. Un jeune éléphant, dont les oreilles surdimensionnées lui permettent de voler, aide à sauver un cirque en difficulté, mais lorsque le cirque prévoit une nouvelle aventure, Dumbo et ses amis découvrent de sombres secrets sous son placage brillant. Et pourquoi ne pas regarder le classique animé original pendant que vous y êtes!

29) Grand héros 6

Disney prend une bande dessinée obscure de Marvel et lui donne une refonte pour livrer un film de super-héros que non seulement les enfants apprécieront. L’histoire se concentre sur le lien spécial qui se développe entre le robot gonflable de grande taille Baymax et le prodige Hiro Hamada, qui s’associe à un groupe d’amis pour former un groupe de héros de haute technologie.

28) Rogue One: une histoire de Star Wars

Peut-être le meilleur film Star Wars moderne, Rogue One raconte l’histoire d’un groupe de combattants de la résistance voyous s’unir pour une mission de voler les plans de l’étoile de la mort et apporter un nouvel espoir à la galaxie. Ce film comble parfaitement les lacunes de ce qui s’est passé juste avant les événements du premier film Star Wars. Avec beaucoup de grandes scènes d’action, une équipe intéressante de inadaptés et une scène épique de Dark Vador. Cela vaut la peine d’être vérifié.

27) À l’envers

Grandir peut être une route cahoteuse, et ce n’est pas une exception pour Riley, qui est déracinée de sa vie dans le Midwest lorsque son père commence un nouvel emploi à San Francisco. Les émotions qui guident Riley – la joie, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse – vivent au siège, le centre de contrôle dans l’esprit de Riley, où elles aident à la conseiller dans la vie quotidienne et essaient de garder les choses positives, mais les émotions entrent en conflit sur la meilleure façon de naviguer nouvelle ville, maison et école. Facilement l’un de mes films Pixar préférés de tous les temps, Inside Out offre un niveau complètement différent des autres films d’animation, les interactions entre les 5 émotions sont charmantes et hilarantes.

26) Fantasia

Le chef-d’œuvre intemporel de Walt Disney est une extravagance de la vue et du son, car il donne vie à la musique, vous pouvez entendre les images éclater en chanson et ressentir l’excitation qui est Fantasia encore et encore. Il s’agit d’un film classique de Disney depuis les débuts et je vous recommande de sauter directement dans la section Apprenti sorcier du film si vous n’avez pas envie de tout, car c’est une bande dessinée incontournable avec Mickey Mouse.

25) Iron Man

L’univers cinématographique Marvel a commencé ici et si vous prévoyez une frénésie Marvel, c’est un bon point de départ. Ce film a lancé une nouvelle ère de films Marvel et nous donne l’origine d’Iron Man. Avec un excellent casting et de la bonne musique, ça vaut le coup d’être revu.

24) Avatar

Avatar se déroule au 22e siècle, un marine paraplégique est envoyé sur la lune Pandora pour une mission unique, mais se retrouve partagé entre les ordres suivants et la protection d’une civilisation extraterrestre. Ce film était révolutionnaire lors de sa sortie initiale et n’a été retiré du film numéro un de tous les temps au box-office par Avengers: Fin de partie cette année.

23) Togo

«Togo» est la véritable histoire inédite de l’hiver 1925 qui vous emmène à travers le terrain perfide de la toundra alaskienne pour une aventure exaltante et édifiante qui mettra à l’épreuve la force, le courage et la détermination d’un homme, Leonhard Seppala, et de son chef chien de traîneau, Togo. Ceci est facilement mon film Disney + Original préféré et donnera certainement un coup de fouet à votre cœur, vous pourriez avoir besoin de mouchoirs, je l’ai fait!

22) Les Indestructibles

Certains pourraient dire que c’est le film Fantastic Four parfait, ce grand film d’animation de Pixar offre une histoire de super-héros simple qui est parfaite pour tous les âges. Bob Parr a renoncé à ses journées de super-héros pour se connecter à temps comme expert en assurance et élever ses trois enfants avec sa femme autrefois héroïque en banlieue. Mais quand il reçoit une mission mystérieuse, il est temps de se remettre en costume.

21) Congelé

Anna, une optimiste intrépide, part pour un voyage épique – en s’associant à l’homme de montagne robuste Kristoff et à son fidèle renne Sven – pour retrouver sa sœur Elsa, dont les pouvoirs glacés ont piégé le royaume d’Arendelle pendant l’hiver éternel. À la rencontre des conditions de l’Everest, des trolls mystiques et un bonhomme de neige hilarant nommé Olaf, Anna et Kristoff combattent les éléments dans une course pour sauver le royaume. De la sœur extérieure d’Anna, Elsa a l’air posée, royale et réservée, mais en réalité, elle vit dans la peur en luttant avec un puissant secret – elle est née avec le pouvoir de créer de la glace et de la neige. C’est une belle capacité, mais aussi extrêmement dangereuse. Hantée par le moment où sa magie a failli tuer sa sœur cadette Anna, Elsa s’est isolée, passant chaque minute de veille à essayer de supprimer ses pouvoirs croissants. Ses émotions grandissantes déclenchent la magie, déclenchant accidentellement un hiver éternel qu’elle ne peut arrêter. Elle craint de devenir un monstre et que personne, pas même sa sœur, ne puisse l’aider. Ce film a été un mastodonte pour Disney au cours de la dernière décennie, du box-office, de la marchandise, de la musique et même à Broadway.

20) Courageux

Situé en Écosse à une époque rocailleuse et mythique, «Brave» met en vedette Merida, une aspirante archer et impétueuse fille de la royauté. Merida fait un choix imprudent qui libère un péril involontaire et la force à passer à l’action pour remettre les choses en ordre. Brave est souvent négligé, mais c’est facilement l’un de mes films Pixar préférés, avec la musique se démarquant particulièrement comme un point culminant.

19) Zootopie

Ceci est un autre classique fantastique d’animation moderne de Disney, il raconte l’histoire de l’officier Judy Hopps, qui est le premier lapin de la police de Zootopia, qui saute sur l’occasion de casser son premier cas – même si cela signifie un partenariat avec le renard Nick Wilde pour résoudre le mystère. L’histoire sous-jacente de la façon dont le racisme est représenté par différents animaux et la relation entre les prédateurs et les proies est vraiment intéressante.

18) Captain America: Guerre civile

Ce grand film Marvel se déroule après les événements d’Age of Ultron, les gouvernements collectifs du monde adoptent une loi conçue pour réglementer toutes les activités surhumaines. Cela polarise l’opinion parmi les Avengers, entraînant deux factions aux côtés d’Iron Man ou de Captain America, ce qui provoque une bataille épique entre d’anciens alliés. Ce film voit également les débuts de Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel.

17) Pirates des Caraïbes – Malédiction du Black Pearl

Les films basés sur les attractions des parcs à thème ne font généralement pas bon visionnement, mais ce film a lancé une franchise d’un milliard de dollars alors que Johnny Depp joue Jack Sparrow, un pirate du XVIIIe siècle en roue libre, qui se dispute avec un pirate rival, qui est déterminé à piller le port Royal. Lorsque la fille du gouverneur est kidnappée, Jack Sparrow décide d’aider l’amour de la fille à la sauver. Facilement l’un de mes films Disney préférés en direct ces dernières années et il existe un certain nombre d’autres suites mettant en vedette Captain Jack qui méritent d’être étudiées.

16) Aladdin

L’un des films d’animation les plus populaires des années 1990, il raconte l’histoire de la princesse Jasmine, qui se lasse d’être forcée de rester dans le palais, alors elle se faufile sur le marché, déguisée, où elle rencontre l’oursin de rue Aladdin. Le couple tombe amoureux, bien que Jasmine ne puisse épouser qu’un prince. Après avoir été jeté en prison, Aladdin se retrouve mêlé à un complot pour trouver une mystérieuse lampe, avec laquelle le maléfique Jafar espère gouverner le pays. Avec une bande son emblématique, qui a été transformée en un spectacle à Broadway et en une suite d’action en direct, celle-ci est à voir absolument. Et maintenant, la version 2019 du film en direct est également disponible sur Disney +, qui, je pense, est l’un des meilleurs remakes en direct.

15) Star Wars: Le Réveil de la Force

Le premier film Star Wars sous la bannière Disney offre tout ce que vous pourriez souhaiter d’un film Star Wars, il est tout nouveau mais a aussi une touche nostalgique. Trente ans après avoir vaincu l’empire galactique, Han Solo et ses alliés font face à une nouvelle menace du mal Kylo Ren et de son armée de Stormtroopers. Et maintenant, avec Star Wars: The Last Jedi disponible sur Disney +, vous disposez désormais des deux tiers de la nouvelle trilogie.

14) Mary Poppins

Original et toujours le meilleur, ce classique des années 1960 est toujours aussi charmant et merveilleux que lors de sa sortie, car il raconte l’histoire d’une nounou magique qui utilise la musique et l’aventure pour aider deux enfants négligés à se rapprocher de leur père. C’est tout simplement Supercalifragilisticexpialidocious.

13) Monsters Inc

Avec une toute nouvelle série dérivée qui arrivera bientôt à Disney +, revenez en arrière lorsque nous avons fait la connaissance de James Sullivan et Mike Wazowski, qui sont des monstres, qui gagnent leur vie en effrayant les enfants et sont les meilleurs de l’industrie … même s’ils ‘ont plus peur des enfants qu’eux. Lorsqu’un enfant entre accidentellement dans leur monde, James et Mike découvrent soudain que les enfants n’ont pas peur et découvrent une conspiration qui pourrait menacer tous les enfants du monde.

12) Gardiens de la galaxie

Alors que beaucoup se demandaient si ces adorables personnages voyous pouvaient arriver sur grand écran quand il a été annoncé pour la première fois, ce film a commencé sa propre équipe de super-héros qui a livré beaucoup d’action, de drame et de comédie. À des années-lumière de la Terre, 26 ans après son enlèvement, Peter Quill se retrouve la cible principale d’une chasse à l’homme après avoir découvert un orbe recherché par Ronan l’accusateur. Cela ne ressemble à rien de ce que nous avions vu dans l’univers cinématographique Marvel et à regarder absolument.

11) Trouver Nemo

Lorsqu’un jeune poisson-clown appelé Nemo est emmené de façon inattendue de sa maison de la grande barrière de corail à l’aquarium d’un cabinet de dentiste C’est à son père inquiétant Marlin et à un poisson amical mais oublieux Dory de ramener Nemo à la maison – en rencontrant des requins végétariens, des tortues mecs surfeurs, des méduses hypnotiques, des mouettes affamées et plus en cours de route. C’est un film Pixar classique qui est toujours agréable à regarder. Et si vous aimez cela, découvrez sa suite Finding Dory.

10) Thor: Ragnarok

Thor: Ragnarok, l’un des films Marvel les plus grands et les plus drôles jamais réalisés, change complètement la direction de Thor, nous donne une partie de l’histoire emblématique de la bande dessinée «Planet Hulk» et nous donne beaucoup plus de Loki. Lorsque Thor est emprisonné de l’autre côté de l’univers, il se retrouve dans une course contre la montre pour retourner à Asgard pour arrêter Ragnarok, la destruction de son monde natal et la fin de la civilisation asgardienne, aux mains d’un tout- nouvelle menace puissante, l’impitoyable Hela. Et la bande-son est également un parfait retour aux films d’action des années 80.

9) Vers le haut

Pour les adultes, Up présente l’une des scènes les plus déchirantes d’un film Disney et une qui m’a laissé en larmes. Le film raconte l’histoire de Carl Fredricksen, qui a passé toute sa vie à rêver d’explorer le monde et de vivre pleinement sa vie. Mais à 78 ans, la vie semble l’avoir dépassé, jusqu’à ce qu’un coup du sort (et un Wilderness Explorer persistant de 8 ans nommé Russell) lui donne un nouveau souffle. A voir absolument.

8) Solo gratuit

Probablement l’un des films les plus effrayants disponibles sur Disney +, ce documentaire oscarisé raconte qu’Alex Honnold tente de devenir la première personne à grimper en solo sur le mur El Capitan de 3000 mètres de haut de Yosemite. Celui-ci vous fera regarder à travers vos mains alors qu’il grimpe sans cordes ni équipement de sécurité, dans ce qui serait sans doute le plus grand exploit de l’histoire de l’escalade.

7) Le son de la musique

Ce studio classique du 20th Century Fox est une femme garçon manqué dans une abbaye autrichienne qui devient gouvernante dans la maison d’un capitaine de vaisseau veuf avec sept enfants, et apporte un nouvel amour de la vie et de la musique dans la maison. Avec une musique emblématique et un cadre magnifique, c’est un classique à découvrir.

6) Histoire de jouets 4

Woody a toujours été confiant quant à sa place dans le monde et que sa priorité est de prendre soin de son enfant, que ce soit Andy ou Bonnie. Mais quand Bonnie ajoute un nouveau jouet réticent appelé «Forky» à sa chambre, une aventure sur la route aux côtés d’anciens et de nouveaux amis montrera à Woody à quel point le monde peut être grand pour un jouet.

Les quatre films Toy Story sont disponibles sur Disney + et méritent tous d’être sur la liste, mais avec le plus récent ajout maintenant disponible, je vous recommande de le regarder à la place.

5) Mur-E

Peut-être l’un de mes films Pixar préférés de tous les temps, cette charmante histoire de WALL · E, le dernier robot laissé sur Terre, dont le travail consiste à nettoyer toutes les ordures laissées par les humains avant qu’ils ne fuient la terre. Pendant 700 ans, il a continué d’essayer de nettoyer le gâchis, mais a développé des qualités humaines plutôt intéressantes. Lorsqu’un navire arrive avec un nouveau type de robot élégant, WALL · E pense qu’il a finalement trouvé un ami et se range sur le navire lorsqu’il part, conduisant à une belle histoire d’amour entre deux robots. Il a un message de recyclage très puissant qui est plus important maintenant qu’à sa sortie en 2008.

4) Coco

L’un des films préférés de ces dernières années, Coco raconte l’histoire de Miguel, qui rêve de devenir un musicien accompli comme son idole, Ernesto de la Cruz, mais sa famille a une interdiction de la musique. Désireux de prouver son talent, Miguel se retrouve dans le magnifique et coloré Land of the Dead à la suite d’une mystérieuse chaîne d’événements. En chemin, il rencontre le charmant filou Hector, et ensemble, ils se lancent dans un voyage extraordinaire pour découvrir la véritable histoire de l’histoire de la famille de Miguel. Avec de belles chansons et une histoire unique, celle-ci vaut le détour.

3) Le Roi Lion

Le classique animé original est toujours mon film Disney préféré de tous les temps, la musique est incroyable et emblématique. C’est l’un des classiques animés les plus uniques de Disney, qui raconte l’histoire d’un jeune lionceau nommé Simba, qui ne peut tout simplement pas attendre d’être roi. Mais son oncle Scar, aspire au titre pour lui-même et ne recule devant rien pour l’obtenir, ce qui a conduit Simba à être banni de sa maison, pour revenir des années plus tard lorsque sa fierté a besoin de lui. Celui-ci sera sans aucun doute l’un des films les plus populaires sur le nouveau service de streaming et maintenant la nouvelle version 2019 du film est également disponible, vous avez donc deux options pour ce film maintenant.

2) Marvel Avengers: Fin de partie

Le plus gros blockbuster jamais créé après les événements dévastateurs d’Avengers: Infinity War, l’univers est en ruine en raison des efforts du Mad Titan, Thanos. Avec l’aide des alliés restants, les Vengeurs doivent se rassembler une fois de plus afin d’annuler les actions de Thanos et de rétablir l’ordre dans l’univers une fois pour toutes, quelles que soient les conséquences qui peuvent être en magasin.

1) Star Wars – Empire contre-attaque

Et enfin, un film qui a l’un des moments les plus emblématiques de l’histoire du cinéma. La saga épique se poursuit alors que Luke Skywalker, dans l’espoir de vaincre l’empire galactique maléfique, apprend les voies des Jedi auprès du maître vieillissant Yoda. Mais Dark Vador est plus déterminé que jamais à capturer Luke. Pendant ce temps, le chef rebelle Princess Leia, arrogant Han Solo, Chewbacca et les droïdes C-3PO et R2-D2 sont jetés à divers stades de capture, de trahison et de désespoir. Et si vous allez regarder celui-ci, vous pouvez aussi bien jouer “A New Hope” et “Return of the Jedi”.

Quel film envisagez-vous de regarder sur Disney +?

