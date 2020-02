Top 50 des films sur Netflix: janvier 2020

Bienvenue dans les 50 meilleurs films de Netflix actuellement diffusés sur Netflix pour février 2020. Notre sélection comprend un mélange des meilleurs films humoristiques, d’action, romantiques, de science-fiction et d’animation actuellement diffusés sur Netflix. Nous mettons à jour cette liste chaque mois avec les nouveaux films qui ont été ajoutés à Netflix.

Les bleus de janvier ont donc disparu. Avant que vous ne le sachiez, la Saint-Valentin et Pâques auront disparu. Ho hum. Mention spéciale ce mois-ci pour Blade Runner uniquement parce que c’est l’un des meilleurs films jamais réalisés. Seulement notre opinion bien sûr, alors ne nous abattez pas en flammes. Mais, comme d’habitude, dites-nous ce que vous en pensez.

50. (-) Un cauchemar sur Elm Street – 2010

Dirigé par: Samuel Bayer

Avec: Jackie Earle Haley, Rooney Mara, Kyle Gallner

Durée: 1h 35min

A Nightmare on Elm Street est un autre panthéon de remakes qui n’aurait sans doute jamais dû être réalisé. Pourquoi alors devriez-vous le regarder? Le truc avec les remakes, c’est qu’ils commencent leur vie comme de nobles tentatives pour rendre hommage à un original respecté. Et du genre horreur, l’original était l’un des meilleurs. Un mordu regarderait les films de bot dos à dos et jouerait la différence. Regardez les améliorations des effets spéciaux en particulier.

49. (49) Free Willy – 1993

Dirigé par: Simon Wincer

Avec: Jason James Richter, Lori Petty, Michael Madsen

Durée: 1h 52min

Que Free Willy a quelque chose d’important à dire est hors de doute. La morale de garder une bête majestueuse en captivité est pathétique. Ce qui est triste avec Free Willy, c’est qu’il faut un jeune garçon sans parents pour reconnaître le problème. Le film a engendré une suite et cela en dit long sur la popularité et, osons-nous dire, l’importance de cette offre intemporelle. Cela reste d’actualité aujourd’hui.

48. (48) Righteous Kill – 2008

Dirigé par: Jon Avnet

Avec: Robert De Niro, Al Pacino, Carla Gugino

Durée: 1h 41min

Se faufiler à la dernière place de notre liste est un film assez sous-estimé qui met De Niro et Pacino à nouveau en face. Si ce n’était la torsion à la fin, ce serait un film de partenaires flics piétons. Mais c’est mieux que ça. Eh bien, le jeu est de toute façon. Si vous êtes un fan de l’utilisation excessive d’une musique trop dramatique, c’est un must.

47. (47) Le touriste – 2010

Dirigé par: Florian Henckel von Donnersmarck

Avec: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany

Durée:

The Tourist est une excellente vidéo promotionnelle pour Venise. C’est aussi une montre facile avec de belles performances de Jolie et Depp. Cela tourne et tourne et l’histoire est crédible. Les fouilles en cours sur l’incompétence de la police sont amusantes et dérivent d’une croisade personnelle – appelons cela la vengeance – de l’écrivain Christopher McQuarrie.

46. ​​(46) Men in Black II – 2002

Dirigé par: Barry Sonnenfeld

Avec: Tommy Lee Jones, Will Smith, déchirés

Durée: 1h 28min

Nous étions obligés de le faire. Mieux regardé dos à dos avec l’original, MIIB est une simple continuation de l’histoire infinie. La comédie est douce et les effets spéciaux sont très bien. Et en tant que rechapé, il fonctionne mieux que beaucoup. La prétention que les extraterrestres vivent sur Terre depuis un certain temps et qu’ils ne sont pas tous mauvais est un regard agréable sur ce qui est presque certainement une histoire vraie. Eh bien, c’est juste.

45. (45) Chair de poule – 2015

Dirigé par: Rob Letterman

Avec: Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush

Durée: 1h 43min

Hors Netflix et presque immédiatement de retour, Goosebumps est un film de monstres familial avec de beaux effets spéciaux et des performances de qualité d’une distribution de soutien largement inconnue. Jack Black dans le rôle principal est son soi compétent habituel. Basé vaguement sur la série de livres pour enfants Shivers (le personnage de Black est plutôt sans vergogne appelé Shivers) qui étaient, à leur tour, une «arnaque» de la série précédente de livres Goosebumps. C’est la fin d’une procession, euh, de matériaux recyclés qui fonctionnent réellement.

44. (43) Along Came a Spider – 2001

Dirigé par: Lee Tamahori

Avec: Morgan Freeman, Michael Wincott, Monica Potter

Durée: 1h 44min

De la plume extrêmement réussie de James Patterson vient l’une des nombreuses représentations à l’écran de son détective Alex Cross. L’indice (désolé) est dans le mot détective. Along Came a Spider est un thriller policier et un bon. Il y a beaucoup de suspense dans une histoire très crédible et le film avance à un rythme. Sans essayer d’offrir un spoiler, la torsion à la fin est la plus satisfaisante.

43. (42) Coeur de dragon – 1996

Dirigé par: Rob Cohen

Avec: Dennis Quaid, Sean Connery, Dina Meyer

Durée: 1h 55min

Vous ne pouvez pas battre un peu de terrassement de dragon. C’est une excellente façon de passer un week-end. Nous devons veiller à ne pas les conduire à l’extinction. Dragonheart a été nominé pour les effets visuels Oscar et pas étonnant. Le dragon exprimé par Sean Connery est vraiment très bon. Il s’agit d’un film familial avec un minimum de sang et de tripes. Ne vous inquiétez pas des clichés.

42. (41) Charlie et la chocolaterie – 2005

Dirigé par: Tim Burton

Avec: Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly

Durée: 1h 58min

Charlie and the Chocolate Factory est l’une des grandes collaborations entre Tim Burton et Johnny Depp. L’histoire de la morale a été visitée pour la première fois avec Gene Wilder dans le rôle de Willy Wonker, propriétaire de ladite chocolaterie, et nous l’avons plus tard dans notre liste. Franchement, cette version en est une pour les fans de Tim Burton.

41. (40) Hitch – 2005

Dirigé par: Andy Tennant

Avec: Will Smith, Eva Mendes, Kevin James

Durée: 2h 10min

Apparemment, il existe des «médecins de rendez-vous» professionnels. Hitch en est un. Il n’est pas très bon dans ce domaine quand il s’agit de ses propres relations et c’est la vanité de la comédie ici. Sous les couches de stéréotypes, le film examine en fait les vulnérabilités des personnes et des relations. Rester avec nous. Hitch est un film drôle avec des personnages bien développés et un joli sourire latéral aux New Yorkais.

40. (39) Ce qui se cache en dessous – 2000

Dirigé par: Robert Zemeckis

Avec: Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Katharine Towne

Durée: 1h 44min

Pour vous rappeler, Retour vers le futur, qui a encadré Roger Rabbit et Forest Gump étaient quelques-uns des premiers films de Zemeckis et parlent de sa polyvalence et de ses compétences. Et entre les mains d’un autre réalisateur, ce film n’aurait peut-être pas fonctionné. Livrée par une, euh, mature Michele Pfeiffer et une, euh, maturité Harrison Ford, l’histoire est crédible et cela fait de What Lies Belief un film parfaitement accessible.

39. (38) Yes Man – 2008

Dirigé par: Peyton Reed

Avec: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper

Durée:

Carl s’est mis au défi de dire «oui» à tout pendant un an. Quelle nuisance il n’est pas directeur de banque. C’est une romcom sans honte et, exceptionnellement, vous n’avez pas besoin d’être un fan de Jim Carrey pour en profiter. C’est un Carrey qui a perdu beaucoup de la maladresse de ses premières performances et tant mieux pour ça. Sa marque de films «et si» n’est pas du goût de tout le monde mais c’est une bonne idée.

38. (37) Rayures – 1981

Dirigé par: Ivan Reitman

Avec: Bill Murray, John Candy, Harold Ramis

Durée: 1 h 46 min

Ghostbusters rencontre Full Metal Jacket rencontre Bilko rencontre Shakespeare. Oui, Shakespeare. La prémisse de rejoindre l’armée pour un peu de plaisir est, bien sûr, ridicule; mais c’est ce dont vous avez besoin pour la comédie. Stripes passe d’une situation artificielle à une situation artificielle de manière transparente et le résultat final est le genre de comédie facile que vous attendez de Reitman, Murray, Ramis et al. Contrairement à de nombreux films de l’armée, il n’y a pas de bon message ici et c’est encore mieux pour ça. Levez la main à tous ceux qui veulent un véhicule d’assaut urbain.

37. (36) Chitty Chitty Bang Bang – 1968

Dirigé par: Ken Hughes

Avec: Dick Van Dyke, Sally Ann Howes, Lionel Jeffries

Durée: 1h 57min

Vous saviez probablement que Chitty Chitty Bang Band a été écrit par Ian Fleming; le créateur de James Bond. Qu’est-ce que cela nous dit? Si rien d’autre que le gars pouvait écrire. Le film a maintenant plus de 50 ans et est aussi frais que le jour de sa naissance. Pour les films pour enfants, c’est un archétype. Et il n’a pas été fabriqué par Disney. Franchement, c’est mieux qu’un film Disney. Ce film est vraiment succulent.

36. (35) Patriot Games – 1992

Dirigé par: Phillip Noyce

Avec: Harrison Ford, Sean Bean, Anne Archer

Durée:

Il a besoin d’un acteur plutôt en bois pour jouer un analyste de la CIA. Et bien oui. La bonne nouvelle est que dans les romans de Tom Clancy plus tard, le personnage de Jack Ryan devient le président et c’est agréable de voir un épisode de ce voyage épique. Sans les complications politiques d’autres histoires de Clancy, c’est un simple récit du bon contre le mauvais. Cela pose la question «et si Trump avait une morale ou une profondeur»?

35. (34) Austin Powers: International Man of Mystery – 1997

Dirigé par: Jay Roach

Avec: Mike Myers, Elizabeth Hurley, Michael York

Durée: 1 h 34 min

Austin Powers est le James Bond que nous aimerions tous être. Irrévérencieux, politiquement incorrect, dépassé et seulement marginalement compétent. L’humour n’est rien si ce n’est vulgaire, mais Myers crée une autre paire de personnages adorables contre une histoire réaliste. Nous attendons mini-moi avec impatience.

34. (33) Julie & Julia – 2009

Dirigé par: Nora Ephron

Avec: Amy Adams, Meryl Streep, Chris Messina

Durée:

Meryl Streep ne figure pas dans le Top 50 depuis un certain temps maintenant et le travail exceptionnel de Nora Ephron (n’oublions pas You’ve Got Mail, Sleepless in Seattle et When Harry Met Sally…) est bien représenté ici. Il s’agit en fait d’une histoire vraie tirée des mémoires de Julia Child et Julie Powell qui étaient éloignées dans la vraie vie mais qui ont rejoint mais le plus important des ingrédients, le beurre. Pourquoi ne pas aussi apprendre à cuire?

33. (32) Kill The Irishman – 2011

Dirigé par: Jonathan Hensleigh

Avec: Ray Stevenson, Christopher Walken, Vincent D’Onofrio

Durée: 1 h 46 min

Nous avons un autre voyou irlandais difficile qui travaille pour la foule. Cette fois, c’est une histoire vraie qui se déroule à Cleveland. Il est clair que les Irlandais ont joué un rôle important dans la criminalité en Amérique au fil des ans. Cet Irlandais était également impliqué dans les syndicats. C’est un film granuleux qui raconte bien son histoire. En moins de deux heures. Ho hum. L’incorporation de séquences d’actualités de l’époque est particulièrement bien gérée.

32. (31) 9 – 2009

Dirigé par: Shane Acker

Avec: Elijah Wood, Jennifer Connelly, Crispin Glover

Durée: 1h 19min

Il serait facile de rejeter 9 comme animation pour le plaisir des animations. Ce serait faux. Alors que le concept est assez surréaliste et l’histoire plutôt indifférente, la livraison est très bonne. Les méchants sont agréablement méchants et les bons sont agréablement attachants. Celui-ci vous attire et vous tient. Dans le contexte de certaines œuvres d’art exceptionnelles et d’une grande animation, ce n’est probablement pas celui des enfants. Et c’est là que réside le message. Un film d’animation pour adultes a quelque chose de spécial.

31. (30) L’anneau – 2002

Dirigé par: Gore Verbinski

Avec: Naomi Watts, Martin Henderson, Brian Cox

Durée:

C’est toujours rafraîchissant quand un film d’horreur garde les pieds sur terre. The Ring traite le genre d’horreur au sérieux et descend dans une histoire véritablement effrayante sans recourir à des tactiques de choc excessives. Verbinski a un style qui lui est propre et cette adaptation du roman japonais est une offre rafraîchissante.

30. (29) Cheval de guerre – 2011

Dirigé par: Steven Spielberg

Avec: Jeremy Irvine, Emily Watson, David Thewlis

Durée: 2h 26min

La Seconde Guerre mondiale a été portée au cinéma de nombreuses fois. La Première Guerre mondiale l’est beaucoup moins. Spielberg n’est pas étranger aux films historiques et livre à nouveau. Cela dit, War Horse est un bon film plutôt qu’un grand film. Regarder les horreurs de la guerre à travers le rôle du cheval est un tour fascinant et l’histoire est aidée par un casting compétent. Nous avons un avant-goût des grandes choses à venir de Benedict Cumberbatch et Tom Hiddlestone. Et John Williams livre une autre de ses énormes partitions musicales.

29. (27) Layer Cake – 2004

Dirigé par: Matthew Vaughn

Avec: Daniel Craig, Sienna Miller, Michael Gambon

Durée: 1h 45min

Layer Cake est un autre des puissants films de gangsters britanniques. Le monde a changé et les règles sont qu’il n’y a pas de règles. Prendre sa retraite dans une entreprise qui ne vous laissera pas partir est le problème. Il y a un drôle d’humour dans ce film mais il ne cherche pas à rire. C’est juste une histoire qui raconte un fond sombre bien fait.

28. (26) John & Yoko: Above Us Only Sky – 2018

Dirigé par: Michael Epstein

Avec: Yoko Ono, Julian Lennon, David Bailey

Durée: 1h 30min

Nous n’avons pas de documentaire dans notre liste depuis un moment et John & Yoko: Above Us Only Sky est une inclusion bienvenue. C’est l’histoire de la réalisation de l’album fondateur Imagine et il comprend une multitude de séquences et d’interviews inédites. Imagine était la seule œuvre solo à égaler les hauteurs des Beatles après leur rupture. L’influence de Yoko Ono sur le génie créatif de Lennons était clairement aussi forte que Paul McCartneys les années précédentes.

27. (25) Le Roi – 2019

Dirigé par: David Michôd

Avec: Timothée Chalamet, Gábor Czap, Tom Fisher

Durée: 2h 20min

Il se passe des trucs bizarres ici. Timothée Chalamet, la star incontestée du film, le personnage principal et un candidat pour le meilleur acteur, est en baisse de crédits. Vous pourriez être pardonné de penser que The King a été levé directement d’une pièce de Shakespeare. C’est authentique au point où certains des dialogues du XVe siècle sont difficiles à suivre. Mais ne vous laissez pas décourager. C’est de l’argent bien investi par Netflix. Trouvez le plus grand écran possible pour le regarder.

26. (24) Le talentueux M. Ripley – 1999

Dirigé par: Anthony Minghella

Avec: Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law

Durée:

M. Ripley est talentueux; très talentueux. Parce que c’est une histoire de faire semblant, ces talents ne sont pas mis à profit. Sauf dans chaque situation dans laquelle Ripley se retrouve, il finit par démasquer les prétextes des personnages qui l’entourent. Pas mal pour un préposé aux toilettes. Ce film a des couches de profondeur et est ouvert à de nombreuses interprétations. Jetez un œil à votre propre vie tout en regardant celle-ci.

25. (-) Mlle Daisy au volant – 1989

Dirigé par: Bruce Beresford

Avec: Morgan Freeman, Jessica Tandy, Dan Aykroyd

Durée:

Morgan Freeman était là depuis un moment mais a vraiment explosé dans nos vies dans Driving Miss Daisy. Les trois acteurs principaux ont été nominés et Jessica Tandy a remporté l’Oscar. Classé comme un drame, il est très proche d’être une histoire d’amour alors que la relation entre deux personnes d’horizons très différents se développe. En tant qu’examen des problèmes raciaux, le film est sous-estimé; comme un examen de la vieillesse, le film est minimisé. En tant que film, c’est un géant de tous les temps.

24. (24) Gangs of New York – 2002

Dirigé par: Martin Scorsese

Avec: Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Daniel Day-Lewis

Durée: 2h 47min

Il y a eu un Gangs of New York fait en 1939. Compte tenu de la longueur de l’intervalle, ce n’est guère un remake. Nommé pour 10 Oscars, il a perdu dans toutes les catégories, principalement à Chicago et au Pianiste. Peut-être que les gens étaient d’humeur musicale à l’époque. Daniel Day-Lewis est superbe comme un homme à la voix douce, plutôt efféminé mais brutal qui vole la vedette. Cela mérite d’être plus haut dans notre liste.

23. (23) Sauver M. Banks – 2013

Dirigé par: John Lee Hancock

Avec: Emma Thompson, Tom Hanks, Annie Rose Buckley

Durée: 2h 5min

Lorsque Walt Disney a accepté d’amener Mary Poppins au grand écran en 1964 (il y a 55 ans, pouvez-vous le croire?), Sa relation avec l’auteur du livre – P.L. Travers – n’était rien sinon tendu. Elle sentait qu’elle en savait plus sur les films que Disney! Le Mr Banks du titre est le père de la famille et le sauver fait référence au fait que le film primé aux 5 Oscars n’a presque jamais été tourné. Cette histoire vraie est sans doute meilleure que l’histoire sous-jacente.

22. (20) The Naked Gun: From the Files of Police Squad! – 1988

Dirigé par: David Zucker

Avec: Leslie Nielsen, Priscilla Presley, O.J. Simpson

Durée:

Après le succès fulgurant d’Airplane, il était presque inévitable que Leslie Neilsen devienne la figure de proue d’une procession durable de comédies idiotes. D’autres ont essayé; et a échoué. Chaque ligne est une punchline et beaucoup ont entré la langue comme des guillemets. Qui peut oublier «beau castor» ou «cubain»? Non, néerlandais-irlandais. Mon père était du Pays de Galles ».

21. (19) La théorie de tout – 2014

Dirigé par: James Marsh

Avec: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior

Durée: 2h 3min

Le nombre de films biopic qui ont remporté le meilleur acteur Oscar au cours des 30 dernières années est disproportionné. Stephen Hawking était un homme extraordinaire et Eddie Redmayne, un acteur extraordinaire livre une performance extraordinaire dans l’histoire de sa vie. Il n’y a pas de grande profondeur ou de message caché ici; juste une histoire d’une vie bien vécue. Inspirant? Absolument. En mouvement? Très. Allez-vous finir par comprendre les trous noirs? Certainement pas.

20. (-) Dirty Harry – 1971

Dirigé par: Don Siegel

Avec: Clint Eastwood, Andrew Robinson, Harry Guardino

Durée:

Dirty Harry était fondamental en ce qu’il a lancé le flic contre le tueur en série qui imprègne les films de détective depuis. Bon comme Clint est, c’est lui à son meilleur. Harry Callaghan est le genre de rebelle contre l’autorité que nous aimons tous. Ses méthodes sont controversées mais il obtient des résultats. Aussi vieux que soit le film, et malheureusement, il est définitivement daté visuellement, il doit être regardé comme l’un des classiques de tous les temps.

19. (18) Beasts of No Nation – 2015

Dirigé par: Cary Fukunaga

Avec: Abraham Attah, Emmanuel Affadzi, Ricky Adelayitor

Durée: 2h 17min

Beasts of No Nation était le film que Netflix avait dans son inventaire pour changer le cinéma pour toujours. Bien qu’il n’ait pas tout à fait provoqué la révolution qu’ils espéraient, il a laissé Netflixers avec l’un des meilleurs films de 2015. Incitant à la réflexion et émouvant, le film a joué avec Idris Elba et a suivi le conflit civil en Afrique.

18. (17) Les huit haineux – 2015

Dirigé par: Quentin Tarantino

Avec: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh

Durée: 3h 7min

Le Hateful Eight met plus de 3 heures pour gagner son Oscar et c’était pour la musique. Au fil des films de Tarantino, il y a beaucoup de sang et de violence, mais le dialogue n’est vraiment pas à la hauteur de son niveau habituel. De plus, l’histoire est pratiquement inexistante; c’est juste des gens qui tuent d’autres personnes. Le film était très excité avant sa sortie et le script a été divulgué en ajoutant à la hype. Si vous êtes un fan de Tarantino, essayez-le. Si vous êtes un fan occidental, ne vous attendez pas à beaucoup de paysages magnifiques.

17. (16) Tigre accroupi, dragon caché – 2000

Dirigé par: Ang Lee

Avec: Yun-Fat Chow, Michelle Yeoh, Ziyi Zhang

Durée: 2h

Évité en Chine et accueilli chaleureusement à l’ouest, Crouching Tiger, Hidden Dragon est autant une aventure romantique qu’un spectaculaire kung-fu. Le film pleure en fait les goûts occidentaux. Le réalisateur Ang Lee a décrit le film pour interpréter Michelle Yeoh comme un sens et une sensibilité aux arts martiaux. Lee avait, bien sûr, réalisé Sense and Sensibility en 1995.

16. (15) Le garçon en pyjama rayé – 2008

Dirigé par: Mark Herman

Avec: Asa Butterfield, David Thewlis, Rupert Friend

Durée: 1h 34min

Un film profondément émouvant sur l’amitié entre deux jeunes garçons à travers le fil d’un camp de concentration de l’Holocauste, Le garçon en pyjama rayé est un examen de l’effet dévastateur de la guerre sur deux innocents. L’holocauste est l’un des actes d’accusation des Allemands pendant cette période désespérée de leur histoire – «Nous ne faisions que suivre les ordres» – mais qu’il aurait dû être imposé à de jeunes enfants qui ne savaient rien du concept est au-delà de la compréhension.

15. (14) Jour de congé de Ferris Bueller – 1986

Dirigé par: John Hughes

Avec: Matthew Broderick, Alan Ruck, Mia Sara

Durée: 1h 40min

Si jamais l’école entravait une bonne éducation, c’était l’école Ferris Buellers. Il est juste que chaque enfant se couche de temps en temps et visite les galeries d’art, les bons restaurants et les défilés. Cela aide si quelqu’un proche a une Ferrari. Pour être honnête, ce n’est pas vraiment le message ici, mais c’est une belle comédie du gosse avec un message raisonnablement raisonnable.

14. (13) Willy Wonka et la chocolaterie – 1971

Dirigé par: Mel Stuart

Avec: Gene Wilder, Jack Albertson, Peter Ostrum

Durée:

Le livre original a donné ce film était intitulé Charlie et la chocolaterie. Le fait que Tim Burton (voir plus tôt) ait ressenti le besoin de changer l’orientation de Willy à Charlie semble montrer que la performance de Gene Wilders en tant que Willy Wonka ne pouvait pas être battue. Le concept difficile à saisir pour les adultes est que ce ne sont pas les enfants qui sont odieux, ce sont les parents qui les ont fait ainsi.

13. (12) Discours du roi – 2010

Dirigé par: Tom Hooper

Avec: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter

Durée: 1h 58min

Quand les Britanniques assomment un grand film, ils ne traînent pas. Le discours du roi a recueilli 4 Oscars parmi ses 12 nominations. Il y a un respect durable, sinon de l’amour, pour la famille royale britannique dans le monde et il semble y avoir et un appétit durable pour les histoires à leur sujet. Référence, bien sûr, au drame Netflix Original The Crown. Les événements entourant l’abdication sont bien connus, mais c’est un bon aperçu de ce qui se passait sous un angle complètement différent.

12. (11) Magnolia – 1999

Dirigé par: Paul Thomas Anderson

Avec: Tom Cruise, Jason Robards, Julianne Moore

Durée:

Magnolia est un film important de coïncidences se produisant sur une période de 24 heures. Vous aurez besoin de votre casquette de réflexion pour celui-ci. La plus grande chose ici est le jeu d’acteur. Cela pourrait vraiment être un atelier de performances immaculées et vous vous impliquerez avec chaque personnage. Vous serez également convaincu et ému par le script.

11. (10) Trainspotting – 1996

Dirigé par: Danny Boyle

Avec: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller

Durée: 1 h 33 min

Le casting à lui seul devrait être suffisamment tentant pour justifier une montre de ce film, mais au cas où cela ne vous remplirait pas. Avec Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller et beaucoup d’autres acteurs britanniques à l’époque, le 1996 film vous plonge au cœur du trafic de drogue à Édimbourg. Le film est réalisé par Danny Boyle, ce qui explique probablement pourquoi nous ne pouvons pas arrêter de regarder ce film deux décennies plus tard.

10. (8) Kill Bill: Vol 1 – 2003, Vol2 – 2004

Dirigé par: Quentin Tarantino

Avec: Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah

Durée:

Tarantino. Sang. Regardez les deux dos à dos. Dit Nuff.

9. (-) Blade Runner: The Final Cut – 1982

Dirigé par: Ridley Scott

Avec: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young

Durée:

Les lecteurs réguliers seront bien conscients, au point de bâiller probablement, que nous sommes de grands fans de Ridley Scott. Blade Runner a souvent été décrit comme le meilleur film qui n’a jamais remporté un Oscar – ils devraient vraiment avoir une catégorie chaque année pour les films que nous avons oubliés. “Tous ces moments seront perdus dans le temps … comme des larmes sous la pluie … Il est temps de mourir”. Ce n’est que février, mais si vous ne regardez aucun autre film en 2020, regardez celui-ci.

8. (7) Monty Python et le Saint Graal – 1975

Dirigé par: Terry Gilliam, Terry Jones

Avec: Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle et bien d’autres

Durée: 1h 31min

Monty Python et le Saint Graal a été décrit comme l’un des films les plus drôles jamais réalisés. Quiconque connaît la vision irrévérencieuse et surréaliste du monde des Pythons ne peut qu’être d’accord. C’est vaguement une gambade à travers l’histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Puisque l’histoire est en grande partie un mythe et une légende, les Pythons ont toute latitude pour la déchiqueter. Et ils le font.

7. (6) L’Irlandais – 2019

Dirigé par: Martin Scorsese

Avec: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

Durée: 3 h 29 min

L’Irlandais est-il un film ou 4 mini-films? Le débat fera rage. L’action, comme vous vous en doutez du panthéon des stars, est impeccable, l’histoire basée sur la vérité est incontestable, l’atmosphère excellente. Et pourtant, il y a des choses intangibles qui nigaudent. L’Irlandais devait-il être si long? L’histoire aurait certainement pu être livrée en quelques heures. Les tueries sont-elles banalisées? Si ce n’est pas banalisé, certainement très désinvolte. S’agit-il de l’Irlandais ou de Jimmy Hoffa? Tu décides.

6. (5) American Beauty – 1999

Dirigé par: Sam Mendes

Avec: Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch

Durée:

Sam Mendes – désolé Sir Sam Mendes – est rentré à la maison avec 5 Oscars pour American Beauty, il a été nominé pour 3 autres. Et sur le dos d’un sujet complètement banal: la crise de la mi-vie. Ce qui est loin d’être banal, c’est comment cette crise affecte Lester Burnham et tous ceux qui l’entourent. L’histoire est racontée au-delà de la tombe, ce qui la rend encore plus hypnotique.

5. (4) 3 idiots – 2009

Dirigé par: Rajkumar Hirani

Avec: Aamir Khan, Madhavan, Mona Singh

Durée: 2h 50min

Nous n’avons pas présenté de film du sous-continent depuis longtemps; honte à nous. Avec le mot idiot dans le titre, vous pouvez être sûr que 3 Idiots est une comédie. Ce film est au # 83 dans le top 250 IMDB qui en dit long. Un gambade à travers un voyage de redécouverte, c’est vaguement Bollywood à cause des chansons mais c’est beaucoup plus. Le temps de fonctionnement de près de 3 heures ressemblera à quelques minutes et les profondeurs cachées et les moments poignants ne font que divertir.

4. (3) Indiana Jones et les voleurs de l’arche perdue – 1981

Dirigé par: Steven Spielberg

Avec: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman

Durée: 1h 55min

L’archéologie hein! Il y a maintenant un sujet ennuyeux. Sauf quand la récompense est une richesse et un pouvoir inestimables. Bizarre, car Indiana Jones n’est pas particulièrement intéressée non plus. C’est une aventure à Spielberg avec beaucoup de comédie, d’action et de doublures qui reviendront encore et encore. Procurez-vous un fouet et un homburg pourquoi pas vous?

3. (-) Le pianiste – 2002

Dirigé par: Roman Polanski

Avec: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay

Durée:

Collectionnant 3 Oscars, notamment pour Roman Polanski en tant que meilleur réalisateur (il n’a pas pu obtenir le prix en personne), The Pianist est une histoire vraie de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que l’Holocauste soit le thème dominant, il n’est jamais permis de reprendre l’histoire qui est racontée. Tout aussi troublant et profondément émouvant, The Pianist perdurera après que la plupart de ses contemporains aient été oubliés depuis longtemps. La musique peut-elle vous sauver la vie? Tu décides.

2. (2) The Matrix, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions – 1999

Dirigé par: Lana et Lilly Wachowski (comme The Wachowski Brothers)

Avec: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Durée: 6h 43min au total

La trilogie Matrix est une trilogie au vrai sens du terme. L’histoire est transparente à travers les trois épisodes. Et bien qu’il y ait eu 4 ans entre la première et la seconde, la deuxième et la troisième ont été publiées à peu près consécutivement. Le concept n’est rien sinon compliqué. Il faut un certain temps pour déterminer quelle est la réalité; à l’intérieur ou à l’extérieur de la matrice. En tant que débat philosophique, métaphysique peut-être sur la nature de la réalité, il n’y a probablement pas de meilleur.

1. (1) Création – 2010

Dirigé par: Christopher Nolan

Avec: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page

Durée:

Au numéro 1. se trouve la création de l’esprit. Après plusieurs visionnages, c’est toujours un film difficile à envelopper complètement la tête. C’est pourquoi vous devez le regarder plusieurs fois. Vous ne remarquerez tout simplement pas les effets visuels, mais là encore, peu importe. La différence entre le waht est réelle et ce qui ne l’est pas, c’est tout l’intérêt de ce magnifique film.