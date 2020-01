Top 50 des séries pour enfants sur Disney + | Janvier 2020

Chaque mois, je vous apporte ma liste des 50 meilleures séries pour enfants disponibles sur Disney +, qui comprennent des séries de Disney, Star Wars, Marvel, National Geographic et Pixar. Il existe une large sélection de spectacles en direct et animés disponibles sur Disney +, notamment Lizzie McGuire, Star Wars Rebels, Marvel’s Spider-Man et bien plus encore.

Voici le Top 50 de «What’s On Disney Plus» sur Disney +:

50) Star Wars Resistance

Cette nouvelle série animée se déroulant avant les événements de “The Force Awakens” suit Kazuda Xiono, un jeune pilote de la Résistance, est chargé d’une mission top secrète pour enquêter sur le Premier Ordre, une menace croissante dans la galaxie. Le style d’animation est très différent de “The Clone Wars” et “Rebels”, mais si vous voulez une série animée Star Wars plus moderne, essayez-la.

49) Les nombreuses aventures de Winnie l’ourson

Si vous aimez Winnie The Pooh, cette série n’a pas besoin d’être présentée car nous pouvons suivre plus d’aventures de Pooh et ses amis. C’est mignon, adorable et exactement ce que vous attendez d’une série Disney des années 80.

48) Randy Cunningham: Ninja de 9e année (saison 1-2)

Randy Cunningham est un élève de neuvième année qui est un héros improbable avec un costume de ninja surhumain, le NinjaNomicon. Randy utilise le costume et l’aide de son meilleur ami, Howard, pour combattre le mal tout en essayant de survivre au lycée et de garder son identité secrète – tout en essayant de protéger son école et le monde de certaines destructions. On dirait une vie moyenne pour un étudiant de première année du secondaire, non?

47) Kim Possible

Kim Possible est une série animée sur un combattant de la criminalité chez les adolescents qui a pour tâche de faire face aux problèmes mondiaux, familiaux et scolaires tous les jours. Le spectacle est orienté vers l’action, mais a également une atmosphère légère et dénonce souvent les conventions et les clichés des genres d’agent secret et d’action.

46) Projet Marvel Hero

Cette série Disney + de 20 épisodes partage le changement remarquable et positif que plusieurs jeunes héros apportent dans leurs propres communautés à travers le pays. Ces enfants inspirants ont consacré leur vie à des actes de bravoure et de gentillesse désintéressés, et maintenant, Marvel les célèbre comme les véritables super-héros qu’ils sont en les accueillant dans Marvel’s Hero Project.

45) La petite Sirène

Cette série est un spin-off du classique animé original et présente les aventures d’Ariel en tant que sirène avant les événements du film. De nombreux acteurs de la voix du film reprennent leurs rôles dans la série, notamment Jodi Benson dans le rôle d’Ariel, Samuel E. Wright dans le rôle de Sebastian, Kenneth Mars dans le rôle du roi Triton et Pat Carroll dans le rôle d’Ursula. Si vous avez aimé la petite sirène et que vous n’avez pas vu la série, donnez-lui une chance.

44) Les gardiens de la galaxie de Marvel

Après l’énorme succès du film d’action en direct, cette série animée suit les aventures de Star-Lord, l’aventurier effronté qui, pour sauver l’univers de ses plus grandes menaces, qui s’associe à un quatuor de disparités disparates – Rocket Raccoon, Groot, Gamora et Drax le Destructeur. Si vous voulez plus d’aventures de cette équipe hétéroclite, cette série animée devrait vous tenir au courant.

43) Ultimate Spider-Man

Cette série est l’une des meilleures séries modernes mettant en vedette notre sympathique Spider-Man de quartier. Il voit Spider-Man faire équipe avec un certain nombre de nouveaux super-héros, notamment Nova, Luke Cage, Iron Fist et White Tiger. La série comprend également de nombreux méchants classiques et si vous n’aimez pas tellement les anciens spectacles de Spider-Man disponibles sur Disney +, essayez celui-ci.

42) La famille fière

“The Proud Family” suit les aventures et les mésaventures de Penny, une fille afro-américaine de 14 ans qui fait de son mieux pour naviguer à travers les premières années de l’adolescence. Chaque rencontre de Penny dégénère inévitablement en des situations plus grandes que nature remplies de hi-jinks, d’hilarité et de cœur. Sa quête pour équilibrer sa vie familiale, scolaire et sociale est encore compliquée par des amis comme l’impertinente Dijonay, la némésis de Penny LaCienega Boulevardez, ses parents aimants sinon protecteurs et sa grand-mère branchée, Suga Mama.

41) Journal d’une femme présidente

Dans cette série Disney + «Journal d’un futur président», nous voyons l’histoire d’origine d’un futur leader. Racontée à partir de la narration du journal intime d’Elena, une cubano-américaine de 12 ans, cette nouvelle comédie familiale suit son parcours à travers les hauts et les bas du collège, ce qui l’a mise sur la voie de la présidence des États-Unis.

40) Les verts des grandes villes

Les aventures décalées de Cricket Green, 10 ans, un garçon campagnard espiègle et optimiste qui déménage dans la grande ville avec sa famille hors de propos – sa sœur aînée Tilly, son père Bill et Gramma Alice.

39) Lizzie McGuire

Lizzie McGuire est une adolescente timide, compatissante et maladroite qui rêve d’être populaire à l’école, avec l’aide de ses meilleurs amis Miranda et Gordo.

38) Amphibie

Les aventures d’Anne Boonchuy, âgée de 13 ans et égocentrique, qui est transportée par magie dans le monde fictif d’Amphibia, un marais rural plein de grenouilles. Avec l’aide d’une jeune grenouille excitée nommée Sprig, Anne se transformera en héros et découvrira la première véritable amitié de sa vie.

37) Mickey Mouse

Dans cette série de courts métrages de dessins animés, Mickey Mouse se retrouve dans des situations idiotes partout dans le monde! De New York à Paris en passant par Tokyo, Mickey vit de nouvelles aventures avec ses amis! C’est une version moderne des personnages classiques de Disney.

36) Les aventures de Disney des oursons gommeux

Rejoignez les héros les plus doux du monde pour une grande aventure dans un pays mystique de géants et de sorciers, d’ogres et de dragons, et de créatures merveilleuses à la fois bonnes et mauvaises. Rencontrez Gruffi, Zummi, Cubbi, Grammi, Tummi, Sunni et tous les Gummis légendaires alors qu’ils rient, jouent, déjouent des complots ignobles et se battent pour ce qui est bien.

35) Smart Guy

T.J. est un garçon génial qui passe de la quatrième année au lycée. T.J. essaie de s’adapter à sa nouvelle vie, mais il partage des cours avec son frère Marcus de 14 ans, le jock de l’école, et sa sœur de 16 ans, désemparée et égocentrique, Yvette.

34) Contespin

Baloo the Bear joue dans une comédie aventureuse d’amour et de conflit avec son ami Kit Cloudkicker. Rebecca Cunningham et sa fille Molly achètent la société défaillante de Baloo et Baloo doit effectuer des trajets de transport pour effacer sa dette tout en évitant Don Karnage et ses pirates du ciel.

33) Étoile contre les forces du mal

Le plus grand nouvel ajout à Disney + ce mois-ci, qui voit un guerrier intergalactique Star Butterfly arriver sur Terre pour vivre avec la famille Diaz. Elle continue de combattre les méchants à travers l’univers et le lycée, principalement pour protéger sa baguette extrêmement puissante, un objet qui la confond encore.

32) Doug

“Doug»Suit ses aventures comme il l’écrit dans son journal. Il tombe amoureux de Patti Mayonnaise et se lie d’amitié avec Skeeter Valentine. … Lorsqu’il ne joue pas avec ses amis Skeeter, Patti et Beebe, Roger Klotz est l’un des Doug’s rivaux. Doug aime écrire dans son journal et fantasmer qu’il est un super-héros nommé Quailman.

31) Troupe de Goof

Lorsque Goofy et son fils Max déménagent dans une nouvelle maison à Spoonerville, Goofy est surpris de découvrir que son nouveau voisin est son ancien ennemi du lycée, Pete! Le fils de Max et Pete, PJ, devient rapidement des amis et fait équipe pour mettre fin à la rivalité de leurs pères. On ne sait pas dans quel genre d’aventures loufoques ces gars vont se lancer!

30) Évidement

La récréation décrit la vie à la Third Street Elementary School, où les élèves ont mis en place un microcosme de la société humaine avec son propre gouvernement, son système de classes et ses lois non écrites.

29) Loi de Milo Murphy

Milo Murphy est la personnification de la loi de Murphy où tout ce qui peut mal tourner va mal. Souffrant de la condition extrême de la loi héréditaire de Murphy (EHML), Milo cherche toujours à tirer le meilleur parti des cartes qui lui ont été distribuées et son optimisme et son enthousiasme sans fin peuvent transformer n’importe quelle catastrophe en une aventure sauvage. Ensemble, lui et ses amis apprendront qu’il s’agit d’une attitude positive et de ne pas transpirer les gros trucs… et ce sont tous des gros trucs.

28) X-Men: évolution

Suivez les X-Men tandis que le professeur Xavier entraîne ces mutants à utiliser leurs pouvoirs pour de bon. Sa principale opposition, Magneto, fait de même, mais à des fins malveillantes. Pour compliquer les choses, les héros et les méchants fréquentent le même lycée!

27) Les Muppets

Les Muppets reviennent aux heures de grande écoute avec un spectacle contemporain de style documentaire, semblable à «The Office». Pour la première fois, une série explorera la vie et les relations personnelles des Muppets, à la maison et au travail, ainsi que les romances, les ruptures, les réalisations, les déceptions, les désirs et les désirs. C’est juste dommage que le Muppet Show original n’était pas disponible, car cette série moderne n’a pas donné le même ton, car ils ont essayé d’en faire un spectacle de Muppet pour adultes, mais pour les «enfants» de tous âges.

26) Austin et Ally

Une comédie sur la relation unique entre un jeune auteur-compositeur, Ally Dawson, et Austin Moon, la sensation du jour au lendemain sur Internet qui gagne soudainement en notoriété après avoir interprété l’une des chansons d’Ally. Austin et Ally ont du mal à maintenir et à capitaliser sur la nouvelle renommée d’Austin. Austin est plus un type rebelle qui ne suit pas les règles et est quelque peu immature pour son âge, tandis qu’Ally est conservateur mais timide.

25) LEGO Star Wars The Freemaker Adventures

Situé entre l’Empire contre-attaque et le retour des Jedi, The Freemaker Adventures se concentre sur une famille de trois jeunes frères et sœurs – le jeune garçon Rowan, sa sœur Kordi et leur frère Zander – connus sous le nom de Freemakers, qui récupèrent des pièces de navires détruits ou endommagés. qu’ils utilisent pour en construire de nouveaux, qu’ils vendent pour gagner leur vie. Si vous avez aimé le style artistique des films ou des jeux vidéo LEGO, cette série pourrait être dans votre rue.

24) Elena Of Avalor

L’histoire d’une adolescente courageuse qui a sauvé son royaume d’une sorcière maléfique et doit maintenant apprendre à régner en tant que princesse héritière jusqu’à ce qu’elle soit assez âgée pour être reine. Cette émission présente des messages positifs pour les jeunes téléspectateurs, mais est toujours agréable pour tous les âges.

23) Tron Rising

TRON: Uprising fait partie de la franchise TRON et se situe entre les films Tron et Tron: Legacy, donc si vous avez aimé l’univers Tron, cela vaut la peine d’être vérifié. Un jeune programme nommé Beck devient le leader d’une révolution dans The Grid. Beck est formé par Tron pour devenir un grand guerrier, lui enseignant des techniques de combat et le mentorant alors qu’il devient un leader puissant. Le destin de Beck est de mener une révolution pour arrêter le règne de Clu 2 et de son acolyte, le général Tesler, et de conduire sa maison et ses amis à la liberté.

22) Bonne chance Charlie

L’une des rares sitcoms de Disney Channel qui plaît aux familles, pas seulement aux enfants. Il se concentre sur une famille de Denver, les Duncans, alors qu’ils tentent de s’adapter à la naissance de leurs quatrième et cinquième enfants, Charlotte «Charlie» Duncan et Toby Duncan. Dans chaque épisode, Teddy Duncan crée un journal vidéo contenant des conseils pour Charlie sur leur famille et leur vie d’adolescent, chaque journal vidéo se terminant par Teddy disant la phrase éponyme, «Bonne chance, Charlie». L’une des rares sitcoms actuellement disponibles sur Disney +.

21) C’est tellement corbeau

Cette grande série originale de Disney Channel raconte l’histoire d’un jeune Raven Baxter est un adolescent séduisant dont la capacité à entrevoir les flashs du futur la met souvent dans l’eau chaude. L’ajout de ses «capacités» fait que ce spectacle se démarque des autres spectacles de Disney Channel de la même époque et si vous avez aimé cela, il y a aussi une nouvelle série de suivi intitulée «Raven’s Home» également sur Disney +.

20) Jessie

Cette série d’action en direct de Disney Channel amène une adolescente idéaliste du Texas rural à se lancer dans l’aventure d’une vie lorsqu’elle décide de laisser des nuits étoilées pour les lumières des grandes villes. Ravie d’être seule et déterminée à ne pas être intimidée par New York, elle accepte un emploi de nounou pour un couple de haut niveau avec quatre enfants. Bertram, le majordome de la famille, et Tony, le portier de l’immeuble de 20 ans, aident à garder sa boussole morale en échec.

19) Gargouilles

Gargoyles est l’un des spectacles populaires ultérieurs de la série Afternoon dans les années 1990 et la série est créditée pour son ton relativement sombre, ses arcs d’histoire complexes et son mélodrame; les arcs de personnages ont été largement utilisés tout au long de la série, tout comme les thèmes shakespeariens.

18) Hannah Montana

L’un des plus grands spectacles de Disney Channel de tous les temps et un moyen idéal pour voir Miley Cyrus grandir. Le spectacle raconte l’histoire de Miley Stewart, une adolescente typique, mais lorsque les lumières s’éteignent et que le rideau se lève, elle apparaît comme la glamour et talentueuse Hannah Montana. Avoir le «meilleur des deux mondes» est une proposition compliquée, et garder son identité secrète mène Miley et ses amis dans des câpres hilarantes alors qu’elle essaie d’équilibrer sa vie normale avec son personnage de rock star.

17) Chip ‘n’ Dale Rescue Rangers

L’une des séries animées classiques de tous les temps des années 1980, les tamias amusants de Disney sont repensés comme les chefs d’une équipe de lutte contre le crime de la taille d’une pinte, pour compléter l’équipe sont deux souris, Gadget Hackwrench et Monterey Jack and Zipper , une mouche. C’était l’une des séries que j’adorais quand j’étais enfant et c’est sans aucun doute beaucoup de personnes qui reviendront.

16) Canard aile noire

Darkwing Duck est l’une des séries les plus populaires de la période de l’après-midi de Disney dans les années 1990 et elle mettait en vedette le super-héros anthropomorphe de canard éponyme dont l’alter ego est le charlatan unique aux manières douces Drake Mallard. Celui-ci sera sans aucun doute très populaire pour tous ceux de l’ère “Après-midi”.

15) La vie en suite de Zack & Cody

Cette sitcom classique de Disney Channel raconte l’histoire de deux jumeaux identiques de 11 ans appelés Zack et Cody, qui sont les plus récents résidents du chic hôtel Tipton de Boston. Vivant dans une suite avec leur maman Carey, les garçons traitent le tipton comme leur propre terrain de jeu personnel.

14) Big Hero 6: La série

Cette série est une suite du classique animé et suit Hiro alors qu’il fait face à des défis académiques intimidants et aux épreuves sociales d’être le petit homme sur le campus. Hors campus, les enjeux sont élevés pour les héros de la haute technologie car ils doivent protéger leur ville contre un éventail de méchants scientifiquement améliorés. Bien que le style d’animation soit légèrement différent, pour les fans du film, cela vaut la peine d’être étudié.

13) Les sorciers de Waverly Place

L’une des séries Disney Channel les plus populaires des années 2000, voit Alex, Justin et Max Russo ne sont pas vos enfants ordinaires – ce sont des sorciers en formation! Pendant que leurs parents dirigent la sous-station Waverly, les frères et sœurs ont du mal à équilibrer leur vie ordinaire tout en apprenant à maîtriser leurs pouvoirs extraordinaires.

12) Phineas & Ferb

Chaque jour, deux beaux-frères de banlieue au cœur aimable en vacances d’été se lancent dans un grand nouveau projet, qui agace leur sœur contrôlante, Candace, qui essaie de les casser. Pendant ce temps, leur ornithorynque animal de compagnie complote contre le Dr Doofenshmirtz. C’est l’une des meilleures séries d’animation de ces derniers temps et avec le nouveau film Disney + Original à venir bientôt, c’est une occasion parfaite pour rattraper les aventures de Phineas et Ferb.

11) Spider-Man – La série animée

Il y a eu de nombreuses séries animées Spider-Man au fil des ans, mais la série des années 1990 se sent plus proche des comies originaux. Avec 65 épisodes, qui incluent une grande variété de méchants différents et d’histoires entrelacées, cela a vraiment élevé la barre pour les spectacles animés.

10) Légende des trois caballeros

Cette série animée mettant en vedette Donald Duck, Jóse Carioca et Panchito Pistoles est uniquement disponible sur Disney +. Le trio se retrouve héritier d’un héritage héroïque et reprend la quête de ses ancêtres à l’aide d’une vaillante déesse grecque.

9) Le garçon rencontre le monde

Boy Meets World est une sitcom télévisée américaine classique qui relate la venue des événements de l’âge et les leçons de la vie quotidienne de Cory Matthews, un Philadelphien qui a grandi d’un jeune garçon à un homme marié. Et récemment, Disney a ramené les personnages de Girl Meets World, donc si vous avez envie de revenir là où tout a commencé, il y a sept saisons disponibles.

8) Andi Mack

L’une des séries Disney Channel les plus importantes jamais réalisées, avec ses intrigues modernes et son excellent casting. Andi est contemplatif et artistique et protégé par des parents surprotecteurs. Mais à la veille de son 13e anniversaire, la sœur aînée à l’esprit libre d’Andi, Bex, rentre à la maison avec une révélation qui change tout et envoie Andi sur un parcours inexploré de découverte de soi.

7) Les rebelles de Star Wars

Situé entre les événements de Star Wars: Episodes III et IV, lorsque le mal Empire galactique resserre sa prise de pouvoir sur la galaxie. L’équipage hétéroclite du vaisseau spatial Ghost prend position contre l’Empire. Et ensemble, ils feront face à de nouveaux méchants menaçants, rencontreront des adversaires hauts en couleur, se lanceront dans des aventures palpitantes et deviendront des héros avec le pouvoir de déclencher une rébellion. Si vous êtes un fan de Star Wars: The Clone Wars, c’est une montre incontournable et aide également à combler les lacunes entre les deux trilogies.

6) Contes de canard

Ducktales, l’une des émissions animées «Après-midi» les plus populaires des années 1980, raconte l’histoire de Scrooge McDuck, qui trouve ses mains pleines à la maison lorsque les neveux Huey, Dewey et Louie déménagent à Duckburg. Rejoint par leurs fidèles copains Launchpad McQuack, Gyro Gearloose et Mme Beakley, le gang DuckTales ne manque jamais de livrer une multitude d’aventures. Ce sera sans aucun doute une série très populaire pour les adultes. Et si vous aimez cela, vous voudrez peut-être également consulter la dernière version de l’émission, qui est également très bonne.

5) Gravity Falls

Cette série est consacrée au frère et à la sœur jumelle Dipper et Mabel Pines, qui se retrouvent dans une aventure inattendue lorsqu’ils passent l’été à aider leur grand-oncle Stan à organiser un piège à touristes dans la mystérieuse ville de Gravity Falls, en Oregon. C’est l’une des meilleures séries animées de la chaîne Disney moderne, idéale pour les adultes et les enfants.

4) High School Musical: La comédie musicale – La série

Cette série dramatique est devenue mon plaisir coupable non si secret sur Disney +. Un groupe d’élèves de l’East High compte à rebours jusqu’à la soirée d’ouverture de la toute première production de «High School Musical» de leur école. les amitiés sont testées tandis que de nouvelles se créent; les rivalités éclatent et les vies sont changées à jamais alors que ces jeunes découvrent le pouvoir de transformation que seul un club de théâtre du secondaire peut fournir. C’est une série à ne pas sauter.

3) Star Wars: The Clone Wars

Cette série raconte l’histoire entre «Attack of the Clones» et «Revenge Of The Sith», où Yoda, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Mace Windu et d’autres Jedi Knights mènent la Grande Armée de la République contre l’armée droïde de les séparatistes. La 7e saison du spectacle sera une exclusivité Disney + et avec plus d’une centaine d’épisodes, il s’agit de l’un des spectacles les plus dignes de Disney +.

2) X-Men: la série animée

Facilement mon émission d’animation Marvel préférée, cette série des années 1990 présente de nombreux personnages différents de X-Men et vous fera découvrir le monde des mutants mieux que n’importe lequel des films d’action en direct. La série montre comment les X-Men luttent pour les droits mutants contre les agences gouvernementales hostiles, tout en protégeant l’humanité de la suprématie mutante Magneto qui cherche à détruire la race humaine en échange des atrocités commises contre les mutants. Pour les fans de Marvel, c’est une montre incontournable.

1) Les Simpsons

Situé à Springfield, la ville américaine moyenne, le spectacle se concentre sur les bouffonneries et les aventures quotidiennes de la famille Simpson; Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, ainsi qu’un casting virtuel de milliers de personnes. Depuis le début, la série a été une icône de la culture pop, attirant des centaines de célébrités en guest star. L’émission s’est également fait un nom dans sa vision satirique intrépide de la politique, des médias et de la vie américaine en général. Il y a 30 saisons de ce spectacle, avec près de 700 épisodes!

Quelle émission allez-vous regarder ensuite?

