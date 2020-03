Top 50 des séries sur Disney + | Mars 2020

Chaque mois, je vous apporte ma liste des 50 meilleures séries disponibles sur Disney +, qui comprennent des séries de Disney, Star Wars, Marvel, National Geographic et Pixar.

Avec les nouveaux épisodes de Star Wars: The Clone Wars et Disney’s Fairy Tale Weddings, ces deux-là ont grimpé les échelons pour devenir une recommandation instantanée pour tous les abonnés Disney +.

Voici le Top 50 de «What’s On Disney Plus» sur Disney +:

50) Russie sauvage

La Russie sauvage trace un voyage à travers ce vaste territoire qui s’étend de l’Europe à l’océan Pacifique. Couvrant 11 fuseaux horaires, cet immense pays contient une richesse de zones naturelles sauvages préservées – au-delà des grandes villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg, un monde primitif avec des sommets montagneux accidentés, des rivières sauvages et une flore et une faune inégalées se révèle.

Grâce à un accès sans précédent, nous présentons le spectacle sauvage qu’est le continent russe. À travers six épisodes dramatiques, nous explorons ce pays diversifié et même exotique. La Russie est un lieu de superlatifs prouvant que la taille importe. Peu de pays abritent des mammifères aussi extraordinaires: le tigre de l’amour est le plus gros chat du monde; l’ours polaire est le plus grand prédateur terrestre du monde; des ours bruns massifs parcourent les rivières à la recherche de saumons. Le ciel russe abrite le plus grand hibou du monde et des aigles de mer majestueux. Dans les eaux glaciales du nord, les morses et les bélugas chassent le poisson. Il fournit également un refuge pour certains pour certaines espèces incroyablement rares – y compris le beau et insaisissable léopard de l’Amour.

49) Là-bas avec Jack Randall

À seulement 14 ans, Jack Randall a quitté sa maison en Angleterre pour devenir apprenti de Steve Irwin, apprenant à manipuler les serpents et autres reptiles. Aujourd’hui, il parcourt la nature pour enseigner aux autres les anacondas, les crocodiles et autres animaux étonnants. Promenez-vous du côté sauvage avec Randall alors qu’il recherche des espèces exotiques, en voie de disparition et emblématiques dans certains des environnements les plus impitoyables de la planète. Aucun animal n’est trop effrayant ou dangereux pour lui de mettre la main dessus!

48) Dr K Animaux exotiques ER

Cette série du National Geographic suit le Dr Susan Kelleher et son personnel alors qu’ils traitent toutes les formes d’animaux exotiques à son hôpital de Deerfield Beach, en Floride. Une autre grande série télévisée de réalité animale pour les téléspectateurs adultes.

47) C’est tellement corbeau

Cette grande série originale de Disney Channel raconte l’histoire d’un jeune Raven Baxter est un adolescent séduisant dont la capacité à entrevoir les flashs du futur la met souvent dans l’eau chaude. L’ajout de ses «capacités» fait que ce spectacle se démarque des autres spectacles de Disney Channel de la même époque et si vous avez aimé cela, il y a aussi une nouvelle série de suivi intitulée «Raven’s Home» également sur Disney +.

46) Royaume du loup blanc

Voyagez dans l’Arctique avec l’explorateur de National Geographic Ronan Donovan pour assister à un monde magnifique et désolé où les loups chassent, hurlent et élèvent leurs familles. Alors que nous intégrons le pack, vivez une intimité sans précédent avec une espèce imprégnée de légende, de rumeur et de peur. Ce spécial unique en son genre allie le cinéma classique de la faune de premier ordre à une réalité immersive, brute et à bout de souffle pour mettre en valeur ces loups dans leur habitat naturel. Il s’agit de l’une des séries les plus récentes disponibles lors du premier essai de Disney + aux Pays-Bas. Hautement recommandé.

45) La vie en suite de Zack & Cody

Cette sitcom classique de Disney Channel raconte l’histoire de deux jumeaux identiques de 11 ans appelés Zack et Cody, qui sont les plus récents résidents du chic hôtel Tipton de Boston. Vivant dans une suite avec leur maman Carey, les garçons traitent le tipton comme leur propre terrain de jeu personnel.

44) Bonne chance Charlie

L’une des rares sitcoms de Disney Channel qui plaît aux familles, pas seulement aux enfants. Il se concentre sur une famille de Denver, les Duncans, alors qu’ils tentent de s’adapter à la naissance de leurs quatrième et cinquième enfants, Charlotte «Charlie» Duncan et Toby Duncan. Dans chaque épisode, Teddy Duncan crée un journal vidéo contenant des conseils pour Charlie sur leur famille et leur vie d’adolescent, chaque journal vidéo se terminant par Teddy disant la phrase éponyme, «Bonne chance, Charlie». L’une des rares sitcoms actuellement disponibles sur Disney +.

43) Dr Oakley Yukon Vet

Couvrant des milliers d’acres et incorporant des centaines d’espèces d’animaux; La pratique vétérinaire de Michelle Oakley est difficile au Yukon. Il n’existe pas de journée type dans la pratique de Michelle. Les visites à domicile peuvent aller de l’expulsion des glandes anales du chien à la poursuite du très gros bœuf musqué de l’Arctique. Accompagnée de ses filles adolescentes et armée d’humour aiguisé comme un scalpel, Michelle jongle habilement avec le statut de vétérinaire à plein temps, femme et médecin; nous emmenant dans des régions inexplorées et non examinées du Yukon.

42) Encore

Dans cette série exclusive Disney +, Kristen Bell donne à un casting musical du lycée d’il y a 20 ans la chance d’un Encore télévisé à l’échelle nationale!

41) Gargouilles

Gargoyles est l’un des spectacles populaires ultérieurs de la série Afternoon dans les années 1990 et la série est créditée pour son ton relativement sombre, ses arcs d’histoire complexes et son mélodrame; les arcs de personnages ont été largement utilisés tout au long de la série, tout comme les thèmes shakespeariens.

40) Les Muppets

Les Muppets reviennent aux heures de grande écoute avec un spectacle contemporain de style documentaire, semblable à «The Office». Pour la première fois, une série explorera la vie et les relations personnelles des Muppets, à la maison et au travail, ainsi que les romances, les ruptures, les réalisations, les déceptions, les désirs et les désirs. C’est juste dommage que le Muppet Show original n’était pas disponible, car cette série moderne n’a pas donné le même ton, car ils ont essayé d’en faire un spectacle de Muppet pour adultes, mais pour les «enfants» de tous âges.

39) Jeux de réflexion

«Brain Games» est une série révolutionnaire qui utilise des expériences interactives, une mauvaise orientation et des astuces pour démontrer comment notre cerveau crée l’illusion d’une réalité sans faille à travers notre mémoire, notre perception sensorielle et comment nous concentrons notre attention. Avec 5 saisons de frénésie, il y a beaucoup ici pour donner à votre cerveau une séance d’entraînement.

38) Choix de la litière

Une docu-série basée sur le film du même nom, mettant en vedette les histoires d’animaux d’assistance, de leurs dresseurs et de leurs compagnons humains. Suivez les six chiens adorables; Paco, Pacino, Tulane, Raffi, Amara et Tartan alors qu’ils se lancent dans une quête fascinante et pleine de suspense pour devenir Guide Dogs For the Blind, l’ultime carrière canine. En tant que personne qui a fait marcher un chien-guide quand j’étais enfant, j’ai trouvé cette série très éducative, en plus il y a beaucoup de chiots mignons, ce qui lui donne un point bonus!

37) Hannah Montana

L’un des plus grands spectacles de Disney Channel de tous les temps et un moyen idéal pour voir Miley Cyrus grandir. Le spectacle raconte l’histoire de Miley Stewart, une adolescente typique, mais lorsque les lumières s’éteignent et que le rideau se lève, elle apparaît comme la glamour et talentueuse Hannah Montana. Avoir le «meilleur des deux mondes» est une proposition compliquée, et garder son identité secrète mène Miley et ses amis dans des câpres hilarantes alors qu’elle essaie d’équilibrer sa vie normale avec son personnage de rock star.

36) Star Wars Resistance

Cette nouvelle série animée se déroulant avant les événements de “The Force Awakens” suit Kazuda Xiono, un jeune pilote de la Résistance, est chargé d’une mission top secrète pour enquêter sur le Premier Ordre, une menace croissante dans la galaxie. Le style d’animation est très différent de “The Clone Wars” et “Rebels”, mais si vous voulez une série animée Star Wars plus moderne, essayez-la. La deuxième et dernière saison a également été ajoutée à Disney + en février.

35) Millions d’années

Explorez ce que ce sera d’être humain un million d’années dans le futur. Les futurologues, scientifiques, universitaires et écrivains de science-fiction les plus brillants d’aujourd’hui guident les téléspectateurs à travers les toutes dernières avancées technologiques, les idées et les innovations qui alimenteront probablement l’évolution de notre espèce.

34) Jessie

Cette série d’action en direct de Disney Channel amène une adolescente idéaliste du Texas rural à se lancer dans l’aventure d’une vie lorsqu’elle décide de laisser des nuits étoilées pour les lumières des grandes villes. Ravie d’être seule et déterminée à ne pas être intimidée par New York, elle accepte un emploi de nounou pour un couple de haut niveau avec quatre enfants. Bertram, le majordome de la famille, et Tony, le portier de l’immeuble de 20 ans, aident à garder sa boussole morale en échec.

33) Étoile contre les forces du mal

Le plus grand nouvel ajout à Disney + ce mois-ci, qui voit un guerrier intergalactique Star Butterfly arriver sur Terre pour vivre avec la famille Diaz. Elle continue de combattre les méchants à travers l’univers et le lycée, principalement pour protéger sa baguette extrêmement puissante, un objet qui la confond encore.

32) Canard aile noire

Darkwing Duck est l’une des séries les plus populaires de la période de l’après-midi de Disney dans les années 1990 et elle mettait en vedette le super-héros anthropomorphe de canard éponyme dont l’alter ego est le charlatan unique aux manières douces Drake Mallard. Celui-ci sera sans aucun doute très populaire pour tous ceux de l’ère “Après-midi”.

31) Les sorciers de Waverly Place

L’une des séries Disney Channel les plus populaires des années 2000, voit Alex, Justin et Max Russo ne sont pas vos enfants ordinaires – ce sont des sorciers en formation! Pendant que leurs parents dirigent la sous-station Waverly, les frères et sœurs ont du mal à équilibrer leur vie ordinaire tout en apprenant à maîtriser leurs pouvoirs extraordinaires.

30) Phineas & Ferb

Chaque jour, deux beaux-frères de banlieue au cœur aimable en vacances d’été se lancent dans un grand nouveau projet, qui agace leur sœur contrôlante, Candace, qui essaie de les casser. Pendant ce temps, leur ornithorynque animal de compagnie complote contre le Dr Doofenshmirtz. C’est l’une des meilleures séries d’animation de ces derniers temps et avec le nouveau film Disney + Original à venir bientôt, c’est une occasion parfaite pour rattraper les aventures de Phineas et Ferb.

29) Tron Rising

TRON: Uprising fait partie de la franchise TRON et se situe entre les films Tron et Tron: Legacy, donc si vous avez aimé l’univers Tron, cela vaut la peine d’être vérifié. Un jeune programme nommé Beck devient le leader d’une révolution dans The Grid. Beck est formé par Tron pour devenir un grand guerrier, lui enseignant des techniques de combat et le mentorant alors qu’il devient un leader puissant. Le destin de Beck est de mener une révolution pour arrêter le règne de Clu 2 et de son acolyte, le général Tesler, et de conduire sa maison et ses amis à la liberté.

28) Légende des trois Caballeros

Cette série animée mettant en vedette Donald Duck, Jóse Carioca et Panchito Pistoles est uniquement disponible sur Disney +. Le trio se retrouve héritier d’un héritage héroïque et reprend la quête de ses ancêtres à l’aide d’une vaillante déesse grecque.

27) High School Musical: La comédie musicale – La série

Cette série dramatique est devenue mon plaisir coupable non si secret sur Disney +. Un groupe d’élèves de l’East High compte à rebours pour la soirée d’ouverture de la toute première production de «High School Musical» de leur école. Les showmances fleurissent; les amitiés sont testées tandis que de nouvelles se créent; les rivalités éclatent et les vies sont changées à jamais alors que ces jeunes découvrent le pouvoir de transformation que seul un club de théâtre du secondaire peut fournir. C’est une série à ne pas sauter.

26) Sauvetage des animaux des montagnes Rocheuses

Le personnel extraordinaire de la Humane Society of the Pikes Peak Region risque sa vie et donne son cœur pour sauver tous les animaux, petits et grands. Avec 5 400 miles carrés de terrain accidenté du Colorado dans leur juridiction, l’équipe de Pikes Peak travaille ensemble pour sauver et réhabiliter plus de 40 000 animaux par an. Le travail est risqué, urgent et imprévisible, car l’équipe répond aux appels d’urgence dans le désert sauvage. Regardez les histoires incroyables de la nature, des animaux et la persévérance inébranlable des officiers et vétérinaires de Rocky Mountain Animal Rescue.

25) Le monde selon Jeff Goldblum

À travers le prisme de l’esprit toujours curieux et très divertissant de Jeff Goldblum, rien n’est comme il semble. Chaque épisode est centré sur quelque chose que nous aimons tous – comme des baskets ou des glaces – alors que Jeff tire le fil sur ces objets trompeusement familiers et dévoile un monde merveilleux de connexions étonnantes, de science et d’histoire fascinantes, de gens incroyables et de tout un tas de gros surprises idées et idées. Vous ne trouverez ce spectacle que sur Disney +.

24) Big Hero 6: La série

Cette série est une suite du classique animé et suit Hiro alors qu’il fait face à des défis académiques intimidants et aux épreuves sociales d’être le petit homme sur le campus. Hors campus, les enjeux sont élevés pour les héros de la haute technologie car ils doivent protéger leur ville contre un éventail de méchants scientifiquement améliorés. Bien que le style d’animation soit légèrement différent, pour les fans du film, cela vaut la peine d’être étudié.

23) Vidangez les océans

Les mystères maritimes – anciens et nouveaux – prennent vie dans cette série, qui combine des données scientifiques et des recréations numériques pour révéler des épaves, des trésors et des villes englouties au fond des lacs, des mers et des océans du monde entier. Une autre série National Geographic parfaite pour les adultes.

22) L’incroyable Dr Pol

Située dans le pays agricole du centre du Michigan, cette série de téléréalité fait suite au travail effectué par Pol Veterinary Services. Spécialisé dans les grands animaux de ferme, le Dr Pol traite les chevaux, les porcs, les vaches, les moutons, les alpagas, les chèvres, les poulets et même un renne occasionnel. Le programme comprend également le Dr Brenda Grettenberger, qui travaille avec le Dr Pol depuis 1992. Et ce mois-ci, de nouvelles séries et offres spéciales ont été ajoutées.

21) Spider-Man – La série animée

Il y a eu de nombreuses séries animées Spider-Man au fil des ans, mais la série des années 1990 se sent plus proche des comies originaux. Avec 65 épisodes, qui incluent une grande variété de méchants différents et d’histoires entrelacées, cela a vraiment élevé la barre pour les spectacles animés.

20) Andi Mack

L’une des séries Disney Channel les plus importantes jamais réalisées, avec ses intrigues modernes et son excellent casting. Andi est contemplatif et artistique et protégé par des parents surprotecteurs. Mais à la veille de son 13e anniversaire, la sœur aînée à l’esprit libre d’Andi, Bex, rentre à la maison avec une révélation qui change tout et envoie Andi sur un parcours inexploré de découverte de soi.

19) Chip ‘n’ Dale Rescue Rangers

L’une des séries animées classiques de tous les temps des années 1980, les tamias amusants de Disney sont repensés comme les chefs d’une équipe de lutte contre le crime de la taille d’une pinte, pour compléter l’équipe sont deux souris, Gadget Hackwrench et Monterey Jack and Zipper , une mouche. C’était l’une des séries que j’adorais quand j’étais enfant et c’est sans aucun doute beaucoup de personnes qui reviendront.

18) Austin & Ally

Une comédie sur la relation unique entre un jeune auteur-compositeur, Ally Dawson, et Austin Moon, la sensation du jour au lendemain sur Internet qui gagne soudainement en notoriété après avoir interprété l’une des chansons d’Ally. Austin et Ally ont du mal à maintenir et à capitaliser sur la nouvelle renommée d’Austin. Austin est plus un type rebelle qui ne suit pas les règles et est quelque peu immature pour son âge, tandis qu’Ally est conservateur mais timide.

17) Marvel’s The Runaways

L’une des séries modernes d’action en direct de Marvel, cette série se concentre sur six adolescents qui découvrent que leurs parents sont méchants et doivent s’unir contre eux. Tout en découvrant également qu’ils ont des super pouvoirs et un dinosaure de compagnie. Les trois saisons du spectacle sont maintenant disponibles sur Disney +

16) Gordon Ramsey – Uncharted

Le célèbre chef Gordon Ramsay, globe-trotter, propose une aventure épique dans «Gordon Ramsay: Uncharted». Il parcourt le monde pour rencontrer des peuples autochtones afin de découvrir leurs aliments et leurs cultures. Dans chaque lieu, il récolte de nouveaux ingrédients et goûte de nouveaux plats. Il fait également équipe avec des légendes locales pour préparer des fêtes à présenter aux peuples autochtones. Le spectacle est magnifique et a été l’un des spectacles que j’apprécie depuis le lancement de Disney +.

15) La vie en dessous de zéro

Cette série du National Geographic permet aux téléspectateurs de plonger dans un hiver de l’Alaska pour rencontrer six résidents difficiles et résilients alors qu’ils essaient de garder une longueur d’avance sur les tempêtes et les bêtes mangeuses d’hommes pour se rendre jusqu’au printemps. Le voisin le plus proche de Sue Aikens est à plus de 500 km. Eric Salitan ne vit que de ce qu’il chasse et butine. Chip et Agnes Hailstone attrapent du poisson contre de l’argent en échange de fournitures, et Andy et Kate Bassich utilisent leur meute de chiens de traîneau pour le transport.

14) Contes de canard

Ducktales, l’une des émissions animées «Après-midi» les plus populaires des années 1980, raconte l’histoire de Scrooge McDuck, qui trouve ses mains pleines à la maison lorsque les neveux Huey, Dewey et Louie déménagent à Duckburg. Rejoint par leurs fidèles copains Launchpad McQuack, Gyro Gearloose et Mme Beakley, le gang DuckTales ne manque jamais de livrer une multitude d’aventures. Ce sera sans aucun doute une série très populaire pour les adultes. Et si vous aimez cela, vous voudrez peut-être également consulter la dernière version de l’émission, qui est également très bonne.

13) Agent Carter de Marvel

Cette série remonte à 1946, et la paix a porté un coup sérieux à Peggy Carter car elle se retrouve marginalisée lorsque les hommes rentrent chez eux après avoir combattu à l’étranger. Travaillant pour la SSR (Réserve Scientifique Stratégique) secrète, Peggy doit équilibrer le travail administratif et les missions secrètes pour Howard Stark tout en essayant de naviguer dans la vie d’une femme célibataire en Amérique, dans le sillage de perdre l’amour de sa vie – Capitaine Amérique Steve Rogers. Si vous avez manqué cette série lors de sa sortie, c’est un bon moyen de comprendre pourquoi Captain America a pris sa décision dans Avengers: Fin de partie.

12) Le garçon rencontre le monde

Boy Meets World est une sitcom télévisée américaine classique qui relate la venue des événements de l’âge et les leçons de la vie quotidienne de Cory Matthews, un Philadelphien qui a grandi d’un jeune garçon à un homme marié. Et récemment, Disney a ramené les personnages de Girl Meets World, donc si vous avez envie de revenir là où tout a commencé, il y a sept saisons disponibles.

11) Les rebelles de Star Wars

Situé entre les événements de Star Wars: Episodes III et IV, lorsque le mal Empire galactique resserre sa prise de pouvoir sur la galaxie. L’équipage hétéroclite du vaisseau spatial Ghost prend position contre l’Empire. Et ensemble, ils feront face à de nouveaux méchants menaçants, rencontreront des adversaires hauts en couleur, se lanceront dans des aventures palpitantes et deviendront des héros avec le pouvoir de déclencher une rébellion. Si vous êtes un fan de Star Wars: The Clone Wars, c’est une montre incontournable et aide également à combler les lacunes entre les deux trilogies.

10) X-Men: la série animée

Facilement mon émission d’animation Marvel préférée, cette série des années 1990 présente de nombreux personnages différents de X-Men et vous fera découvrir le monde des mutants mieux que n’importe lequel des films d’action en direct. La série montre comment les X-Men luttent pour les droits mutants contre les agences gouvernementales hostiles, tout en protégeant l’humanité de la suprématie mutante Magneto qui cherche à détruire la race humaine en échange des atrocités commises contre les mutants. Pour les fans de Marvel, c’est une montre incontournable.

9) Les grandes migrations

Great Migrations est un documentaire épique sur la nature qui présente les grandes migrations d’animaux à travers le monde. Le spectacle en sept parties est le plus grand événement de programmation de l’histoire de National Geographic. Si vous aimez les documentaires sur les animaux, c’est l’un des meilleurs et vaut le détour.

8) Un étrange rocher

Cette série emmène les téléspectateurs dans un voyage époustouflant et passionnant explorant la fragilité et l’émerveillement de la planète Terre, l’un des endroits les plus particuliers et uniques de l’univers entier, rendu vivant par les seules personnes à l’avoir laissé derrière lui – le plus astronautes bien connus et de premier plan. L’émission est animée par Will Smith et est une série documentaire très soignée qui vous fera réfléchir.

7) Gravity Falls

Cette série est consacrée au frère et à la sœur jumelle Dipper et Mabel Pines, qui se retrouvent dans une aventure inattendue lorsqu’ils passent l’été à aider leur grand-oncle Stan à organiser un piège à touristes dans la mystérieuse ville de Gravity Falls, en Oregon. C’est l’une des meilleures séries animées de la chaîne Disney moderne, idéale pour les adultes et les enfants.

6) Planète hostile

Ce documentaire en six parties attire l’attention sur les récits les plus extraordinaires – presque surnaturels – d’animaux qui se sont adaptés aux boules de courbe évolutionnaires les plus cruelles. Facilement une de mes séries préférées disponible sur Disney + en ce moment, si vous ne regardez que du documentaire animalier, faites-en celui-ci.

5) Mariages de contes de fées Disney

Cette émission de téléréalité nous donne un aperçu des coulisses des mariages et des engagements uniques qui ont lieu dans les destinations Disney du monde entier, y compris Walt Disney World, Disneyland et Disney Cruise Lines. L’émission est animée par Ben Higgins et Lauren Bushnell. Si vous aimez les mariages et Disney, cela a tout ce dont vous avez besoin. Avec de nouveaux épisodes de la deuxième saison sur Disney + chaque vendredi, cette série est sans aucun doute l’un des meilleurs spectacles à regarder ce mois-ci.

4) L’histoire de l’imagination

Facilement ma série préférée que j’ai regardée sur Disney +. Cette série documentaire en 6 parties explore le passé, le présent et l’avenir de Walt Disney Imagineering avec la célèbre cinéaste Leslie Iwerks. Mme Iwerks vient d’une famille avec une histoire profonde de Disney – son grand-père était un des premiers animateurs de Disney et son père est un ancien Imagineer – et son travail précédent comprend des profils de Pixar Animation Studios et de la maison d’effets visuels Industrial Light & Magic.

3) Les Simpsons

Situé à Springfield, la ville américaine moyenne, le spectacle se concentre sur les bouffonneries et les aventures quotidiennes de la famille Simpson; Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, ainsi qu’un casting virtuel de milliers de personnes. Depuis le début, la série a été une icône de la culture pop, attirant des centaines de célébrités en guest star. L’émission s’est également fait un nom dans sa vision satirique intrépide de la politique, des médias et de la vie américaine en général. Il y a 30 saisons de ce spectacle, avec près de 700 épisodes!

2) Star Wars: The Clone Wars

Cette série raconte l’histoire entre «Attack of the Clones» et «Revenge Of The Sith», où Yoda, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Mace Windu et d’autres Jedi Knights mènent la Grande Armée de la République contre l’armée droïde de les séparatistes. La 7e saison du spectacle est une exclusivité Disney + et il y a plus d’une centaine d’épisodes disponibles, ce qui en fait l’un des spectacles les plus dignes de Disney +.

1) Star Wars: Le Mandalorien

Avec presque toute la série maintenant disponible pour les fans, découvrez Mando et l’adorable Baby Yoda dans cette fantastique série, qui est sans aucun doute l’un des plus gros tirages pour la plupart des abonnés à Disney + en ce moment, il s’agit de la première Star d’action en direct La série Wars se déroule après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre, nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Quelle émission allez-vous regarder ensuite?

