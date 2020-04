Top 50 des séries télévisées sur Netflix: avril 2020

Bienvenue à votre mise à jour d’avril 2020 pour nos sélections des meilleures séries télévisées actuellement sur Netflix. Ci-dessous, nous vous présenterons la liste par excellence de toutes les séries télévisées que vous devez regarder sur Netflix pendant que vous êtes abonné. Nous avons des comédies, des séries de super-héros, des drames, des drames d’époque, des horreurs et plus encore.

Nous allons vous faire découvrir un éventail de genres différents dans cette liste couvrant les séries d’action, les séries dramatiques, les séries comiques et autres. Il existe également quelques exceptions notables à cette liste. D’une part, nous ne couvrons que les langues anglophones.

Malheureusement, 50 ne fait pas vraiment le service de justice pour présenter la bibliothèque complète des séries mais nous avons dû essayer.

N’oubliez pas de consulter notre liste des meilleurs films sur Netflix ainsi que les meilleurs titres d’anime sur le service.

50. 13 raisons pour lesquelles

Saisons disponibles: 3

Réseau: Netflix

Genre: Drame pour adolescents

Afficher le statut: En cours

Cette série a divisé le public au milieu. Certains pensent que cela joue un rôle important en parlant de santé mentale et d’autres pensent que cela encourage l’idée du suicide. Qu’on le veuille ou non, la série télévisée basée sur le roman du même nom est un sujet brûlant depuis sa première saison en 2017.

La série se déroule dans un lycée américain et l’histoire, pour la première saison au moins, raconte la vie d’Hannah Wells qui s’est tragiquement suicidée.

49. Virgin River

Saisons disponibles: 1

Réseau: Netflix

Genre: Drame

Afficher le statut: En cours

Si vous recherchez un drame similaire à Heartland ou Dolly Parton’s Heartstrings, nous vous recommandons vivement de consulter Virgin River.

Le fantastique premier drame basé sur les livres de Robyn Carr a été un succès instantané pour Netflix et heureusement, il y a plus de livres à adapter pour l’avenir.

48. Carbone modifié

Saisons disponibles: 2

Réseau: Netflix

Genre: Science-fiction

Afficher le statut: En cours

Netflix n’a pas eu d’aventure de science-fiction complète, mais Altered Carbon a changé cela quand il a atterri en février 2018. La série réveille un prisonnier 250 ans après avoir été mis sur la glace avec une mission, résoudre un meurtre pour sa liberté.

La série est un démarreur lent mais possède certains des effets visuels les plus impressionnants jamais vus dans une émission de télévision, ce qui en fait un délice visuel.

47. Dexter

Saisons disponibles: 8

Réseau: Afficher l’heure

Genre: Drame criminel

Afficher le statut: Terminé

Mis à part, Dexter est une série télévisée passionnante et probablement le meilleur Showtime jamais produit. C’est un concept qui ne semble pas aussi attrayant qu’il le devrait car Dexter est un anti-héros où il assassine des gens après les avoir drogués et prélevé un échantillon de sang.

Après avoir fait face à une enfance difficile, Dexter est entraîné et perfectionné par son père pour ne tuer que les individus qui le méritent. Grâce à son travail au service de police de Miami, il est capable de traquer ses proies beaucoup plus facilement.

46. ​​Il était une fois

Saisons disponibles: 5

Réseau: abc

Genre: Fantaisie

Afficher le statut: Terminé

Once Upon A Time prend tous vos contes Disney d’enfance préférés et leur donne vie dans un format beaucoup plus sombre. Bien que ces dernières années, elle ait dû se réinventer grâce à la fatigue du scénario principal, la série reste un délice et doit être regardée si vous aimez les films Disney.

45. The Flash

Saisons disponibles: 4

Réseau: Le CW

Genre: Série de super-héros

Afficher le statut: En cours

Avec des croisements constants et une telle attention aux détails, la saison 1 de The Flash arrive dans notre top 50 cette année avec la première saison de l’émission ajoutée en octobre. Le Flash représente un univers DC Comics en pleine croissance qui prend vie sur The CW et il est génial pour les fans de bandes dessinées. Quand la mère d’un jeune garçon meurt dans un accident bizarre, il acquiert des pouvoirs surnaturels lui permettant de courir. Très rapide.

44. Le punisseur

Saisons disponibles: 1

Réseau: Netflix

Genre: Super-héros

Afficher le statut: Terminé

Bien qu’il se trouve juste à l’extérieur de l’arc principal de Defenders, The Punisher est d’abord présenté dans Daredevil, mais les fans l’ont tellement aimé que Netflix lui a donné sa propre série solo. La série est granuleuse, brute et fantastiquement tournée alors que nous voyons Marvel TV mûrir d’une manière qui la place en tête des films à mon avis. Frank Castle ne peut pas éviter les ennuis car il est constamment en proie à son passé. La saison 2 est également en route, donc il n’y a jamais eu de meilleur moment pour passer du temps avec Frank Castle.

43. Comment s’en tirer avec le meurtre

Saisons disponibles: 4

Réseau: abc

Genre: Drame policier

Afficher le statut: En cours

Une nouvelle série d’ABC est How To Get Away With Murder où Viola Davis est un professeur de droit qui a choisi d’enseigner dans une université pour trouver son prochain employé à emmener avec elle dans la profession. La série gagne son titre car c’est un cours qui enseigne essentiellement aux enfants comment éviter de se faire prendre aux yeux de la loi. C’est une pause bienvenue de la plupart des séries de la même catégorie et vous garderez absolument saisi.

42. Flèche

Saisons disponibles: 8

Réseau: Le CW

Genre: Série de super-héros

Afficher le statut: En cours

Ce n’était pas le premier tableau de CW dans le genre des super-héros mais c’est de loin le meilleur. Après le riche playboy Oliver Queen, il se tourne vers une vie d’héroïsme après la perte de son bateau à la mer. Semblable à Batman, il jure de débarrasser la ville des criminels armés uniquement de son arc et de sa flèche.

41. Parcs et loisirs

Saisons disponibles: 7

Réseau: NBC

Genre: La comédie

Afficher le statut: Terminé

Remarque: Quitte probablement Netflix en 2020

Avec chaque saison de Parks and Recreation en streaming sur Netflix, il est grand temps que vous vous frayiez un chemin à travers la série de comédies NBC. Avec Amy Poehler, qui saura le plus de ses jours sur SNL, elle joue dans des parcs optimistes et une agente de loisirs qui est trop heureuse de se heurter au système alors qu’elle essaie de forcer des projets pour sa petite ville de l’Indiana.

Parfaitement moulé avec des stars telles que Chriss Pratt et Aziz Ansari, celui-ci garantit plus d’une montre et comme les autres comédies de NBC, il sera aussi pertinent 20 ans dans le futur qu’il l’est maintenant.

40. Le 100

Saisons disponibles: 5

Réseau: Le CW

Genre: Science-fiction

Afficher le statut: En cours

Si vous aimez la plupart des locaux du contenu Syfy mais pensez qu’ils sont mal exécutés, The 100 pourrait être pour vous.

Produit par The CW, il s’agit de la dernière tentative de l’humanité d’habiter la terre après avoir été ravagée par la guerre. La colonie spatiale envoie 100 enfants criminels pour voir à quoi ressemble exactement la terre et si elle peut soutenir la vie.

Malgré son ambition, le salon continue de délivrer

39. House of Cards Netflix Original

Saisons disponibles: 6

Réseau: Netflix

Genre: Drame politique

Afficher le statut: Terminé

House of Cards a été l’un des premiers originaux de Netflix et est toujours parmi les meilleurs mais a été quelque peu entaché. Comme vous le savez peut-être, le responsable de la série a été confronté à des allégations assez graphiques contre lui, ce qui met la série sous un jour quelque peu différent.

Cela dit, House of Cards est le chef-d’œuvre d’une série dont les deux premières saisons sont la meilleure télévision politique de l’histoire.

La série suit les Underwoods, un couple politique impitoyable qui fera tout pour gagner le pouvoir.

38. Orange est le nouvel original noir de Netflix

Saisons disponibles: 7

Réseau: Netflix

Genre: Drame / Comédie en prison

Afficher le statut: Terminé

Le créateur de Weeds a repris le projet d’Orange is the New Black après avoir lu le livre de Piper Kerman. Alors que la plupart des éléments d’OITNB sont basés sur l’expérience de Piper en prison, la série a développé son identité avec une distribution incroyable et diversifiée qui permet aux créateurs de raconter d’excellentes histoires à Litchfield.

Au fur et à mesure que les saisons se sont développées, nous en apprenons davantage sur le personnel là-bas avec chacune des personnes à l’intérieur de la prison qui fait appel à nous tous à un certain niveau. L’émission est probablement la préférée des fans des Netflix Originals.

37. Longmire Netflix Original

Saisons disponibles: 7

Réseau: A&E / Netflix

Genre: Drame

Afficher le statut: Terminé

Ce thriller criminel qui a été acheté par Netflix après que la série ait fait face à la hache sur A&E. C’est un si bon travail qu’ils ont fait car c’est l’un des meilleurs thrillers criminels sur Netflix et avec sa dernière saison prévue en 2017, il sera bon de voir comment ils donnent un coup d’envoi à cette fantastique série. La série suit un shérif qui déménage en ville après la mort de sa femme mais malheureusement, il ne peut pas tout à fait bouger son passé.

36. Alias ​​Grace Netflix Original

Saisons disponibles: 1

Réseau: Netflix

Genre: Série historique

Afficher le statut: Terminé

Cette production croisée entre CBS au Canada et Netflix est absolument exemplaire. Créant une esthétique parfaite et mettant en scène des acteurs et actrices fantastiques, cette série à commande limitée adapte parfaitement l’histoire de Margaret Atwood sans perdre aucun des détails clés de l’histoire vraie basée sur l’affaire Grace Marks en 1843. Cette série établit une nouvelle barre pour une commande limitée s’exécute.

35. Maniac Netflix Original Miniseries

Saisons disponibles: 1

Réseau: Netflix

Genre: Drame

Afficher le statut: Minisérie

Jonah Hill et Emma Stone sont les vedettes de cette science-fiction / drame indéfinissable qui voit la paire entrer dans plusieurs histoires dans des états de rêve. Il est élégant, interprétatif et parfait pour une frénésie Netflix et le seul autre réseau qui aurait pu être éclairé par la lumière serait HBO.

34. Gotham

Saisons disponibles: 4

Réseau: RENARD

Genre: Série de super-héros

Afficher le statut: Fin

Gotham est l’une des dernières émissions Fox restantes sur Netflix et nous sommes heureux que ce soit l’un des meilleurs. Cette série qui rembobine l’horloge de l’univers Batman nous ramène à l’époque où Bruce Wayne était encore un jeune garçon.

L’objectif principal de la série est un jeune James Gordon qui découvre les jeunes criminels notoires que vous aimez dans l’univers Batman. La réalisation du monde est fantastique et c’est formidable de voir une perspective autrement occultée et de fournir beaucoup plus de substance aux histoires de méchants.

33. Sherlock

Saisons disponibles: 4

Réseau: BBC

Genre: Drame policier

Afficher le statut: Inconnue

Tout le monde a entendu parler de Sherlock Holmes, non? Eh bien, collez ce détective bien connu au 21e siècle avec Benedict Cumberbatch et l’émission originale Sherlock de la BBC / Netflix, c’est ce que vous obtenez. Un drame criminel incroyablement bien produit où Sherlock utilise des techniques modernes ainsi que l’aide de son acolyte de confiance pour trouver des criminels à Londres.

32. Master of None Netflix Original

Saisons disponibles: 2

Réseau: Netflix

Genre: La comédie

Afficher le statut: En pause

Aziz Ansari joue dans cette comédie Netflix Original, qui est vaguement basée sur les expériences réelles d’Ansari. Comme Louie, il s’agit d’une collection de magnifiques vignettes semi-autobiographiques, peu reliées. C’est un grand spectacle sur les gens qui découvrent qui ils veulent être.

31. L’aile ouest

Saisons disponibles: 7

Réseau: NBC

Genre: Drame politique

Afficher le statut: Terminé

Ce drame politique d’Aaron Sorkin est un chef-d’œuvre de la télévision et considéré comme l’une des meilleures séries jamais réalisées. Il suit la vie, politique et personnelle, du président Jed Barlet et de ses cadres supérieurs. Un jeu fantastique et certains des plaisanteries les plus rapides que vous n’entendrez jamais en faire un gagnant.

30. Shameless (US)

Saisons disponibles: 8

Réseau: Afficher l’heure

Genre: La comédie

Afficher le statut: En cours

Un autre remake américain d’une émission britannique obtient un score élevé sur notre liste des meilleures séries télévisées en streaming sur Netflix.

La série qui adapte Shameless du Royaume-Uni nous a emmenés dans de nombreux voyages étranges et souvent déchirants avec la famille Gallagher à Chicago.

Non seulement la série fait un excellent travail en apportant la comédie de son cousin britannique, mais elle apporte également beaucoup de larmes et vous ne vous sentez pas vraiment connecté à une famille à l’écran comme vous le faites avec les Gallaghers.

29. F est pour Family Netflix Original

Saisons disponibles: 3

Réseau: Netflix

Genre: Sitcom animée

Afficher le statut: En cours

F is for Family est le deuxième spectacle d’animation Netflix Original et est l’un des plus uniques. La série nous ramène aux années 1970 où les temps étaient plus simples, enfin pas pour la famille Murphy. Nous suivons Frank qui travaille à l’aéroport tout en soutenant sa femme et ses trois enfants.

Bill Burr fournit les meilleures performances vocales et le spectacle continue de prendre de l’ampleur avec sa quatrième saison prévue pour 2020.

28. Surnaturel

Saisons disponibles: 15

Réseau: Le CW

Genre: Drame surnaturel

Afficher le statut: En cours

Cette émission de longue date de The CW parle d’une paire de frères qui suivent les traces de leur père en traquant le surnaturel, qu’ils soient des zombies, des loups-garous ou des vampires. Le spectacle dure depuis plus d’une décennie et ne montre aucun signe de ralentissement et reste le joyau de la CW dans la couronne.

27. Lucifer

Saisons disponibles: 4

Réseau: FOX / Netflix

Genre: Drame / Horreur

Afficher le statut: En cours

L’acquisition de Lucifer par Netflix a été l’une des plus grandes reprises que Netflix ait jamais réalisées. La série qui a duré trois saisons sur FOX était extrêmement populaire à l’étranger où Netflix l’a transportée. Après son annulation de choc grâce au faible nombre de téléspectateurs américains, Netflix a repris le flambeau.

La série parle du diable littéral qui déménage à Los Angeles pour ouvrir un club mais forme une relation avec un détective homicide.

C’est une série vibrante mettant en vedette beaucoup de traditions, de méchants et de superbes décors.

26. Développement arrêté

Saisons disponibles: 6

Réseau: FOX / Netflix

Genre: La comédie

Afficher le statut: En cours

L’une des comédies télévisées les plus intelligentes (juste derrière le cavalier Bojack) est revenue sur Netflix de manière moins spectaculaire, mais a réussi à reconquérir le public avec la saison 5 remixée et maintenant la saison 6.

La série se concentre sur la famille Bluth, une famille dysfonctionnelle qui a été mise en ruine financière grâce au chef de famille. C’est au personnage principal (joué par Jason Bateman) de résoudre tous les problèmes des familles.

25. Big Mouth

Saisons disponibles: 3 (+4)

Réseau: Netflix

Genre: Comédie animée

Afficher le statut: En cours

Sur le papier, c’est une série malade et tordue qui n’est rien de plus qu’une grossièreté grossière et en pratique … c’est exactement ça et ça marche.

Mettant en vedette de grands noms tels que Nick Kroll, John Mulaney et bien d’autres acteurs pour être les voix de nos adolescents qui traversent la puberté, le pouvoir de la star de la série à lui seul devrait suffire à séduire.

Dans la série, nous suivons des amis adolescents qui traversent une puberté caractérisée par des monstres qui semblent vouloir ruiner leur vie.

Le spectacle a été récemment renouvelé pour trois saisons supplémentaires.

24. Riverdale

Saisons disponibles: 3

Réseau: Le CW

Genre: Drame

Afficher le statut: En cours

La CW est surtout connue de nos jours pour la production de la myriade de spectacles de DC tels que The Flash et Arrow ou ses drames surnaturels tels que The Vampire Diaries et Supernatural. Riverdale fait partie de la nouvelle vague d’émissions de The CW qui cherche à reconquérir son public dramatique pour adolescents en adaptant la célèbre bande dessinée Archie à un nouveau public.

Cela fonctionne si bien que la série est parmi les meilleures que le réseau puisse offrir avec son scénario engageant et ses personnages riches et divers parfaitement adaptés des bandes dessinées.

23. Heartland

Saisons disponibles: 11

Réseau: CBC

Genre: Drame

Afficher le statut: En cours – saison 12 en 2020

Heartland est un favori des fans dans tous les sens du terme. Des centaines de personnes suivent notre site religieusement juste pour découvrir quand de nouvelles saisons de Heartland arrivent sur Netflix et ce n’est pas surprenant pourquoi.

La série terre-à-terre présente des intrigues qui ne manqueront pas d’attirer l’attention de qui que ce soit car elle se concentre sur une famille qui lutte pour garder sa ferme à flot après le décès de l’un des propriétaires. C’est maintenant à sa fille de reprendre les rênes et de continuer l’héritage de sa mère.

Netflix a toujours deux saisons de retard en ce qui concerne Heartland de CBC.

22. The Umbrella Academy

Saisons disponibles: 1

Réseau: Netflix

Genre: Action de super-héros

Statut: En cours

Netflix avait de grosses chaussures à remplir une fois la franchise The Defenders de Marvel terminée sur Netflix. Heureusement, la Umbrella Academy fait un travail fantastique.

Raconter l’histoire des frères et sœurs adoptés des années plus tard après leur apogée. Il y a de grandes stars impliquées, dont Ellen Page et Mary J. Blige, mais plus important encore, c’est une histoire engageante du début à la fin.

21. Mad Men

Saisons disponibles: 7

Réseau: AMC

Genre: Drame

Statut: Terminé

Remarque: Pourrait quitter Netflix en 2020

Mad Men n’est pas pour tout le monde; il n’y a pas moyen de surmonter cela. Le drame d’époque nous ramène aux années 60 dans un «bureau moderne» de l’époque.

Notre histoire principale tourne autour de Don Draper alors qu’il travaille dans une entreprise de publicité en tant que l’un de leurs cadres supérieurs. Il présente les luttes de la décennie ainsi que les faits saillants de la vie à cette époque.

La série elle-même est bien présentée avec des costumes et des décors parfaitement réalisés et bien que l’histoire soit une combustion lente, cela vaut la peine de s’y tenir.

L’émission est depuis terminée, ce qui signifie que Netflix a la collection complète en streaming en ce moment composée de 92 épisodes au total.

20. Grey’s Anatomy

Saisons disponibles: 15

Réseau: abc

Genre: Drame médical

Le long drame ABC ne montre aucun signe de ralentissement car il continue de captiver le public avec ses personnages attrayants et ses choix de casting impressionnants.

La série elle-même vous emmène dans un hôpital de Seattle et vous donne un aperçu de la vie quotidienne des médecins et des infirmières.

Grey’s Anatomy a marqué un certain nombre d’Emmy au fil des ans et continue de venir sur Netflix chaque année.

19. The Walking Dead

Saisons disponibles: 9

Réseau: AMC

Genre: Drame zombie

Afficher le statut: En cours



Netflix paie par le nez pour chaque saison de Walking Dead et il n’y a pas de doute sur pourquoi. C’est tout simplement génial, bien qu’un peu lent au milieu de chaque saison, c’est pourquoi le binging de Netflix est de loin le meilleur moyen de vivre le spectacle. Basé sur les bandes dessinées du même nom, il suit Rick et une foule d’autres personnages alors qu’ils tentent de survivre à l’apocalypse zombie.

18. Poupée russe

Saisons disponibles: 1

Réseau: Netflix

Genre: La comédie

Afficher le statut: En cours

Russian Doll avait toutes les caractéristiques d’être une grande série avec elle empruntant un trope éprouvé de revivre le même jour encore et encore et elle a livré.

Avec Orange est la nouvelle diplômée Black Natasha Lyonne avec Nadia, elle est forcée de revivre la même fête encore et encore et elle essaie de briser la boucle en question.

C’est drôle, intelligent et une bouffée d’air frais et devrait absolument être sur votre liste de surveillance.

17. Le Bureau (États-Unis)

Saisons disponibles: 9

Réseau: NBC

Genre: La comédie

Afficher le statut: Terminé

Remarque: Départ en 2021

Les remakes du Royaume-Uni vers les États-Unis ne se sont jamais vraiment déroulés comme prévu et cela semblait être le cas dans la saison 1 de The US Office, où il a été presque annulé. L’émission a survécu et est devenue l’une des meilleures comédies télévisées de tous les temps aux États-Unis.

Grâce en partie au rôle de Michael Scott joué par Steve Carrell, la série a développé des personnages intéressants dans un environnement ridiculement banal et vous a incité à revenir pour en savoir plus.

C’est l’une des émissions les plus bingeable sur Netflix que je garantis que vous regarderez encore et encore. Avec des rumeurs selon lesquelles The Office quittera finalement Netflix, nous vous implorons de profiter de l’occasion pour être aspiré maintenant.

16. Narcos / Narcos: Mexico Netflix Original

Saisons disponibles: 5

Réseau: Netflix

Genre: Drame

Afficher le statut: En cours

Cette série Netflix a rendu des millions de lecteurs du monde entier à l’aise dans la lecture des sous-titres et a donc ouvert un large éventail d’autres émissions à regarder. La série s’est transformée depuis sa première apparition sur Netflix, les deux premières saisons de la série n’ayant porté que sur le célèbre seigneur de la drogue Pablo Escobar.

La troisième saison et la quatrième saison à venir se concentreront toutes deux sur les autres seigneurs de la drogue et les cartels de la drogue. La série est bien produite et bien qu’elle soit souvent dramatisée au-delà de la vérité, elle offre un aperçu fascinant d’un monde qui est pour la plupart étranger.

15. Love, Death & Robots Netflix Original

Saisons disponibles: 1

Réseau: Netflix

Genre: Drame animé

Afficher le statut: En cours

Si vous aimez votre série d’anthologie, Love, Death & Robots doit être ajouté à votre liste immédiatement. La première saison de seize épisodes nous voit rebondir d’une histoire à l’autre avec chacun un style d’animation différent.

Produit par David Fincher, la série a des histoires fantastiques qui sont facilement digestibles à chaque 10 minutes environ.

14. Mieux appeler Saul

Saisons disponibles: 4

Réseau: AMC

Genre: Drame

Calling Better Call Saul juste une série dérivée de Breaking Bad est une injustice majeure. Pour beaucoup, Better Call Saul dépasse même l’original. La préquelle fournit un contexte supplémentaire en amont du spectacle principal avec des performances absolument sublimes de Bob Odenkirk mais surtout de Rhea Seehorn.

Le spectacle, tout comme son prédécesseur, a déjà remporté de nombreux prix et a été nominé pour deux Golden Globes. Il conserve de nombreuses personnes clés derrière Breaking Bad, c’est pourquoi sa qualité est comparable à Breaking Bad.

13. Bojack Horseman Netflix Original

Saisons disponibles: 6

Réseau: Netflix

Genre: Sitcom animée

Afficher le statut: En cours

Bojack Horseman existe depuis plusieurs années maintenant, et bien que ce ne soit probablement pas l’émission la plus populaire sur Netflix, c’est certainement l’une des plus intelligentes.

Plonger dans des problèmes qui ne sont normalement pas là où une sitcom animée ne se rend généralement pas, cela fait en sorte que la série se démarque comme un véritable pionnier dans son espace. Il traite de questions sensibles telles que la maladie mentale, les avortements et la sexualité, le tout d’une manière comique et parfaitement réussie.

L’impressionnant casting avec Will Arnett, Alison Brie et Aaron Paul fait de ce spectacle un spectacle hors concours. Ce ne sera pas pour tout le monde mais pour ceux qui aiment les spectacles en profondeur; Ceci est pour vous.

12. Mindhunter Netflix Original

Saisons disponibles: 2

Réseau: Netflix

Genre: Drame policier

Afficher le statut: En attente

David Fincher est un maître derrière la caméra et peut-être son meilleur travail a été fait sur Mindhunter de Netflix. La série dépasse d’être intelligente et fascinante à regarder.

La série elle-même suit deux agents du FBI qui ont créé une nouvelle section au sein du bureau pour étudier certains des tueurs en série les plus prolifiques de l’histoire.

Peut-être que la critique avec laquelle je suis le plus d’accord est celle de Dani Di Placido sur Forbes, où il mentionne que le spectacle est si bon qu’il le rend malade physiquement. C’est vraiment si puissant.

Malheureusement, le spectacle semble être en pause permanente.

11. Peaky Blinders Netflix Original

Saisons disponibles: 5

Réseau: BBC / Netflix

Genre: Drame historique

Afficher le statut: En cours

Bien que commercialisée comme un Netflix Original aux États-Unis, la série est créée par la BBC au Royaume-Uni. S’il y a une chose dans laquelle la BBC est bonne, c’est la création d’un grand drame d’époque.

Situé dans Birmingham après la Première Guerre mondiale, cette série de gangsters voit Cillian Murphy jouer le rôle de Tommy Shelby, le chef du gang notoire.

La série est une réalisation fantastique de la période où elle s’est déroulée et est l’une des télévisions les plus captivantes disponibles et surtout, les nouvelles saisons arrivent rapidement à Netflix grâce à l’exclusivité Netflix susmentionnée.

10. Le Crown Netflix Original

Saisons disponibles: 3

Réseau: Netflix

Genre: Drame historique

Afficher le statut: En cours

The Crown est un original de Netflix qui est sorti en novembre 2016 et se concentre sur la vie et le règne de la reine Elizabeth II. La première saison commence quand elle a 25 ans, s’est récemment mariée et va bientôt devenir le monarque de l’Empire britannique. Le spectacle a été félicité pour son jeu d’acteur incroyable, son scénario et son attention aux détails.

C’est l’une des émissions les plus chères de Netflix jamais produites avec un budget estimé à 156 000 000 $.

9. Black Mirror Netflix Original

Saisons disponibles: 5

Réseau: Canal 4 / Netflix

Genre: Drame de science-fiction d’anthologie

Afficher le statut: En cours

Netflix a probablement choisi la série britannique parce qu’il n’y a tout simplement rien d’autre comme ça. La série d’anthologie reprend un nouveau concept impliquant généralement une forme de technologie tordue pour influencer l’épisode et les gens qu’il contient. Plus souvent qu’autrement, les histoires n’aboutissent jamais à une fin heureuse, mais vous laisseront probablement beaucoup de questions. La série est écrite par Charlie Brooker qui est, selon moi, l’un des scénaristes de télévision les plus intelligents du jeu en ce moment et avec l’argent de Netflix derrière elle, la série atteint constamment de nouveaux sommets.

8. Le dernier royaume Netflix Original

Saisons disponibles: 3

Réseau: BBC America / Netflix

Genre: Drames historiques

Afficher le statut: En cours

Netflix est désespéré d’avoir quelque chose pour dépasser Game of Thrones de HBO et bien que Marco Polo de Netflix ait échoué, la production croisée entre Netflix et BBC donne définitivement à la série HBO une course pour son argent.

BBC America a annulé sa participation à l’émission, Netflix prenant désormais pleinement le relais et la série se renforce de plus en plus dans tous les domaines.

Avec Alexander Dreymon et Emily Cox, cette série nous ramène à l’époque des Vikings où Alfred le Grand doit défendre sa maison contre les envahisseurs.

7. Le bon endroit

Saisons disponibles: 3

Réseau: NBC

Genre: La comédie

Afficher le statut: Terminé

NBC a perdu son trône d’être le meilleur producteur de séries comiques, mais The Good Place fait un bon travail pour ramener la couronne à NBC.

La série est difficile à décrire correctement en raison de l’histoire prenant de nombreux rebondissements, mais elle se résume essentiellement à un groupe d’humains mourant et se dirigeant vers The Good Place.

Le spectacle est intelligent, incroyablement drôle et si vous n’avez pas regardé la première saison en une seule séance, ce n’est probablement pas le spectacle pour vous.

The Good Place est présenté comme un Netflix Original en dehors des États-Unis, mais finit par arriver également à Netflix aux États-Unis.

6. Wentworth

Saisons disponibles: 7

Réseau: SoHo / Showcase

Genre: Drame de prison

Afficher le statut: En cours

Pour les observateurs à long terme de ce post, ils sauront que c’est autour de cet endroit qu’Orange est le nouveau noir qui résidait.

Malheureusement, OiTNB étant tombé du chariot et confronté à une crise d’identité ces dernières années, c’est à Wentworth de ramasser les morceaux et le garçon fait du bon travail.

Le drame australien graveleux met en scène une prison pour femmes qui est l’une des prisons les plus difficiles et les plus difficiles que vous puissiez imaginer. C’est une montre passionnante et bien meilleure que le drame carcéral de Netflix.

5. Daredevil Netflix Original

Saisons disponibles: 3

Réseau: Netflix

Genre: Drame de super-héros

Afficher le statut: Annulé

La plupart des Marvel montrent que Netflix produit figure sur cette liste, mais aucun ne se rapproche des niveaux de production et de la qualité de Daredevil.

Daredevil a été le premier Defender à atterrir sur Netflix et c’est lui qui a eu l’impact le plus durable. Avec ses personnages fantastiques, ses scènes de combat impressionnantes et son attention à la conception originale des personnages, il y a peu de séries de super-héros à la télévision.

4. Le cristal noir: l’âge de la résistance

Saisons disponibles: 1

Réseau: Netflix

Genre: Aventure, Drame

Afficher le statut: Inconnue

Nous ne savions pas vraiment comment ce titre allait baisser étant donné que cela faisait presque quatre décennies que The Dark Crystal était arrivé dans les cinémas. Heureusement, l’âge a été gentil avec ce titre et l’a propulsé instantanément jusqu’à l’une des meilleures séries télévisées sur Netflix en ce moment.

Grâce à un mélange de CGI époustouflants et de marionnettes à couper le souffle, The Dark Crystal: Age of Resistance est accessible et peut être apprécié par tous les âges et toutes les croyances (même si vous n’avez pas vu l’original). Cela prend beaucoup de rebondissements et est l’une des productions les plus uniques que l’on puisse trouver sur Netflix en ce moment.

3. Ozark Netflix Original

Saisons disponibles: 3

Réseau: Netflix

Genre: Drame criminel

Afficher le statut: Inconnue

Fréquemment comparé à Breaking Bad, il est tout aussi granuleux, violent et axé sur les personnages. Jason Bateman joue le rôle d’un planificateur financier qui est entraîné dans un fiasco de blanchiment d’argent, le forçant à s’endetter auprès d’un seigneur de la drogue. Avec sa famille en remorque, il déménage aux Ozarks pour mettre en œuvre un plan qui rembourserait sa dette et sauverait sa famille.

L’écriture et la mise en scène sont fantastiques. Une autre particularité est la forte présence féminine dans les rôles lourds. Le résultat de tout cela est la meilleure série télévisée actuellement sur Netflix.

2. Stranger Things Netflix Original

Saisons disponibles: 3

Réseau: Netflix

Genre: Drame de science-fiction

Afficher le statut: En cours

Lorsque Stranger Things a été diffusé pour la première fois sur Netflix, il a immédiatement époustouflé tout le monde. La série de science-fiction en retrait dans les années 80 voit une combinaison d’un complot mêlé à un mystère de meurtre, mélangé à une série de super-héros, mélangé à une série de monstres et ça fonctionne. Il prend des repères et des idées de films et de séries et bien que vous puissiez affirmer qu’il ne fait rien de particulièrement nouveau, vous ne pouvez pas nier qu’il perfectionne chaque élément qu’il emprunte.

La saison 2 a vu la série atteindre parfois de nouveaux sommets avec les personnages établis face à une nouvelle menace beaucoup plus grande que la première. C’est une série de montagnes russes avec des personnages fantastiques et certains des meilleurs CGI que vous verrez dans une série télévisée.

La saison 3, sortie en juillet 2019, a battu tous les records de Netflix et est considérée comme la meilleure saison des trois.

1. Breaking Bad

Saisons disponibles: 5

Réseau: AMC

Genre: Drame criminel

Afficher le statut: Fini

Bryan Cranston et Aaron Paul jouent dans l’une des séries les plus acclamées par la critique de tous les temps pour être surmontées de quelques succès de HBO qui ne sont malheureusement pas sur Netflix.

AMC l’a fait sortir du parc quand il a donné à Vince Gilligan une chance de développer la série qui suit un professeur de chimie face à la perspective d’une mort précoce à moins qu’il ne développe les fonds pour financer son traitement contre le cancer.

Bien que la série soit maintenant terminée, l’héritage de la série se poursuivra pendant des décennies compte tenu des performances stellaires de la distribution, de l’excellente cinématographie et des scénarios qui repoussent les limites de ce qu’une série télévisée peut être.