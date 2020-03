Top 50 des shorts sur Disney + | Mars 2020

Chaque mois, je vous apporte ma liste des 50 meilleurs courts métrages disponibles sur Disney +, qui comprennent des courts métrages de partout dans Disney, Star Wars, Marvel, National Geographic et Pixar. Et contrairement aux films ou aux séries, les courts métrages sont beaucoup plus faciles à sauter et à essayer. Ceux-ci pourraient vous aider à vous remonter le moral ou à interrompre le temps entre regarder des films ou des émissions pendant que vous restez à la maison pendant la crise actuelle.

Récemment, Disney a ajouté une toute nouvelle collection de shorts expérientiels, appelée Short Circuit, qui a actualisé cette liste avec quelque chose d’un peu différent.

Voici les 50 meilleurs courts métrages «What’s On Disney Plus» sur Disney +:

50) La nouvelle voiture de Mike

Ce spin-off de Monsters Inc voit Mike acheter une voiture à six roues motrices remplie de gadgets. Cette odeur de voiture neuve ne dure pas longtemps, cependant, alors que Sulley lance un essai routier malheureux qui enseigne à Mike le vrai sens du remords de l’acheteur. Les fans de The Monsters Inc devraient vérifier celui-ci.

49) Cycles

Une histoire centrée sur le vrai sens de la création d’une maison et de la vie qu’elle contient à l’intérieur de ses murs, celle-ci m’a fait déchirer, car l’histoire d’une famille vivant dans une seule maison et devant quitter, a vraiment frappé la maison. Il a été initialement créé pour être utilisé dans un casque de réalité virtuelle, cela n’en avait pas besoin, car l’histoire était si forte. Je pensais également que la musique jouait un grand rôle, créée par la mère du créateur. Le créateur veut vraiment faire quelque chose de différent, côté VR offert, mais j’aurais adoré voir l’animation plus traditionnelle car il était facile de voir qu’elle n’était pas conçue pour être regardée en 2D, avait maintenant la possibilité été là pour regarder cela sur mon unité PSVR à la place, ce serait une expérience incroyable. C’est à voir absolument.

48) Jack Jack Attack

Ce spin-off du film The Incredibles, voit la baby-sitter de Jack aux prises avec ses «besoins spéciaux». Ce court métrage est parfaitement en ligne avec l’original, il aurait pu facilement être juste une scène supplémentaire. Les fans d’Incredibles devraient certainement regarder celui-ci.

47) Fièvre gelée

Le premier spin-off de Frozen court, Elsa essaie d’organiser une fête pour l’anniversaire d’Anna, ce qui ne va évidemment pas tout à fait comme prévu. Si vous voulez encore Olaf, Anna et Elsa, celui-ci ne vous décevra pas! Avec le casting d’origine tous de retour pour étendre l’univers Frozen, celui-ci ne devrait pas manquer aux fans de Frozen. Remarque – Ce court n’est pas disponible dans toutes les régions

46) Vacances hawaïennes Toy Story

Plus de plaisir avec les personnages de Toy Story, car Woody et Buzz dirigent un groupe de jouets pour donner à Ken et Barbie les vacances hawaïennes de leurs rêves – mais cela doit être dans la chambre d’une fille dans le Midwest au milieu de l’hiver, car Ken mal mal calculé les préparatifs de voyage. Plus d’histoires de Toy Story ne peuvent jamais être une mauvaise chose à regarder.

45) Destino

Pour un chant d’amour perdu et redécouvert, une femme voit et subit des transformations surréalistes. Le visage de son amant fond, elle enfile une robe à l’ombre d’une cloche et devient un pissenlit, les fourmis rampent hors d’une main et deviennent des Français à bicyclette. Sans parler des tortues avec des visages sur le dos qui entrent en collision pour former une ballerine, ou le jeu de baseball bizarre. De la fonte des horloges et du sable du sablier, à la figure rendue en bandes, au personnage couvert de globes oculaires, le style et les thèmes de Dalí sont clairement reconnaissables partout. C’est un peu différent mais ce n’est jamais une mauvaise chose!

44) Jour et nuit

Quand Day, un camarade ensoleillé, rencontre Night, un étranger d’humeurs nettement plus sombres, des étincelles volent! Mais alors que leurs soupçons se tournent vers la curiosité, ils sont ravis de constater que cette amitié naissante peut offrir une nouvelle perspective sur le monde. Un autre excellent court métrage Pixar.

43) Éléphant dans la chambre

Un bébé éléphant perdu est recueilli par un garçon et son père pour travailler sur leur plantation de bananes. Alors que les deux se lient rapidement, le garçon découvre que son nouveau meilleur ami aspire à sa famille et à sa maison à l’état sauvage. Point culminant de cette collection de shorts, le style artistique est incroyable et l’histoire est si touchante. Le garçon et l’éléphant jouant ensemble étaient si amusants à regarder, mais le chagrin dans lequel se trouve l’éléphant, car il lui manque sa famille est si bouleversant mais si gratifiant à la fin. Un autre doit regarder.

42) La Luna

Cet adorable court métrage raconte l’histoire d’un jeune garçon majeur dans les circonstances les plus particulières. C’est la première fois que son papa et son grand-père l’emmènent au travail. Sera-t-il capable de trouver sa propre voie au milieu de leurs opinions contradictoires et de leurs traditions séculaires? Magnifique.

41) Petite poule sage

Ce court métrage classique des années 30 présente Donald Duck au monde. Donald et Peter Pig refusent d’aider la petite poule sage à planter son maïs ou à le récolter, mais ils sont très désireux de l’aider à le manger.

40) Pluton prête une patte

Un autre dessin animé classique de Disney des années 40. Jaloux du chaton de Mickey, le diable de Pluton se dispute avec son ange sur l’opportunité de sauver le chaton lorsqu’il tombe dans un puits. L’ange-soi gagne et Pluton est traité comme un héros.

39) Boucle

Dans LOOP, deux enfants du camp de canoë se retrouvent à la dérive sur un lac, incapables d’avancer jusqu’à ce qu’ils trouvent une nouvelle façon de se connecter et de voir le monde à travers les yeux de l’autre. Il s’agit du premier court métrage Pixar à inclure un personnage autiste non verbal et couvre très bien le sujet. Hautement recommandé.

38) Flaques

Un jeune garçon aventureux découvre que les flaques d’eau peuvent être des portails vers un monde fantastique, mais il a du mal à détourner l’attention de sa sœur de son téléphone pour voir la magie du monde qui l’entoure. C’est un joli court métrage ludique qui montre comment les gens perdent la vie en regardant leurs écrans. J’ai ri plusieurs fois tout au long du court métrage, surtout une fois le chien présenté. Et le monde magnifique dans les flaques d’eau était incroyable. Le style artistique ressemble beaucoup plus à un film Disney moderne comme Wreck It Ralph.

37) Trois petits cochons

Dans ce court métrage primé aux Oscars, les trois petits cochons construisent chacun une maison; un de paille, un de bâtons, un de briques résistantes au loup. Le Big Bad Wolf arrive et souffle les maisons de paille et de bâton, mais est incapable de détruire la maison de briques.

36) Vent

C’est le plus grand nouveau court métrage à rejoindre Disney + ce mois-ci et se déroule dans un monde de réalisme magique, WIND voit une grand-mère et son petit-fils piégés au fond d’un gouffre sans fin, récupérant les débris qui les entourent pour réaliser leur rêve de s’échapper vers une vie meilleure . Il devrait figurer en haut de votre liste de surveillance.

35) Smash & Grab

Après des années à peiner à l’intérieur de la salle des machines d’une locomotive imposante, deux robots archaïques risqueront tout pour la liberté et l’un pour l’autre. Ce Sparkshort est une belle addition au programme et très agréable.

34) Durée de vie de la lampe

Ce court métrage Disney + Original comble l’écart entre Toy Story 2 et Toy Story 4, où nous apprenons ce qui est arrivé à Bo Peep et aux trois moutons. C’est un court métrage charmant qui donne à Bo Peep un peu plus de temps pour briller, alors qu’elle explique à Woody ce qui s’est passé et les aventures qu’elle a vécues. “Lamp Life” est un petit court métrage amusant, qui plaira sans aucun doute aux fans de Toy Story.



33) Mission spéciale de Doug

Ce court métrage se déroule juste avant les événements d’Up, qui voit Dug envoyé en mission stupide par Alpha, Beta et Gamma afin qu’ils puissent chasser les oiseaux de Paradise Falls par eux-mêmes. Cela correspond parfaitement au classique Pixar et si vous avez apprécié Up, vous ne pouvez pas vous tromper en regardant cela.

32) One Man Band

Un autre court métrage Pixar drôle, qui voit deux artistes de rue en compétition essayant d’impressionner une petite fille afin de mettre sa pièce dans leurs pots. La petite fille, Tippy, est prise au milieu alors qu’un duel musical s’ensuit entre les groupes d’un seul homme.

31) Partysaurus Rex

Si vous voulez plus d’aventures avec les personnages de Toy Story, ce court métrage vous couvrira. Pauvre Rex, les jouets pensent tous qu’il fait la fête. Mais quand Bonnie l’emmène à l’heure du bain, il passe de zéro à héros en lançant un bash time over the top Bubble Bath! Plus une couverture humide, le roi du spa est le légendaire Partysaurus Rex!

30) Purl

Purl a été le premier Sparkshort sorti et il a montré un côté différent de Pixar, avec un ton politique plus fort qui a suscité beaucoup d’intérêt sur Internet. Une sérieuse pelote de laine nommée Purl obtient un emploi dans une start-up au rythme rapide, à haute énergie et centrée sur les hommes. Les choses commencent à se défaire alors qu’elle essaie de s’intégrer à ce groupe soudé. Purl doit se demander jusqu’où elle est prête à aller pour obtenir l’acceptation à laquelle elle aspire et, en fin de compte, cela en vaut-il la peine?

29) Burn-E

Ce spin-off de Wall-E, raconte l’histoire de Burn-E, qui continue d’être affecté par les actions de Wall-E et Eve du film principal. C’est un petit court métrage amusant que les fans du film original voudront découvrir.

28) Fantôme solitaire

Ce court métrage classique de 1937 raconte l’histoire de quatre fantômes ennuyés dans une maison hantée qui ont effrayé tout le monde à l’appel de Ghost Hunters Mickey, Donald et Goofy dans l’espoir de s’amuser un peu à les effrayer.

27) Légende de Mordu

Ce court métrage est un spin-off de Brave, qui voit la sorcière expliquer par des illustrations magiques la légende d’un prince obsédé par le pouvoir qui cherchait un sort magique qui lui permettrait d’arracher le contrôle d’un royaume à ses frères, seulement pour détruire ce royaume et son propre destin aussi.

26) Fleurs et arbres

Un autre classique des années 30. C’est le printemps et la nature prend vie. Certains arbres jouent un air, utilisant des vignes pour les cordes de harpe et un chœur de merles. Un arbre creux d’aspect désagréable combat un arbre d’apparence beaucoup plus saine pour les soins d’un arbre femelle et allume un feu.

25) “La tortue et le lièvre”

Ce court métrage classique Silly Symphony des années 1930 serait l’inspiration de Bugs Bunny et a également remporté un Oscar. C’est une histoire classique de la tortue lente qui bat le lièvre, qui se précipite mais n’arrive à rien.

24) Super équipe de Sanjay

Ce court métrage inspiré des super-héros parle d’un jeune garçon appelé Sanjay, qui rêve de dieux hindous en super-héros. C’est une excellente représentation d’une culture différente et de la manière dont elle peut s’intégrer aux tendances modernes.

23) Presto

Un court métrage amusant mettant en vedette le magicien Presto. Mais, quand Presto oublie de nourrir son lapin une fois de plus, eh bien, on ne sait vraiment pas à quoi s’attendre! Une aventure amusante qui vous fera rire.

22) Jeu de Geri

L’un des courts métrages précédents de Pixar, celui-ci voit un codeur vieillissant nommé Geri jouer contre lui-même une journée d’échecs dans le parc. D’une certaine manière, il commence à perdre face à son adversaire plus vivant. Mais juste au moment où le jeu est presque terminé, Geri parvient à renverser la vapeur.

21) Party Central

Ce spin-off à l’Université Monsters voit Mike et Sulley planifier pour s’assurer que «Party Central» est la fête la plus épique que l’école ait jamais vue. Encore plus de plaisir avec les personnages que nous aimons.

20) Partiellement nuageux

Cette belle histoire explique d’où viennent les cigognes d’où viennent les bébés? La réponse se trouve dans la stratosphère, où les gens du nuage sculptent les bébés à partir des nuages ​​et les font vivre. Un beau short qui réchauffe le cœur et qui tire certainement sur votre cœur.

19) Flotteur

À Float, un père découvre que son fils est différent des autres enfants de la manière la plus inhabituelle. Pour les garder à l’abri du jugement, papa le couvre et le garde hors de vue, mais lorsque les capacités de son fils deviennent publiques, papa doit décider s’il doit courir et se cacher ou accepter son fils tel qu’il est. Et consultez les extras de ce court métrage, cela vous aidera vraiment à comprendre le court métrage en connaissant le créateur derrière.

18) Ferdinand le taureau

Ferdinand the Bull est un autre court métrage classique de Walt Disney des années 1930, qui raconte l’histoire de Little Ferdinand le taureau qui est piqué par un bourdon lorsque les hommes viennent chercher un taureau pour se battre. Quand il monte dans l’arène, il ne se soucie que des fleurs dans les mains du matador. Ce film a remporté un Oscar en 1938.

17) Le petit tourbillon

Un court métrage d’animation classique des années 40 montre que Minnie Mouse veut que Mickey nettoie sa cour. Pendant que Mickey travaille, un bébé tourbillonne le harcèle et fait des ravages dans ses tentatives de nettoyer les feuilles tombées. Qui n’aime pas certaines aventures classiques de Mickey Mouse.

16) La course

Grim a désespérément besoin d’une âme de plus pour gagner son concours de travail, mais sa dernière collection programmée lors d’une course de vélo rigoureuse bouleverse son monde. À la ligne d’arrivée, il apprend que la vie n’est pas toujours une question de trophée à la fin de la course. L’un des shorts les plus étranges, mais il a un joli message à la fin, qui était très touchant. Comme cette dernière âme voulait juste embrasser et embrasser sa femme avant de mourir. Un autre court métrage qui m’a fait déchirer les yeux. C’est aussi amusant de voir la mort tuer par erreur beaucoup de gens par erreur, ça ne devrait pas être le cas, mais j’ai eu quelques rires à ce sujet.

15) Kitbull

Kitbull est mon Sparkshort préféré de Pixar et raconte l’histoire d’une connexion improbable entre deux créatures: un chaton errant farouchement indépendant et un pit-bull. Ensemble, ils font l’expérience de l’amitié pour la première fois. Pour les amoureux des animaux, celui-ci va vous faire pleurer.

14) Levé

Ce drôle de court métrage Pixar raconte l’histoire d’un jeune étudiant extraterrestre qui bouscule sa première leçon sur l’enlèvement élémentaire sous les yeux d’un instructeur de plus en plus las. C’est plein de rires.

13) Chef Donald

Si vous voulez du Donald Duck vintage, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce court métrage des années 1940 car Donald s’inspire d’une émission de radio pour faire des gaufres.

12) Limite

Pour un agneau de haut vol, la vie est une valse occidentale optimiste jusqu’à ce que ses amis des prairies le taquinent à propos de son look fraîchement tondu.Le seul qui puisse voir les choses correctement est le jackalope géant, qui apporte soleil et optimisme avec lui partout où il s’en va. Ceci est un autre grand court métrage drôle de Pixar.

11) Le parapluie bleu

Une histoire séduisante de deux parapluies qui tombent éternellement amoureux. Pixar parvient à prendre quelque chose d’aussi simple qu’un parapluie et à en faire une belle histoire d’amour. Vous ne devriez pas manquer celui-ci.

10) Pour les oiseaux

Un autre court métrage fantastique et drôle de Pixar qui voit un troupeau de petits oiseaux perchés sur un fil de téléphone. S’asseoir près les uns des autres est déjà assez difficile, puis vient un grand oiseau dopey qui essaie de les rejoindre. Les oiseaux d’une plume se moquent de lui, mais la mentalité de clique se révèle finalement gênante.

9) Le concert du groupe

Un de mes shorts Disney vintage préférés des années 1930. Mickey est un chef de groupe frustré qui doit faire face au vendeur d’arachides et au joueur de flûte odieux Donald Duck, qui essaie de persuader le groupe de jouer «Turkey in the Straw», et un cyclone frappe avant que son concert de «William Tell Overture» ne soit terminé.

8) Fonctionnement intérieur

Si vous avez aimé Inside Out, ce court est fait pour vous. Il raconte l’histoire du cerveau craintif de Paul, un protecteur pragmatique calculant chacun de ses mouvements – et son cœur au bon moment, un aventurier libre – s’engager dans une lutte acharnée pour retrouver son équilibre dans la vie. C’est l’un de mes shorts Pixar préférés des dernières années.

7) Lou

Lorsqu’un tyran voleur de jouets ruine la récréation d’une aire de jeux remplie d’enfants, une seule chose s’oppose à lui: la boîte Lost & Found. Ceci est un autre court métrage fantastique de Pixar, qui est plein de cœur et de charme.

6) Riley’s First Date

Cette suite d’Inside Out, Riley, qui a maintenant 12 ans, traîne à la maison avec ses parents à San Francisco lorsque des problèmes potentiels surviennent: un garçon se présente à la porte. Les émotions de maman et papa peuvent-elles gérer le premier rendez-vous de Riley? Si vous avez aimé Inside Out, vous devez regarder ça.

5) Bao

Un de mes shorts Pixar préférés de tous les temps est Bao, qui parle d’une maman chinoise qui est triste quand son fils adulte quitte la maison a une autre chance de devenir mère quand l’une de ses boulettes prend vie. Mais elle trouve que rien ne reste mignon et petit pour toujours. Extrêmement charmante et saura certainement vous faire vibrer.

4) Piper

Ce charmant short Pixar voit pour la première fois un bébé bécasseau affamé s’aventurer hors de son nid pour chercher de la nourriture au bord de l’eau. Le problème est que la nourriture est enterrée dans le sable où les vagues effrayantes roulent. Un court métrage fantastique qui peut être apprécié encore et encore.

3) L’aventure gelée d’Olaf

Ce spécial sur le thème de Noël continue l’histoire de “Frozen”, qui voit Olaf essayer de découvrir les traditions des fêtes des gens. Avec une excellente bande sonore, qui propose des chansons originales, c’est facilement l’un des points forts des courts métrages proposés sur Disney +.

2) Lave

Ce court métrage étonnant a été inspiré par la beauté isolée des îles tropicales et l’attrait explosif des volcans océaniques, “Lava” est une histoire d’amour musicale qui se déroule sur des millions d’années et capture juste l’esprit des îles tropicales avec une chanson à couper le souffle qui m’a immédiatement rappelé le célèbre chanteur hawaïen, Israel Kamakawiwoʻole.

1) Steamboat Willie

Si vous ne regardez qu’un court métrage sur Disney +, c’est tout. L’original. Celui qui a tout déclenché. C’est ainsi que le monde a rencontré Mickey Mouse et c’est un incontournable. Mickey Mouse est un matelot espiègle sur un bateau fluvial sous le commandement du capitaine tyrannique Pete.

.