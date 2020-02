‘Top Boy’ Saison 2: le tournage débutera au printemps 2020

Cela a pris un temps étonnamment long, mais la prochaine saison de Top Boy devrait commencer à tourner au printemps 2020. Après un retour incroyable à la télévision, il ne faut pas s’étonner que nous verrons plus de Top Boy dans un proche avenir.

Top Boy est une série dramatique policière originale de Netflix créée et écrite par Ronan Bennett. La série était auparavant un succès retentissant sur la chaîne de télévision britannique Channel 4. Après son annulation, nombreux étaient ceux qui pensaient que Top Boy ne reviendrait jamais sur le petit écran. C’est grâce à Drake que la série a été relancée, le rappeur canadien était un grand fan de la série et avait même proposé de financer toute la production de la saison 3. Au final, Netflix reprendrait la série avec Drake qui restait en tant que producteur exécutif. Ashley Walters est revenu pour reprendre son rôle de Dushane, et le créateur Ronan Bennett est revenu pour écrire la dernière saison.

Statut de renouvellement de la saison 2 de Top Boy

Statut de renouvellement officiel de Netflix: Renouvelé (Dernière mise à jour: 26/02/2020)

Avant même l’arrivée de Top Boy sur Netflix, il a été annoncé que deux saisons étaient prévues pour sa renaissance. Il a fallu du temps pour toute nouvelle sur la production de la prochaine saison, mais Netflix a maintenant confirmé que ce Top Boy commencerait le tournage au printemps 2020.

Malgré son arrivée en septembre 2019, Netflix a mis plus de temps que prévu à renouveler Top Boy pour une deuxième saison. Il a été initialement annoncé que Top Boy devait recevoir deux saisons, mais cela vient d’être confirmé par Netflix.

Le tournage de Top Boy Season 2 commence au printemps. Apporter le retour de @ AshleyWalters82 @TheRealKano @onlymikes_ & @LittleSimz pic.twitter.com/vsAIbzAP4s

– SB.TV (@SBTVonline) 26 février 2020

Quand la deuxième saison sera-t-elle disponible pour diffuser sur Netflix?

Cela dépend entièrement de la durée du tournage et de tout ce qui entre dans la post-production de la série. Une date de sortie en 2021 aurait été réaliste, mais selon le producteur exécutif Drake, nous verrons le retour de Top Boy plus tard cette année.

Combien d’épisodes pouvons-nous attendre de la prochaine saison?

La dernière saison de Top Boy est arrivée avec dix épisodes, et nous nous attendons à ce que la prochaine saison emboîte le pas.

Nous avons déjà la confirmation que le premier épisode de la prochaine saison s’appelle «Killing No Murder».

Quels acteurs reviendront?

Les fans seront soulagés d’apprendre que les meilleurs joueurs seront de retour au casting de Top Boy. Cela a été confirmé par différents comptes de réseaux sociaux de Netflix.

Confirmé: Top Boy s2 arrive !! Ce que nous pouvons vous dire:

– la production démarre ce printemps

– Dushane, Sully, Jamie et Shelley reviendront (!)

– 🤐

– Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 26 février 2020

Grâce à sa victoire au Bafta Rising Star, de nombreux yeux seront rivés sur l’acteur Michael Ward, qui incarne Jamie. 2019 a été une année fantastique pour Ward qui a non seulement joué dans un rôle de premier plan dans Top Boy, mais a également été reconnu pour ses prouesses d’acteur dans Blue Story.

Blue Story a été très controversée au Royaume-Uni grâce à une bagarre de masse à Birmingham entre 100 personnes, dont l’une brandissait une machette. Le drame policier britannique fera ses débuts dans les salles aux États-Unis plus tard en mars.

