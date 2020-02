Top-Down Roguelite Monster Movie Tribute ‘Nom Nom Apocalypse’ sorti aujourd’hui

Deadleaf Games rend hommage aux films de monstres classiques des années 50 Nom Nom Apocalypse est disponible aujourd’hui sur Steam, les versions Nintendo Switch et Xbox One arrivant plus tard cette année.

Pour célébrer, ils ont sorti une bande-annonce de lancement courte mais douce montrant le chaos qui s’ensuit.

Situé dans une ville post-apocalyptique, une explosion soudaine de dîner déchaîne une horde grouillante de larves vivantes, respirantes et engloutissantes. Des bonbons colossaux, des beignets sournois, des rôtis voraces, etc. font monter la température dans une ville apparemment perdue sans espoir de salut. C’est à vous et à vos amis de les arrêter.