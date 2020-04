Top Gun arrive en 4K UHD pour la première fois!

Alors que les fans devront peut-être attendre six mois supplémentaires pour la suite très attendue, Paramount Pictures a annoncé que le classique de Tom Cruise Top Gun fait son chemin vers les plateformes numériques et les étagères physiques pour la première fois sur 4K UHD!

Les sorties numériques et sur disque comprendront une toute nouvelle featurette qui explore l’héritage du film et sa popularité durable à travers de nouvelles interviews de Tom Cruise, du producteur Jerry Bruckheimer et des membres de la distribution de Top Gun: Maverick, Y compris John Hamm, Miles Teller, Glen Powell, et plus encore. Les fans peuvent également profiter d’un segment rétrospectif à partir de 2016 en revenant sur 30 ans de Top Gun. Le contenu bonus précédemment publié sur le disque comprend des commentaires du producteur Jerry Bruckheimer, du réalisateur Tony Scott, du co-scénariste Jack Epps, Jr. et des experts navals; Zone de danger: la fabrication de Top Gun; un regard à l’intérieur du vrai Top Gun; matériel promotionnel théâtral original; vidéos musicales, et plus encore.

Précommandez votre copie 4K UHD de Top Gun ici!

Les fans peuvent en faire un marathon de croisière avec deux autres favoris pleins d’action arrivant sur 4K Ultra HD Digital pour la première fois le 13 mai: JOURS DE TONNERRE et GUERRE DES MONDES (2005). Les deux films arrivent sur Blu-ray Ultra HD 4K le 19 mai 2020.

Célébrant son 30e anniversaire en 2020, Days of Thunder reteamed réalisateur Tony Scott, producteur Jerry Bruckheimer et Cruise en 1990, après leur énorme succès avec Top Gun. Présentant certaines des actions de course les plus spectaculaires jamais filmées, le film a encore renforcé le statut de star de Cruise. La nouvelle version 4K Ultra HD comprend une toute nouvelle featurette retraçant la production avec Bruckheimer.

Réalisé par Steven Spielberg, La guerre des mondes célèbre son 15e anniversaire en 2020. Cruise a joué le rôle principal dans cette nouvelle version contemporaine du classique H.G. Wells, qui a rapporté plus de 600 millions de dollars dans le monde. Le nouveau pack combo 4K UHD / Blu-ray comprend l’accès à une copie numérique du film, ainsi que plus d’une heure de contenu bonus précédemment publié, y compris plusieurs fonctionnalités en coulisses, des journaux de production, un aperçu des personnages et plus.

N’oubliez pas de précommander vos copies 4K UHD de La guerre des mondes et Days of Thunder!

Top Gun devrait sortir sur les plateformes numériques en 4K le 13 mai, juste à temps pour Top Gun Day, et sur les étagères physiques le 19 mai! La guerre des mondes et Days of Thunder sortira sur les plateformes numériques le 13 mai, suivi de sorties physiques le 19 mai!