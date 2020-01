Tori Roloff partage la douce histoire derrière le nom de son nouveau bébé

Tori Roloff et son mari Zach ont accueilli le bébé no. 2 en novembre 2019. Depuis lors, la star de Little People, Big World a dévoilé ses expériences avec la maternité, y compris le difficile processus de récupération après une césarienne et d’apprendre à aimer son corps post-bébé. Elle a également accueilli favorablement les questions des fans sur le plus récent ajout à sa famille.

Le 22 janvier, Roloff a profité de son histoire Instagram pour répondre à certaines des plus grandes questions de ses fans. En plus de parler de son plan de naissance et de savoir si sa fille est une petite personne comme Zach, elle a également partagé la douce histoire de la façon dont elle et son mari ont trouvé un nom pour leur bébé.

Tori et Zach Roloff ont nommé leur fille Lilah Ray

Tori Roloff avec Jackson et Lilah | toriroloff via Instagram

Le deuxième enfant de Roloff est né le 19 novembre 2019. Ils ont nommé le bébé Lilah Ray, et de nombreux disciples du couple étaient curieux de savoir comment elle avait obtenu son “beau” nom. Sur Instagram, la maman de 28 ans a expliqué comment cela s’était produit.

“J’ai toujours aimé le nom de Lilah et Dieu merci, Zach aussi”, a-t-elle écrit. “Et Ray est le deuxième prénom de mon père et le surnom de mon grand-père.”

La popularité de Lilah en tant que nom a augmenté ces dernières années, selon BabyCenter.com, où elle n’est actuellement pas. 208 sur la liste des noms les plus populaires pour les filles. C’est d’origine arabe, explique les parents, et cela signifie «nuit» ou «beauté sombre».

Il semble que Tori ait pensé au nom de Lilah pendant un certain temps. Dans un épisode de LPBW en 2017, elle et son mari discutent des noms de leur premier enfant, et elle suggère Lilah si le bébé est une fille.

«J’aime les noms que tout le monde n’a pas», a-t-elle déclaré dans l’épisode.

Roloff explique pourquoi elle a choisi une césarienne

Dans les mises à jour précédentes, Roloff a parlé de récupérer de sa césarienne. Dans son dernier Q&R sur Instagram, elle a partagé un peu plus d’informations sur les raisons pour lesquelles elle a suivi la procédure lorsqu’elle a eu son deuxième enfant.

Roloff a expliqué qu’elle avait déjà eu une césarienne lorsqu’elle a donné naissance au grand frère de Lilah Jackson en mai 2017. Le nanisme de son deuxième enfant signifiait qu’elle aurait probablement besoin d’avoir une autre césarienne, alors elle a décidé de ne pas tenter une naissance vaginale après césarienne (AVAC).

«Ce n’est pas que je ne pouvais pas avoir un VBAC, mais il est très probable que cela se serait terminé par une césarienne, alors nous avons simplement sauté,» explique-t-elle.

Elle a parlé de son rétablissement

Bien que Roloff ait décidé qu’une césarienne était le meilleur choix pour elle, cela n’a pas facilité la récupération après la procédure. En décembre, elle a expliqué à quel point il était «difficile» de s’habituer à son corps après l’accouchement.

«Il est difficile pour moi de subir une intervention chirurgicale abdominale majeure parce que je déteste être limité», a-t-elle écrit. «Je déteste demander de l’aide. Je déteste ne pas être capable de suivre physiquement mon état mental. De plus, il y a des secousses dans des endroits qui sont honnêtement difficiles à accepter. »

Mais Roloff adoptait une perspective positive. «Je sais que c’est temporaire», a-t-elle écrit. «Je sais que mon corps va guérir et je serai de retour là où je veux être. C’est juste l’attente qui est difficile. “

