Torres Leonardo Torres Vilar crée “Tomorrow I Marry” au Théâtre Julieta | Spectacles

Leonardo Torres Vilar, l’un des acteurs les plus reconnus du pays, revient au théâtre dans son rôle de metteur en scène pour présenter “Tomorrow I Marry”, une comédie anglaise se déroulant dans les années 70, qui sera présentée du 5 au 29 mars dans le cadre renouvelé Théâtre Juliette de Miraflores. Les billets sont en vente au Teleticket à S /. 35 en prévente.

“Tomorrow I marry” est l’une des œuvres les plus reconnues du dramaturge britannique Willy Russell et se déroule à Liverpool (Angleterre) à la fin des années 70. Cette comédie déclenche des enchevêtrements, des rencontres et des désaccords, ce qui nous amène à nous interroger sur l’amour, Le rôle des femmes et du mariage.

Synopsis

Le décor raconte l’histoire de Linda et Dave, un couple qui, sans le savoir, a décidé de célébrer leurs enterrements de vie de garçon dans le même bar, chacun avec son groupe d’amis le plus proche, tandis que des doutes, des pressions et des sentiments qui apparaissent généralement quand on s’apprête à se marier, des anecdotes impensables se produisent.

C’est l’histoire d’une génération de jeunes animés par l’alcool et la musique, mais noyés par le travail et la société de l’époque, qui doivent choisir entre faire ce qu’il veut ou continuer à répondre aux attentes d’une réalité peu différente de celle de maintenant Un environnement capturé il y a 40 ans, mais qui semble toujours d’actualité.

L’œuvre, produite par El Estudio, comprend Sebastian Abad, Betzy Balaguer, Alonso Castro, Alonso García, Ximena Galiano, Leandro Gómez, Larisa Landivar, Estefanía Maldonado, Rodrigo Morales, Bryan Navarro, Alejandra Reyes et Jorge Talavera, dans leur casting du 5 au 29 mars à 20h00 au Théâtre Julieta de Miraflores. Billets au Teleticket et à la billetterie du théâtre.

La pièce se déroule du 5 au 29 mars à 20h00 au Théâtre Julieta de Miraflores. (Photo: diffusion)

Prix ​​du billet

Jours: fonctions du jeudi au dimanche

Prévente: S /. 35

Général (prix normal): S /. 45

Étudiants et retraités: S /. 20

Prix ​​scénique et étudiants: S /. 15