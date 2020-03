Tory Lanez abandonne «W» pour «New Toronto 3»

En quarantaine, Tory Lanez continue de faire vibrer les ondes.

Lundi, le rappeur-chanteur torontois a laissé tomber «W», la première sortie de sa mixtape à venir The New Toronto 3. Sur un instrumental au piano, Tory livre «l’un de mes plus vrais vers» en réfléchissant à ses humbles débuts (« Je me souviens d’avoir été tellement fauché, shorty ne voulait pas avoir de bébé ») et son influence (« Quand tu gardes cette merde trop réelle, ils veulent te fabriquer »).

La couverture unique lui tient également à cœur et comporte une photo de son fils. “Oui, c’est mon fils sur la couverture THUGGIN! Lol », a écrit Tory.

Il avait précédemment annoncé une date de sortie en mars pour le troisième opus de sa série de mixtapes New Toronto, qui a commencé en 2015. Le New Toronto 3 servira également de version finale sur Interscope Records. “Et ce n’est pas du mauvais sang avec le label @Interscope”, a tweeté Tory. “J’AI EU UNE AFFAIRE DE 5 ALBUMS. .J’ai DONNÉ 12 PROJETS / ALBUMS si vous incluez toutes les mixtapes avec de la musique originale.”

