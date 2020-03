Tory Lanez annonce la date de sortie de “New Toronto 3”

Même un verrouillage global ne peut empêcher Tory Lanez de publier de nouvelles musiques.

Le prolifique rappeur-chanteur a annoncé une date de sortie le 10 avril pour sa mixtape The New Toronto 3. Il a également révélé la pochette, qui est une photo de lui tenant son fils.

Le New Toronto 3 arrive juste quatre mois après son dernier album, Chixtape 5, et est le troisième opus de la série de mixtapes New Toronto de Tory, qui a commencé en 2015. Il servira également de version finale sur Interscope Records.

“Et ce n’est pas du mauvais sang avec le label @Interscope”, a-t-il tweeté. “J’AI EU UNE AFFAIRE DE 5 ALBUMS. .J’ai DONNÉ 12 PROJETS / ALBUMS si vous incluez toutes les mixtapes avec de la musique originale.”

Il a déjà sorti deux chansons du projet, “W” et “Do the Most”. Une vidéo pour ce dernier devrait débuter plus tard dans la journée.

Entre-temps, Tory a passé son temps de manière isolée en hébergeant son livestream «Quarantine Radio» sur Instagram, qui a présenté des invités spéciaux, notamment DMX, Justin Bieber, Chris Brown, Bryson Tiller, etc.

Aime

0