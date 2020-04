Tory Lanez dévoile la liste des titres de The New Toronto 3

Il y a 1 minute

C’est la fin d’une époque pour Tory Lanez.

Vendredi, le prolifique rappeur-chanteur devrait sortir The New Toronto 3, son dernier album pour Interscope Records. Quelques heures seulement avant qu’il ne tombe, il a dévoilé la tracklist.

Les 16 titres comprennent les singles «Do the Most» et «Who Needs Love», ainsi que des apparitions de Lil Tjay («Accidents Happen») et Mansa («10 Fucks»).

Les autres titres incluent «Pricey & Spicy», «Dope Boy’s Diary» et «Letter to the City 2», une suite de son titre de 2015.

“C’est fou de penser ça. J’ai déposé mon DERNIER mixtape / projet avec INTERSCOPE le VENDREDI », a tweeté Tory. “ET IM SUR L’ÉTIQUETTE … LITTÉRALEMENT UN HOMME LIBRE !!!! LIBRE DE FAIRE ET DE GOUTTER LA MUSIQUE QUE JE VEUX. »

C’est fou de penser ça. Je laisse tomber ma DERNIÈRE mixtape / projet avec INTERSCOPE le VENDREDI… ET IM SUR L’ÉTIQUETTE… LITTÉRALEMENT UN HOMME LIBRE !!!! LIBRE DE FAIRE ET DE GOUTTER LA MUSIQUE QUE JE VEUX … 😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈 # TheNewToronto3 sera le premier avant-goût de ce qui est à venir

– Tory Lanez (@torylanez) 8 avril 2020

Le New Toronto 3 arrive juste quatre mois après son dernier album, Chixtape 5, et est le troisième opus de la série de mixtapes New Toronto de Tory, qui a commencé en 2015.

Tory, dont la radio de quarantaine a été temporairement bloquée de la mise en ligne sur Instagram, prévoit également de faire une autre annonce majeure une fois qu’elle sera supprimée. “J’AI UNE GRANDE ANNONCE demain”, a-t-il déclaré à ses abonnés.

Voir ci-dessous la liste des titres de The New Toronto 3

