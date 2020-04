Tory Lanez laisse tomber la vidéo de “Who Needs Love”

À la sortie de sa mixtape The New Toronto 3, Tory Lanez livre la vidéo de son single «Who Needs Love».

Le clip cinématographique s’ouvre avec Tory et son équipe comptant de l’argent tout en exécutant leur opération illégale. Mais les autorités fédérales sont en cause. Après une poursuite dans les rues, l’un des garçons de Tory est tué par l’enquêteur. Tory cherche à se venger et traque le tueur avec l’aide du détective féminin, qui se trouve également à coucher avec Tory.

Le nouveau Toronto 3, la dernière version de Tory sur Interscope Records, est arrivé vendredi et devrait déplacer 55 à 65 000 unités d’album équivalentes au cours de sa première semaine. Les fans peuvent s’attendre à encore plus de musique maintenant qu’il est un agent libre. “Je viens de travailler avec un label, et je n’ai jamais voulu leur donner ma meilleure musique, donc je retiens ma meilleure musique depuis environ cinq ans”, a-t-il déclaré à Apple Music.

Après une interdiction temporaire la semaine dernière, Quarantine Radio est revenue sur Instagram Live. Tory prévoit de donner 15 000 $ au cours de l’épisode d’aujourd’hui, dont 5 000 $ au meilleur twerker. “Ce n’est pas de la nudité ou du gros cul, c’est de la créativité et du plaisir et u étant u … POINTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA CRÉATIVITÉ”, a déclaré Tory.

