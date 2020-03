Tory Lanez organise un livestream de quarantaine avec Justin Bieber et Bryson Tiller

Alors que certains artistes se tournent vers TikTok pendant la quarantaine, Tory Lanez reprend les ondes d’Instagram avec «Tory Lanez Radio».

Fraîchement sorti de la sortie de sa nouvelle chanson «W», Tory a été mis en ligne mardi avec des invités spéciaux, dont Bryson Tiller, Timbaland et Justin Bieber. Le chanteur des «Intentions» s’est enregistré alors qu’il traversait le Canada en voiture avec sa femme Hailey.

“Bieber était la première personne, avant Sean [Kingston] qui m’a jamais remarqué “, a déclaré Tory à ses téléspectateurs, tandis que Bieber a répondu,” Je vous ai remarqué lorsque vous faisiez des batailles de rap à Toronto. “

Tory a révélé que la première tournée à laquelle il avait participé était «My World Tour» de Bieber et a demandé à son compatriote canadien comment il passait son temps dans l’isolement. Bieber a déclaré qu’il jouait à des jeux vidéo et regardait des films, tandis que Tory était enfermé dans son manoir de Miami. “Je suis un peu effrayé, mais je veux vraiment rester en sécurité et me détendre et passer un bon moment”, a déclaré Tory.

Tory a également accueilli Bryson Tiller, qui a afflué de chez lui, où il chantait avec Panic! à la discothèque et passer du temps avec sa petite amie Kendra Bailey et sa fille de 3 mois Kelly Jade Tiller.

La mise en quarantaine s’est poursuivie pendant plus de 75 minutes alors que Tory a pris des photos de Patron et a organisé un concours de twerk pour ses fans féminines, les invitant à secouer le cul de plus de 25 000 téléspectateurs.

Entre l’hébergement de «Tory Lanez Radio», Tory se prépare à sortir sa mixtape The New Toronto 3. Lundi, il a abandonné la première piste du projet, «W.»

Je ne peux pas croire que je viens d’être témoin de Bryson Tiller chantant Panic! à la discothèque de tory lanez sur IG live. Cette quarantaine a mis tout le monde FUCKED UP 😂😭 pic.twitter.com/p2kabcCWiu

– Elijah Trey (@ Elijahx775) 24 mars 2020