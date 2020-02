Tory Lanez prépare «The New Toronto 3» pour mars

Le nouveau Toronto 3 de Tory Lanez est en route.

Moins de cinq mois après la sortie de Chixtape 5, le rappeur-chanteur canadien a annoncé que son prochain projet The New Toronto 3 devait arriver le mois prochain. “SON OFFICIEL, LE NOUVEAU TORONTO 3 SORT MARS !!!!” a tweeté Tory.

Il a également révélé que ce sera son dernier album avec Interscope Records. “ET DÈS QUE VOUS L’ENTENDREZ … J’AI FINI OFFICIELLEMENT MON OFFRE AVEC L’INTERSCOPE … SON ÉTÉ RÉEL”, a-t-il écrit aux côtés d’une série d’emojis à tête explosive.

Selon Tory, il a rempli son engagement envers le label. “Et ce n’est pas une mauvaise chose avec le label @Interscope … J’AI EU UNE AFFAIRE DE 5 ALBUMS. .J’ai EU 12 PROJETS / ALBUMS si vous incluez toutes les mixtapes avec de la musique originale. Je peux OFFICIELLEMENT enregistrer et dire que j’ai dépassé ces 5 ALBUM MARK… ET IM TOUJOURS JUSTE GETTING MES PIEDS DANS L’EAU. “

SON OFFICIEL, LE NOUVEAU TORONTO 3 SORTIR EN MARS !!!! ET DÈS QUE VOUS L’ENTENDREZ… J’AI FINI OFFICIELLEMENT MON OFFRE AVEC L’INTERSCOPE… ELLE A ÉTÉ RÉELLE. 🤯🤯🤯🤯🤯🤯 – LoneStone

– Tory Lanez (@torylanez) 24 février 2020

Et ce n’est pas un mauvais sang avec le label @Interscope… J’AI EU UNE OFFRE DE 5 ALBUMS… .J’ai EU 12 PROJETS / ALBUMS si vous incluez toutes les mixtapes avec de la musique originale. Je peux OFFICIELLEMENT enregistrer et dire que j’ai dépassé ces 5 ALBUM MARK… ET IM TOUJOURS JUSTE GETTING MES PIEDS DANS L’EAU

– Tory Lanez (@torylanez) 25 février 2020

Il a fait la même annonce lors de sa récente tournée «Chixtape Live». “Et après cela, plus de label”, a-t-il déclaré à l’arrêt de Los Angeles le 20 février, au cours duquel il a sorti Chris Brown, Snoop Dogg, T-Pain et Ty Dolla $ ign.

Tory a exprimé ses frustrations avec Interscope dans le passé. En décembre, il a fait exploser son étiquette sur Instagram avant de supprimer le post. “Interscope Records … Si yall ni ** as n’arrêtez pas de jouer avec moi … Ima expose ce qui se passe vraiment dans ce putain de bâtiment !!!!!” il a écrit. “Vous jouez avec moi si vous voulez…. Jouons … vous avez tous le bon putain de bon. “

The New Toronto 3 marque le troisième opus de la populaire série de mixtapes de Tory, qui a commencé en 2015. Il a sorti la suite, The New Toronto 2, en 2017. En novembre, il a abandonné le nostalgique Chixtape 5 avec des apparitions de Lil Wayne, Ashanti et Chris Brown.

Sa production prolifique se poursuit. Plus tôt ce mois-ci, Tory a fait ses débuts son dernier single “Broke in a Minute” et peut être entendu sur des collaborations avec G-Eazy (“Still Be Friends”) et NGHTMRE (“Wrist”).