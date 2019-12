Tory Lanez présente ses compétences de boxe dans une nouvelle vidéo

Tory Lanez nous a frappé avec le jab droit, gauche, crochet.



Au cas où vous pensiez que Tory Lanez était doux, il a peut-être dépassé toutes les attentes précédentes aujourd'hui. Une récente vidéo du rappeur présentant ses talents de boxeur vient de sortir sur le web et les gens se questionnent sérieusement. L'enquête qui semble tourbillonner sur le Web est la suivante: "Tory Lanez a-t-il des mains ou non?" Dans la vidéo, nous pouvons voir un Tory Lanez concentré jeter des coups de poing à sa formation. La force de ses coups de poing nous fait savoir qu'il s'entraîne depuis un certain temps et est donc prêt à mettre les pattes sur quiconque le désire. Peut-être que cette vidéo rendra les gens moins clowns parce qu'il a été torréfié récemment sur les réseaux sociaux.

Après avoir fait une déclaration sur Twitter à propos des gens arrogants, Meek Mill est intervenu pour enflammer Tory en ajoutant qu'il était tout de même arrogant. Apparaissant dans les réponses de Tory Lanez, Meek Mill a ressenti le besoin d'activer ses doigts Twitter pour un travail de troll rapide, disant à l'artiste d'enregistrement qu'il était un peu hypocrite. "Je ne supporte pas les gens arrogants … qui n'ont aucune raison d'être arrogants", a écrit Lanez. Meek s'est assuré de mettre Tory à sa place, laissant tomber un joyau et disant: "Et vous le n #% ga lol le plus arrogant." La réponse a bouleversé les médias sociaux et tout le monde en a profité pour clowner. Ils pourraient le deviner maintenant parce que Tory a obtenu les pattes.

