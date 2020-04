Tory Lanez s’excuse de s’être qualifié de «meilleur rappeur vivant»

Tory Lanez passe un moment de clarté.

Le rappeur-chanteur n’a jamais été d’humilité, mais il a changé d’avis. Tory est allé sur Twitter mardi pour s’excuser d’avoir affirmé une fois qu’il était le «meilleur rappeur vivant».

“Lol yo, je suis désolé pour le temps où j’ai dit:” Je suis le meilleur rappeur vivant … même si je ressens ça pour moi. C’est une déclaration stupide », a-t-il écrit dans un tweet supprimé depuis.

Rétrospectivement, il se rend compte que son commentaire peut avoir été arrogant. “Et même si je suis toujours prêt à soutenir mon talent. Cela m’a fait ressembler à une tête de bite. Et je ne suis vraiment pas ça. Donc voilà . Mon mauvais lmao », a-t-il ajouté.

Les excuses font suite à un tweet de janvier 2019 où il a revendiqué le trône. “IM LE MEILLEUR RAPPER VIVANT MAINTENANT …… JE CORPORERA TOUT DE NIGGAS YALL OUT! PÉRIODE ….” dit Tory.

IM LE MEILLEUR RAPPER VIVANT MAINTENANT …… JE VAIS CORPORER N’IMPORTE QUEL NIGGAS! PÉRIODE ….

– Tory Lanez (@torylanez) 24 janvier 2019

Le natif de Toronto continue d’héberger sa populaire émission «Quarantine Radio» sur Instagram Live, qui a présenté des invités comme Drake, Justin Bieber et Chris Brown. Vendredi, il devrait sortir The New Toronto 3, son dernier album pour Interscope, avec les singles “Who Needs Love” et “Do the Most”.

