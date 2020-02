Toujours belle! Apprenez à combiner vos sacs et sacs à main avec ces conseils simples

Avec ces astuces, vous serez belle tous les jours

4 février 2020

Les portefeuilles et les sacs font partie de notre quotidien, car il est habituel de sortir avec eux lorsque nous allons au bureau ou simplement pour une promenade, mais nous ne savons presque jamais comment les combiner de la bonne manière car il y a ceux qui combinent des imprimés avec des rayures.

C’est une grosse erreur, car si le portefeuille a un motif, la chose la plus correcte est que nos vêtements sont unicolores, car de cette façon, ils seront beaucoup mieux. Dans cette combinaison, le portefeuille sera toujours le protagoniste.

Si notre look est imprimé, nous recommandons que le portefeuille soit unicolore. Si vos portefeuilles sont à rayures ou à carreaux, vous devez toujours être très attentif à ces conseils, il est essentiel que vous vous y conformiez pleinement.

Il existe différents types de sacs à main parmi lesquels nous mettons en avant les sacs à main, les portefeuilles latéraux, les grands sacs en tissu, entre autres, tout dépendra de votre style et de votre personnalité.

N’oubliez pas de partager ces informations avec vos amis et votre famille les plus proches, car si vous le faites, tout sera beau et sera toujours sur la vague.

