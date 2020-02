Toujours belle! Découvrez comment être belle sur les photos avec ces 5 astuces

La photographie est considérée comme un art, même si une petite partie considère que ce n’est pas le cas, principalement parce que pour atteindre un niveau d’expertise ne nécessite pas de longues années, et beaucoup de répétitions, avec un prix très élevé pour accumuler de l’expérience.

17 février 202020: 21 h

Une raison existe dans ces mots, et c’est que grâce à l’ingéniosité humaine, la plupart peuvent accéder à des caméras haute puissance et de haute qualité, et aux connaissances nécessaires, alors c’est une question d’engagement et de dévouement.

Mais cela ne reste pas là, et si vous allumez votre smartphone, vous trouverez probablement un appareil photo d’excellente qualité, et avec ces cinq astuces super simples à appliquer, vous pouvez obtenir des photos incroyables, l’art est la question de tout le monde car nous pouvons tous être des artistes.

Premier sourire; pratiquez ce grand sourire devant le miroir, la bouche fermée ou montrant les dents, la clé est de penser rapidement à quelque chose qui vous rend très heureux et intelligent, un grand sourire.

Deuxième se détendre; Face à la menace des photographies, certains ont tendance à tendre les poings, la mâchoire, les épaules. Détendez simplement le corps et adoptez une posture confortable.

Troisième trouvez votre meilleur côté; découvrez simplement quel est votre profil le plus photogénique.

Quatrièmement, utilisez vos mains; vous pouvez prendre le téléphone portable ou attacher un bouton sur la manche, saisir les lentilles, les yeux! Soyez naturel ou vous pouvez vous retrouver avec une photo honteuse.

Cinquièmement, connaissez vos faiblesses; non pas pour les cacher mais pour mettre en valeur vos attributs.