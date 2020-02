Toujours belle! Les meilleurs conseils pour garder vos chaussures toujours intactes

Les chaussures sont votre meilleure présentation, donc les avoir toujours propres devrait être votre première option.

24 février 2020

Il est bien connu que les baskets sont les vêtements préférés de beaucoup, car elles peuvent refléter la propreté de la personne pour cette raison dans cet article, nous vous montrerons comment les garder toujours en bon état.

Chaussures en parfait état

Contrôle de la transpiration

Pendant les jours d’été, l’un des problèmes les plus fréquents est de devoir faire face à la transpiration des pieds, un moyen parfait pour éviter ce problème est d’y mettre un tampon hygiénique, il absorbera non seulement la transpiration, mais éliminera également les mauvaises odeurs.

Gardez le cuir brillant

Les chaussures en cuir sont les plus importantes car elles nous complètent pour une tenue décontractée et pour aller au bureau. Pour les garder propres et brillantes, vous devez frotter une peau de banane sur la chaussure, cela hydratera le cuir.

Chaussures en parfait état

Comment renouveler vos chaussures en cuir

Vous aurez besoin d’un peu d’eau et de vinaigre, mélangez les ingrédients à parts égales, saupoudrez la solution sur la chaussure et frottez doucement avec une brosse. Répétez la procédure si nécessaire, cela ramènera vos chaussures à la vie.

Chaussures en tissu propre

Mélanger un peu de bicarbonate de soude avec du peroxyde d’hydrogène. Trempez une brosse à dents que vous n’utilisez plus dans la solution et frottez-la bien dans les chaussures, cela devrait enlever la saleté immédiatement.

.