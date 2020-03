Toujours jeune! Découvrez comment avoir un visage lisse avec de la farine de riz

Le riz est l’un des principaux ingrédients de l’esthétique asiatique

10 mars 2020

Le riz est sans aucun doute l’un des aliments les plus élémentaires de la cuisine asiatique, pour cette raison, dans des pays comme le Japon, la Corée et la Chine, les femmes utilisent beaucoup cet ingrédient miraculeux, principalement pour les soins de la peau.

Cet aliment a une teneur élevée en vitamines et minéraux importants tels que le complexe B, l’acide folique, le zinc et le magnésium, c’est pourquoi il est idéal pour les masques faciaux, car ils apportent de la luminosité à la peau.

Masque de farine de riz

La meilleure façon de profiter des bienfaits du riz pour la peau, c’est la présentation en farine car de cette façon, vous pouvez préparer un masque homogène, qui peut être acheté dans n’importe quel supermarché.

Ingrédients

1 cuillère à soupe de miel

2 cuillères à soupe de farine de riz

1 cuillère à soupe de lait d’amande

préparation

Mélangez tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte homogène et uniforme, puis appliquez-la sur toute la peau et laissez agir pendant au moins 20 minutes et enfin il est recommandé de la retirer avec beaucoup d’eau tiède.

