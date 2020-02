Tour drôle de Chiqui avec Pablo Iglesias dans “Save me”: “Ne me baise pas!”

Ce jeudi 20 février, “Save me” a publié un nouvel épisode de “Chiquinforme Weekly”, la section dans laquelle Chiqui entre dans la peau d’un journaliste et sort pour interviewer différentes personnes sur l’actualité, d’un point de vue Comique et amusant. Cette fois, il a déménagé avec l’équipe au Congrès des députés avec une mission claire: localiser Pedro Sánchez et Pablo Casado pour les amener à s’entendre une fois pour toutes.

Chiqui interviewe Pablo Iglesias

L’ex-concurrent de «Big Brother» et «Survivors» portait une chemise dans laquelle un cœur encadrait Sánchez et Casado faisant appel au besoin d’amis. La plupart des politiciens ne se sont pas arrêtés pour répondre à leurs questions, comme Ana Pastor, la 2e vice-présidente du Congrès, qui a éludé le problème suivant du collaborateur: “Que pouvons-nous faire pour débloquer les institutions?”.

Chiqui n’a pas trouvé les personnes qu’il voulait, mais il ne savait pas que sa chance allait changer. Il a pu faire une petite interview avec Pablo Iglesias, 2e vice-président du gouvernement, par la fenêtre de la voiture de son chauffeur. Cependant, ses nerfs ont joué des tours et l’ont félicité pour sa future paternité quand, en fait, il a récemment été père: “Félicitations, tu vas redevenir papa!” “Ne me baise pas!” Répondit le politicien en riant.

Le problème de l’agriculture

Glissement de côté, Chiqui a demandé au chef de United Podemos le problème de l’agriculture, qui a répondu en disant qu’il fallait prêter attention aux manifestations: “Il est essentiel de les écouter et d’intervenir dans la chaîne alimentaire. Grâce à leur mobilisation, la prise de conscience sociale est en cours et ce gouvernement doit répondre“Le collaborateur a également interrogé des manifestants liés au Syndicat andalou des travailleurs (SAT) sur ce qu’il faut faire pour que Sánchez et Casado deviennent amis.” intégrer ces 34 travailleurs dans la rue au travail, et après avoir bu un verre ou faire ce qu’ils veulent “, ont-ils répondu catégoriquement.

