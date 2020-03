Tournée des pubs d’horreur: les meilleures scènes de bars de films d’horreur à revisiter pour la Saint-Patrick

Pour la Saint-Patrick, la franchise Leprechaun a tendance à être le choix facile pour regarder l’horreur des vacances. La fête a commencé comme un jour de fête pour honorer Saint Patrick à l’anniversaire de sa mort et a évolué pour devenir une célébration de la culture irlandaise impliquant des défilés, de la nourriture, la couleur verte et beaucoup d’alcool.

C’est avec ce dernier à l’esprit que nous organisons une toute nouvelle sélection d’écoute pour la Saint-Patrick. Il n’est pas nécessaire de quitter votre canapé pour cette tournée des pubs à travers certaines des meilleures scènes de pub et de bar d’horreur. 17 rendez-vous mémorables pour le 17 mars, à visiter à votre guise!

Chevalier démon

Le collectionneur, comme de nombreux démons cinématographiques, est perspicace à découvrir la vulnérabilité des humains. Pour Uncle Willy, The Collector cible sa dépendance à l’alcool, en lui présentant un bar fantastique explicitement adapté à ses goûts avec beaucoup de femmes nues et d’alcool. Le collectionneur joue le rôle d’un barman courageux à la perfection, et l’oncle Willy devient un petit démon converti pour faire des ravages sur ses compagnons de survie.

V / H / S: «Nuit amateur»

“Je vous aime bien.” Ces trois petits mots ont marqué un segment d’anthologie inoubliable qui a inspiré un long métrage dérivé. Pour trois copains qui se lancent dans une virée dans les bars dans l’espoir d’attirer les femmes dans leur chambre d’hôtel pour filmer secrètement du porno amateur via une caméra cachée, eh bien, le karma est monstrueux. Clint rencontre Lily timide et maladroite dans un bar, et elle ne prononce que ces trois petits mots. Clint et ses amis ne découvriront pas pourquoi jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Le bar

Dans la comédie d’horreur sombre d’Alex de la Iglesia, un tireur d’élite invisible piège un groupe d’étrangers dans un bar du centre-ville de Madrid. Il devient clair qu’ils sont mis en quarantaine en raison d’un mécène malade, ce qui incite la paranoïa à se propager à travers le groupe. Quand ils trouvent un tuyau d’évacuation dans le sous-sol qui mène aux égouts, eh bien, les choses deviennent assez grossières. Ce film a une séquence méchante et adopte une approche très non traditionnelle du cadre du bar.

Le corps de Jennifer

Pour les pauvres meilleures amies Jennifer et Needy, un voyage dans leur bar de plongée local pour voir leur groupe préféré Low Shoulder jouer a des conséquences permanentes. À leur insu, Low Shoulder a choisi la petite ville de Devil’s Kettle pour sacrifier une vierge en échange de la gloire. Ils pensent que Jennifer est cette vierge. Le bar qui monte en flammes crée suffisamment de chaos et de confusion pour commencer leur plan, qui va de façon catastrophique.

L’homme en osier

Le sergent de police Howie Neil se rend sur une île isolée à la recherche d’une fille disparue. Il découvre rapidement que son christianisme ne cadre pas avec les résidents libres d’esprit, et cette scène de bar est l’un des premiers indicateurs. Au moment où il entre, la foule joviale se tait, même si elle se met à chanter et à danser tout aussi rapidement. La grossièreté de leurs paroles et de leur danse est en opposition directe avec son comportement étouffant; ce n’est que le début du cauchemar de Howie.

Ma chère amoureuse

Grâce à la résurgence potentielle de Harry Warden et à une série de meurtres dans son sillage, le maire de la ville de Valentine Bluffs Hanniger et le chef de la police Newby décident d’annuler la danse de la Saint-Valentin. Les jeunes protagonistes se réunissent au bar local pour déplorer l’annulation et organiser leur propre fête. Le barman, Happy, entend et donne un avertissement fort. L’histoire de Harry Warden ne suffit pas pour les arrêter, cependant, il complote une farce destinée à secouer le groupe jusqu’à son cœur. Naturellement, il a été assassiné avant de pouvoir faire peur, mais Happy et son bar restent néanmoins mémorables.

Grabbers

Lorsque des extraterrestres tentaculaires et mangeurs d’hommes envahissent une île éloignée dans cette fonction de créature irlandaise, il devient finalement évident que les extraterrestres ont une aversion pour l’alcool lorsque la ville ivre survit miraculeusement à son attaque. Entrez dans cette scène critique du troisième acte, dans laquelle nos héros rassemblent les villageois et les font complètement saoul au pub local pour les protéger. Des batailles ivres hilarantes avec des extraterrestres s’ensuivent.

Preuve de décès

La moitié de Grindhouse de Quentin Tarantino démarre avec une scène de bar qui semble légère et simple à première vue. Un groupe de femmes se réunissant pour célébrer un anniversaire, et se cachant à l’arrière-plan, Stuntman Mike tient ses propres conversations. Mais cette scène chargée de dialogues est bien plus profonde que ce que l’on voit; c’est ici que nous rencontrons notre méchant charismatique et apprenons tout ce que nous devons savoir sur son modus operandi.

Frénésie

L’avant-dernier film d’Alfred Hitchcock ne reçoit pas assez d’attention. L’intrigue implique un tueur en série violant et assassinant brutalement des femmes, et la police soupçonne le mauvais gars. À la mode typique d’Hitchcock, c’est incroyablement plein de suspense; le public est obligé de regarder avec terreur le tueur s’attaquer à des victimes sans méfiance. En vérité, une grande partie de l’intrigue se concentre autour du pub, mais c’est cette scène effrayante qui met en scène la petite amie du protagoniste Babs qui a le plus de punch. Employée du pub, Babs arrive avec l’intention de récupérer ses affaires et celles de son amant, mais elle y est interceptée par le tueur. Ce qui se joue, c’est la tension et le chagrin.

Le banquet

Lorsque le film entier se déroule dans une barre de plongée, l’inclusion de la fonction de créature ultra-amusante Feast peut ressembler à une triche. Bien que vous puissiez choisir parmi des moments mémorables de ce film grossier, sanglant et noueux, nous allons avec l’ouverture fantastique qui présente chaque intro de personnage avec une carte qui montre leurs chances de survie, puis les brise rapidement. C’est un sacré moyen de faire démarrer les choses.

Le brillant

Jack Torrance, un alcoolique en convalescence, accepte un emploi de gardien de l’hôtel Overlook pendant la morte-saison pour tenter de remettre son écriture et sa vie de famille sur les rails. Après avoir été accusé d’avoir abusé de son fils Danny, qui s’était fait de vilaines ecchymoses après s’être promené dans la chambre 237, Jack se retrouve au bar de la Gold Room. Il relaie ses malheurs conjugaux au barman Lloyd, qui lui offre une oreille sympathique ainsi qu’un verre de Jack Daniels. Peu importe le fait que l’hôtel est techniquement vide de personnel et d’alcool. C’est le point de non-retour pour Jack et la famille hantée de Torrance.

Un loup-garou américain à Londres

À la tombée de la nuit, les routards Jack et David entrent dans un pub local, le Slaughtered Lamb. Les habitants sont un groupe étrange, mais les choses vont bien jusqu’à ce que Jack pose des questions sur le pentagramme sur le mur. La foule devient hostile. Jack et David choisissent de partir, et les habitants les envoient avec un avertissement: “Restez sur la route, restez à l’écart des landes et méfiez-vous de la pleine lune.” Les Américains écoutent-ils? Non, ils dévient de la route et se dirigent vers les landes. Un loup-garou attaque. Morale de l’histoire? Les habitants des bars peuvent être bizarres, mais il vaut mieux tenir compte de leurs avertissements ivres.

Gremlins

Cette scène emblématique résume parfaitement l’esprit espiègle des terreurs vertes de la taille d’une pinte qui envahissent la petite ville de Kingston Falls. De faire tourner le ventilateur de plafond, jouer au poker et se livrer à tous les vices et comportements moche possible, ces monstres menaçants donnent à la pauvre Kate le pire changement qu’un barman puisse avoir. Pour notre plus grand plaisir, bien sûr.

Shaun des morts

Edgar Wright a livré l’une des scènes de pub les plus emblématiques du cinéma de tous les temps avec ce ZomCom bien-aimé. Pour Shaun, son meilleur ami Ed, Liz, qui les aime, ainsi que leurs amis et leur famille, ils se réfugient au bar Winchester lors d’une épidémie de zombies. Le juke-box démarre, jouant le «Don’t Stop Me Now» de Queen. Cue la bataille synchronisée pour la survie.

Du crépuscule jusqu’à l’aube

Certes, toute la seconde moitié se déroule au sein de la barre Titty Twister. Pourtant, c’est la scène emblématique qui introduit le séduisant Santanico Pandemonium et son désir subséquent pour la main saignante de Richie Gecko qui déclenche une frénésie d’alimentation vampirique. L’arrivée de Santanico marque une scène charnière qui transforme le récit du film d’action en horreur à part entière.

La mouche

La romance naissante de Seth Brundle et Ronnie Quaife meurt rapidement lorsque son expérimentation avec les modules de téléportation le laisse définitivement altéré. Quand elle refuse d’entrer dans ses cabines de téléportation, il la quitte et se dirige vers un bar voisin pour trouver un nouveau compagnon prêt à subir l’expérience. Il jette son dévolu sur un patron de bar à ramener à la maison, mais pas avant d’en avoir fait une autre fracture horriblement douloureuse. Encore plus horrible, ce ne sont que les premières étapes de la transformation de Seth en grundlefly grotesque. Comme Ronnie le dit le mieux: «Ayez peur. Ayez très peur. “

Près de l’obscurité

Caleb Colton pense qu’il courtise une jolie dame, Mae. Au lieu de cela, elle le transforme en vampire. Le chef de son clan vampirique lui donne une semaine pour faire ses preuves, et cette fantastique scène de bar marque le début de son initiation. De plus, cela montre à quel point ces vampires vicieux sont impitoyables avec leurs proies. Severen nargue sadiquement sa nourriture tout en encourageant Colton à explorer sa force accrue. Bill Paxton s’avère être le voleur de scène ultime ici. “C’est bon de se lécher les doigts!”