Tous ces gens espèrent que la PS5 coûte 600 $ ou plus – et je suis totalement d’accord – .

La PS5 de Sony et la Xbox X de Microsoft se dirigent toutes deux vers la guerre des consoles de prochaine génération en ce moment. J’aurais ri si vous m’aviez dit il y a quelques mois que je dirais cela maintenant, mais pour le moment, Microsoft a un avantage évident. Sony a complètement écrasé Microsoft dans la bataille des consoles de la génération actuelle, avec des ventes PS4 qui ont dépassé 110 millions d’unités et environ le double des ventes Xbox One estimées. Il y a quelques mois, lorsque les fuites sur PS5 et Xbox Series X ont commencé à prendre de l’ampleur, il semblait que nous nous dirigions vers la même chose après leur sortie avant les vacances en 2020. Il y avait tellement de battage médiatique autour de la PlayStation 5 et il semblait que presque personne ne parlait de la Xbox Series X, qui n’était connue qu’à l’époque sous le nom de Project Scarlett.

Maintenant, les choses ont définitivement changé. Selon certaines rumeurs, Sony prévoyait d’organiser un événement PS5 en février, mais cela ne s’est manifestement pas produit. Maintenant, avec le coronavirus qui fait des ravages et les événements de l’industrie étant annulés à gauche et à droite, il n’est pas clair quand Sony fera sa première grande annonce de PlayStation 5. Pendant ce temps, Microsoft a déjà révélé sa nouvelle conception de console Xbox Series X, confirmé toutes les spécifications clés et a même discuté de certaines des nouvelles fonctionnalités passionnantes de la console qui pousseront le jeu à domicile bien au-delà de tout ce que nous avons vu sur les plates-formes de jeu de la génération actuelle. Sony a une tonne de rattrapage à faire, et nous nous attendons à ce que la prochaine grande vague de détails arrive en mars. Nous ne nous attendons pas à ce que Sony partage des informations sur les prix de la PS5 à ce moment-là, mais nous avons quelques réflexions intéressantes à partager à ce sujet.

Lorsque la plupart des gens discutent des prix des nouvelles PS5 et Xbox Series X à venir, ils disent qu’ils veulent que les consoles de nouvelle génération soient aussi abordables que possible. En fait, un récent sondage informel mené par un vétéran de l’industrie du jeu vidéo a révélé que les joueurs veulent que la nouvelle Xbox et la PlayStation 5 soient encore plus abordables qu’ils ne se soucient de choses comme la compatibilité descendante, les graphiques de nouvelle génération et les jeux exclusifs.

Les fans et les observateurs de l’industrie semblent convenir que le prix le plus probable que nous pouvons attendre est de 499,99 $ pour la Xbox Series X et la PS5. Cela semble juste. Bien sûr, c’est plus cher que les consoles PS4 et Xbox One, mais les joueurs s’attendent à payer un supplément lorsque de nouvelles consoles arriveront sur le marché. Les composants de pointe tels que les nouveaux processeurs et les SSD de nouvelle génération ne sont pas bon marché, après tout. Mais il y a un nombre croissant de personnes qui soutiennent qu’elles veulent que les nouvelles consoles soient encore plus chères qu’au lancement. Cela semble fou au début, mais la logique est en fait assez solide et je vais vous expliquer pourquoi.

Dans un récent fil de discussion sur Reddit intitulé simplement «Opinion impopulaire», un utilisateur a fait une affirmation intéressante. “Je préfère avoir un système puissant au lancement coûtant environ 600 $ et me permettant de supporter toute la génération plutôt qu’une génération plus faible pour un prix inférieur, puis de leur faire lancer une” version pro “parce que le système le plus faible ne vieillit pas bien, »A-t-il écrit.

Eh bien, il s’est avéré que l’opinion n’était pas du tout impopulaire. Le subreddit PS5 ne reçoit pas beaucoup de trafic ces jours-ci, mais des centaines de personnes ont encore surgi pour voter pour le message et ajouter des commentaires. Mon premier réflexe a été de ne pas être d’accord, mais plus j’y pensais, plus cela me faisait sens.

Les joueurs se souviendront évidemment que Sony et Microsoft ont tous deux publié des mises à jour intermédiaires au cours de la dernière génération de consoles. La PS4 Slim et la PS4 Pro ont rejoint la console PlayStation 4 d’origine à mi-chemin, et Microsoft a ajouté une Xbox One X et une Xbox One S à sa gamme Xbox. Dans les deux cas, un modèle était une version moins chère de la console et l’autre était une version plus chère et plus puissante. Dans le cas des consoles plus puissantes, cela signifiait que tous les premiers adoptants qui avaient payé le prix fort pour une Xbox One ou une PS4 lors de leur première sortie étaient en retard.

Beaucoup de choses vont changer au cours de la prochaine génération de consoles, et j’espère que c’est l’une d’entre elles. Un autre grand changement sera l’impact du jeu dans le cloud sur les consoles de salon, et je pense que ces deux choses sont liées. Pourquoi Sony, par exemple, devrait-il publier une PS5 Pro plus puissante dans quelques années alors que les gains réalisés avec du matériel mis à jour auraient également pu être obtenus en déchargeant des éléments dans le cloud?

Les nouvelles consoles de Sony et de Microsoft sont tellement enthousiasmées, et elles vont représenter de gros investissements à tout prix pour les deux sociétés. Ce serait formidable si les adopteurs précoces n’étaient pas pénalisés dans quelques années pour leur excitation. La PS5 et la Xbox Series X devraient absolument bénéficier de nouvelles fonctionnalités intéressantes dans quelques années pour susciter plus de battage publicitaire et augmenter les ventes. Mais au lieu de nouvelles versions plus puissantes des consoles qui laissent les premiers utilisateurs sur le carreau, Sony et Microsoft peuvent utiliser le cloud pour améliorer l’expérience de jeu. Ajoutez à cela des versions allégées de chaque console qui peuvent être publiées à des prix inférieurs, et cela devrait être plus que suffisant pour un coup de pouce de la mi-génération.

Source de l’image: Jomic / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

