Tous les amis que Jordyn Woods a gagnés depuis sa chute avec Kylie Jenner

Jordyn Woods a traversé une période sombre après avoir été évincé du cercle restreint de Kylie Jenner au milieu du scandale incroyablement désordonné de Tristan Thompson.

Bien qu’il ait été difficile pour elle d’accepter de perdre son meilleur ami et tous ceux avec qui elle était autrefois proche, Woods a apparemment rebondi de ce point extrêmement bas de sa vie et est maintenant en plein essor.

Jordyn Woods et Kylie Jenner | Emma McIntyre / . pour SECNDNTURE

Bien qu’elle ait perdu sa plus proche confidente, le mannequin a depuis gagné tellement plus de besties qu’elle a maintenant une équipe de filles qui lui est propre.

L’amitié de Woods et Jenner s’est envolée vers le sud une fois que le scandale de la fraude a fait la une des journaux

Avant février 2019, Woods et Jenner étaient les meilleurs amis qui faisaient pratiquement tout ensemble.

De vivre sous le même toit à obtenir des tatouages ​​assortis, ces deux-là étaient autrefois la définition des objectifs d’amitié.

Mais cela a rapidement changé une fois que des nouvelles faisant la une des journaux concernant le scandale de tricherie entourant Woods et Thompson ont été révélées.

À ce moment-là, il a été signalé que les célébrités se seraient liées alors qu’elles assistaient à une fête à la maison à L.A.

Bien que les deux aient initialement nié ces accusations, le modèle a rapidement révélé sur Red Table Talk qu’ils s’étaient embrassés, mais a affirmé que rien d’autre ne s’était produit.

Après avoir découvert la trahison de son petit ami et ami proche de la famille, Khloé Kardashian a été extrêmement blessée et a demandé si elle savait jamais qui était Woods.

Quant à Jenner, elle avait le cœur brisé par la trahison de sa meilleure amie et ne pouvait pas comprendre pourquoi le modèle ferait quelque chose comme ça pour elle et ses proches.

Avec ce scandale qui a fait des ravages sur tout le monde dans le clan KarJenner, le magnat du maquillage a dû prendre la décision difficile de chasser complètement Woods de sa vie.

Alors qu’elle envisageait de pardonner à Woods et de l’accueillir dans sa vie, Jenner a finalement décidé qu’il serait préférable de ne pas raviver leur amitié.

Plus d’un an plus tard, il est clair que Jenner et Woods ne sont plus proches, et les deux semblent très bien s’en sortir.

En fait, la star de téléréalité s’entoure d’un nouveau groupe de besties avec qui elle aime vraiment passer du temps.

“Kylie se porte bien depuis la fin de son amitié avec Jordyn”, a récemment déclaré une source à Us Weekly. “Elle adore traîner avec toute son équipe de filles maintenant, y compris Stassie [Karanikolaou], Yris [Palmer] et Victoria [Villarroel]. “

Le cercle d’amis actuel de Woods comprend de grandes célébrités

Après le scandale, Woods s’est entourée de membres de sa famille proche pour l’aider à passer à travers l’examen public et la perte de son meilleur ami.

Alors que sa famille est toujours à ses côtés pendant les bons et les mauvais moments, le mannequin a maintenant un grand groupe d’amis qui ont aidé à garder son esprit hors de la négativité.

En janvier 2019, Woods a présenté sa nouvelle équipe de filles – avec qui elle était en vacances en Jamaïque à l’époque – sur une photo Instagram.

L’équipe de filles comprenait la mannequin Lori Harvey, dont tout le monde fêtait l’anniversaire sur l’île tropicale, la chanteuse Normani et l’actrice Ryan Destiny.

Alors que Woods était déjà proche de Harvey, il est apparu qu’elle a noué un lien assez solide avec Normani et Destiny lors de leur escapade en Jamaïque.

En plus de ces trois célébrités, Woods est également très proche du rappeur Megan Thee Stallion et a présenté plus d’une fois leur amitié sur les réseaux sociaux.

Bien que Woods chérira toujours l’amitié qu’elle avait avec Jenner, il est clair qu’elle ne pourrait pas être plus heureuse avec les liens qu’elle a maintenant avec les femmes de son équipe.

Il semble que le mannequin ait trouvé ses amies pour toujours dans ces puissances féminines, et nous avons hâte de voir à quel point ses amitiés avec ces dames s’épanouissent.