Tous les décès de la mort de tous les films de la «destination finale»: classés!

Il n’existe pas beaucoup de franchises de films d’horreur avec des tués aussi créatifs Destination finale films. C’est parce que contrairement à la plupart des films d’horreur, qui ont un tueur humain ou une créature quelconque, le méchant dans Destination finale est la mort elle-même. Avec un «D» majuscule Et quand la mort veut que vous mouriez, en particulier lorsque vous avez trompé la mort de sa liste de morts après avoir eu une vision psychique, la mort fera tout pour mettre fin à votre vie. Peu importe comment élaboré, invraisemblable ou ridicule.

Pour célébrer le 20e anniversaire de – si je peux me permettre d’éditorialiser – l’une des meilleures et des plus cohérentes séries de films d’horreur de tous les temps, jetons un coup d’œil à tous les designs de Death. Ce sont les meurtres de la série Destination finale qui sont clairement l’œuvre de la mort elle-même. Tous les designs qui ne se terminent pas par une mort réelle ne sont pas admissibles, mais les designs qui tuent une personne inattendue (ou involontaire) le font. La seule exception est les visions du massacre psychique, car ce sont quelques-unes des meilleures et des plus horribles tueries de la série!

SPOILERS, évidemment, allez-y!

40. J’ai mon œil sur toi (la destination finale)

Une maman entre dans un salon de coiffure, où la mort conspire clairement à la tuer avec une variété d’accessoires de coiffure. Mais à la fin, elle sort dehors, fait une blague sur le fait de garder son œil sur quelqu’un et se fait tirer une pierre dans l’orbite par une tondeuse à gazon à proximité. Le gag que Death’s Design ne fonctionne pas de la façon dont le public a été amené à croire est souvent très efficace, effrayant et / ou drôle dans les films de destination finale, mais dans ce cas, la mort ultime est une déception anticlimactique.

39. Splish Splash, j’ai été tué par un bain (la destination finale)

Après avoir évité de justesse la mort, l’une des victimes de La destination finale se retrouve dans une chambre d’hôpital sous une baignoire, mais le sol est trempé et la baignoire tombe, l’écrasant juste au moment où il pensait qu’il était sain et sauf. Dans le film le plus caricatural des films sur la destination finale, celui-ci est à peu près aussi satisfaisant – et aussi ho-hum – qu’une enclume tombant sur un coyote.

38. Pourquoi ne pouvons-nous pas être amis? (La destination finale)

Un raciste est traîné derrière un camion, alors qu’il est en feu, et le camion explose. Sa tête coupée et ardente est tirée dans le ciel et atterrit sur la pelouse. Cela aurait pu être efficace, que ce soit dans son ironie ou sa grotesque, si Death’s Design n’avait pas également inclus le jeu «Pourquoi ne pouvons-nous pas être amis» de War tout le temps. C’est ce qui transforme une scène de mort sur le nez mais satisfaisante en une mauvaise blague.

37. Mât de drapeau Killa (destination finale 3)

Après une longue scène allongée avec une victime tirée par le cou par un cheval effrayé, la mort change de cible et, soudainement et aléatoirement, effraye un autre cheval, ce qui fait casser un mât de drapeau et empaler quelqu’un d’autre. Il n’y a rien de mal à cette scène, mais elle est si soudaine, et le film avance si rapidement, qu’elle n’a tout simplement pas beaucoup d’impact. Sauf pour le poteau de volet, bien sûr.

36. La mort se lave les mains (destination finale)

Après l’explosion initiale de l’avion dans Destination finale, nous obtenons notre premier aperçu de «Death’s Design», dans lequel l’un des survivants prend une douche tandis que Death manipule l’environnement de la salle de bain pour le faire se pendre accidentellement. C’est une scène effrayante dans le vide, et dramatiquement, cela aide à garder les autres survivants dans le noir, car il y a une explication plausible de ce qui s’est passé. Mais après cinq séquelles, cela est devenu la mort la plus déconcertante de tous, car la mort efface en fait l’eau dans la salle de bain après, pour donner l’impression qu’il s’est suicidé au lieu de devenir la proie d’un accident. Pourquoi la mort irait-elle si loin pour couvrir ses traces? Qu’est-ce que la «mort» s’inquiète de se faire attraper?

35. Bombe au box-office (la destination finale)

Une autre scène potentiellement terrifiante minée par la maladresse maladroite de la destination finale. Les travaux de construction dans un centre commercial conduisent, de manière détournée, à une explosion massive dans une salle de cinéma, tuant tous ceux qui regardent le film. Quelle idée horrible, surtout quand on pense au nombre de personnes qui ont probablement vu cette scène dans une salle de cinéma. Mais synchroniser l’explosion à une explosion à l’écran, afin que les deux se synchronisent parfaitement, est si ridicule que vous ne pouvez même pas rire. Au lieu de cela, vous vous demandez simplement pourquoi la mort – elle-même, l’entité – a un tel sens de l’humour idiot.

34. When BBQ’s Blow (Final Destination 2)

Final Destination 2 avait un équilibre impressionnant d’humour macabre et de véritables peurs jusqu’au gag final, dans lequel un barbecue qui explose envoie un bras coupé dans l’assiette d’une personne hurlante. Ce n’est pas une mauvaise tuerie, surtout dans le vide, mais c’est beaucoup plus idiot que le film qui l’a précédé et joue un peu trop comme une routine Monty Python.

33. A Taste of Cherrypicker (Destination finale 3)

Si vous vous moquez de Death, ne le faites peut-être pas dans un film sur la destination finale. Cette mise à mort commence comme un faux feu d’artifice, avant que notre victime ne tombe en proie à un cherpicker inattendu. À ce stade de la série, l’ironie a déjà été faite à mort (ha!) Mais au moins la mort réelle est horrible et amusante.

32. Pas d’évasion (destination finale 2)

Après quelques fake-out bizarres avec une main dans une poubelle et un appartement qui explose, notre victime glisse et tombe sous l’escalier de secours. L’échelle tombe et lui arrache l’œil, dans un cliché bien dégoûtant. Il n’y a rien de mal à cette séquence, mais cela ne fait que préparer le terrain pour des tueries de plus en plus folles plus tard dans Final Destination 2. Elle est pratiquement conçue pour être améliorée plus tard.

31. Mec, où est ma tête? (Destination finale)

Un autre des meurtres les plus soudains de Death, dans lequel Seann William Scott se fait couper la tête de manière inattendue par des débris expulsés par un train à proximité. Pas le meurtre le plus grossier ou le plus intelligent, mais des points bonus pour avoir tué Scott sans cérémonie, qui était l’un des membres les plus célèbres de la distribution.

30. Votre assurance ne couvre pas les explosions (destination finale 2)

Oh bien, tout va bien et la mort va nous laisser seuls. Sauf que ce n’est jamais comme ça que ça marche. La mort est toujours à venir et, dans un contexte inattendu, elle tue un nouveau personnage et le seul protagoniste survivant de l’original. C’est une sortie satisfaisante, grande et dramatique de la franchise pour Ali Larter, et un rappel sévère que cette franchise n’est pas basée sur des personnages récurrents, elle est basée sur des morts inattendues.

29. Homme sur un fil de fer barbelé (destination finale 2)

Quelques secondes seulement après l’un des meilleurs meurtres de la série, l’un des meilleurs meurtres jetables, dans lequel la cigarette de la première victime déclenche une explosion qui envoie des fils de fer barbelés dans le corps de quelqu’un, le coupant en trois morceaux. Un effet visuel grossier, un bâillon soudain, une pièce satisfaisante du design de la mort.

28. Course pour votre vie (la destination finale)

Les massacres d’ouverture dans le film Final Destination sont tous assez pénibles, mais le schéma visuel brillant, les effets visuels 3D ringards et le ton fou de The Final Destination volent ce désastre autrement choquant de sa morbidité et effrayent.

27. Crevaisons d’acupuncture (destination finale 5)

Parfois, Death’s Design est inutilement compliqué. Dans cette scène de Final Destination 5, un gars subissant l’acupuncture tombe, enfonçant les aiguilles dans son corps. C’est viscéral comme l’enfer, mais la scène continue jusqu’à ce qu’une statue de Bouddha lui écrase la tête. Vous nous aviez comme «des aiguilles dans son corps», Destination finale 5. Vous nous aviez comme «des aiguilles dans son corps».

26. Un meilleur poids que jamais (destination finale 3)

Crier “Fuck Death!” est probablement un destin tentant même dans le monde réel, mais dans Destination finale 3, il ne fait que le demander. Il en va de même avec un jock dont la tête est écrasée par l’équipement d’haltérophilie à son gymnase. C’est une scène avec un sens de l’humour vicieux et un timing comique brutal, amplifié en transformant la salle de gym – un endroit où beaucoup d’entre nous vont tous les jours ou toutes les semaines – en un champ de mines.

25. Violence aux rayons X (la destination finale)

Pourtant, une autre destination finale se terminant où il semble que la mort ait donné un laissez-passer gratuit à nos héros, seulement pour se réunir à nouveau des mois plus tard afin de boucler ses extrémités. La destination finale se termine avec la version d’horreur de cette scène de Spider-Man 2 où le docteur Octopus jette une voiture sur Peter Parker à travers une fenêtre de café, sauf qu’il n’y a pas de super-héros pour sauver qui que ce soit. Au lieu de cela, l’écran devient noir et les victimes se transforment en rayons X. Ainsi, au lieu de regarder leurs viscères, nous voyons ce que la collision fait à leurs os et à leurs dents. C’est étonnamment efficace.

24. Un enfer d’un crochet (destination finale 5)

Dans Destination finale 5, nous apprenons que si vous tuez quelqu’un, il peut prendre votre place dans Death’s Design. Un de ces meurtres ne compte pas pour notre liste – car ce n’est qu’une personne qui tue une autre personne et la mort (apparemment) ne s’est pas salie les mains – mais dans cet accident grave sur le lieu de travail, il semble qu’une victime change accidentellement la sienne la mort de quelqu’un d’autre. Ils tombent le menton en premier sur un crochet. C’est tordu.

23. The Wrench Connection (Destination finale 5)

Nous n’avons jamais vu de casse-tête, de crevaisons et de décapitations sans fin, mais cette image d’une tête à moitié coupée, au milieu, est si distinctive qu’elle colle vraiment dans votre gorge. Ou, vous savez, votre crâne. Et cela vient juste après un autre kill impressionnant, donc c’est un bonus satisfaisant.

22. Déjà vu à nouveau (la destination finale)

L’un des meurtres les plus célèbres de la franchise est juste quelqu’un qui se fait frapper de manière inattendue par un bus (nous y reviendrons plus tard), donc refaire le même gag serait normalement une écriture assez paresseuse. Mais bien que le meurtre lui-même soit simplement fonctionnel, l’un des meilleurs gags de The Final Destination répète l’un des dessins de Death du film original tandis que la victime parle littéralement de déjà-vu. Et ALORS, comme quelques minutes plus tard, révélant que c’était juste une prémonition, et regardant cela se produire une deuxième fois. C’est déjà du déjà vu! Et pour une dose d’ironie supplémentaire, cette fois, ils sont tués par une ambulance!

21. Les spaghettis humains (la destination finale)

Beaucoup de gags 3D dans The Final Destination tombent, ironiquement, assez plats. Mais cette scène de mort incroyablement grotesque implique un gars frappé dans une clôture métallique si fort qu’il se transforme en un fabricant de spaghetti géant, laissant des morceaux rectangulaires bâclés de la victime sur le sol. Le kill lui-même est relativement standard. Le gore, d’autre part, est incroyablement inventif.

20. Une chose mortelle s’est produite dans le métro jusqu’au forum (destination finale 3)

Encore une autre finale de Destination finale dans laquelle tous les survivants sont tués, mais on ne peut nier que celui-ci – bien que pas particulièrement nouveau – est particulièrement viscéral et méchant. Une catastrophe de métro pleine de gens traînés à l’extérieur et dérapant le long des murs ferait grimacer n’importe qui.

19. L’oeil d’un laser Mars (destination finale 5)

Certaines des meilleures destinations finales tuent nos angoisses préexistantes des situations quotidiennes, ou du moins les légendes urbaines que nous avons entendues au sujet des pires scénarios. Dans ce segment, quelqu’un subit une chirurgie oculaire au laser, ce qui rendrait tout le monde assez vulnérable, mais Death’s Design intervient et suralimente le laser jusqu’à ce qu’il brûle un globe oculaire. La véritable fatalité vient de la chute d’une fenêtre par la suite, mais pour une fois, c’est le faux qui ressort le plus.

18. C’est le bus (destination finale)

Soyons honnêtes, la prémisse de la série Destination finale est un peu farfelue. Alors, comment prouvez-vous aux personnages que la mort s’en prend à eux? Vous faites mourir quelqu’un quand il l’explique. Se faire frapper par un bus peut être assez par cœur selon les normes bizarres de cette franchise, mais le sens de l’humour tordu et le placement narratif intelligent en font l’un des meilleurs et des plus meurtriers du film.

17. Un airbag à retenir (Destination finale 2)

Encore une fois, la mort a un mauvais sens de l’humour. Donc, juste au moment où vous pensez que vous vous êtes échappé de votre vie, et qu’un poteau n’a pas percé votre tête dans un accident de voiture, naturellement c’est quand votre airbag souffle soudainement et repousse votre tête dans le tuyau. C’est une mise à mort si soudaine, si grossière, si cruelle, vous ne pouvez pas vous empêcher de l’admirer.

16. Dead Pool (la destination finale)

L’une des meilleures tueries de The Final Destination ne fonctionne pas parce que c’est plausible mais parce que nous avons tous entendu des légendes urbaines à ce sujet. Un gars est aspiré dans le drain d’une piscine publique, et il semble qu’il pourrait se noyer, mais ensuite il est aspiré si fort que la pompe jette un geyser de sang et d’abats. C’est absolument absurde, mais en même temps, c’est exactement ce qui nous a toujours été dit, et cela le rend efficace.

15. Démontage brisé (Destination finale 5)

La mort va-t-elle tuer une gymnaste en la mettant sur un bord pendant sa routine? Non, la mort va demander à quelqu’un d’autre de marcher dans cette direction, distrayant la victime au milieu de sa descente. Il est peu probable que son corps soit fait de cure-dents, car elle s’effondre en un tas d’os croquant, mais en faisant un sport déjà dangereux graphiquement violent, cette conception cloue vraiment l’atterrissage.

14. Alors, qui est le prochain? (Destination finale)

Avant que Final Destination ne devienne une série, il semblait que l’histoire pourrait avoir une fin heureuse. Mais comme nous l’avons appris à la fin du film original, la mort ne s’arrête jamais, cela prend juste quelques mois de congé pour… «raisons», apparemment. Nous ne voyons pas les héros mourir à la fin de Destination finale, mais quelqu’un était sur le point d’être écrasé juste avant le générique, laissant le public à bout de souffle et, peut-être, dans un piqué de désespoir existentiel alors que nous réfléchissons à l’inévitable de la mort.

13. Fan de restauration rapide (destination finale 3)

Cette mise à mort est géniale parce que vous voyez un peu où elle va, un accident de voiture à effet domino au volant, mais la mort réelle est beaucoup plus bizarre et charnue que vous ne l’imaginez. Cette victime ne se contente pas de monter dans une cintreuse de garde-boue, elle monte dans une cintreuse de garde-boue où un moteur se déloge et le ventilateur lui coupe la tête. C’est horriblement horrible.

12. Un pont trop final (destination finale 5)

Un commentaire saillant sur l’effondrement des infrastructures américaines? Peut-être, ou peut-être qu’un pont en ruine est juste un endroit vraiment effrayant pour mourir. Les morts dans ce massacre d’ouverture sont impressionnantes et variées, mais bravo au gars qui a réussi à mourir en se faisant fondre. Il était déjà sur un pont qui s’effondrait, ce qui ne fait qu’ajouter une insulte grave à une blessure grave.

11. Cloué (Destination finale 3)

La conception de la mort est extrêmement élaborée cette fois-ci et implique une quincaillerie entière remplie d’armes de meurtre, y compris un chariot élévateur en fuite, des piquets en bois, un marteau et une tonne d’autres trucs que vous trouverez dans, eh bien, une quincaillerie. Un décès est évité mais une autre victime est frappée la tête la première dans un pistolet à clous, qui procède à la fabrication du fromage suisse de son crâne. La configuration ne s’est pas déroulée là où vous vous attendiez, et où elle s’est déroulée était mémorable et effrayante.

10. Cauchemars de cuisine réels (destination finale)

La mort voulait vraiment que ce professeur soit mort, et à ce stade de Destination finale, il ne se soucie plus de faire ressembler quoi que ce soit à un accident. Tout dans cette maison est là pour tuer la victime dans cette scène, au point que la mort elle-même devient non seulement une force de la nature mais, comme nous le confirmons tout au long de la franchise, un farceur cosmique.

9. Portrait d’une dame sur pneu (la destination finale)

Voici un renversement amusant des attentes. Par le quatrième film de la franchise, nous connaissons tous ce moment. C’est le moment où tout le monde échappe au massacre initial, après que quelqu’un a une vision. Mais alors que le massacre a lieu derrière eux, l’un des survivants est décapité à ce moment-là par un pneu volant que notre médium n’a jamais vu venir. Cela rend ce design différent d’un gag similaire dans Destination finale 2, dans lequel plusieurs des survivants potentiels sont morts à peu près comme ils auraient de toute façon dans le design original de Death (donc nous ne compterons cela que comme une entrée). Après une intro terne à The Final Destination, c’est un kill surprenant et efficace.

8. Nuit de vol (destination finale)

Avant que les films de destination finale ne s’installent dans une formule, le film original ne ressemblait à aucun autre film d’horreur. Structuré comme un slasher, certes, avec des tueries extrêmement élaborées, mais aussi un film d’horreur où la séquence d’horreur la plus grande et la plus folle se produit au début. L’incident incitatif de Destination finale est une explosion horriblement détaillée où les gens se font aspirer d’un avion et ont le visage fondu. C’est exceptionnellement épique pour un film d’horreur à budget modeste, et c’est toujours aussi effrayant.

7. Mémoires d’un bronzage combustible (destination finale 3)

L’une des destinations finales classiques tue. Cela fonctionne pour la même raison que la scène de la douche dans Psycho, car c’est une situation où la victime est déjà vulnérable avant le début du cauchemar. Cela fonctionne aussi parce que c’est l’extension naturelle d’une activité quotidienne, transformant quelque chose de frivole en quelque chose de mortel. Aussi parce que c’est juste dégoûtant.

6. Vous devez être si grand pour mourir (destination finale 3)

Il est difficile de créer des massacres élaborés pour ouvrir un film sur la destination finale, car chacun doit être grand, inventif, sanglant et distinctif. La catastrophe des montagnes russes dans Final Destination 3 est l’une des meilleures, car elle transforme un trajet qui simule la peur en un véritable spectacle d’horreur. De plus, les pistes tordues, l’élan et l’élévation donnent aux cinéastes de multiples façons de tourner l’action sanglante, ce qui en fait un frisson à regarder.

5. Qui a rapidement dégénéré (la destination finale)

Il est frustrant que cette mise à mort particulière soit complètement évitée par une vision psychique, mais l’explosion de la construction dans The Final Destination mène directement à une séquence où un escalator est endommagé et se transforme en un hachoir à viande humain géant. C’est un parfait exemple de logique cauchemardesque, une interprétation littérale de chaque légende urbaine que vous avez jamais entendue parler de quelqu’un coincé son lacet. Et contrairement aux autres victimes de The Final Destination, il ne semble pas être joué pour rire. Il se sent pratiquement apocalyptique.

4. Ascenseur à la potence (destination finale 2)

Qui parmi nous n’a pas pensé, aussi brièvement soit-il, à quel point ce serait bizarre de piéger un appendice dans un ascenseur en mouvement? Final Destination 2 est l’exemple cinématographique ultime de ce cauchemar de tous les jours, rendu d’autant plus inquiétant par les visages choqués de tous les spectateurs qui tentent désespérément d’arrêter une mort impensable, le sentiment de panique grandissant sur leurs visages tout le temps.

3. Oh, le volet, le volet (destination finale 2)

La destination finale 2 n’a pas reculé. Après une séquence prolongée et essoufflée dans laquelle un enfant chez le dentiste meurt presque dans son fauteuil – comme si le dentiste n’était pas déjà assez effrayant – l’enfant sort du bâtiment et est brutalement éclaboussé par une gigantesque vitre. Ce n’est pas un gag de dessin animé. Vous pouvez voir les viscères écraser à la caméra. C’est l’exemple ultime de la conception de la mort qui est plus excitante et horrible que ce à quoi nous nous attendions, d’autant plus choquant que ce film d’horreur vient de tuer un enfant à un moment où cela choquait encore dans un film d’horreur.

2. Autoroute en direct? Non, meurs dur! (Destination finale 2)

Le massacre de l’autoroute au début de Final Destination 2 est un chef-d’œuvre de la brutalité cinématographique, une installation complexe avec une distribution d’ensemble complète et une série de dominos élaborés qui s’intensifient jusqu’à ce que tout le monde soit pulvérisé sur l’autoroute. C’est le pire et pourtant le plus incroyable accident de la circulation de l’histoire du cinéma. Et seule une séquence incroyablement intelligente a réussi, sans doute, à dépasser ce sommet de la franchise …

1. Le vol 180 fait un 360 (destination finale 5)

Il est difficile pour les franchises de films d’horreur de vous surprendre après cinq films, mais la fin de Final Destination 5 était un cri. À ce stade, nous savions que la dernière scène d’un film sur la destination finale, où tous les survivants comptent leurs bénédictions, conduit inévitablement à un dernier massacre. Mais la grande torsion, que le dernier massacre dans Final Destination 5 était le PREMIER massacre dans la destination finale d’origine, est diaboliquement intelligent. Non seulement il ferme la boucle de la franchise, mais il donne au public l’occasion de découvrir le genre de préfiguration habituellement réservé exclusivement aux personnages des films de destination finale. Ajoutez une dernière révélation macabre, que l’autre survivant vivait de toute façon du temps emprunté (qu’il découvre juste avant que l’épave d’avion ne tombe sur lui), et vous avez un enfer d’une finale à la franchise. Jusqu’à présent, au moins…