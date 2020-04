Tous les épisodes de Rise Coronavirus seront produits entièrement à domicile – / Film

La télévision au temps des coronavirus va commencer à avoir un aspect radicalement différent. Alors que de nombreuses productions télévisuelles et cinématographiques à travers le monde ont cessé d’être prudentes face à la pandémie de propagation du coronavirus (COVID-19), certaines émissions ont avancé. La plupart de ces productions en cours sont des spectacles animés, la plupart des parties mobiles des séries animées (doublage, animation, etc.) permettant au personnel et aux acteurs de terminer leur travail virtuellement.

Mais la télévision et les films en direct sont une histoire différente, les acteurs et l’équipe ne pouvant tourner que de près pendant de longues périodes. Cependant, le drame CBS Tous se lèvent est en train de trouver un moyen de contourner cela, avec un épisode pratiquement produit qui sera entièrement tourné depuis chez lui. L’épisode portera, à juste titre, sur le coronavirus.

Deadline rapporte que le drame juridique CBS All Rise, produit par Warner Bros.TV et CBS TV Studios, revient à la production avec un épisode qui est en train d’être écrit et filmé intensivement sur FaceTime, Zoom et d’autres technologies virtuelles. L’épisode sera influencé par la pandémie de coronavirus en cours et se concentrera sur les effets de l’éloignement social sur le système de justice pénale, ainsi que sur la vie personnelle des personnages.

L’épisode est actuellement écrit et sera tourné par les acteurs et l’équipe sur FaceTime, Zoom, WebEx et les médias sociaux et la technologie en ligne disponibles. Des images virtuelles seront tournées dans chacune des maisons des habitués de la série, les producteurs prévoyant d’utiliser des effets visuels pour créer les arrière-plans. Un directeur de la photographie opérant en solo depuis un véhicule capturera également des images extérieures des rues et des quartiers vides de Los Angeles au milieu de la pandémie de coronavirus. Le producteur exécutif Michael Robin dirigera l’épisode.

“C’est une chance unique pour notre famille All Rise de se regrouper – dans nos différentes maisons, même dans les villes – pour raconter une histoire sur la résilience, la justice et le pouvoir de la communauté”, a déclaré le producteur exécutif Greg Spottiswood.

Voici le synopsis de l’épisode:

Dans l’épisode, après avoir débattu du bien-fondé de poursuivre leur travail pendant cette période, le juge Benner (Marg Helgenberger) autorise Lola à présider un procès virtuel impliquant un différend entre frères et une voiture volée. Emily (Jessica Camacho) représente l’accusé, un graffeur, et Mark (Wilson Bethel) engage des poursuites pour le bureau de la D.A., marquant la première fois qu’il essaie une affaire devant le «tribunal» de Lola. De plus, Mark et Quinn (Lindsey Gort) continuent d’explorer leur relation amoureuse (et sexuelle) lorsqu’ils sont mis en quarantaine dans des maisons séparées; Le juge Benner supervise le tribunal de loin et peine à apprendre à cuisiner; et Sara (Lindsay Mendez) doit équilibrer son travail de jour avec une nouvelle bousculade en tant que chauffeur-livreur de nourriture. La relation de Luke (J. Alex Brinson) et d’Emily est taxée par la séparation, et le germaphobe et le type A Sherri (Ruthie Ann Miles) luttent avec le nouvel (dés) ordre mondial.

C’est certainement une façon opportune et révolutionnaire de filmer une émission de télévision, en particulier une série télévisée en réseau. Alors que les films Screenlife sont une tendance émergente – les films qui sont tournés ou montrés exclusivement sur des écrans mobiles ou informatiques comme Searching et Unfriended – ils sont principalement réalisés comme un gadget et non par souci de santé publique. Mais All Rise exploite intelligemment un sujet d’actualité en respectant strictement et en soulignant les règles de distanciation sociale. Ce n’est que la dernière production majeure à avoir publié de nouveaux documents pendant la pandémie de coronavirus, après le film d’animation Frozen Olaf de Disney, mais c’est celui qui a le plus de répercussions sur le fonctionnement du paysage télévisuel au cours des prochains mois.

Articles sympas du Web: