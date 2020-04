Tous les films d’animation originaux de Netflix sortis jusqu’à présent

Netflix a fait une percée massive dans les films d’animation au cours des dernières années et certains des avantages de ces efforts peuvent être trouvés dès maintenant. Voici un aperçu de chaque film d’animation Netflix Original sorti jusqu’à présent.

Il y a ici quelques omissions notables. Par exemple, Big Fish & Begonia est un original Netflix au Japon et en Amérique latine. Kung Fu Panda 3 a été distribué par Netflix au Japon.

Sans plus tarder, voici tous les films d’animation Netflix Original sortis jusqu’à présent:

Remarque: cela est répertorié dans l’ordre décroissant de la date de sortie.

Les Willoughbys

Réalisateur: Kris Pearn et Cory Evans

Durée: 90 min

Classement IMDb: 6.7 / 10

Sorti sur Netflix: 22 avril 2020

Ce film d’aventure en famille qui voit de jeunes frères et sœurs faire équipe pour envoyer leurs parents en vacances et laisser libre cours à la maison.

Parmi les voix impressionnantes de The Willoughbys, on compte Will Forte, Martin Short, Alessia Cara, Jane Krakowski et Ricky Gervais.

Willy et les gardiens du lac: Contes de l’aventure hivernale au bord du lac

Réalisateur: Zsolt Pálfi

Durée: 70 min

Classement IMDb: 6.7 / 10

Sorti sur Netflix: 27 mars 2020

Remarque: Uniquement un original Netflix en dehors de la Hongrie

Ce film est arrivé sur Netflix en très peu de fanfare avec seulement 61 critiques ayant été soumises sur IMDb.

Le film hongrois parle d’un petit héros qui fait équipe avec ses amis pour combattre une menace pour le lac.

Un film de Shaun le mouton: Farmageddon

Réalisateur: Will Becher, Richard Phelan

Durée: 86 min

Classement IMDb: 6,9 / 10

Sorti sur Netflix: 14 février 2020

Remarque: Uniquement un original Netflix aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine

Shaun the Sheep est un personnage dérivé populaire du monde de Wallace et Grommit.

Ceci est le deuxième film complet de Shaun the Sheep et a été distribué par Netflix mais a obtenu une sortie théâtrale limitée.

L’aventure voit un crash extraterrestre se poser près de Mossy Bottom Farm et descendre à Shaun pour aider et trouver un chemin de retour pour le visiteur.

J’ai perdu mon corps

Réalisateur: Jérémy Clapin

Durée: 81 min

Classement IMDb: 7.6 / 10

Sorti sur Netflix: 29 novembre 2020

Remarque: Uniquement un original Netflix hors de France et de Turquie

Outre Klaus, I Lost My Body est le seul autre long métrage d’animation Netflix Original à recevoir une nomination aux Oscars.

La production française parle d’un jeune homme amoureux et d’une main coupée essayant de traverser la ville et de trouver son propriétaire.

Il a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et le public a également adoré ce titre. Si vous êtes d’humeur pour un titre d’animation adulte, c’est celui à regarder.

Klaus

Réalisateur: Sergio Pablos, Carlos Martínez López

Durée: 96 min

Classement IMDb: 8.2 / 10

Sorti sur Netflix: 15 novembre 2019

Le premier long métrage d’animation de Netflix pour Noël n’est pas seulement l’un des meilleurs films d’animation Netflix, mais peut-être l’un des meilleurs films de Noël jamais produits.

Le film sain parle d’un facteur qui est relocalisé dans un endroit éloigné et doit remplir son quota de messages pour rentrer chez lui. Il trouve de l’aide via un artisan talentueux.

C’est l’un des premiers titres animés pour Netflix à être nominé pour un Oscar et sera probablement une tradition annuelle pour des millions de personnes.

Parmi les voix exprimées pour le dub anglais, citons Jason Schwartzman, J. K. Simmons, Rashida Jones et Will Sasso.

Noël d’Angela

Réalisateur: Damien O’Connor

Durée: 30 min

Date de sortie: 30 novembre 2018

Classement IMDb: 7.0 / 10

Remarque: Uniquement un original Netflix aux États-Unis, en Suède et au Japon

Bien que Klaus ait été le premier long métrage de Noël pour Netflix, Angela’s Christmas a été le premier spécial animé pour Netflix.

La production irlandaise est arrivée juste à temps pour Noël et il s’agit d’une jeune fille qui part à l’aventure pour sauver bébé Jésus pour lui donner une nouvelle maison.

Gnome seul

Réalisateur: Peter Lepeniotis

Durée: 85 min

Date de sortie: 19 octobre 2018

Classement IMDb: 5.6 / 10

Gnome Alone est une production canadienne initialement sortie en 2017. Ce n’est qu’en octobre 2018 que Netflix a réussi à récupérer la licence.

Le film pour enfants parle d’une jeune fille qui fait équipe avec des nains de jardin pour empêcher le monde d’être envahi par des extraterrestres.

Parmi la grande programmation de voix de Gnome Alone, on retrouve Becky G, Josh Peck, Olivia Holt, George Lopez, Patrick Stump et David Koechner.

Prochaine génération

Réalisateur: Kevin R. Adams, Joe Ksander

Durée: 106 min

Date de sortie: 7 septembre 2018

Classement IMDb: 6.6 / 10

Cette aventure animée en 3D voit une amitié improbable entre une fille et un robot top secret.

Un fait notable à propos de Next Gen est que c’est l’une des rares fonctionnalités animées créées uniquement dans Blender.

Parmi les acteurs de Next Gen, John Krasinski, Charlyne Yi, Jason Sudeikis, Michael Peña, David Cross et Constance Wu.

Croc blanc

Réalisateur: Alexandre Espigares

Durée: 85 min

Date de sortie: 6 juillet 2018

Classement IMDb: 7.0 / 10

Remarque: Uniquement un Netflix Original hors de France

Basé sur le hit animé qui porte le même nom avant lui, cette mise à jour française a publié de bonnes critiques qui l’ont loué pour ses visuels mis à jour tout en racontant le conte intemporel.

Il s’agit d’un jeune loup qui travaille sous trois types de maîtres très différents.

Bien que l’animation 3D utilisée ne soit pas la plus sophistiquée, elle fait parfaitement l’affaire.

Le petit Prince

Réalisateur: Mark Osborne

Durée: 108 min

Date de sortie: 5 août 2016

Classement IMDb: 7.7 / 10

L’un des premiers films d’animation Netflix Original (et peut-être toujours le meilleur à ce jour) est Le Petit Prince.

L’excellente adaptation de la nouvelle de 1943 est toujours le seul film à avoir été réalisé jusqu’à présent et établit une barre presque impossible pour l’avenir.

Le film est porté par Netflix mais malgré cela, il a obtenu une sortie en salles et est distribué par Paramount Pictures.

Parmi les acteurs de la voix stellaire pour Le Petit Prince, on retrouve Rachel McAdams, Jeff Bridges, James Franco, Benicio Del Toro, Ricky Gervais, Paul Rudd, Paul Giamatti et Marion Cotillard.