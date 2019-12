Tous les films de Noël noir classés, du pire au meilleur | Screen Rant

L'histoire de Noël noir a été racontée dans trois films d'horreur différents et sans rapport, et voici comment ils se mesurent, de 1974 à 2019. Un précurseur du genre slasher qui dominerait les années 1980 et une partie des années 1990, Noël noir joue de vieilles légendes urbaines au sujet de quelqu'un qui reçoit des appels téléphoniques effrayants d'un intrus à l'intérieur de sa propre maison. Cette configuration a également été utilisée par les années 1979 Quand un étranger appelle, un film souvent comparé à Noël noir.

Noël noir, réalisé par Bob Clark, établirait de nombreux tropes de films slasher qui seraient utilisés à bon escient par Halloween, Vendredi 13, et plus. Noël noir même directement inspiré Halloween, grâce à une conversation entre Clark et John Carpenter. Il fut un temps où Noël noir souvent négligé, mais grâce à l'essor d'Internet et des échanges mondiaux d'informations, de plus en plus de fans d'horreur se sont tournés vers les nombreux délices du film qui possède le slogan classique "si ce film ne fait pas ramper votre peau , c'est trop serré. "

Noël noir n'a jamais reçu de suite, mais elle a été refaite, mais de manière lâche, deux fois. Le premier remake est venu en 2006, réalisé par Les X-Files vétérinaire Glen Morgan. Le second est maintenant en salles, réalisé par Sophia Takal, et arborant un message ouvertement féministe. Sans autre platelage des salles, voici tout Noël noir films, classés du pire au meilleur.

Avec l'échec critique et commercial de Noël noir 2019 frais dans l'esprit des fans, beaucoup pourraient être surpris de ne pas le voir au dernier rang. Ces gens ont probablement juste oublié à quel point Noël noir 2006 s'est avéré. Alors qu'un grand jeune casting de sœurs de sororité (Katie Cassidy, Michelle Trachtenberg, Mary Elizabeth Winstead et Lacey Chabert) fait de son mieux pour rendre les choses observables, ce premier remake supprime l'élément tueur de mystère et le remplace par un ridiculement sur l'histoire d'origine. pour "Billy", le faisant fabriquer des biscuits avec la chair de sa mère. Il y a beaucoup de gore, mais c'est à peu près tout ce que le film a à offrir, et c'est à juste titre disparu dans l'obscurité.

Par rapport à la version 2006, Noël noir 2019 est un peu mieux, mais pas beaucoup. Imogen Poots vole la vedette en tant que personnage principal Riley, une victime d'agression sexuelle qui finit par mener l'accusation contre un culte du meurtre de fraternité. Le premier acte du film, mettant en scène un formidable assassinat public du violeur de Riley, est prometteur, mais des éléments surnaturels inutiles et alambiqués dérogent à l'histoire et rendent difficiles ses arguments initialement opportuns et réalistes contre la misogynie et le sexisme au milieu de la le chaos.

Comme si ce classement pouvait se terminer autrement. Noël noir, la recette originale, est un classique pour une raison, et mérite tous les éloges qu'elle reçoit des passionnés d'horreur. Il est plein de suspense, bien jeté, et équilibre ce qui rend ses attaques violentes et bouleversantes sans être une fête gore sans cervelle. Noël noir n'est probablement pas aussi bon que Halloween, mais c'est proche, et c'est toujours une montre digne, surtout pour ceux qui recherchent une alternative au tarif habituel des films de Noël.

