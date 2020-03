Nouveau à Hulu en avril 2020: tous les films et émissions à venir

Avec de nombreux publics à la recherche de moyens de se divertir chez eux au milieu des craintes du coronavirus, Hulu a présenté la liste complète des titres de films et de séries qui devrait faire ses débuts en avril, y compris les quatre comédies sombres sud-coréennes primées aux Oscars Parasite. Le mois prochain verra également le début de la dernière saison de la Josh Hutcherson dirigée Future Man, ainsi que les premières de Dans le noir: Pooka vit, Ce que nous faisons dans l’ombre«La deuxième saison et la quatrième saison de Chris Rock avec Fargo.

La liste complète des titres à venir et à venir est la suivante:

Disponible le 1er avril

Kabukicho Sherlock: Terminer la saison 1 (DUBBED) (Funimation)

60 jours dans: Narcoland: Terminer la saison 1 (A&E)

Fiancé de 90 jours: toujours heureux?: Terminer la saison 4 (TLC)

Seul: Terminer la saison 6 (histoire)

Briser Amish: Complete Seasons 2 & 3 (TLC)

Amène le!: Terminer la saison 5 (à vie)

Haché: Terminer la saison 36 (Food Network)

Cuisine coupe-gorge: Terminez la saison 12 (Food Network)

Mamans de danse: Saisons complètes 2 et 6 (à vie)

Diners, drive-in et plongées: Saisons complètes 27 – 29 (Food Network)

Dr. Pimple Popper: Terminer la saison 3 (TLC)

Vite et fort: Terminer la saison 13 (découverte)

Fixer Upper (Comment nous sommes arrivés ici: Retour sur Fixer Upper): Spécial (HGTV)

Forgé dans le feu: Terminer la saison 6 (histoire)

Familles de médaille d’or: Terminer la saison 1 (à vie)

Potentiel caché: Terminer la saison 1 (HGTV)

Chasseurs de maisons: Terminer la saison 120 (HGTV)

Les enfants derrière les barreaux: la vie ou la libération conditionnelle: Terminer la saison 1 (A&E)

Petites femmes: Atlanta: Terminer la saison 5 (à vie)

Petites femmes: LA: Saisons complètes 7 et 8 (à vie)

Aimez-le ou listez-le: Terminer la saison 14 (HGTV)

Marié à première vue: Terminer la saison 9 (FYI)

Épouser des millions: Terminer la saison 1 (à vie)

Frères de la propriété: Saisons complètes 10 et 11 (HGTV)

Pris à la naissance: Terminer la saison 1 (TLC)

La famille Chantel: Terminer la saison 1 (TLC)

La nourriture qui a construit l’Amérique: Terminer la saison 1 (histoire)

La cuisine: Complete Seasons 16 – 18 (Food Network)

Jusqu’à ce que la mort nous sépare: Terminer la saison 1 (ID)

TRANsitionner: Terminer la saison 1 (FYI)

The Ant Bully (2006)

Bangkok Dangerous (2008)

joue la comme Beckham (2003)

Selles flamboyantes (1974)

Le livre d’eli (2010)

The Boost (1988)

Til Chumscrubber (2005)

Journal d’un tueur à gages (1991)

Horton du Dr Seuss entend un qui (2008)

Le Dr T. et les femmes (2000)

L’Éternel (1998)

Oiseaux libres (2013)

The Full Monty (1997)

Plaisir à Acapulco (1963)

Gator (1976)

Deviens intelligent (2008)

Dieux et monstres (1998)

Parc Gorki (1983)

Hud (1963)

Kill Bill: Volume 1 (2003)

Kill Bill: Volume 2 (2004)

La Ligue des Gentlemen Extraordinaires (2003)

Laisse moi entrer (2010)

Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Le mexicain (2001)

Misère (1990)

Moll Flanders (1996)

Cabine téléphonique (2003)

Repentir (2014)

Affaire risquée (1983)

Romancer la pierre (1984)

Le joyau du Nil (1985)

L’expéditeur (1982)

Shirley Valentine (1989)

Homme araignée (2002)

Pris au piège: l’histoire d’Alex Cooper (2019)

Victoria Gotti: la fille de mon père (2019)

Qui a laissé les chiens sortir (2019)

Les X-Files: je veux y croire (2008)

Zombieland (2009)

Disponible le 3 avril

Future Man: Saison finale complète (saison 3) (Hulu)

Votre joli visage va en enfer: Terminer la saison 4 (natation adulte)

Sirène: Saison 3 Premiere (Freeform)

Disponible le 6 avril

Héros trop prudent: Terminer la saison 1 (DUBBED) (Funimation)

Disponible le 7 avril

No Guns Life: Terminer la saison 1 (DUBBED) (Funimation)

Disponible le 8 avril

Parasite (2019)

Disponible le 9 avril

Qui veut gagner des millions?: Première série (ABC)

Kono Oto Tomare!: Sons de la vie: Terminer la saison 2a (DUBBED) (Funimation)

Little Joe (2019)

Disponible le 10 avril

Véritables femmes au foyer de Potomac: Terminer la saison 4 (Bravo)

Disponible le 12 avril

Mon amitié avec mon petit poney est magique: Terminer la saison 9B (Discovery Family)

My Little Pony: L’amitié est magique en Español: Terminez la saison 9B (Discovery Family)

Disponible le 14 avril

Le baccalauréat: écoutez votre cœur: Première série (ABC)

Le boulanger et la beauté: Première série (ABC)

Songland: Premiere saison 2 (NBC)

Voûte (2019)

Déverrouillé (2017)

Disponible le 15 avril

Mme America: Première série (FX sur Hulu)

The Masked Singer: Sing-Along Spectacular: Spécial (Fox)

Un enseignant (2013)

Le Messager (2009)

Disponible le 16 avril

Ce que nous faisons dans l’ombre: Premiere saison 2 (FX)

Harry Benson: tirer d’abord (2016)

Disponible le 20 avril

Fargo: Premiere saison 4 (FX)

Activité paranormale 3 (2011)

Une sorte de meurtre (2016)

Disponible le 22 avril

Spécial-7: Terminer la saison 1 (DUBBED) (Funimation)

Disponible le 23 avril

Cunningham(2019)

Disponible le 24 avril

Abominable (2019)

Disponible le 29 avril

Footloose(2011)

Disponible le 30 avril

2020 Billboard Music Awards: Spécial (NBC)

* Les éléments suivants sont disponibles avec l’add-on premium STARZ:

L’accusé (1988) (4/1)

Cadillac Man (1990) (4/1)

Diana (2013) (4/1)

Mec ou est ma voiture? (2000) (4/1)

Trouver Steve McQueen (2019) (4/1)

Les oubliés (2004) (4/1)

Ma chère amoureuse (1981) (4/1)

Le retour de Nanny McPhee (2010) (4/1)

Nutty Professor II: The Klumps (2000) (4/1)

The Nutty Professor (1996) (4/1)

Péché originel (2001) (4/1)

Activité paranormale (2009) (4/1)

Afficher l’heure (2002) (4/1)

Arracher (2000) (4/1)

Homme araignée (2002) (4/1)

Spider-Man 2 (2004) (4/1)

Superstar (1999) (4/1)

Surf’s Up (2007) (4/1)

Undercover Brother (2002) (4/1)

Jeux de guerre (1983) (4/1)

Zombieland: Double Tap (2019) (4/3)

Le comédien (2017) (4/4)

Homme irrationnel (2015) (4/4)

Dame dans le van (2015) (4/4)

Où est mon Roy Cohn? (2019) (4/6)

État du jardin (2004) (4/10)

Hellboy (2004) (4/10)

Napoleon Dynamite (2004) (4/10)

Nuit au Musée II: Bataille du Smithsonian (2009) (4/10)

Loyer dû (2020) (4/10)

Le Sandlot 2 (2005) (4/10)

Le Sandlot (1993) (4/10)

Gens drole (2009) (4/16)

Vainqueur (2019) (4/17)

L’animal (2001) (4/17)

Bachelor Party (1984) (4/17)

Bulworth (1998) (4/17)

Butch Cassidy et le Sundance Kid (1969) (4/17)

Premier dimanche (2008) (4/17)

La connexion française (1971) (4/17)

La hantise (1999) (4/17)

Ithaca (2015) (4/17)

Sens et sensibilité (1995) (4/17)

Petits soldats (1998) (4/17)

Énorme menteur (2002) (4/18)

Menteur plus gros et plus gros (2017) (4/18)

Génération Columbine (2019) (4/20)

Beethoven (1992) (4/24)

Beauté toxique (2019) (4/27)

Le plus brave (2019) (29/04)

* Les éléments suivants sont disponibles avec l’add-on premium HBO:

Courir: Première série (4/12)

Peu sûr: Saison 4 Premiere (4/12)

Nuit de trop d’étoiles: Spécial (4/18)

Nous sommes ici: Première série (4/23)

Je sais que c’est vrai: Première série limitée (4/27)

* Les éléments suivants sont disponibles avec le module complémentaire SHOWTIME premium:

Tollé: Première série documentaire (4/3)

Penny Dreadful: City of Angels: Première série (4/26)

** Voici ce qui quitte Hulu en avril:

30 avril

Le mariage de mon meilleur ami (1997)

Buffle américain (1996)

Cendrillon (1960)

Les filles! Les filles! Les filles! (1962)

Porte dorée (1994)

The Bellboy (1960)

The Patsy (1964)

Le locataire (1976)

Inoubliable (1996)

Buffalo 66 (1998)

Capitaine Kronos: Vampire Hunter (1974)

Toujours Smokin ‘ (1983)

Earth Girls Are Easy (1988)

Jour du jugement dernier (1999)

Seigneur de la guerre (2005)

Film sale de National Lampoon (2011)

Dorm Daze 2 de National Lampoon: College @ Sea (2006)

Southie (1999)

Le baroud d’honneur (2013)

Le dernier guerrier (2000)

L’homme qui pourrait tromper la mort (1959)

L’espion d’à côté (2010)

28 jours plus tard (2003)

Robin des Bois (1991)

Dis n’importe quoi (1989)

Bridget Jones: The Edge Of Reason (2004)

Le bébé de Bridget Jones (2016)

Journal de Bridget Jones (2001)

Pour les filles colorées (2010)

John Q (2002)

Vacances de Noël du National Lampoon (1989)

Vacances européennes du National Lampoon (1985)

Vacances National Lampoon (1983)

Vacances à Vegas (1997)

Madagascar: Escape 2 Africa (2008)