Tous les jeux gratuits Xbox One et Xbox 360 disponibles en mai – .

Microsoft a annoncé la sortie gratuite des jeux Xbox One et Xbox 360 en avril.

Les abonnés Xbox Live Gold peuvent récupérer V-Rally 4 et Warhammer 40,000 Inquisitor sur Xbox One.

Vous pouvez économiser environ 120 $ en achetant les quatre jeux Xbox pendant qu’ils sont en vente gratuitement.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Microsoft a annoncé la liste des jeux gratuits Xbox One et Xbox 360 qu’il offrira mardi en mai. Le point culminant des jeux Xbox avec la gamme Gold ce mois-ci est V-Rally 4, qui est un jeu de course hors route sorti en septembre 2018, mais Overlord II mérite également d’être ajouté à votre collection. Comme toujours, pour ajouter les jeux répertoriés ci-dessous à votre bibliothèque, vous aurez besoin d’un abonnement Xbox Live Gold actif.

Voici les détails de la disponibilité de tous les jeux Xbox One et Xbox 360 avec Gold pour mai:

V-Rally 4 (59,99 $ ERP): Disponible du 1er au 31 mai sur Xbox One

Le légendaire jeu de course hors route revient! Vivez une expérience extrême tout en devenant expert dans une simulation exigeante. Relevez les défis des rallyes, des rallycross, des dérives, des buggys et des montées, et partez pour un voyage spectaculaire à travers tous les continents.

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr (39,99 $ ERP): Disponible du 16 mai au 15 juin sur Xbox One

Vous êtes un Inquisiteur, l’agent le plus puissant de l’Imperium. Dans cet Action-RPG développé par les créateurs de The Incredible Adventures of Van Helsing, explorez de près la forteresse-monastère, Martyr, et purgez-la du Chaos qui se cache derrière ses murs.

Sensible World of Soccer (9,99 $ ERP): Disponible du 1er au 15 mai sur Xbox One et Xbox 360

Sensible World of Soccer est le jeu de football classique des années 90 qui renaît avec des graphismes améliorés! Affrontez vos amis en ligne maintenant dans ce fantastique jeu de ramassage et de football. Jouez à un jeu rapide ou gérez votre équipe sur une saison complète avec un éditeur de tactiques entièrement immersif.

Overlord II (9,99 $ ERP): Disponible du 16 au 31 mai sur Xbox One et Xbox 360

Overlord II, suite du succès culte acclamé par la critique, voit le retour des Minions chaotiques et de leur nouveau Dark Master. Plus grand, plus méchant et plus magnifiquement destructeur, Overlord II a un empire glorieux à briser, un énorme Netherworld à faire revivre, un monture Minion à mobiliser, un trio de maîtresses à courtiser, des machines de guerre à écraser l’opposition et beaucoup de créatures mignonnes à, euh… assassiner (et une mini-carte).

Vous économiserez plus de 119 $ si vous choisissez les quatre jeux et pouvez ajouter jusqu’à 3770 points à votre score de joueur. En outre, gardez à l’esprit que chacun des titres Xbox 360 est rétrocompatible avec la Xbox One, donc même si vous n’avez pas de Xbox 360 sous la main, vous pouvez toujours télécharger les quatre jeux répertoriés ci-dessus. Et comme toujours, certains des jeux gratuits du mois dernier sont toujours disponibles si vous vous dépêchez, alors assurez-vous de les télécharger avant qu’ils ne redeviennent payants.

Source de l’image: Microsoft

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.