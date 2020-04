Tous les jeux PlayStation 4 gratuits que vous pouvez télécharger en mai – .

Sony a annoncé les jeux gratuits PlayStation 4 qu’il offrira en mai.

Les abonnés PlayStation Plus pourront télécharger gratuitement Cities: Skylines et Farming Simulator 19 du 5 mai au 1er juin.

Les deux jeux coûtent normalement 40 $ chacun sur le PlayStation Store.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Nous attendons toujours avec impatience des nouvelles de Sony sur la PlayStation 5, mais en attendant, nous prendrons ce que nous pouvons obtenir. Aujourd’hui, ce que nous pouvons obtenir, ce sont des jeux gratuits, car Sony a dévoilé le prochain duo de titres qui sera gratuit pour les abonnés PlayStation Plus à partir du 5 mai. En premier est Cities: Skylines, un jeu qui vous permet de construire et d’entretenir d’énormes villes et de les condamner à des catastrophes naturelles lorsque vous vous ennuyez avec la planification.

Si vous préférez échapper à la ville et vous rendre à la campagne, vous voudrez prendre l’autre titre gratuit, Farming Simulator 19. Comme son nom l’indique, ce simulateur vous met dans la peau d’un agriculteur moderne et vous fait la récolte, s’occupe des animaux et roule dans plus de 300 véhicules et machines. Vous pouvez partager votre jeu de ferme en ligne avec d’autres joueurs et télécharger des mods créés par la communauté.

Si vous appréciez l’un des jeux (ou les deux, d’ailleurs) et que vous en voulez plus, Cities: Skylines et Farming Simulator 19 ont de nombreux contenus téléchargeables que vous pouvez acheter sur le PlayStation Store une fois que vous avez purgé le jeu de base. sec. Vous devrez payer pour cela, mais au moins vous avez obtenu le jeu gratuitement.

Voici la gamme complète de jeux PlayStation 4 gratuits disponibles pour les abonnés PS Plus en mai:

Villes: horizons (ERP 39,99 $): Disponible du 5 mai au 1er juin

Cities: Skylines est une version moderne de la simulation de ville classique. Le jeu introduit de nouveaux éléments de jeu pour réaliser le frisson et les difficultés de créer et de maintenir une vraie ville tout en développant certains tropes bien établis de l’expérience de construction de la ville.

Farming Simulator 19 (ERP 39,99 $): Disponible du 5 mai au 1er juin

La simulation agricole ultime revient avec une refonte complète des graphismes et l’expérience agricole la plus complète de tous les temps! Devenez un agriculteur moderne et développez votre ferme dans deux grands environnements américains et européens, remplis de nouvelles activités agricoles passionnantes, de cultures à récolter et d’animaux à entretenir.

Les deux jeux énumérés ci-dessus seront téléchargeables gratuitement à partir du mardi 5 mai. Comme toujours, vous devrez avoir un abonnement actif à PlayStation Plus pour les télécharger gratuitement. Vous devrez également continuer à payer ou redémarrer votre abonnement afin de les conserver, même si vous les avez téléchargés gratuitement. Et n’oubliez pas – tous les jeux gratuits d’avril sont toujours disponibles jusqu’à l’arrivée de la nouvelle collection de jeux instantanés la semaine prochaine.

Source de l’image: Paradox Interactive

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.