Tous les jeux PS4 et Xbox One gratuits que vous pouvez obtenir en avril – .

Sony et Microsoft ont annoncé la sortie gratuite des jeux PS4 et Xbox One en avril.

Les abonnés PlayStation Plus peuvent mettre la main sur Uncharted 4: A Thief’s End et Dirt Rally 2.0.

Les abonnés Xbox Live Gold se voient offrir Project Cars 2 et le pack Knights of Pen and Paper sur Xbox One, ainsi que Fable Anniversary et Toybox Turbos sur Xbox 360.

Les sélections de jeux gratuits pour les abonnés PlayStation Plus et Xbox Live Gold varient en qualité d’un mois à l’autre, mais maintenant que nous sommes tous coincés à l’intérieur en raison de la pandémie de coronavirus, tout contenu gratuit est le bienvenu. Heureusement, il existe d’excellents jeux gratuits ce mois-ci, dont la plupart mériteraient d’être ajoutés à votre bibliothèque même si vous étiez autorisé à sortir. Lisez la suite pour voir tous les jeux gratuits PS4 et Xbox One disponibles en avril.

Playstation 4

Les abonnés à PlayStation Plus seront ravis ce mois-ci, alors que Sony distribue deux fantastiques jeux triple-A. Le premier est Uncharted 4: A Thief’s End, que j’ai appelé «l’un des meilleurs jeux de la génération» dans ma revue en mai 2016. Sérieusement, si vous avez raté ce jeu à sa sortie, vous le devez pour voir comment se termine l’histoire de Nathan Drake. De plus, si vous possédez la PlayStation Plus depuis au moins janvier, vous disposez probablement de la collection comprenant les trois premiers jeux dans votre bibliothèque, vous pouvez donc maintenant jouer à travers toute la série gratuitement.

Sony offre également le Dirt Rally 2.0, qui a été annoncé comme l’un des meilleurs jeux de course hors route jamais créés, si vous êtes dans ce genre de chose. Les deux jeux seront gratuits du 7 avril au 4 mai.

Xbox One

Les abonnés Xbox Live Gold pourront également obtenir leur correctif de course ce mois-ci, car Project Cars 2 sera gratuit du 1er avril au 30 avril. Cette simulation de course comprend plus de 180 véhicules, 140 pistes, une physique météorologique dynamique et un tas de modes de jeu. Le pack Knights of Pen and Paper, qui comprend le jeu original et sa suite, est également gratuit. Comme leur nom l’indique, ces jeux parodient l’expérience des jeux de rôle stylo et papier.

Le véritable joyau de la sélection Games with Gold d’avril est en fait un jeu Xbox 360. Fable Anniversary, un remaster HD du RPG classique, est gratuit ce mois-ci, et compte tenu du fait que cela fait plus de 15 ans que Fable a été lancé sur la Xbox d’origine, il y a de fortes chances que beaucoup d’entre vous n’aient jamais connu ce défaut, mais bien-aimé, RPG. Ne vous attendez pas à The Witcher 3, mais c’est un morceau d’histoire RPG qui mérite d’être préservé. Le quatrième et dernier jeu gratuit d’avril de Microsoft est Toybox Turbos pour Xbox 360, qui est un jeu de course de table.

