Tous les lutteurs confirmés apparaîtront dans “ The Main Event ” de Netflix

Il ne faudra pas longtemps avant que les studios WWE publient leur premier Netflix Original pour le service de streaming. Avec des millions de fans de la WWE dans le monde qui sont également abonnés à Netflix, il y aura beaucoup de gens intrigués pour voir quel lutteur sera en vedette dans le prochain film original The Main Event. Nous avons la liste définitive des superstars de la WWE ci-dessous qui apparaîtra certainement dans le Main Event.

Pour certains abonnés Netflix, le Main Event sera la toute première fois qu’ils vivront la WWE. Cet article sera donc grandement bénéfique pour tous ceux qui souhaitent plonger leurs orteils dans l’océan, contenu WWE. Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur les superstars de la WWE qui figureront dans le Main Event, incluses dans l’article sont quelques-unes des distinctions des Wrestlers ainsi qu’une brève biographie de leur carrière à la WWE.

Les superstars de la WWE suivantes ont été confirmées pour jouer dans le Main Event:

Le Miz

Vrai nom: Mike Mizanin

Débuts à la WWE: 31 mai 2006

Championnats organisés: Champion de la WWE x1 | Champion Intercontinental x8 | Champion des États-Unis x2 | Champion de la WWE Tag Team x4 | Champion du monde par équipe x2 | Champion par équipe Smackdown Tag x1

Autres distinctions: L’argent à la banque (2010) | Champion du Grand Chelem | Triple Champion de la Couronne

Aimez-le ou détestez-le, The Miz est l’un des meilleurs talons de la WWE depuis des années. L’ancienne star de téléréalité a connu un début de vie difficile à la WWE, beaucoup ne croyant pas qu’il pourrait le faire en tant que lutteur professionnel. Depuis ses débuts en 2006 en tant qu’animateur de Smackdown, The Miz a développé des sauts et des limites à l’intérieur et à l’extérieur du ring.

Tout au long de son temps dans la promotion, The Miz a tenu un nombre incroyable de règnes de championnat. Avec huit règnes de championnat intercontinental à son actif, The Miz n’est plus qu’à un record du record établi par Chris Jericho. Il a également organisé trois championnats par équipes différentes avec pas moins de cinq partenaires d’équipe par équipes séparés.

On peut dire que certains des meilleurs moments de sa carrière sont venus de remporter le match de classement Money in the Bank, pour encaisser avec succès le contrat contre Randy Orton dans un épisode de Raw. Le Miz n’a détenu le titre que pendant 160 jours, mais cela comprenait le concours complet Wrestlemania et la défense réussie de son championnat contre John Cena, grâce à l’interférence de The Rock.

Dans les années qui ont suivi, Miz continuerait à remporter une variété de championnats différents et a commencé son nouveau gadget en tant que Hollywood A-Lister, le même gadget qu’il détient aujourd’hui. Tout au long de son mandat en tant que Hollywood A-Lister, The Miz, a affronté un Chris Jericho de retour, associé à Damien Mizdow, favori des fans, a dirigé l’écurie The Miztourage et a poursuivi sa querelle de longue date avec son rival Daniel Bryan.

Le Miz continue de lutter de semaine en semaine, mais a sa propre série de téléréalité Miz et Mme avec sa femme et sa superstar de la WWE, Maryse.

Plus récemment, The Miz s’est battu avec la dernière incarnation de Bray Wyatt et son personnage Fiend. Sa bataille avec Bray Wyatt a vu le Miz commencer à revenir vers un talon, après avoir travaillé comme visage pendant la majeure partie de 2019.

Sheamus

Vrai nom: Stephen Farrelly

Débuts à la WWE: 30 juin 2009

Championnats organisés: Champion du monde des poids lourds x1 | Champion de la WWE x3 | Champion des États-Unis x2 | Champion par équipe Raw Tag x4 | Champion par équipe Smackdown Tag x1

Autres distinctions: Roi de l’anneau (2010) | L’argent à la banque (2015) | Royal Rumble (2012)

Stephen ‘Sheamus’ Farrelly a été une figure imposante de la WWE depuis ses débuts en 2009. Son ascension dans la WWE est arrivée incroyablement vite, remportant son premier règne au Championnat de la WWE après avoir battu John Cena au TLC à la carte en décembre 2009. Sheamus La victoire du titre a fait de lui le premier champion irlandais de la WWE de l’histoire.

La puissance irlandaise gagnera plus tard le tournoi King of the Ring 2010, devenant ainsi l’un des nombreux joueurs à recevoir un gadget royal. Il continuerait à gagner des distinctions telles que la victoire au championnat des États-Unis et la victoire au Royal Rumble 2012, en organisant un match de championnat du monde des poids lourds avec Daniel Bryan à Wrestlemania 28. Seamus a battu Bryan en 18 secondes, un record de Wrestlemania encore détenu aujourd’hui. La victoire qui en résulte a commencé les braises et ce qui allait devenir le brasier ardent du célèbre Yes Movement de Daniel Bryan.

Sheamus trouverait encore plus de succès en devenant champion des États-Unis, mais ce n’est qu’en 2015 avant de remporter un autre titre mondial. En remportant le match d’échelle Money in the Bank 2015, Sheamus encaisserait plus tard le contrat contre le nouveau couronné Roman Reigns. Perdant le championnat en 22 jours, à cette époque l’écurie, la Société des Nations a été créée, composée des membres Wade Barrett, Alberto Del Rio, Rusev et Sheamus, malheureusement, l’écurie était très impopulaire et dans un an, l’écurie se terminerait.

La carrière de Sheamus a été revitalisée lorsqu’il a commencé un programme avec le cyborg suisse de Smackdown, Cesaro. Après être entrés dans le meilleur des sept séries, les rivaux à capuchon chaud seraient finalement jumelés en équipe. Leur équipe de tag a commencé avec peu de chimie, mais il n’a pas fallu longtemps pour devenir une force à prendre en compte et se donner le nom de The Bar.

Entre 2016 et 2019, The Bar était l’une des équipes de tag les plus prolifiques de la WWE. La paire a eu des rencontres incroyables avec d’autres équipes de tag populaires telles que The New Day, The Good Brothers, Hardy Boyz et un bouclier réformé.

Depuis la dissolution du Bar, Seamus était sorti avec une blessure qui menaçait presque sa carrière. Il est depuis revenu à Smackdown Live! déterminé à fouetter le lieu pour le remettre en forme.

En dehors de sa carrière dans le ring, Sheamus a déjà figuré dans quelques films. Il a notamment incarné le méchant Rocksteady dans le film Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows de 2016.

Beth Phoenix

Vrai nom: Elizabeth Copeland

Débuts à la WWE: 8 mai 2006

Championnats organisés: Championnat Divas x1 | Championne féminine de la WWE x3

Autres distinctions: Temple de la renommée (2017)

Connue sous le nom de Glamazon de la division féminine de la WWE, Beth Phoenix était la puissance d’un lutteur et pouvait frapper la plupart de ses camarades lutteurs, y compris les hommes. Bien qu’elle ait pris sa retraite avant le début de la «Révolution féminine» à la WWE, elle et de nombreux concurrents incroyables qui ont précédé ont ouvert la voie aux lutteuses féminines aujourd’hui pour organiser certains des meilleurs matchs de l’industrie.

Le temps passé par Beth Phoenix en tant que lutteuse est venu pendant une période de l’histoire de la WWE où les lutteuses n’avaient toujours pas le même niveau de respect que leurs collègues masculins. Pendant son mandat, la réservation hautement sexualisée et sans doute sexiste était toujours un énorme problème à la WWE. Malgré cela, Phoenix a continué à se démarquer admirablement et a gagné un énorme respect qui résonne encore aujourd’hui. Entre 2007 et 2010, Phoenix a remporté le championnat féminin à trois reprises.

Phoenix a pris sa retraite en 2012, un peu plus de six ans après avoir fait ses débuts sur la liste principale. Au moment de sa retraite, il a été signalé qu’elle souhaitait passer plus de temps avec sa famille.Elle a depuis révélé davantage sa décision de prendre sa retraite:

Je me sentais vraiment frustrée par la situation des femmes du point de vue de l’entreprise et l’investissement qui était fait en nous. Je sentais dans mon cœur que j’avais fait de mon mieux, et j’essaierais vraiment de changer les choses mais, à un moment donné, je suis vraiment frustré.

Cinq ans après sa retraite, le Glamazon a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE, ce qui en fait l’intronisée à la retraite la plus rapide. Cela a également fait d’elle et de son mari Edge, un collègue du Temple de la renommée, le premier couple réel à être tous deux intronisés.

Depuis sa retraite, la lutte féminine a fait des pas de géant. Des rencontres épiques entre les quatre cavalières de NXT au principal événement de Wrestlemania, la Révolution féminine a fait des merveilles pour la division, y compris les équipes de commentateurs. En 2018, Phoenix a commencé à travailler comme commentateur couleur à temps partiel pour la WWE. Elle est finalement sortie de sa retraite pendant une brève période pour participer au premier Rumble Royal féminin et finalement participer à un match par équipe à quatre joueurs à Wrestlemania avec sa compatriote Diva of Doom, Natalya. Ils ont perdu le match suivant et Phoenix a juré de ne plus jamais lutter.

Beth Phoenix est maintenant commentatrice à plein temps pour la troisième marque de la WWE, NXT. Depuis son passage du réseau WWE au réseau USA, son temps de commentaires est passé de 50 minutes à près de 120, avec un public qui dépasse généralement plus de 600 000 chaque semaine.

Kofi Kingston

Vrai nom: Kofi Nahaje Sarkodie-Mensah

Débuts à la WWE: 7 décembre 2007

Championnats organisés: Champion de la WWE x1 | Champion Intercontinental x4 | Champion des États-Unis x3 | Champion par équipe Raw Tag x4 | Champion par équipe Smackdown Tag x4 | Champion du monde par équipe x1 |

Autres distinctions: Champion du Grand Chelem | Triple Champion de la Couronne

Au cours de sa longue et riche histoire de 67 ans, Kofi Kingston est devenu le premier champion de la WWE né en Afrique lorsqu’il a battu Daniel Bryan à Wrestlemania 35. L’ascension de Kofi au titre de champion était la foudre dans une bouteille, et presque jamais arrivé. Dans l’accumulation du paiement à la séance, Elimination Chamber, le lutteur Mustafa Ali a été mis à l’écart d’une blessure, et finalement Kofi a pris sa place. Entrant troisième et après un combat exténuant, qui a consisté à éliminer son rival de longue date, Randy Orton, Kofi était à quelques centimètres de son premier titre à la WWE, mais après de nombreuses chutes proches, le champion Daniel Bryan a conservé. Sa performance à la Chambre a finalement donné le coup d’envoi au mouvement Kofimania et a ouvert la voie du vétéran vers Wrestlemania.

La route qui a suivi a été difficile et Kofi a dû donner tout ce qu’il avait en tant qu’artiste pour gagner sa place à Wrestlemania. Être soumis à un match de Gauntlet, seulement pour faiblir au dernier obstacle après avoir été trompé pour faire face à un concurrent final. En fin de compte, ses amis de longue date et coéquipiers Big E et Xavier Woods ont mérité sa chance au championnat de la WWE, son premier en plus de 11 ans de travail avec la promotion. Enfin, le moment est venu à Wrestlemania 35, battant Daniel Bryan et lissant la ceinture haut.

Le règne de Kofi en tant que champion de la WWE a duré 180 jours, il a défendu le championnat à plusieurs reprises pendant son règne contre des concurrents tels que Kevin Owens, Dolph Ziggler, Samoa Joe et Randy Orton. Lors de la première émission de Smackdown sur Fox, Kofi a été défié par Brock Lesner pour un match de championnat, auquel Kofi a perdu en seulement huit secondes. Depuis sa défaite au championnat, il a récupéré le championnat Smackdown Tag Team avec son coéquipier de New Day, Big E.

Kofi Kingston est l’un des lutteurs les plus inspirants de la WWE dans sa liste. Son travail acharné, son dévouement et son amour de l’industrie sont visibles à chaque fois qu’il se produit. Sans aucun doute, quand il prendra sa retraite, un honneur du Temple de la renommée suivra bientôt.

Corey Graves

Vrai nom: Matthew Polinsky

Débuts à la WWE: 25 septembre 2011

Championnats organisés: NXT Tag Team Champion x1 |

Autres distinctions: FCW Tag Team Champion x1 | Hôte du podcast de la WWE After the Bell | Commentateur sur Smackdown Live!

Corey Graves, la voix d’After the Bell et le commentateur des couleurs de Smackdown Live, a eu une carrière de courte durée à la WWE en tant que lutteur. Graves a été actif comme lutteur indépendant pendant plus de dix ans, se produisant sous le nom de Sterling James Keenan. Au cours des années 2000, il a été largement présenté dans International Wrestling Cartel et One Pro Wrestling avant que l’appel ne vienne enfin de la WWE.

En rejoignant la WWE via la marque de développement Florida Championship Wrestling, le nom de bague Sterling Keenan a été abandonné et Corey Graves était le nouveau surnom. Graves a eu un succès relatif en son temps en FCW, remportant le championnat par équipe de Floride FCW avec son partenaire Jake Carter. Lorsque FCW est finalement devenu le NXT que nous connaissons aujourd’hui, Graves est passé d’une équipe d’étiquettes à un lutteur en simple. Au cours de sa course en tant que compétiteur en simple, il a remporté un match pour le titre NXT contre le champion d’alors Seth Rollins, mais a finalement perdu grâce aux autres membres de The Shield. Graves reviendrait finalement à la lutte par équipe, en partenariat avec Adrian Neville et en remportant les championnats par équipe NXT.

Après avoir tourné le talon sur Neville, la paire est entrée dans un programme en simple. Graves, malheureusement, a subi une commotion cérébrale pendant le combat et a été blessé. Après son retour de blessure, il n’a pas fallu longtemps pour que la foudre frappe deux fois lorsque Graves a subi une deuxième commotion cérébrale, entraînant son absence de la télévision et sa retraite éventuelle.

Après sa retraite en tant que lutteur, la WWE l’a gardé et il a rejoint l’équipe de commentateurs NXT. Graves a passé deux ans dans l’équipe de commentateurs NXT et a été l’hôte de WWE Culture Shock avant d’être recruté à Raw en 2016. Depuis qu’il a rejoint la liste principale, Graves a été le commentateur couleur de Raw et Smackdown, et pendant une période présentée sur les deux. marques. Actuellement, Graves est commentateur couleur de Smackdown et héberge le podcast WWE After the Bell.

Y aura-t-il plus de superstars de la WWE dans le Main Event?

La WWE dans sa forme actuelle a une liste ginormeuse avec laquelle jouer. Grâce au nombre de lutteurs sur la liste, nous pouvons certainement nous attendre à voir beaucoup d’apparitions de camée. Il n’est pas clair si d’autres lutteurs que ceux répertoriés ci-dessus auront des rôles en vedette.

Êtes-vous ravi de la sortie de The Main Event? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!