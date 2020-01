Tous les Mexicains qui ont remporté un Oscar

Le Mexique a toujours eu de grands et importants créateurs dans l’industrie cinématographique. La preuve en est que il a quelques dizaines d’Oscar sous sa ceinture. Il est vrai qu’il existe des personnalités mieux connues qui ont pris une statuette d’Oscar, comme Guillermo del Toro ou Alfonso Cuarón, mais il y a d’autres cinéastes importants qui ont également remporté le prix de l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Les connaissez-vous tous et leurs films? Découvrez-les ici.

1. Emile Kuri

À deux reprises, Emile Kuri a remporté l’Oscar du meilleur design de production, pour les films The Heiress (1949) et Twenty Thousand Leagues Under the Sea (1954).

2. Anthony Quinn

L’acteur Anthony Quinn a remporté deux fois l’Oscar du meilleur second rôle pour les films Viva Zapata! (1952) et Lust for Life (1956).

3. Manuel Arango

Manual Arango a remporté deux Oscars, l’un pour le meilleur court métrage documentaire et l’autre pour le meilleur court métrage, tous deux pour Sentinels of Silence (1971).

4. Gonzalo Gavira

En 1974, le Mexicain Gonzalo Gavira faisait partie de l’équipe de son qui a remporté l’Oscar de l’Exorciste. Cependant, la statuette est restée entre les mains des ingénieurs du son Robert Knudson et Chris Newman.

5. Beatrice De Alba

Beatriz De Alba a remporté l’Oscar du meilleur maquillage de Frida (2002), le film biographique sur la peinture mexicaine.

6. Guillermo Navarro

Guillermo Navarro a remporté l’Oscar de la meilleure photographie pour El laberinto del fauno (2006).

7. Eugenio Caballero

Eugenio Caballero a remporté l’Oscar du meilleur design de production de Laberinto del Fauno (2006).

8. Lupita Nyong’o

En 2013, Lupita Nyong’o a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour 12 Years a Slave (2013).

9. Emmanuel Lubezki

Emmanuel Lubezki a remporté l’Oscar à trois reprises, tous pour la meilleure photographie, pour les films Gravity (2014), Birdman ou (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2015) et The Revenant (2016).

10. Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón a remporté deux Oscars en 2014 pour le meilleur réalisateur et la meilleure édition (partagé avec Mark Sanger) de Gravity (2014). En 2019 également, il a remporté trois Oscars pour Rome, un pour le meilleur film en langue étrangère, un autre pour le meilleur réalisateur et le dernier pour la meilleure photographie.

11. Guillermo del Toro

Le réalisateur mexicain Guillermo del Toro a remporté deux Oscars pour son film La forma del agua (2017), un pour le meilleur film et un autre pour le meilleur réalisateur.

12. Alejandro González Iñárritu

Le réalisateur Alejandro González Iñárritu a remporté cinq Oscars au cours de sa carrière. Trois d’entre eux par Birdman ou (La vertu inattendue de l’ignorance) (2015), Meilleur film (partagé avec John Lesher et James W. Skotchdopole), Meilleure réalisation et Meilleur scénario original (partagé avec Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr. et Armando Bo). Il en a remporté un autre dans la meilleure direction pour The Revenant (2016) et un Oscar spécial en 2017.

13. Cruz Antonio Contreras Mastache

Cruz Antonio Contreras Mastache a participé à l’équipe d’animation du film Spider-Man: A New Universe (2018), un film qui a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2019.

