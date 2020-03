Tous les projets d’horreur et liés au genre touchés par la pandémie de coronavirus [Updating]

Chez Bloody Disgusting, nous aimons penser à l’horreur comme une évasion et n’aimons pas l’idée de lier l’horreur de la vie réelle au site. Cela dit, il n’y a pas moyen d’échapper au coronavirus, une pandémie qui met le monde entier à genoux. C’est une période effrayante pour nous tous et, même si nous voulons rester concentrés sur l’actualité du genre, il est impossible d’ignorer son impact sur l’ensemble du divertissement. Tout se ferme et cela pourrait coûter jusqu’à 20 milliards de dollars à l’industrie, selon les rapports.

Au lieu de rédiger un article détaillant tous les arrêts, j’ai pensé qu’il serait plus logique de créer un article en cours à mesure que nous en apprenons davantage. De cette façon, Bloody Disgusting ne vous martèlera pas de tragédie, mais nous ferons également notre travail pour vous tenir informé de ce qui se passe avec tous les projets de genre à venir.

Voici tous les projets et productions qui ont été impactés jusqu’à présent.

UN ENDROIT CALME PARTIE II

Tout a commencé jeudi lorsque Paramount Pictures a supprimé A Quiet Place Part II de leur calendrier de publication, une mesure préventive qui s’avérerait intelligente après qu’AMC a annoncé une politique visant à plafonner la capacité de présence à 50%, ce qui finirait par atteindre 50 sièges. Le film enregistrait plus de 60 millions de dollars pour son ouverture et est un coup dur pour la suite qui venait d’être projetée pour les critiques et gagnait un énorme battage médiatique. Il sortira évidemment à une date ultérieure.

LES NOUVEAUX MUTANTS / ANTLERS

Plus tard dans la journée, les nouveaux mutants de 20th Century Studios / Marvel et la photo d’horreur de Searchlight Antlers ont été retirés du calendrier de sortie.

C’est un coup dur pour Josh Boone-réalisé The New Mutants, qui recevait enfin une sortie en salles sur 3 avril après un retard de près de deux ans. Y a-t-il un monde dans lequel le film tombe simplement sur Hulu ou Disney +?

le Guillermo del Toro-Produced Antlers, réalisé par Scott Cooper, devait sortir le 17 avril et avait toutes sortes de battage médiatique avant sa sortie.

Basé sur la nouvelle «The Quiet Boy» de Nick Antosca («Channel Zero»), à Antlers, un enseignant d’une petite ville de l’Oregon (Keri Russell) et son frère (Jesse Plemons), le shérif local, s’est mêlé à un jeune étudiant (Jeremy T. Thomas) recelant un secret dangereux aux conséquences effrayantes.

CHOSES ÉTRANGÈRES

Vendredi, Netflix est devenu la dernière société de médias à suspendre la production de films et d’émissions de télévision face à une crise sanitaire croissante due à la pandémie de coronavirus, a rapporté Deadline.

Tous les films et séries télévisées scénarisés aux États-Unis et au Canada sont mis à la terre pour les deux prochaines semaines, à partir du lundi 16 mars, explique le site. L’arrêt est effectué par précaution et en conformité avec les interdictions de grands rassemblements, les voyages et autres restrictions imposées par les autorités aux États-Unis et à l’étranger.

La longue liste comprend la série phare de Netflix, «Choses plus étranges», qui filme sa quatrième saison.

Craignez les morts-vivants / les morts-vivants

Le parallèle effrayant entre le sous-genre zombie et le coronavirus vient de boucler la boucle avec la nouvelle qu’AMC arrête la production de “Fear the Walking Dead” et retarde la 11e saison de “The Walking Dead”.

Deadline a rapporté la nouvelle vendredi, notant que “Fear the Walking Dead” est actuellement en production et déjà mis en pause cette semaine. le Colman Domingo-le spin-off s’arrêtera pendant encore trois semaines dans l’abondance de prudence qui s’est répandue dans toute l’industrie du petit écran au cours des 48 dernières heures.

AMC vise à reprendre vers la semaine du 13 avril.

En outre, la pré-production de la saison 11 du film géorgien “The Walking Dead” sera également poussée au nom de la sécurité sanitaire, ajoute le site. AMC dit que «TWD» donnera à la production physique réelle de l’émission une poussée d’environ trois à quatre semaines sur le calendrier. La salle des écrivains de la série Angela Kang-showrun restera ouverte, les scribes travaillant à distance sur la saison à venir.

MONDE JURASSIQUE: DOMINION

Universal Pictures est devenu le dernier studio à suspendre la production de projets de films en direct en raison de la crise des coronavirus, ScreenDaily signalant que la production s’est arrêtée sur Jurassic World: Dominion, le troisième film de la nouvelle trilogie Jurassic Park.

Dans un communiqué, le studio a déclaré: «Les productions de longs métrages en direct d’Universal Pictures diminueront et cesseront de fonctionner à partir de ce week-end. Le studio continue de suivre la situation de près et déterminera quand redémarrer la production dans les semaines à venir. »

Jurassic World: Dominion, réalisé par Colin Trevorrow, a commencé à tourner dans les studios Pinewood au Royaume-Uni en février.

LE SORCELEUR

Comme prévu, Netflix a interrompu la production de “The Witcher” pendant deux semaines, ce qui en fait la première grande émission de télévision produite au Royaume-Uni à être ancrée par le chaos causé par le coronavirus, rapporte Deadline.

Le drame fantastique Henry Cavill est réalisé en interne par Netflix et est tourné aux studios Arborfield, à environ 40 miles à l’ouest de Londres. L’équipe de production a été informée par e-mail le week-end dernier de la décision de suspendre la production, mais ils continueront d’être payés par Netflix pendant la pause de tournage.

Une source proche de l’équipe de production a déclaré sur le site: “Nous avons pris la décision, effective immédiatement, de suspendre la production pendant deux semaines pendant cette période difficile … cela donnera à chacun le temps de prendre des décisions éclairées sur la façon d’aller de l’avant.”

Ils ont ajouté: «Le coronavirus a soulevé des problèmes difficiles pour tous ceux qui travaillent sur des décors pour Netflix. Nous sommes très reconnaissants pour tout le travail que tout le monde a accompli pour assurer la sécurité des acteurs et des équipes pendant cette pandémie. »

Cela fait suite à la décision générale de Netflix la semaine dernière de fermer les productions aux États-Unis et au Canada.

VENGEANCE

La production de Vengeance, un thriller de Blumhouse qui tournait sous le radar, a été suspendue en raison de problèmes de coronavirus, a rapporté THR samedi dernier.

B.J. Novak, mieux connu pour son travail sur “The Office”, faisait ses débuts de réalisateur avec la production, qui tournait à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Le site note que les membres d’équipage ont été informés de la décision samedi. Le film était en production depuis environ deux semaines.

Vengeance met en vedette Novak ainsi que Issa Rae, Ashton Kutcher et Boyd Holbrook. Novak a écrit le script.

SURNATUREL

Après de longues délibérations, une décision a été prise vendredi après-midi de suspendre la production de la dernière saison de la série CW “Supernatural” dans l’intérêt de la sécurité des acteurs et de l’équipe, rapporte Deadline. La nouvelle vient avec seulement quelques semaines pour filmer la 15ème et dernière saison de “Supernatural”.

Le site note également que si la pause est longue alors que le gouvernement tente de maîtriser l’épidémie de coronavirus, la diffusion de la dernière saison de “Supernatural” pourrait être interrompue avant les derniers épisodes. De plus, un retard de production sur “Supernatural” impacte l’étoile Jared PadaleckiLa série de suivi de CW, “Walker” alors qu’il devait enchaîner avec le redémarrage de “Walker, Texas Ranger” juste après les tours de “Supernatural”.

MESSE DE MINUIT

Mike Flanagan, qui dirige chaque épisode de la prochaine “Midnight Mass” de Netflix, a annoncé via Twitter que la production avait été arrêtée.

«La production de« Midnight Mass », qui devait commencer lundi, a été temporairement arrêtée (avec le reste des productions scénarisées de Netflix)», écrit Flanagan, qui a également dirigé «The Haunting of Hill House» pour Netflix. «Souhaitant sécurité et santé à notre équipe et à notre équipe incroyables. # Covid_19 ”

La série de sept épisodes suit une communauté insulaire isolée qui vit des événements miraculeux – et des présages effrayants – après l’arrivée d’un jeune prêtre charismatique et mystérieux.

Avec tous les studios retardant leurs sorties au printemps, Antebellum (24 avril) et Spiral (15 mai) de Lionsgate pourraient-ils être les prochains? Nous vous tiendrons au courant à mesure que nous en apprendrons davantage.