Tous les signes Chase Rice et Victoria Fuller pourraient encore avoir des sentiments l’un pour l’autre

La quatrième semaine de la saison 24 de «The Bachelor» avait un drame de niveau supérieur. Il y a eu beaucoup de pleurs, de hurlements, et bien sûr, le retour d’Alayah Benavidez. L’une des parties les plus dramatiques du quatrième épisode a eu lieu lorsque Peter Weber et Victoria Fuller ont eu un rendez-vous avec son ex-petit ami Chase Rice. Voici pourquoi Showbiz Cheat Sheet pense que Rice et Fuller pourraient encore avoir des sentiments l’un pour l’autre.

Les yeux de Chase Rice et Victoria Fuller disent tout

Chase Rice | Groupe d’images LA / Walt Disney Television via .

Il semblait que Rice et Fuller ne pouvaient pas arrêter de se regarder

autre. Il semblait également que Fuller avait un regard fugitif de regret. Veut-elle de lui

retour? Quand Rice a vu Fuller, il avait l’air un peu gêné quand il l’a vue avec un autre

homme. Il y avait beaucoup de sourire nerveux tout au long de sa performance. Il y avait

aussi beaucoup de contact visuel entre les deux. Quand Fuller s’est arrêté pour parler à Rice,

il semblait qu’il était toujours peiné par la rupture. Cependant, il lui a donné

Conseil. Il lui a dit de faire ce qu’elle pensait être le mieux pour elle.

Victoria Fuller était toujours émue à propos de Chase Rice

Chase Rice se produit à ACM: Stories, Songs & Stars: A Songwriter’s Event | Rich Fury / . for ACM

Au cours de leur rendez-vous individuel, Fuller a révélé à Weber qu’elle

et Rice utilisé à ce jour. Au cours de sa conversation avec Weber, Fuller semblait très

émotionnel quand on parle de Rice. Son visage a complètement changé et elle a commencé

pleurs. À un moment donné, Fuller s’est même levé et s’est éloigné de la table.

À en juger par la réaction émotionnelle de Fuller, il est possible qu’elle

pourrait encore avoir des sentiments pour son ex-petit ami. Lorsque Weber a demandé à Fuller si

elle avait toujours des sentiments pour Rice, elle a dit que non. Cependant, les gens qui sont complètement

sur un ex n’ont généralement pas une telle réaction.

Pourquoi Victoria Fuller et Chase Rice ont-elles rompu?

Selon Fuller, elle a rompu les choses parce que leur

les modes de vie étaient trop différents. Lors d’une interview avec “Fitz in the Morning”,

Dit Rice

il n’a pas de rancune en ce qui concerne Fuller. «Nous avons passé une nuit

ensemble à Charlotte », a déclaré Rice. “C’est une fille cool, d’après ce que je sais

sa. Tu sais, je n’ai eu aucun problème avec elle.

Ce que Chase Rice a dit au sujet du drame avec Victoria Fuller

Chase Rice lors d’une représentation | Harmony Gerber / .

Rice a dit

“Entertainment Tonight”, il n’était pas satisfait de la tournure des événements. Il a dit

il pensait que les producteurs essayaient juste de faire jouer le drame entre lui et

Plus complet pour qu’ils puissent en tirer un bon épisode. “Je me dis:” Vous êtes

va essayer de faire quelque chose de dramatique. “Je ne suis pas cool avec ça”, a déclaré Rice. “Je suis

va faire de la musique et revenir aux chansons, et c’est pourquoi je suis

en supprimant alors “The Album Part I”. “

Rice regardera-t-elle la saison 24 de «The Bachelor»? Il a dit à ET qu’il

n’a pas l’intention de regarder cette saison. Cependant, il est curieux de voir l’épisode

il est apparu pour qu’il puisse voir comment il a été dépeint. “Je ne regarde pas

la saison, mais je dois regarder celle-là [episode] juste pour voir comment tout ça se joue

en dehors. Seigneur sait que je suis un peu nerveux “, a déclaré Rice au média. “À la fin

du jour, je n’ai rien fait de mal. J’essayais juste de jouer de la musique. »

