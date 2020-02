Tous les spéciaux de la Saint-Valentin «The Office» sur Netflix en 2020

Joyeuse Saint-Valentin et si vous prévoyez de passer la journée spéciale avec Dunder Mifflin à revoir The Office (seul ou avec un conjoint), alors voici votre guide sur la façon de diffuser chaque spécial de la Saint-Valentin de l’émission sur Netflix.

Les sitcoms sont parfaites pour créer des épisodes sur le thème des vacances, mais en particulier des émissions NBC. Le bureau était fantastique et apportait chaque occasion festive au bureau de Scranton. Nous avons également compilé une liste des épisodes de Noël de The Office ici aussi.

Vous cherchez juste les points forts? L’année dernière, NBC a compilé tous les faits saillants de chacun des spéciaux de la Saint-Valentin. N’oubliez pas que ce sera votre dernière chance de regarder ces épisodes sur Netflix pour la Saint-Valentin, car la série devrait quitter Netflix (au moins aux États-Unis) en janvier 2021.

Nous allons inclure plus que les spéciaux de la Saint-Valentin au lieu de choisir n’importe quel épisode où l’amour est dans l’air ou particulièrement romantique.

Fille chaude (Saison 1 – Épisode 6)

La saison 1 n’avait pas vraiment d’épisode de la Saint-Valentin mais celui-ci est de loin le plus proche de ce qui pourrait être considéré comme un. Katie, une vendeuse de sacs à main, se rend au bureau de Dunder Mifflin pour vendre ses articles.

C’est à Michael, Jim et Dwight de voir s’ils peuvent établir une relation amoureuse avec elle avant la fin de la journée. Il ne devrait pas être surprenant que ni Michael ni Dwight n’aient réussi dans cette entreprise.

La Saint-Valentin (Saison 2 – Épisode 16)

Le premier épisode officiel de Valentine est venu dans les dernières étapes de la saison 2. Michael et Dwight se rendent à New York tandis que le reste de The Office célèbre à leur manière traditionnelle en distribuant de petits cadeaux.

Phyliss reçoit beaucoup de cadeaux tandis que Pam est laissée haute et sèche par Roy.

C’est également l’épisode où Ryan et Kelly se sont rencontrés pour la première fois le 13 février.

Soirée Casino (Saison 2 – Épisode 22)

Encore une fois, pas Casino Night n’est pas un épisode de la Saint-Valentin à proprement parler, mais a été le premier en temps réel que Jim avoue son amour pour Pam aux sociétés Casino Night hébergées par Michael dans l’entrepôt.

L’épisode complète la saison 2 et étant donné que The Office n’était pas connu pour sa finale de la saison, celle-ci est à retenir.

Modèle de chaise (Saison 4 – Épisode 10)

Michael est au plus bas de sa quête d’amour. Il devient accro à l’idée de sortir avec un modèle de chaise avant que le rêve ne soit anéanti. Cela conduit Michael à demander à tout le monde au Bureau de lui donner des personnes potentielles à ce jour.

Nous avons ensuite la rencontre hilarante avec la propriétaire de Pam (ou bientôt ex-petite amie) qui a rendez-vous avec Michael dans un café local.

Collecte de sang (Saison 5 – Épisode 16)

Il n’y a pas eu beaucoup de changement dans la vie amoureuse de Michael entre les saisons 4 et 5. Cet épisode commence cependant par de bonnes intentions, Michael rencontrant quelqu’un tout en donnant du sang. Après quelques instants d’inconscience, il se réveille et découvre qu’elle est partie. Le reste de l’épisode, il passe à attendre qu’elle apparaisse.

Ailleurs, Jim, Pam, Bob Vance de Vance Refrigeration et Phyliss vont pour un dîner arrosé.

Niagara – Parties 1 et 2 (Saison 6 – Épisodes 4 et 5)

Le mariage de Jim et Pam allait toujours être une affaire spéciale pour la série et ces deux épisodes prouvent la grandeur de la série.

Tout le monde se dirige vers Niagra Falls pour le mariage des spectacles de deux amoureux.

PDA (Saison 7 – Épisode 15)

La relation de Michael et Holly s’est épanouie depuis les événements du début de la saison, mais ils sont devenus un peu trop attachés au bureau. Il leur est par la suite interdit de se toucher.

Ailleurs, Andy aide Erin à résoudre les énigmes définies par Gabe.

Vide-grenier (Saison 7 – Épisode 18)

Cet épisode définit le terme doux-amer. Après tout, nous avons finalement Michael pour poser la question à Holly mais aussi qu’il a annoncé à l’équipe qu’il les quitterait pour vivre dans le Colorado.

Réduction pour couples (Saison 9 – Épisode 15)

Il s’agissait de l’épisode officiel de la Saint-Valentin pour la saison 9 et donc de la dernière Saint-Valentin de la vie de la série.

Andy revient de son voyage en bateau au dégoût de ses collègues et de sa petite amie, mais la majorité de l’épisode concerne la plupart des couples se rendant au salon de manucure pour obtenir des réductions.

Finale (Saison 9 – Épisode 23)

Jusqu’à présent, nous avons couvert les mariages de Phyliss et Pam et Jims, mais la série s’est terminée avec le mariage entre Angela et Dwight.

L’épisode de fin n’était pas particulièrement romantique, mais si votre objectif est de sangloter dans le bras de votre partenaire ce soir, c’est l’épisode pour le faire.

Il convient de noter à ce stade que Netflix au Royaume-Uni ne propose plus actuellement l’émission NBC. Au lieu de cela, vous devrez vous abonner à Amazon Prime pour profiter de l’émission, mais vous pouvez toujours utiliser ce guide car les numéros d’épisode sont exactement les mêmes.

Quels épisodes regarderez-vous ce soir?