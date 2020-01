Tout a été vu! La fille de papa Yankee a levé sa chemise de nuit et n’a rien porté

La jeune et belle fille de la chanteuse portoricaine, Papa Yankee Elle est aujourd’hui l’une des femmes les plus élancées et les plus célèbres de Porto Rico. Jesaaelys Ayala il continue d’impressionner ses disciples avec ses photographies espiègles.

16 janvier 2020

Il l’a encore fait! Jesaaelys Ayala Encore une fois, elle a montré ce qu’elle portait sous sa chemise de nuit noire audacieuse, elle est définitivement une déesse!

Il y a quelques mois, la fille du reggaetonero Papa Yankee, a été très actif dans les réseaux sociaux. Il n’y a pas de jour où Jesaaelys Assurez-vous de surprendre vos abonnés avec chaque message que vous faites.

Après avoir perdu 50 kilos, le mode de vie de Jesaaelys Ayala complètement changé maintenant, elle se sent beaucoup plus à l’aise avec elle-même! Et elle le démontre quotidiennement. “Je me sentais mal, mon estime de moi était au sol, je ne voulais pas prendre de photos de tout le corps.”

La fille de l’interprète de “Que tira pa ‘lante” était très détendue à Miami quand elle portait une chemise de nuit noire translucide et si cela ne suffisait pas, elle la levait pour offrir une meilleure vue!

Que pensera votre père d’une photographie aussi chaude?

