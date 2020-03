Tout arrive sur Amazon Prime Video en avril

Au milieu de la distance saine que nous devons tous faire en raison de la crise causée par le coronavirus COVID-19, ce que nous espérons tous, c’est un peu de divertissement, et dès le début d’avril 2020, Amazon Prime Video nous envoie sa nouvelle liste de première, dans laquelle certains films Marvel Studios se démarquent, la dernière partie de la trilogie Dark Knight de Christhoper Nolan et 3 From Hell, l’un des derniers films d’horreur de Rob Zzombie. Dans la section des séries, les plus intéressantes sont la production originale d’Amazon Tales from the Loop, basée sur le travail du célèbre graphiste suédois Simon Stålenhag, qui mélange des éléments rétro avec la science-fiction dans ses dessins; et NOS4a2 (prononcé Nosferatu), la série d’horreur créée par Joe Hill, le fils de Stephen King.

Ici, nous vous laissons toutes les premières du mois:

Séries

Contes de la boucle – Saison 1 – 2 avril

The Walking Dead – Saison 9 – 7 avril

Mauvaises herbes – Toutes saisons – 8 avril

Homens? – Saison 2 – 14 avril

Superstore – Toutes saisons – 15 avril

Quatre autres clichés s’il vous plaît! – Saison 2 – 16 avril

Bosch – Saison 6 – 17 avril

Ana – Saison 1 – 21 avril

NOS4A2 – Saison 1 – 21 avril

Spéciaux

Zoe Coombs Marr: Bossy Bottom – 9 avril

Celia Pacquola: All Talk – 10 avril

Citizen K – 15 avril

Dilruk Jayasinha: Paquet de joie – 23 avril

Les films

21 ponts (impasse de New York) – 1er avril

Gardiens de la Galaxie Vol.2 – 1 avril

Spiderman: Retrouvailles – 1 avril

Le chevalier noir se lève – 1 avril

Jumanji: Bienvenue dans la jungle – 1 avril

Insidieux: la dernière clé – 1 avril

Ce n’est pas toi, c’est moi – 1er avril

Histoires sauvages – 1er avril

Rambo IV: le combat continue – 1 avril

Harry Potter et l’Ordre du Phénix – 1 avril

Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2 – 1 avril

Shikara – 3 avril

Hériter la vipère – 10 avril

Guadalupe Reyes – 12 avril

Sufna – 12 avril

Selah et The Spades – 17 avril

La guerre actuelle – 17 avril

Jexi (Un téléphone portable sans filtre) – 21 avril

Maria Magdalena – 27 avril

47 mètres plus bas: non cage – 30 avril

3 De l’enfer – 30 avril

Séries et films pour toute la famille disponibles gratuitement

En plus de ces versions, Prime Video propose du contenu gratuit pour toute la famille pendant une durée limitée. Pour accéder à ce contenu, vous n’avez pas besoin d’un abonnement Prime, juste d’un compte Amazon. Vous pouvez afficher le contenu disponible à l’aide de l’application Prime Video ou directement sur primevideo.com.

Parmi les séries et films disponibles:

Journal des bogues

Galaxie créative

Danger et œufs

La vie de Gortimer Gibbon sur Normal Street

Si vous donnez un cookie à une souris

Jessy et Nessy

Ajoutez simplement de la magie

Ajoutez simplement Magic: Mystery City

Little Big Awesome

Perdu dans Oz

Niko et l’épée de lumière

Le jour de neige

Le spectacle puant et sale

Tumble Leaf

Wishenpoof

