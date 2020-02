Tout ce dont vous devez vous rappeler avant de regarder la cinquième saison

Comme «Breaking Bad», la série dont il dérive, «Better Call Saul» est une tragédie télévisée mijotée. Il est vrai qu’il a commencé sur un ton plus léger et proche de la comédie, comme l’a également demandé son protagoniste, mais au fil des saisons, il a été révélé que il n’a rien à envier à l’histoire de Heisenberg dans des structures dramatiques et le contexte lorsqu’il s’agit de raconter la descente d’un homme en enfer.

Bob Odenkirk joue Jimmy McGill pour «Better Call Saul»

La cinquième et confirmée avant-dernière saison de la série AMC est encore plus proche du moment où Walter White a finalement appelé le numéro de Saul Goodman, et éclaircira le sort qui attendait finalement l’avocat. Depuis le 23 février sort ce nouveau lot de dix chapitres qui, comme d’habitude, arrivent en Espagne un jour plus tard de sa première américaine via Movistar +. Pour rafraîchir la mémoire, à partir de FormulaTV, nous voulions connecter comment les choses se passaient avant que les nouveaux complots ne soient développés, qui mènent déjà l’histoire à sa conclusion, prévue pour 2021.

Maintenant oui, mieux vaut l’appeler Saul

Saul Goodman alors que nous le rencontrions dans «Breaking Bad»

La dernière scène de la quatrième saison établit déjà que Jimmy McGill cessera de fonctionner sous son propre nom, ouvrant ainsi la voie à voir Saul Goodman faire de l’exercice sous son propre nom. Comme ce fut le cas avec Walter White, qui se faisait appeler Heisenberg a eu un tournant dans son histoire particulière d’une chute irrédentable, l’adoption de ce nouveau nom est importante au-delà car il correspond enfin à la série principale.

Cela nous amène à nous demander si le parcours de Saul pour devenir l’avocat voyou que nous avons vu la saison précédente est terminé. La vérité est que, pour récupérer sa licence et continuer à pratiquer le droit, il a utilisé la mort de son propre frère Chuck et les sentiments qui l’éveillent comme une simple stratégie devant la cour d’appel. Un geste sale qui pourrait parfaitement concorder avec l’immoral Saul Goodman, bien qu’il doive encore faire face au monde criminel.

L’Albuquerque de Heisenberg

Gus et Gale, lors de la première apparition de la seconde dans «Better Call Saul»

Les camées attendus d’Aaron Paul et Bryan Cranston, protagonistes de “Breaking Bad” comme Jesse et Walter, ne sont pas arrivés lors de la quatrième saison. Ils ne sont pas attendus dans la cinquième, car, considérant que la fin de «Better Call Saul» est leur sixième saison, il est plus logique d’y apparaître. Ceux que nous avons pu voir dans les bandes-annonces sont les agents Hank et Gomie, rejoué par Dean Norris et Steven Michael Quezada, ce qui nous rapproche de l’univers de la série mère.

D’autant plus que de nombreux personnages sont déjà apparus qui ont déjà joué leur rôle dans la création mythique de Vince Gilligan. Pendant plusieurs saisons, Mike Ehrmantraut et Gus Fring ont joué un rôle important dans les intrigues de ce drame juridique particulier, ainsi que plusieurs membres de la dangereuse famille Salamanque, parmi lesquels Héctor et Tuco se distinguent. À l’époque, récemment, nous avons enfin pu voir ce que sera la réceptionniste de Saul, Francesca; aux gardes du corps de Gus, Tyrus et Victor; à la directive de Madrigal Lydia Rodarte-Quayle; et le chimiste qui était un ami, rival et admirateur de Heisenberg, Gale Boetticher.

Prendre sa place

Mike est progressivement devenu l’homme de confiance de Gus dans «Better Call Saul»

Oui, l’une des principales attractions de “ Better Call Saul ” est de découvrir comment les pièces de la planche sont placées comme nous les avons découvertes dans “ Breaking Bad ”, peu importe à quelle distance elles semblent être de leur position. Cependant, il y en a un qui est presque prêt, et c’est Mike. Le pillage a déjà établi des liens avec Saul au fil des saisons, et dans le quatrième, il s’approchait progressivement de l’empire sombre de Gus.

Sa complicité avec le chef du crime a été réaffirmée en tuant pour lui. Et pas à personne, mais à Werner, le concepteur du superlaboratoire de drogue encore en construction, et un gars avec qui Mike avait développé une certaine affinité. Cette trahison personnelle au nom de l’entreprise le place à un pas du poste de responsable de la sécurité et du fixateur professionnel de Gus que nous avons rencontré dans la première série et qui, malgré tout, continue de garder un point d’humanité dans son cœur.

Nouvelle vision de l’avenir

Gene est entré dans «Better Call Saul»

L’une des intrigues les plus intrigantes qui ont traversé toute cette fiction depuis sa création est également la première présentée chaque saison. Nous parlons, bien sûr, du sort de Gene Takovic, l’alias que Jimmy a adopté dans les flashforwards qui sont toujours montrés dans les premiers chapitres, dans une période indéterminée de l’avenir où il est le directeur d’une franchise à Omaha.

Ces petites avancées sont aussi intrigantes qu’elles sont généralement fades. La vie quotidienne de Gene est aussi grise que le noir et blanc avec lequel ses scènes sont montrées, mais quelque chose semble éclipser beaucoup plus la quatrième saison. Le bien de Gene semble inquiet que quelqu’un puisse le suivre, et peut-être que quelqu’un l’a déjà atteint. Au moins, quelqu’un de son passé à Albuquerque l’a rencontré et est venu le chercher à l’hôpital où il se trouvait depuis son admission la saison précédente. Il faudra attendre le nouveau début de saison pour avoir, peut-être, plus de réponse sur cette mystérieuse identité.

Guerre ouverte

Tony Dalton joue Lalo Salamanca dans ‘Better Call Saul’

Lalo Salamanca, le nouveau membre du clan mexicain qui a été introduit dans cette série et joué par Tony Dalton, était sans aucun doute le grand méchant de la quatrième saison. Sa rivalité avec Gus pour le contrôle du trafic de drogue au Nouveau-Mexique l’a conduit à un jeu complexe qui Il s’est retrouvé avec le propriétaire de Los Pollos Hermanos sauver son oncle, Héctor Salamanca, même si c’était pour ses propres raisons égoïstes de vengeance.

Compte tenu de ce geste, la Salamanque a voulu signer une paix avec Gus et peut-être unir ses forces pour arracher la position prééminente de Don Eladio dans l’entreprise. Le vendeur de poulet chilien, cependant, Il a choisi de rejeter cette demande, avec sa froideur habituelle mais toujours entrevoir son ambition Pour obtenir tout le gâteau. Les différents cartels se poursuivent, comme on le voit, dissous et affrontés, tout en se préparant à entrer en scène le chef méthamphétamine bleu qui va révolutionner l’entreprise et tourner toutes ses aspirations.

Nacho à sa façon

Michael Mando est un criminel tourmenté dans «Better Call Saul»

Entre les deux côtés de cette guerre criminelle se trouve Nacho Varga. Le criminel joué par Michael Mando a été contraint de participer à un double match dangereux entre Gus et Salamanque. Bien que toujours lié à ce dernier, Gus a découvert son implication dans la tentative de meurtre d’Hector et, après avoir tué son partenaire Arturo, il a forcé l’intimidateur à transmettre des informations et à travailler pour lui incognito.

Tout en essayant de parcourir les deux flux, jusqu’à présent sans être découvert, Nacho est toujours prêt à abandonner la vie criminelle, à plaire à son père et à lui sauver la vie, compte tenu du fait qu’elle était déjà menacée auparavant en raison de ses activités illégales. Cet arc implique de nager à contre-courant pour ce monde de “ Breaking Bad ”, dans lequel tous les personnages semblent plonger un peu plus profondément dans l’ambiguïté morale et le crime, bien qu’il reste à savoir s’il donnera des résultats.

Amour questionné

Jimmy et Kim vivent un moment tendu dans «Better Call Saul»

La relation la plus émotionnelle, sincère et développée de Jimmy, maintenant Saul, a toujours été celle qui rejoint Kim Wexler au fil des saisons. Au cours de la quatrième saison, son partenaire a été renforcé en sortant des difficiles interrogations auxquelles Jimmy était soumis. Kim était un point d’ancrage et, même dans ses moments de plus grande distance, Il gardait espoir en son partenaire. Au moins jusqu’à la dernière scène.

Lorsque Jimmy achève sa transformation en Saul et révèle à son partenaire, avec un naturel étonnant, qu’il n’a utilisé que le nom de son frère et n’a rien senti de ce qu’il a dit à son sujet, le visage de Kim s’est figé. Le personnage de Rhea Seehorn maintient sa relation avec le protagoniste pendant la cinquième saison, mais leurs nouvelles pratiques seront un test décisif de leur amour ce qui leur coûtera clairement à surmonter.

L’autre grand dilemme moral

Rhea Seehorn incarne Kim Wexler dans «Better Call Saul»

D’un autre côté, Kim a également parcouru son propre parcours professionnel qui, sans être aussi sombre que Jimmy’s, l’emmène également dans un territoire inexploré qui pourrait le mettre en difficulté. Au cours de la quatrième saison, accepte de travailler pour Schweikart et Cokely, l’entreprise dont il avait rejeté la position pour rester avec le protagoniste. Et il ne l’a fait dans aucune position, mais pour conseiller l’expansion financière du groupe bancaire Mesa Verde.

Jusqu’à présent, l’avocat a été un phare moral inépuisable dans la série, sachant toujours comment voir le bon chemin face à l’adversité. À l’heure actuelle, son activité pour Mesa Verde ne lui a pas valu plus que des succès et des joies, avec des chutes spécifiques. Il n’est pas difficile de penser qu’une cinquième saison peut explorer les dilemmes moraux possibles pour le personnage qui peuvent être aussi difficiles ou difficiles à affronter que ceux que votre partenaire peut avoir devant vous.

.