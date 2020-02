Tout ce dont vous devez vous rappeler avant de regarder la cinquième saison

«Les câbleuses» sont de retour avec leur cinquième et dernière saison, un retour qui n’a pas l’air plus calme que les livraisons précédentes. Cependant, contrairement à ceux-ci, la cinquième saison a une nouveauté, et elle sera proposée en deux parties. Ce 14 février sera disponible sur Netflix les premiers chapitres et, plus tard, les cinq derniers épisodes de la série seront ajoutés.

Les vies de Lidia (Blanca Suárez), Carlota (Ana Fernández), Óscar (Ana Polvorosa) et Marga (Nadia de Santiago) se croisent à nouveau à nouveau dans une nouvelle mission avec la guerre civile espagnole comme vitrine. Après les événements de la quatrième tranche, les jeunes femmes ont été forcées de se séparer, mais ils ont tous un dénominateur commun qui les réunira à nouveau dans la capitale de Madrid. Dans FormulaTV, nous passons en revue les principaux cadres de la quatrième saison, pour rappel avant de commencer à voir la nouvelle livraison.

1 Forcé de fuir

Au cours de la quatrième saison, les filles ont dû faire face à la résolution de un crime qui désignait Carlota comme l’auteur d’un meurtre qu’elle n’avait pas commis. Il était clair que quelqu’un leur tendait un piège, et ils n’allaient pas rester immobiles jusqu’à ce qu’ils découvrent le coupable. Cependant, le temps manquait pour Carlota, qui ne se débrouillait pas très bien avec cette situation. C’est pourquoi (et parce qu’il sentait qu’il était en quelque sorte responsable de cela) pour ce Le personnage de Sara a décidé de se déclarer l’auteur du crime et de changer de place avec sa bien-aimée.

Condamné à mourir dans le club, les amis se sont de nouveau joints pour l’aider à s’échapper de prison Avant, il était trop tard. Se faisant passer pour une compagnie de théâtre, ils sont entrés dans la prison et ont réussi à libérer Sara. Cependant, cela a forcé le personnage d’Ana Polvorosa à quitter le pays, et il l’a fait entre les mains de Carlota vers Paris. Lidia, quant à elle, a marché avec sa fille et Francisco en Amérique Fuyant un danger différent.

2 Un crime non résolu

Quelqu’un voulait libérez-vous du candidat à la mairie Gregorio Díaz, et quelle meilleure solution que de préparer la scène du crime dans laquelle tous les indices pointaient Carlota, sa rivale aux élections. Tout a été orchestré par la main droite du candidat, qui Il s’est avéré être un fils bâtard avec une soif de vengeance. Et il ne l’a pas fait seul, mais il a eu l’aide de Dulce, un examinateur d’Oscar qui a également cherché à nuire à cela par le biais de Carlota.

Lorsque les filles ont approché l’identité du vrai meurtrier, il a kidnappé Carlota et, quand il a été enfermé, il a fini par se suicider. L’affaire, loin d’être rouverte (parce que le meurtrier avait l’aide de l’un des inspecteurs qui l’ont porté), est restée en l’état, condamnant Oscar à mourir pour un crime dont il était innocent. L’inspecteur Cuevas, conscient de cette injustice, aidé les filles à libérer cette prison.

3 Mort du merle

Le jailbreak était un plan risqué et, bien que les filles aient eu l’aide de l’inspecteur Cuevas, Francisco et Pablo, tout ne s’est pas passé comme prévu. Fuyant les gardiens de prison à travers le tunnel qui s’était connecté à la prison de l’extérieur, Angeles a été abattu et a fini par dire au revoir dans les bras de sa bien-aimée, mais pas avant d’avoir avoué sa véritable identité.

Le travailleur de la compagnie de téléphone a avoué qu’elle était le Blackbird, la personne à qui Cristóbal Cuevas suivait depuis longtemps pour amasser de grandes fortunes en échange de l’octroi d’informations confidentielles (quelque chose pour lequel Angels avait mis en place une école dans la Société avec des professionnels en charge qui lui ont envoyé les informations qui voulaient et qu’ils ont répondu aux appels). Angeles a dit au revoir aux filles, mais pas avant de leur avoir demandé de prendre soin de leur fille, un lien fondamental de la cinquième saison et la raison pour laquelle tous les amis se rencontrent à nouveau Dans la nouvelle livraison.

4 Doña Carmen revient dans les rues

Outre l’intrigue du crime et de la fuite, d’autres personnages avaient leurs propres préoccupations. L’une des grandes surprises de la saison précédente a été la Le retour soudain de Mme Carmen, qui a quitté la prison avant de purger une peine pour maladie. Mais Mme Cifuentes avait un plan qui a fait de sa petite-fille son objectif principal.

Il y avait une opportunité de se sauver de la maladie, et Dona Carmen était prête à faire tout ce qu’il fallait pour saisir cette opportunité de continuer à vivre, même si elle devait encore mentir à ses enfants. Donc, il leur a fait croire qu’il voulait vraiment passer du temps avec la petite Eva, utiliser le chantage et mettre à la fois contre l’épée et le mur.

5 La trahison de Carlos

Tant et si bien que a fini par participer à la trahison qui séparait Lidia de son fils Carlos et lui a fait fuir le pays avec sa fille de Francisco. Ce dernier, qui avait été abattu à la fin de la troisième saison pour avoir sauvé Eva, Il avait passé un an dans le coma, moment où Lidia allait chaque nuit lui rendre visite. Une livraison qui a dérouté Carlos en interne, qui au fond savait que sa fille était toujours amoureuse de Francisco.

Avec l’intrigue de la prison, la jeune femme a cessé de lui rendre visite à l’hôpital, et c’est à son réveil. Carlos, loin de le dire à sa fille, a gardé le secret et, aidé par sa mère, il a essayé d’empêcher Lidia d’entendre les nouvelles et Francisco ne les cherchait pas. Quand Lidia a tout découvert, Il a décidé de fuir, éloignant sa fille des intentions de Mme Carmen et Carlos, qui avait été manipulé par sa mère et l’avait trahi.

6 Marga et Pablo se réconcilient

Les personnages de Marga et Pablo ont commencé la quatrième saison avec Le premier divorce de l’Espagne, chose que l’arrivée de la Deuxième République a rendue possible. Les problèmes, cependant, proviennent de la saison précédente, dans laquelle Marga a été infidèle à Paul avec son frère jumeau. Mais comme le dit le proverbe, où il y avait des cendres de feu restent, et le couple a fini par se réconcilier à la fin de la quatrième saison, assemblant un geste ensemble.

L’arrivée d’un nouveau patron dans le service comptable de l’entreprise a provoqué l’embauche de Marga dans ce domaine, déroutant son nouveau collègue, son nouvel ex-Paul. Cela semblait inquiéter de la bonne relation qu’elle avait avec le nouveau venu, même si cela allait bientôt découvrir que son patron était homosexuel. Préoccupé par la possibilité de la perdre à jamais, il a décidé de l’aider dans la mission du jailbreak, une tâche dans laquelle les deux ont eu l’occasion de corriger leurs différences et d’assumer leurs erreurs.

