Tout ce dont vous devez vous souvenir avant de regarder la deuxième partie de la dixième saison

Après les vacances d’hiver habituelles, ‘The Walking Dead’ reprend les émissions de sa dixième saison. La première partie a été marquée par La mort de Siddiq aux mains de Dante, l’un des Murmures s’est infiltré à Alexandrie. De plus, la dernière fois que nous avons vu Daryl, Michonne et compagnie en action, nous avons vu à quel point une partie du groupe est tombée dans le piège d’Alpha et leurs chuchotements, laissant la question de savoir s’ils pourront s’en sortir vivants. De plus, l’expert dans la manipulation du katana séparé du sien pour embarquer pour un voyage vers des terres inconnues à côté de Virgile.

Dans les images promotionnelles de ce qui est à venir, nous avons déjà vu comment nos protagonistes continuer à faire face à la menace des Whispers, les principaux ennemis de cette saison. De même, on peut voir comment Negan continue aux côtés des antagonistes après avoir réussi à s’échapper. À l’occasion de la première de la deuxième partie de la dixième saison, de FormulaTV nous voulons rappelez-vous certains aspects que vous devez garder à l’esprit avant de continuer à regarder les nouveaux chapitres de «The Walking Dead».

1 Le voyage de Michonne avec Virgile

Michonne et Virgil dans «The Walking Dead»

Dans le dernier épisode diffusé, nous nous sommes rencontrés Virgile, un homme mystérieux qui a sauvé la vie de Luke alors qu’il était attaqué par plusieurs marcheurs. C’était la première fois que nous le voyions en action, mais pas la seule, car ils l’ont revu à Oceanside lorsqu’ils l’ont découvert en train de voler l’un des bateaux. Cependant, au lieu de lui faire payer son intrusion et sa tentative de vol, ils lui ont donné une chance comme récompense pour avoir aidé Luke. Cependant, la méfiance est le pain quotidien de nos protagonistes, ils l’ont donc gardé sous surveillance constante.

Pendant ce temps, Michonne et Judith ont pu apprendre un peu mieux l’histoire de Virgile, baissant la garde et s’ouvrant dans le canal. Dans cet environnement de confiance, l’homme a avoué résider avec sa famille sur une île fortifiée, un endroit qui, soi-disant, n’est pas loin. De plus, ils possèdent des armes qui pourraient les livrer en échange de la liberté, accord que Michonne a accepté afin de renforcer la défense d’Alexandrie face à une nouvelle confrontation avec Alpha et les Whispers. De cette façon, la fiction fait face à la fin de la première moitié de sa dixième saison avec Michonne se lance dans ce voyage en bateau avec Virgil, nous laissant avec des doutes sur ce qui sera trouvé.

2 Le piège des chuchotements

Ils tombent dans le piège d’Alpha dans ‘The Walking Dead’

Grâce aux informations fournies par Gamma, un petit groupe formé par Aaron, Carol, Connie, Daryl, Magna, Jerry et Kelly sont partis en expédition à la recherche de la horde pour attaquer les Whispers par surprise. Le plan n’était pas une mauvaise idée, mais ils ont rapidement réalisé qu’il n’y avait pas de aucun signe d’eux à l’endroit indiqué par la femme. En fait, tout était un piège dans lequel ils sont tombés sans se rendre compteEh bien, Alpha les attendait et elle savait qu’ils n’hésiteraient pas à courir après elle, en particulier Carol, qui a encore très soif de vengeance après le meurtre d’Henry.

De cette façon, nos protagonistes ont été victimes du jeu d’Alpha et des Whispers, se terminant pris au piège dans une grotte pleine de dizaines de marcheurs. Carol a traîné ses compagnes émues par ces impulsions qui l’ont fait agir sans réfléchir ces derniers temps. Alors que le groupe forme une famille, ils sont tous partis pour ne pas la laisser seule, ce qui a fait que la vie de chacun d’eux est restée dans l’air depuis. Donc, le destin de chacun d’eux est l’une des grandes inconnues des nouveaux chapitres, car nous ne savons pas comment ils sortiront vivants de la grotte.

3 L’accord de Negan avec Alpha

Negan s’échappe d’Alexandrie dans ‘The Walking Dead’

Après un long temps enfermé, Negan il a acquis peu à peu suffisamment de confiance pour pouvoir quitter la cellule dans laquelle il vit de manière contrôlée. Son personnage a beaucoup changé depuis lors, reconnaissant à une occasion que la seule chose qui l’intéresse est de survivre sans autre prétention. Cependant, il a accidentellement tué Margo lorsqu’il a tenté de protéger Lydia, donc son avenir est resté dans l’air jusqu’à ce que s’enfuit. A partir de ce moment, nous l’avons vu prendre la route seul, jusqu’à ce que le jeune homme Brandon a trouvé où il se trouvait et a décidé de l’accompagner. Leur union a duré peu de temps depuis Negan l’a assassiné quand il a vu que Brandon avait tué une mère et son fils. Ce fut le tournant qui nous ramena à l’impitoyable Negan d’antan, avec sa veste en cuir incluse.

Ensuite, nous avons vu comment les chuchotements l’avaient frappé, commençant ainsi une intrigue qui a également laissé dans le doute quel est le destin actuel de Negan. L’homme a fait de son mieux pour que Alpha l’accueille, faire face à un test difficile mené par Betta. Cependant, comme son objectif était de rejoindre les Whispers, Negan ne s’est pas arrêté jusqu’à ce qu’il ait rempli son objectif et Approuvé par Alpha pour rejoindre sa meute. Maintenant, le doute réside dans le rôle qu’il jouera au sein du groupe, c’est-à-dire si ce sera l’un d’entre eux ou si ce sera un obstacle pour Alpha de vaincre Alexandrie.

4 La mort de Siddiq

Dante assassine Siddiq dans «The Walking Dead»

L’un des moments les plus difficiles et les plus difficiles à digérer a été mort inattendue de Siddiq. Après la décapitation de ses amis et collègues, un événement dont il a été témoin de première main, le médecin d’Alexandrie n’a pas vécu son meilleur moment, en fait, il semblait ancré dans le passé et traumatisé par cet événement tragique. La culpabilité lui pesait trop, car il se sentait responsable de la mort de son peuple n’ayant rien fait pour les aider, surtout en ce qui concerne Tara et Enid, avec qui il avait une relation étroite. Ce sentiment l’a amené à la limite de essayez de vous suicider, mais Rosita est apparue au bon moment pour lui sauver la vie.

Cependant, personne ne s’attendait à être tué. Plus précisément Siddiq a été noyé par Dante, un Murmure qui a usurpé l’identité d’un homme ayant des connaissances en médecine pour le recevoir dans la communauté. De cette façon, non seulement il a réussi à tenir Alpha au courant, mais il a également réussi à semer la confusion en manipulant de l’eau potable, en faisant des graffitis et en dérangeant Siddiq. Le complot a été résolu dès que Rosita a rapidement découvert le meurtre et la véritable identité de Dante, révélant aux autres ce qui s’est passé. En outre, père Gabriel, ému par la colère et la peur, il a fait justice de lui-même et il a assassiné Dante de sang froid.

5 Maladie d’Ézéchiel

Le roi Ezéchiel dans «The Walking Dead»

Depuis le saut temporaire et sa rupture avec Carol, Le roi Ezéchiel a été l’un des personnages les plus inaperçus. Celui qui était un leader passionné, optimiste et exemplaire est maintenant relégué au second plan. Cependant, dans la première partie de la saison, ils ont essayé donnez-lui un coup de pouce en devenant le protagoniste de l’un des intrigues les plus tristes des nouveaux chapitres. Lui-même a avoué que avoir un cancer une maladie qui, dans le passé, avait déjà souffert certains membres de sa famille. La nouvelle est venue comme une cruche d’eau froide car, bien qu’ils aient réussi à progresser et à réaliser quelques améliorations, ils n’ont toujours pas les possibilités techniques de le guérir ou, du moins, de le soigner.

Comme si ce n’était pas assez de mauvaises nouvelles pour le roi Ezéchiel, cet avenir possible avec Carol s’est finalement dissipé. De cette façon, le petit espoir qu’il se réconcilier avec Carol disparu après une conversation la plus froide après l’enterrement de Siddiq, au cours de laquelle ils ont dit au revoir cordialement. Aussi, dans cet échange de mots Il n’avait pas assez de courage pour lui dire ce qui arrivait à sa santé. Cependant, dans les visages des deux, vous pouvez voir l’amour et l’appréciation qu’ils continuent de traiter, mais le résultat de tout cet amour qu’ils ressentaient dans leur journée quand ils étaient en famille, donc leur histoire d’amour et leur relation en tant que couple ont pris fin pour toujours.

6 La marche de Lydia de Alexandria

Cassady McClincy est Lydia dans «The Walking Dead»

La présence de Lydia à Alexandrie Cela n’a causé que des problèmes. La jeune femme était une épée à double tranchant pour les habitants de la communauté, car Carol savait que le pouvoir de contrôler Alpha était dedans. D’autant plus que l’amour d’une mère pour une fille est un lien compliqué à briser, même une âme aussi impitoyable que celle que le chef des Whispers possède bouge pour le bien de sa fille. Cependant, ils risquaient d’avoir une personne qui pourrait les trahir à tout moment et qui est également détesté par la majorité des résidents de cette communauté.

De plus, ce qui a gardé Lydia à Alexandrie, c’est son union avec Henry, mais depuis que le jeune homme a été décapité, il était quelque peu isolé du reste, Daryl et Negan étant les seules personnes avec qui il se rapportait et le défendaient. Cependant, lorsque la jeune femme a été manipulé par Carol pour gagner la faveur de Gamma, Lydia se sentait tellement blessée que a décidé de partir pour toujours. Depuis lors, nous ne savons pas où se trouve actuellement la jeune femme, elle pourrait donc continuer seule à travers la forêt ou être revenue avec sa mère. Cela pourrait également être l’élément clé qui aide Daryl et sa compagnie à sortir vivants de la grotte où ils sont piégés ou, au contraire, à aider Alpha en dévoilant tout ce qu’il a appris pendant son séjour à Alexandrie.

7 Gamma a découvert la vérité sur Alpha

Thora Birch est Gamma dans ‘The Walking Dead’

Espionner les mouvements de l’autre côté était une stratégie suivie par les deux groupes. Pendant qu’Aaron essayait de comprendre quelles étaient les étapes d’Alpha et son peuple, Gamma a fait de même observer les habitants d’Alexandrie. Cela a provoqué une approche entre les deux, nous donnant des conversations assez révélatrices. En fait Aaron a essayé de gagner la confiance de la femme expliquer les avantages et les avantages de vivre dans une communauté qui cherche à s’épanouir loin de la mort. Cependant, le tournant et ce qui a fait réagir Gamma a été savoir que Lydia était vivante et, par conséquent, qu’Alpha les avait trompés tout ce temps.

Gamma faisait pleinement confiance à son chef, accepta même de sacrifier sa sœur et son neveu pour être fidèle aux Whispers. Peut-être cette déception de savoir la vérité est ce qui l’a amené à montrer son vrai visage et révéler son vrai nom, l’ouverture dans le canal avant Aaron à vous dire des informations privilégiées sur votre groupe et, soi-disant, indiquer où se trouve la horde Alpha. La vérité de ses paroles est restée dans l’air, bien que tout indique que Gamma peut changer de camp dans les prochains épisodes, surtout après avoir montré son côté plus humain et avoué son regret et son envie de voir son neveu, la seule famille qui reste au monde.

