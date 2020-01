Tout ce dont vous devez vous souvenir avant de regarder la troisième saison

La magie sombre et pulpeuse de la sorcière la plus transgressive et la plus hipster est déjà revenue sur Netflix. La troisième saison de «Les aventures effrayantes de Sabrina» peut déjà être appréciée sur sa plate-forme, après ses parties 1 et 2 enchantent les fans d’aventures de jeunes et de décors sombres grâce à son mélange de l’esprit rebelle de sa sœur «Riverdale» avec des références à la terreur la plus classique.

Sabrina avec les pouvoirs de Herald of Hell dans «Les aventures effrayantes de Sabrina»

Bien qu’initialement surpris de nombreux téléspectateurs qui connaissaient bien la “ Sabrina, choses de sorcières ” des années 90, réalisée dans la clé de la sitcom surnaturelle, cette version plus sombre a atteint le public d’une nouvelle génération. En outre, la quatrième saison est déjà confirmée, donc cette version originale des personnages d’Archie Comics va rester Avec nous depuis un moment.

Au cours des deux premières saisons, cette Sabrina à laquelle Kiernan Shipka donne vie a déjà vu son monde complètement bouleversé depuis qu’elle a eu 16 ans, âge auquel elle a dû subir son sombre baptême et entrer dans l’église de la nuit, en bonne sorcière. Avant d’éteindre les bougies, allumez l’encens et invoquez les forces cachées de votre troisième saison dans votre salon, la meilleure chose sera de lire cette revue pour savoir quels sont les changements que les saisons passées n’ont pas résolus.

Le dernier sacrifice

Nick Scratch a le diable à l’intérieur dans «Les aventures effrayantes de Sabrina»

Sabrina et ses amis avaient un plan pour vaincre le Seigneur des Ténèbres à la fin de la deuxième saison qui comprenait de l’enfermer dans l’achéron, le puzzle magique qu’Andrew Spellman avait conçu et que seule sa fille avait réussi à résoudre. Au dernier moment, ce plan s’est avéré plus que faillible, comme l’achéron a été détruit, mais il y avait encore un moyen d’arrêter l’adversaire démoniaque, juste que ce n’était pas bien.

Une forme humaine pourrait être encore plus efficace que l’achéron pour retenir le Seigneur des Ténèbres, donc l’un d’eux devait rester comme un vaisseau de l’esprit puissant. Bien que Sabrina ait essayé d’être elle, sans aucun doute son petit ami Nick (Gavin Leatherwood) était le plus approprié pour la tâche, étant le plus habile avec des sorts. Après avoir contenu le Seigneur des Ténèbres en lui-même, Nick s’est jeté en enfer, se terminant par tout espoir de retrouver son amour avec la sorcière protagoniste.

En enfer

Sabrina entourée des ducs de l’enfer dans «Les aventures effrayantes de Sabrina»

Bien sûr, si nous savons quelque chose sur Sabrina, c’est qu’elle n’abandonne pas facilement. Cela a été annoncé avec la dernière phrase de la deuxième saison, dans lequel il a condamné: “Allons en enfer et récupérons mon petit ami”. Une déclaration d’intention qui a fait avancer l’un des principaux lieux de la troisième saison. En effet, comme le confirment les bandes-annonces, il est temps de découvrir de l’intérieur du monde souterrain d’où viennent tous les démons qui ont défilé jusqu’à présent dans la série.

Cette dimension de terreurs et de punitions infinies n’effraie pas Sabrina, et pas seulement parce qu’elle veut retrouver son amour, mais parce qu’elle a ses amis avec elle. La sorcière a déjà annoncé qu’en collaboration avec Roz, Harvey, Theo et leur chat Salem fonderaient le Scare Club pour lutter contre ces forces du mal, donc on s’attend à ce qu’ils voyagent avec elle en enfer ou, au moins, qu’ils aient à voir avec sa descente là-bas.

Et Harvey?

Roz et Harvey dans un moment romantique de ‘Sabrina’

Comme dans la version originale des bandes dessinées et dans la série des années 90, Harvey Kinkle, joué ici par Ross Lynch, est apparu dans la première saison comme le petit ami de Sabrina. Cependant, tout au long de la deuxième saison, sa relation avec Roz (Jaz Sinclair), le meilleur ami de son ex-petite amie, s’est installée, et la vérité est que le groupe l’a pris naturellement. La loyauté de Harvey envers sa nouvelle petite amie n’était même pas en danger lorsque la copie de Sabrina faite par une mandragore tenta de le séduire.

Bien que cette relation soit bien établie, Harvey se souvient encore de la romance qu’il a partagée avec la sorcière. Au moins, cela a été démontré lorsque, avant que Sabrina ne vole au milieu d’une fête pour révéler l’existence de la magie aux mortels, Harvey l’a empêchée d’invoquer l’amour qu’ils partageaient. Ce moment a déjà conduit de nombreux fans de la série à penser que l’histoire qu’ils ont partagée n’est pas terminée, même s’il faut voir la troisième saison pour savoir.

Roz, sa vue et ses visions

Jaz Sinclair joue Roz dans «Les aventures effrayantes de Sabrina»

Tout au long des saisons, nous avons vérifié comment la vision de Roz diminuait, tandis que ses pouvoirs pour voir l’avenir grandissaient. La malédiction qui pesait sur les femmes de sa famille était responsable de ce cadeau et de son terrible fardeau. Après sa résurrection chargée de pouvoirs, Sabrina a guéri la vue de son amie pour l’empêcher de se retrouver dans une école spéciale pour aveugles, dans ce qui semblait aussi la fin de ses visions.

Cependant, au moment où il en avait le plus besoin, les pouvoirs de Roz sont revenus agir pour interpréter ce qui se passait avec la porte du tunnel 13 des mines de Greendale, par laquelle l’enfer lui-même allait se faufiler. Donc, cette troisième saison devrait clarifier si la malédiction qui l’a affligée n’a pas simplement disparu ou est que ses pouvoirs sont simplement restés intacts malgré avoir retrouvé la vue.

Réformer l’église de la nuit

Zelda Spellman est la nouvelle directrice de l’église de la nuit

Entre les mains du père Blackwood (Richard Coyle), l’église de la nuit a progressivement pris une dérive traditionnelle, notamment macho, pour laquelle elle a même fini par être connue sous le nom de Judas Church. Après la honte du prêtre suprême, même aux yeux du Seigneur des Ténèbres lui-même, son ex-femme Zelda (Miranda Otto) a repris l’organisation, inaugurant un nouveau temps.

Zelda, désormais libre de toute manipulation mentale de Blackwood, promet de recréer l’Église de la Nuit comme un coven avec des normes moins radicales et nuisibles pour les libertés de ses membres. Cependant, la propre tante de Sabrina s’est avérée être un pratiquant de magie assez orthodoxe, qui accepte les traditions les plus dangereuses et sanglantes, donc cette nouvelle Eglise de la Nuit ne sera pas exempte de ses rituels sombres et de ses règles strictes.

Dame noire

Michelle Gomez est Madame Satan dans ‘Sabrina’

Alors que le féminisme de “ Les aventures effrayantes de Sabrina ” a été une caractéristique de base de la série depuis le début, dans la troisième saison, cela pourrait même augmenter, car Zelda ne sera pas la seule femme au pouvoir. Aussi pourrait monter aux niveaux élevés de l’enfer (ou peut-être serait-il préférable de dire à ses profondeurs les plus sombres) Lilith, qui jusqu’à la troisième saison occupait le corps de Miss Wardwell, le double personnage que joue Michelle Gomez.

Avec le Seigneur des Ténèbres hors de circulation, elle semblait la candidate la plus optimale pour prendre sa position, ayant aidé à provoquer sa chute. A cette époque, celle connue sous le nom de Madame Satan était au nom de Sabrina, mais c’était une alliance forgée uniquement pour des raisons de commodité, donc il n’est pas à exclure que, s’il a obtenu ce pouvoir infernal, il a fini par l’utiliser contre lui.

Retour en classe

Michelle Gomez est également Miss Wardwell dans ‘Sabrina’

Lilith s’est bien comportée avec Sabrina pour avoir été si décisive pour se débarrasser de Lucifer. Par conséquent, il a accordé deux faveurs. Le premier était le retour de ses pouvoirs, qui avaient été volés par l’entité démoniaque elle-même à travers une mandragore. Le deuxième aussi c’était pour lui rendre une chose qu’il lui avait enlevée: son professeur préféré, Mlle Wardwell.

Pour la première fois depuis le début de la série, Wardwell et Madame Satan coexistent séparément. Il est vrai que la prof n’est peut-être plus importante désormais, puisqu’elle n’est pas associée à la femme millénaire tentée par Lucifer, mais les producteurs de la série l’ont confirmé. La pauvre doit retrouver une vie qui a été bouleversée après avoir été supplantée, donc votre façon de le gérer sera décisive lors de la troisième saison.

Démonistes chassant les sorciers

Ambrose Spellman et Prudence Blackwood unissent leurs forces dans «Les aventures effrayantes de Sabrina»

L’une des scènes les plus spectaculaires de la fin de la deuxième saison a été celle qui a réuni Ambrose et Prudence, jouée par Chance Perdomo et Tati Gabrielle. Dans ce document, les deux étaient prêts à poursuivre Faustus Blackwood partout où il se cache, en utilisant plus qu’une action directe, à en juger par la manipulation des épées par Prudence. Le sorcier avait manipulé les deux pour leurs fins, qui ont également développé une relation sentimentale plein de jeu et de sensualité. Avec cette prémisse, leur union contre l’ennemi commun était plus qu’évidente.

Comme indiqué lors de la saison précédente, la recherche de leur ancien chef spirituel pourrait emmener le couple explosif de Greendale vers de nouveaux territoires. C’est aussi de déterminer ce qui se passera quand ils le trouveront, puisque Vraisemblablement, le sorcier a avec lui ses jumeaux, Judith et Judas. Les bébés, beaux-frères de la prudence, pourraient être un bouclier humain dans leurs mains ou un instrument puissant à leurs fins, comme on l’a vu dans le passé.

Tout sur sa mère

Les parents de Sabrina dans un flashback

La révélation finale la plus choquante de la deuxième saison a été que Sabrina était la fille du Seigneur des Ténèbres. En outre, une grande partie de la série a tourné autour de l’héritage de son père, Andrew Spellman, l’ancien prêtre suprême de l’église de la nuit, dont le pouvoir et l’idéologie révolutionnaire survivent dans la mémoire des sorciers et des sorcières. Donc, en ce moment Nous en savons beaucoup sur les deux parents du protagoniste, mais qu’en est-il de la mère?

L’héritage maternel de Sabrina est mal exploré. La seule chose que l’on sait de Diana Spellman, c’est qu’elle a secrètement baptisé sa fille pour le rite chrétien et qu’elle a osé aimer un sorcier malgré toutes les conventions de la magie. Nous ne connaissons même personne de sa famille maternelle, ce que déplore Sabrina elle-même au dessus Découvrir un peu plus cette femme choisie par le diable pour héberger sa fille et à l’époque osée la défier pourrait être l’un des axes de l’intrigue de cette troisième saison.

